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Автобусная экскурсия «Замок Гарибальди»

5
19 отзывов
Ульянкины П.
Ульянкины П. – Гид из Самары
Недалеко от Тольятти, в селе Хрящевка построили настоящий средневековый замок 🏰 — замок Гарибальди.

В его архитектуре можно увидеть все — начиная от готики и заканчивая романтизмом.

Здесь можно моментально перенестись из современной России в средневековую Европу.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Автобусная экскурсия «Замок Гарибальди»
Автобусная экскурсия «Замок Гарибальди»

Что вы увидите

  • Красная горка
  • Храм в Прибрежном
  • Замок Гарибальди
  • Жигулевское море
На данной экскурсии 🧭 мы посетим Красную горку, храм без единого гвоздя, Замок 🏰 Гарибальди, Жигулевское море 🌊 экскурсоводы интересно расскажут о тех фактах, о которых вы даже не слышали. Экскурсии проходят на комфортабельных автобусах. Чаепитие с пирожками.
Что входит
  • Аренда автобуса
  • работа экскурсовода по пути следования
  • пирожки от сестринской общины.
Что не входит
  • Питание
  • вода.
Начало и место завершения
🚩 Самара, пр Кирова, 391Б
Автобусная экскурсия «Замок Гарибальди»
Автобусная экскурсия «Замок Гарибальди»
Автобусная экскурсия «Замок Гарибальди»
Автобусная экскурсия «Замок Гарибальди»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ульянкины П.
Ульянкины П.
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19 отзывов оставили туристы

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