Ульянкины П. – Гид из Самары

Недалеко от Тольятти, в селе Хрящевка построили настоящий средневековый замок 🏰 — замок Гарибальди.



В его архитектуре можно увидеть все — начиная от готики и заканчивая романтизмом.



Здесь можно моментально перенестись из современной России в средневековую Европу.