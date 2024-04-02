Вы посетите обзорную экскурсию, музей новейшей истории Ямала, природно-этнографический комплекс и объекты 501-й стройки. А еще увидите мамонтенка Любу и попробуете местную кухню. В заезды 29 марта-1 апреля 2024 и 5-8 апреля 2024 отмечается День Оленевода.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Салехард - пересечение Полярного круга - обзорная экскурсия по городу - Музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского - музей новейшей истории Ямала
08:10 Встреча в аэропорту.
08:45 Трансфер на микроавтобусе.
09:00 Торжественная церемония пересечения Полярного круга с вручением именных сертификатов.
Стела «66 параллель» – географическая особенность города, как единственного в мире города на северном Полярном круге
09:30 Размещение в гостинице Арктика 3* (двухместные номера).
12:30 Обед в кафе/ресторане города (оплачивается отдельно).
14:15 Обзорная экскурсия по городу Салехарду.
- Обдорский Острог – место, где был основана Обдорская крепость, впоследствии ставшая Салехардом.
- Парк Победы – масштабный культурно-исторический комплекс, где представлена военная техника разных эпох.
- Храм во имя Святых Апостолов Петра и Павла был построен по проекту немецкого архитектора Готлиба Цинке.
- Музей авиации под открытым небом.
- Стела «Романтикам 70-х».
- Уличные городские пространства, муралы.
- Объекты 501-й стройки времен ГУЛАГа (по желанию, за доп. плату).
16:00 Посещение Музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского.
Самый главный музей Ямала, где хранится уникальный хорошо сохранившийся в вечной мерзлоте экспонат мамонтёнок Люба.
В этнографическом зале представлена культура и быт коренных народов Севера, а в зале археологических находок вы сможете познакомиться с историей знаменитого первого русского заполярного города – Мангазеи.
17:20 Посещение музея новейшей истории Ямала.
В его залах можно отследить важнейшие исторические вехи развития Ямала вплоть до наших дней.
19:00 Ужин в кафе/ресторане города (оплачивается отдельно).
Питание: не включено, оплачивается самостоятельно.
Природно-этнографический комплекс в п. Горнокнязеск
09:00 Завтрак в гостинице.
10:00 Выезд в природно-этнографический комплекс в п. Горнокнязеск
10:30 Экскурсия по природно-этнографическому комплексу.
- встреча с традиционным угощением – северные ягоды и строганина;
- мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни. Обед входит в стоимость;
- обряд повязывания ленточки на священном дереве;
- обряд очищения дымом через окуривание;
- знакомство с основными строениями – лабазами;
- обзор различных видов нарт (саней) в зависимости от их назначения;
- примерка и фото в национальной одежде;
- мастер-класс по установке чума своими руками;
- знакомство с устройством и внутренним убранством чума – жилища оленеводов;
- мастер-класс по изготовлению сувенира;
- посещение сувенирной лавки;
- соревнования по национальным видам спорта.
17:30 Возвращение в гостиницу.
18:00 Свободное время.
19:00 Ужин в кафе/ресторане города (оплачивается самостоятельно).
Питание: завтрак и обед включены в стоимость тура. Ужин оплачивается самостоятельно.
Свободный день
07:00-10:00 Завтрак в гостинице.
Свободное время – дополнительные экскурсии по желанию.
13:00 Обед в кафе/ресторане города (не входит в стоимость).
Свободное время – дополнительные экскурсии по желанию.
Посещение рыбного магазина, рынка «Дары Ямала», сувенирных лавок, Окружного дома ремёсел (по желанию).
19:00 Ужин в кафе/ресторане города (не входит в стоимость).
Отъезд
07:00 Завтрак в гостинице.
08:00 Трансфер в аэропорт г. Салехард на микроавтобусе.
9:10 Вылет рейса Салехард-Москва (АК Ямал, рейс YC-31).
Питание: завтрак включен в стоимость тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Салехард.
Доплата за одноместное размещение в гостинице – 4 000 руб. /сутки.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек в группе:
|Количество человек в группе, чел
|2
|3
|4
|5
|От 6 до 12
|Цена на человека, руб.
|96 700
|80 800
|71 500
|65 100
|58 800
Варианты проживания
Гостиница Арктика 3
Отель «Арктика» расположена в Салехарде, в 1,7 км от Салехарда и в 3,3 км от острова Монашкин. К услугам гостей — круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В числе удобств — банкомат и камера хранения багажа.
В каждом номере отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В номерах установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе удобств также платяной шкаф и чайник.
По утрам для гостей отеля «Арктика» сервируется континентальный завтрак или завтрак по меню.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт-гостиница-аэропорт (групповой, микроавтобус)
- Транспортное обслуживание по программе (микроавтобус)
- Проживание в гостинице Арктика 3* (двухместные номера, завтрак)
- Питание по программе (3 завтрака, 1 обед национальной кухни)
- Экскурсии по программе
- Входные билеты в музеи
- Пересечение Полярного круга
- Сертификаты о пересечении Полярного круга
- Услуги сопровождающего на всем маршруте
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Салехард и обратно
- Одноместное размещение (4 000 руб/сутки)
- Обеды и ужины в городе
- Услуги такси
- Медицинская страховка
- Приобретение сувенирной продукции
- Услуги переводчиков для иностранных туристов
- Мастер-класс по косторезному искусству (изготовление сувенира своими руками) 1200 руб/чел при группе до 10 чел, длительность - 2 часа
- Экскурсия в комплекс городской усадьбы купца Терентьева с чаепитием - 600 руб/чел, без чаепития - 400 руб/чел, длительность - 1 час
- Экскурсия к баракам 501-й стройки (экскурсия на открытом воздухе, снегоступный тур) - 7600 руб/чел при группе 4-5 человек, длительность 6-7 часов
- Выезд на подледную рыбалку на Трэколе - 6000 руб/чел при группе 6 человек
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.