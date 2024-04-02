Зимнее знакомство с Салехардом

Групповой тур в Салехарде
5
3 отзыва
В этом туре вас ожидает знакомство с Салехардом.

Вы посетите обзорную экскурсию, музей новейшей истории Ямала, природно-этнографический комплекс и объекты 501-й стройки. А еще увидите мамонтенка Любу и попробуете местную кухню. В заезды 29 марта-1 апреля 2024 и 5-8 апреля 2024 отмечается День Оленевода.
Зимнее знакомство с Салехардом
Зимнее знакомство с Салехардом
Зимнее знакомство с Салехардом
Ближайшие даты:
3
янв
6
янв
19
янв
2
фев
23
фев
8
мар
29
мар
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Пересечения Полярного круга
Пересечения Полярного круга
Примем участие в торжественной церемонии с вручением именных сертификатов
Национальная кухня Ямала
Национальная кухня Ямала
Посетим мастер-класс по приготовлению традиционных блюд
Установка чума своими руками
Установка чума своими руками
Познакомимся с устройством и внутренним убранством чума – жилища оленеводов

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Салехард - пересечение Полярного круга - обзорная экскурсия по городу - Музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского - музей новейшей истории Ямала

08:10 Встреча в аэропорту.

08:45 Трансфер на микроавтобусе.

09:00 Торжественная церемония пересечения Полярного круга с вручением именных сертификатов.

Стела «66 параллель» – географическая особенность города, как единственного в мире города на северном Полярном круге

09:30 Размещение в гостинице Арктика 3* (двухместные номера).

12:30 Обед в кафе/ресторане города (оплачивается отдельно).

14:15 Обзорная экскурсия по городу Салехарду.

  • Обдорский Острог – место, где был основана Обдорская крепость, впоследствии ставшая Салехардом.
  • Парк Победы – масштабный культурно-исторический комплекс, где представлена военная техника разных эпох.
  • Храм во имя Святых Апостолов Петра и Павла был построен по проекту немецкого архитектора Готлиба Цинке.
  • Музей авиации под открытым небом.
  • Стела «Романтикам 70-х».
  • Уличные городские пространства, муралы.
  • Объекты 501-й стройки времен ГУЛАГа (по желанию, за доп. плату).

16:00 Посещение Музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского.

Самый главный музей Ямала, где хранится уникальный хорошо сохранившийся в вечной мерзлоте экспонат мамонтёнок Люба.

В этнографическом зале представлена культура и быт коренных народов Севера, а в зале археологических находок вы сможете познакомиться с историей знаменитого первого русского заполярного города – Мангазеи.

17:20 Посещение музея новейшей истории Ямала.

В его залах можно отследить важнейшие исторические вехи развития Ямала вплоть до наших дней.

19:00 Ужин в кафе/ресторане города (оплачивается отдельно).

Питание: не включено, оплачивается самостоятельно.

Прибытие в Салехард - пересечение Полярного круга - обзорная экскурсия по городу - Музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского - музей новейшей истории ЯмалаПрибытие в Салехард - пересечение Полярного круга - обзорная экскурсия по городу - Музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского - музей новейшей истории ЯмалаПрибытие в Салехард - пересечение Полярного круга - обзорная экскурсия по городу - Музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского - музей новейшей истории ЯмалаПрибытие в Салехард - пересечение Полярного круга - обзорная экскурсия по городу - Музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского - музей новейшей истории ЯмалаПрибытие в Салехард - пересечение Полярного круга - обзорная экскурсия по городу - Музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского - музей новейшей истории Ямала
2 день

Природно-этнографический комплекс в п. Горнокнязеск

09:00 Завтрак в гостинице.

10:00 Выезд в природно-этнографический комплекс в п. Горнокнязеск

10:30 Экскурсия по природно-этнографическому комплексу.

  • встреча с традиционным угощением – северные ягоды и строганина;
  • мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни. Обед входит в стоимость;
  • обряд повязывания ленточки на священном дереве;
  • обряд очищения дымом через окуривание;
  • знакомство с основными строениями – лабазами;
  • обзор различных видов нарт (саней) в зависимости от их назначения;
  • примерка и фото в национальной одежде;
  • мастер-класс по установке чума своими руками;
  • знакомство с устройством и внутренним убранством чума – жилища оленеводов;
  • мастер-класс по изготовлению сувенира;
  • посещение сувенирной лавки;
  • соревнования по национальным видам спорта.

17:30 Возвращение в гостиницу.

18:00 Свободное время.

19:00 Ужин в кафе/ресторане города (оплачивается самостоятельно).

Питание: завтрак и обед включены в стоимость тура. Ужин оплачивается самостоятельно.

