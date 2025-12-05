В распорядок дня включены повседневные занятия местных: вы научитесь заготавливать дрова и колоть лёд, поучаствуете в ловле оленей и пометаете лассо, научитесь плести из бисера и попробуете себя в пошиве традиционной одежды.
В стоимость включены проживание в настоящем чуме, 3-разовое питание с национальными блюдами и море развлечений.
Описание тура
Организационные детали
Порядок активностей в дни 1 — 5 может меняться в зависимости от погодных условий либо по усмотрению хозяев чума.
Что вам понадобится:
· Теплый непродуваемый (с виндстопером) пуховик
· Теплая непродуваемая шапка (2 штуки) и брюки, перчатки с виндстопером (обязательно две пары)
· Теплые ботинки, теплые непромокаемые сапоги (обязательно 2 пары теплой обуви)
· Комплекты одежды, соответствующей погодным условиям (носки шерстяные, носки х/б, свитер шерстяной)
· термобельё
· Спальный мешок с температурой комфорта на минус 5/минус 10 градусов (утром в чуме может быть до минус 7 градусов).
· самонадувающийся коврик-матрас
· солнцезащитные очки (обязательно)
· горнолыжные очки (желательно)
· балаклава или бафф
· термос
· налобный фонарик
· Средства личной гигиены (в том числе влажные салфетки, полотенце, мыло)
· Минимальный запас любимых продуктов и напитков (купить будет негде)
· Личные медикаменты (в т. ч. анальгетики, антисептики, антибиотики, противовирусные, кишечные, мультивитамины, регидрон, пластырь, необходимые лично для вас лекарства)
· Средства защиты от солнца и ветра
· Фото- и видео-техника, запасные аккумуляторы, штатив
Программа тура по дням
Встреча, дорога к стойбищу на снегоходах
Встретим вас в аэропорту Салехарда в 8:00 и поедем на стойбище оленеводов Ямальской тундры. По пути вы увидите озера Ландикъято и реки Ензор и Яха. С автомобиля пересядем на снегоболотоход ТрЭкол или снегоходы.
Дорога займёт 8-12 часов, всё зависит от состояния дорожного покрытия и погоды. Если погодные условия не позволят посетить это стойбище, мы отправимся на другое в районе села Щучье или в Панаевской тундре, на правом берегу реки Обь.
Пообедаем по пути в формате ланч-боксов. К вечеру прибудем на стойбище, познакомимся с местной семьёй, за ужином попробуем национальные блюда и проведём ночь в чуме.
Подлёдная рыбалка и погружение в быт местных
После завтрака вас ждёт подлёдная рыбалка. Поедем на водоём и установим либо проверим уже установленные сети для ловли рыбы, а если в стойбище найдётся удочка, то вы сможете порыбачить ей.
Ближе познакомимся с бытом оленеводов: займёмся заготовкой дров, колкой льда и другими делами местных.
По желанию, за доплату и по согласованию с оленеводами можно организовать вечер, посвящённый традициям и обычаям коренного населения.
Ловля оленей, метание лассо и катание в упряжке
Позавтракем и поедем в основное стадо на снегоходах или в оленьей упряжке. Узнаем, как живут оленеводы, как строится кораль и что служит местным будильником. Вы сможете поучаствовать в ловле оленей, пометать тынзян — лассо, покататься в упряжке и покормить животных. Все развлечения обязательно запечатлим на фотоаппарат.
За доплату возможно увидеть каслание по тундре — переход стойбища на новое место. Вы сможете понаблюдать и сфотографировать, как оленеводы разберут все чумы, а затем заново обустряют весь быт на другом месте.
Мастер-классы от чум-хозяйки
Утром вкусно позавтракаем, после чего познакомимся с распорядком дня современной чум-хозяйки на Ямале. Вы поучаствуете в мастер-классе по выделке шкур, научитесь плести из бисера и изготавливать натуральные нити из жил оленя, попробуете себя в пошиве одежды и примерите национальные костюмы.
Вечером соберёмся у печи и поговорим о местной культуре и религии.
За доплату вы сможете увидеть ритуальный забой оленя или поучаствовать в традиционной охоте на зайца или куропатку.
Изготовление шестов для чума и возвращение в Салехард
Продолжаем знакомиться с местной культурой. После завтрака посетим мастер-классы по изготовлению шестов для чума. Вы узнаете, как выбрать подходящее дерево, попробуете себя в заготовке стволов и их выделке. Затем научимся ремонтировать грузовые нарты или метать тынзян на хорей — аркан на шест.
В 10:00 поедем назад в Салехард на снегоболотоходе ТрЭкол. Путь займёт около 8-10 часов в зависимости от состояния дорожного покрытия и погоды.
По дороге перекусим, а к вечеру прибудем в город и заселимся в отель. Поужинаем в ресторане «Охота», где вы сможете попробовать традиционную северную кухню.
Отъезд
Позавтракаем в отеле и отвезём вас в аэропорт на микроавтобусе. Рекомендуем улетать прямым рейсом в Москву авиакомпанией «Ямал» в 09:10. Время прибытия — 10:10.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|139 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансферы по программе
- Оформление разрешительных документов на въезд в пограничную зону
- Услуги русскоговорящего водителя-гида
- Услуги русско - и англоговорящего руководителя экспедиции
- Все активности и мастер-классы по программе
- Возможность фото - и видеосъёмки
Что не входит в цену
- Авиабилет до Салехарда и обратно
- Медицинская страховка
- Дополнительные активности (по желанию)
- Доплата за 1-местное размещение в отеле в Салехарде - 7 500 ₽ (1-местное проживание в чуме не предоставляется)
- Стоимость тура зависит от количества человек:
- Стоимость тура при 10 участников - 133 900 ₽
- Стоимость тура при 8-9 участников - 139 900 ₽
- Стоимость тура при 4-7 участников - 150 900 ₽