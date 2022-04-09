Тольятти возник как будто из ниоткуда — на экскурсии вы узнаете, как и почему этот большой город вырос на границе леса и степи в середине прошлого столетия. Отправившись дальше во времени, услышите о крепости Ставрополь, раскроете, как с этим краем связаны Иван Грозный, Петр Первый и Екатерина Великая, Пушкин и Репин. Конечно, большой темой станут стройки века — плотина Жигулевской ГЭС и АвтоВАЗ.
Тольятти — город с уникальным градоустройством, о котором я обязательно расскажу. Вы побываете на площадях Славы и Центральная, увидите Преображенский собор, Православный институт, памятники Татищеву и Собаке. Кроме того, в программе посещение двух музеев:
Наша экскурсия автомобильная, поэтому за 3 часа вы также убедитесь, что Тольятти интересен своей географией: здесь вас ждут вековые сосны в лесопарках, зеленые улицы и панорамы волжских просторов.