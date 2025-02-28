Сафари на Ямале. Весна-осень
Начало: Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, городской...
8 авг в 10:00
5 сен в 10:00
105 800 ₽ за человека
В дебри тундры. Путешествие на Ямал
Начало: Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард
12 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 103 000 ₽ за человека
Сафари на Ямале. Зимний тур
Начало: Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, городской...
13 янв в 10:00
17 фев в 10:00
125 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛюдмила28 февраля 2025Великолепно всё! Восторг и впечатления на каждом шагу. Много нового и интересного.
- ЛЛюдмила28 февраля 2025Фантастика!
- ЛЛюдмила28 февраля 2025Всё отлично организовано, без проблем. Внимательны к нам и очень доброжелательны.
- ЛЛюдмила28 февраля 2025Спасибо за отличную организацию!
- ССветлана11 января 2025Замечательная поездка!
Ответы на вопросы от путешественников по Салехарду в категории «5-дневные туры»
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