На данной экскурсии 🧭 мы посетим Красную горку, храм без единого гвоздя, Замок 🏰 Гарибальди, Жигулевское море 🌊 экскурсоводы интересно расскажут о тех фактах, о которых вы даже не слышали. Экскурсии проходят на комфортабельных автобусах. Чаепитие с пирожками.
Что входит
Аренда автобуса
работа экскурсовода по пути следования
пирожки от сестринской общины.
Что не входит
Питание
вода.
Начало и место завершения
🚩 Самара, пр Кирова, 391Б
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.