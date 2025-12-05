Мои заказы

К оленеводам в снежную тундру: жизнь в традиционном чуме и мастер-классы

Прокатиться в оленьей упряжке, попробовать себя в ненецких ремёслах и подлёдной рыбалке
Приглашаем вас примерить на себя роль оленеводов и на 6 дней превратиться в жителей стойбища.

В распорядок дня включены повседневные занятия местных: вы научитесь заготавливать дрова и колоть лёд, поучаствуете в ловле оленей и пометаете лассо, научитесь плести из бисера и попробуете себя в пошиве традиционной одежды.

В стоимость включены проживание в настоящем чуме, 3-разовое питание с национальными блюдами и море развлечений.
Ближайшие даты:
30
дек1
мар16
мар23
мар
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Порядок активностей в дни 1 — 5 может меняться в зависимости от погодных условий либо по усмотрению хозяев чума.

Что вам понадобится:
· Теплый непродуваемый (с виндстопером) пуховик
· Теплая непродуваемая шапка (2 штуки) и брюки, перчатки с виндстопером (обязательно две пары)
· Теплые ботинки, теплые непромокаемые сапоги (обязательно 2 пары теплой обуви)
· Комплекты одежды, соответствующей погодным условиям (носки шерстяные, носки х/б, свитер шерстяной)
· термобельё
· Спальный мешок с температурой комфорта на минус 5/минус 10 градусов (утром в чуме может быть до минус 7 градусов).
· самонадувающийся коврик-матрас
· солнцезащитные очки (обязательно)
· горнолыжные очки (желательно)
· балаклава или бафф
· термос
· налобный фонарик
· Средства личной гигиены (в том числе влажные салфетки, полотенце, мыло)
· Минимальный запас любимых продуктов и напитков (купить будет негде)
· Личные медикаменты (в т. ч. анальгетики, антисептики, антибиотики, противовирусные, кишечные, мультивитамины, регидрон, пластырь, необходимые лично для вас лекарства)
· Средства защиты от солнца и ветра
· Фото- и видео-техника, запасные аккумуляторы, штатив

Программа тура по дням

1 день

Встреча, дорога к стойбищу на снегоходах

Встретим вас в аэропорту Салехарда в 8:00 и поедем на стойбище оленеводов Ямальской тундры. По пути вы увидите озера Ландикъято и реки Ензор и Яха. С автомобиля пересядем на снегоболотоход ТрЭкол или снегоходы.

Дорога займёт 8-12 часов, всё зависит от состояния дорожного покрытия и погоды. Если погодные условия не позволят посетить это стойбище, мы отправимся на другое в районе села Щучье или в Панаевской тундре, на правом берегу реки Обь.

Пообедаем по пути в формате ланч-боксов. К вечеру прибудем на стойбище, познакомимся с местной семьёй, за ужином попробуем национальные блюда и проведём ночь в чуме.

Встреча, дорога к стойбищу на снегоходах
2 день

Подлёдная рыбалка и погружение в быт местных

После завтрака вас ждёт подлёдная рыбалка. Поедем на водоём и установим либо проверим уже установленные сети для ловли рыбы, а если в стойбище найдётся удочка, то вы сможете порыбачить ей.

Ближе познакомимся с бытом оленеводов: займёмся заготовкой дров, колкой льда и другими делами местных.

По желанию, за доплату и по согласованию с оленеводами можно организовать вечер, посвящённый традициям и обычаям коренного населения.

Подлёдная рыбалка и погружение в быт местных
3 день

Ловля оленей, метание лассо и катание в упряжке

Позавтракем и поедем в основное стадо на снегоходах или в оленьей упряжке. Узнаем, как живут оленеводы, как строится кораль и что служит местным будильником. Вы сможете поучаствовать в ловле оленей, пометать тынзян — лассо, покататься в упряжке и покормить животных. Все развлечения обязательно запечатлим на фотоаппарат.

