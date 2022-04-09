Послушай, приятель - поедем в Тольятти

Узнать, чем славится город, и открыть целую эпоху огромной страны на обзорной экскурсии

Индивидуальная
Тольятти удивляет и восхищает — я покажу вам, что наш город намного больше, чем АвтоВАЗ! Конечно, вы узнаете об этом предприятии и даже побываете в его музее, но также познакомитесь с городом молодых амбициозных людей, затейливой планировкой районов и волжской географией, рассмотрите технику в музее Сахарова и погрузитесь в историю от императоров до генсеков.
Послушай, приятель - поедем в Тольятти
Послушай, приятель - поедем в Тольятти
Послушай, приятель - поедем в Тольятти
Послушай, приятель - поедем в Тольятти
Послушай, приятель - поедем в Тольятти
Послушай, приятель - поедем в Тольятти
Послушай, приятель - поедем в Тольятти
Послушай, приятель - поедем в Тольятти
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

История города с тремя днями рождения

Тольятти возник как будто из ниоткуда — на экскурсии вы узнаете, как и почему этот большой город вырос на границе леса и степи в середине прошлого столетия. Отправившись дальше во времени, услышите о крепости Ставрополь, раскроете, как с этим краем связаны Иван Грозный, Петр Первый и Екатерина Великая, Пушкин и Репин. Конечно, большой темой станут стройки века — плотина Жигулевской ГЭС и АвтоВАЗ.

Главные достопримечательности и музеи

Тольятти — город с уникальным градоустройством, о котором я обязательно расскажу. Вы побываете на площадях Славы и Центральная, увидите Преображенский собор, Православный институт, памятники Татищеву и Собаке. Кроме того, в программе посещение двух музеев:

  • Музей Сахарова под открытым небом. Проходя по его крупнейшей части, вы рассмотрите подводную лодку, автомобиль из фильма «Место встречи изменить нельзя», самолеты, вертолеты, локационные установки и танки, в том числе иностранные.
  • Музей истории АвтоВАЗа. На экспозиции представлены все модели Fiat 124, знаменитая «копейка», не вошедшие в серию кабриолет, родстер и электромобили, а также машины Ельцина и Путина.

Наша экскурсия автомобильная, поэтому за 3 часа вы также убедитесь, что Тольятти интересен своей географией: здесь вас ждут вековые сосны в лесопарках, зеленые улицы и панорамы волжских просторов.

Организационные детали

  • Это авто-пешеходная экскурсия с гидом и водителем
  • По договоренности возможен трансфер из аэропорта или с вокзала

Дополнительно оплачивается

  • Транспорт (если вы не на своем авто, в котором есть место для гида) — от 2400 руб. за аренду машины на 3 часа экскурсии
  • Билеты в музей Сахарова — 200 руб. с человека
  • Билеты в музей истории Автоваза — 100 руб. с человека

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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