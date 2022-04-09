Что вас ожидает

История города с тремя днями рождения

Тольятти возник как будто из ниоткуда — на экскурсии вы узнаете, как и почему этот большой город вырос на границе леса и степи в середине прошлого столетия. Отправившись дальше во времени, услышите о крепости Ставрополь, раскроете, как с этим краем связаны Иван Грозный, Петр Первый и Екатерина Великая, Пушкин и Репин. Конечно, большой темой станут стройки века — плотина Жигулевской ГЭС и АвтоВАЗ.

Главные достопримечательности и музеи

Тольятти — город с уникальным градоустройством, о котором я обязательно расскажу. Вы побываете на площадях Славы и Центральная, увидите Преображенский собор, Православный институт, памятники Татищеву и Собаке. Кроме того, в программе посещение двух музеев:

Музей Сахарова под открытым небом. Проходя по его крупнейшей части, вы рассмотрите подводную лодку, автомобиль из фильма «Место встречи изменить нельзя», самолеты, вертолеты, локационные установки и танки, в том числе иностранные.

под открытым небом. Проходя по его крупнейшей части, вы рассмотрите подводную лодку, автомобиль из фильма «Место встречи изменить нельзя», самолеты, вертолеты, локационные установки и танки, в том числе иностранные. Музей истории АвтоВАЗа. На экспозиции представлены все модели Fiat 124, знаменитая «копейка», не вошедшие в серию кабриолет, родстер и электромобили, а также машины Ельцина и Путина.

Наша экскурсия автомобильная, поэтому за 3 часа вы также убедитесь, что Тольятти интересен своей географией: здесь вас ждут вековые сосны в лесопарках, зеленые улицы и панорамы волжских просторов.

Организационные детали

Это авто-пешеходная экскурсия с гидом и водителем

По договоренности возможен трансфер из аэропорта или с вокзала

Дополнительно оплачивается