За доплату возможно увидеть каслание по тундре — переход стойбища на новое место. Вы сможете понаблюдать и сфотографировать, как оленеводы разберут все чумы, а затем заново обустряют весь быт на другом месте.

Ловля оленей, метание лассо и катание в упряжке
4 день

Мастер-классы от чум-хозяйки

Утром вкусно позавтракаем, после чего познакомимся с распорядком дня современной чум-хозяйки на Ямале. Вы поучаствуете в мастер-классе по выделке шкур, научитесь плести из бисера и изготавливать натуральные нити из жил оленя, попробуете себя в пошиве одежды и примерите национальные костюмы.

Вечером соберёмся у печи и поговорим о местной культуре и религии.
За доплату вы сможете увидеть ритуальный забой оленя или поучаствовать в традиционной охоте на зайца или куропатку.

Мастер-классы от чум-хозяйки
5 день

Изготовление шестов для чума и возвращение в Салехард

Продолжаем знакомиться с местной культурой. После завтрака посетим мастер-классы по изготовлению шестов для чума. Вы узнаете, как выбрать подходящее дерево, попробуете себя в заготовке стволов и их выделке. Затем научимся ремонтировать грузовые нарты или метать тынзян на хорей — аркан на шест.

В 10:00 поедем назад в Салехард на снегоболотоходе ТрЭкол. Путь займёт около 8-10 часов в зависимости от состояния дорожного покрытия и погоды.

По дороге перекусим, а к вечеру прибудем в город и заселимся в отель. Поужинаем в ресторане «Охота», где вы сможете попробовать традиционную северную кухню.

Изготовление шестов для чума и возвращение в Салехард
6 день

Отъезд

Позавтракаем в отеле и отвезём вас в аэропорт на микроавтобусе. Рекомендуем улетать прямым рейсом в Москву авиакомпанией «Ямал» в 09:10. Время прибытия — 10:10.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет139 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы по программе
  • Оформление разрешительных документов на въезд в пограничную зону
  • Услуги русскоговорящего водителя-гида
  • Услуги русско - и англоговорящего руководителя экспедиции
  • Все активности и мастер-классы по программе
  • Возможность фото - и видеосъёмки
Что не входит в цену
  • Авиабилет до Салехарда и обратно
  • Медицинская страховка
  • Дополнительные активности (по желанию)
  • Доплата за 1-местное размещение в отеле в Салехарде - 7 500 ₽ (1-местное проживание в чуме не предоставляется)
  • Стоимость тура зависит от количества человек:
  • Стоимость тура при 10 участников - 133 900 ₽
  • Стоимость тура при 8-9 участников - 139 900 ₽
  • Стоимость тура при 4-7 участников - 150 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Салехарда, 08:00. Рекомендуем прилетать прямым рейсом из Москвы авиакомпанией «Ямал» с вылетом в 03:15 и прибытием в 08:00
Завершение: Аэропорт Салехарда, 09:00. Рекомендуем улетать прямым рейсом в Москву авиакомпанией «Ямал» в 09:10. Время прибытия - 10:10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Салехарде
Наша компания 7 лет назад началась с одного человека, который сделал свое хобби делом жизни. Его зовут Алексей, но мы называем его просто Мзунгу. Кстати на суахили это означает «белый бродяга»,
читать дальше

так нас называют и воспринимают во многих племенах, не только в Африке. Мзунгу обладает способностью объединять вокруг себя таких же увлеченных людей. Так появились наша команда и клуб продвинутых путешественников! Это уникальный опыт, наполненный духом приключений и открытий, который мы создаем в наших экспедициях в самые дальние и неизведанные уголки планеты. Затерянные племена и исчезающие культуры, древние традиции и шокирующие ритуалы, действующие вулканы и безжизненные пустыни, первозданные джунгли и дикие животные — с нами вы увидите всё разнообразие мира! Before they disappear!

Задать вопрос