Природно-этнографический комплекс в п. ГорнокнязескПриродно-этнографический комплекс в п. ГорнокнязескПриродно-этнографический комплекс в п. ГорнокнязескПриродно-этнографический комплекс в п. ГорнокнязескПриродно-этнографический комплекс в п. ГорнокнязескПриродно-этнографический комплекс в п. Горнокнязеск
3 день

Свободный день

07:00-10:00 Завтрак в гостинице.

Свободное время – дополнительные экскурсии по желанию.

13:00 Обед в кафе/ресторане города (не входит в стоимость).

Свободное время – дополнительные экскурсии по желанию.

Посещение рыбного магазина, рынка «Дары Ямала», сувенирных лавок, Окружного дома ремёсел (по желанию).

19:00 Ужин в кафе/ресторане города (не входит в стоимость).

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Отъезд

07:00 Завтрак в гостинице.

08:00 Трансфер в аэропорт г. Салехард на микроавтобусе.

9:10 Вылет рейса Салехард-Москва (АК Ямал, рейс YC-31).

Питание: завтрак включен в стоимость тура.

Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Салехард.

Доплата за одноместное размещение в гостинице – 4 000 руб. /сутки.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек в группе:

Количество человек в группе, чел2345От 6 до 12
Цена на человека, руб. 96 70080 80071 50065 10058 800

Варианты проживания

Гостиница Арктика 3

3 ночи

Отель «Арктика» расположена в Салехарде, в 1,7 км от Салехарда и в 3,3 км от острова Монашкин. К услугам гостей — круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В числе удобств — банкомат и камера хранения багажа.

В каждом номере отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В номерах установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе удобств также платяной шкаф и чайник.

По утрам для гостей отеля «Арктика» сервируется континентальный завтрак или завтрак по меню.

Гостиница Арктика 3Гостиница Арктика 3Гостиница Арктика 3Гостиница Арктика 3Гостиница Арктика 3Гостиница Арктика 3Гостиница Арктика 3

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт-гостиница-аэропорт (групповой, микроавтобус)
  • Транспортное обслуживание по программе (микроавтобус)
  • Проживание в гостинице Арктика 3* (двухместные номера, завтрак)
  • Питание по программе (3 завтрака, 1 обед национальной кухни)
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Пересечение Полярного круга
  • Сертификаты о пересечении Полярного круга
  • Услуги сопровождающего на всем маршруте
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Салехард и обратно
  • Одноместное размещение (4 000 руб/сутки)
  • Обеды и ужины в городе
  • Услуги такси
  • Медицинская страховка
  • Приобретение сувенирной продукции
  • Услуги переводчиков для иностранных туристов
  • Мастер-класс по косторезному искусству (изготовление сувенира своими руками) 1200 руб/чел при группе до 10 чел, длительность - 2 часа
  • Экскурсия в комплекс городской усадьбы купца Терентьева с чаепитием - 600 руб/чел, без чаепития - 400 руб/чел, длительность - 1 час
  • Экскурсия к баракам 501-й стройки (экскурсия на открытом воздухе, снегоступный тур) - 7600 руб/чел при группе 4-5 человек, длительность 6-7 часов
  • Выезд на подледную рыбалку на Трэколе - 6000 руб/чел при группе 6 человек
Место начала и завершения?
Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
2 апр 2024
Я всем довольна.
Я всем довольна.Я всем довольна.Я всем довольна.Я всем довольна.Я всем довольна.Я всем довольна.Я всем довольна.Я всем довольна.Я всем довольна.
Т
10 янв 2023
Хочу выразить благодарность и признательность команде туроператора "Большая страна", а также лично менеджеру Юлии Некрыловой за организацию тура, оперативную реакцию на отправленную мною заявку на тур, а также возникающие у меня вопросы, и, в конечном итоге за то, что этот замечательный тур состоялся!!!
А
9 янв 2023
Великолепная организация тура. Все трансферы и экскурсии проходили в четко обозначенные временные рамки без опозданий и задержек. Транспорт был комфортабельным, а гиды и водители максимально профессиональными. Отдельное спасибо хотелось бы сказать гиду Зельфире, которая в дополнительный день (когда официальная программа тура уже закончилась) провела для меня небольшую экскурсию по этнографическому комплексу в Горнокнязевске, а также организовала посещение музея новейшей истории Ямала им. Ю. Неелова с индивидуальной экскурсией (куда достаточно сложно оперативно попасть).

Похожие туры из Салехарда

Салехард-микс. Впервые на полярном круге
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Салехард-микс. Впервые на полярном круге
3 мая
24 мая
21 июня
19 июля
от 58 800 за человека
На край земли. Зимний тур на Ямал
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
На край земли. Зимний тур на Ямал
Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, городской...
3 янв
6 янв
19 янв
2 фев
от 58 800 за человека
All Airlines
ХорошоТам