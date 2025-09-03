Тур-погружение в быт ненецких оленеводов: жизнь в чуме и мастер-классы
Научиться плести из бисера, сделать шесты для чума и понаблюдать за работой с оленями
Начало: Аэропорт Салехарда, 8:00
3 сен в 08:00
124 900 ₽ за человека
К оленеводам в снежную тундру: жизнь в традиционном чуме и мастер-классы
Прокатиться в оленьей упряжке, попробовать себя в ненецких ремёслах и подлёдной рыбалке
Начало: Аэропорт Салехарда, 08:00. Рекомендуем прилетать п...
30 дек в 08:00
1 мар в 08:00
139 900 ₽ за человека
По Ямалу на вездеходе: тундра и её обитатели, коренные народы, северная кухня (всё включено)
Поискать овцебыков и бизонов, сходить в гости к хантам, отведать изысков из оленины, рыбы, дикоросов
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Салехарда, до 15:00
7 сен в 15:00
120 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Салехарду в категории «Групповые»
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