Встретим вас в аэропорту Салехарда в 8:00 и поедем на стойбище оленеводов Ямальской тундры. По пути вы увидите озера Ландикъято и реки Ензор и Яха. С автомобиля пересядем на снегоболотоход ТрЭкол или снегоходы.

Дорога займёт 8-12 часов, всё зависит от состояния дорожного покрытия и погоды. Если погодные условия не позволят посетить это стойбище, мы отправимся на другое в районе села Щучье или в Панаевской тундре, на правом берегу реки Обь.

Пообедаем по пути в формате ланч-боксов. К вечеру прибудем на стойбище, познакомимся с местной семьёй, за ужином попробуем национальные блюда и проведём ночь в чуме.