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Волга и Жигули с обзорных площадок

Ольга Ф.
Ольга Ф. – Гид из Тольятти
Вы увидите Тольятти, Жигулевск, Волгу с островами, плотину Куйбышевского гидроузла, Жигулевские горы ⛰️ с высоты птичьего полета.

Узнаете об уникальности заповедной природы, истории 📖 и культуры Самарского края.

Поймете, почему ЮНЕСКО взяло под охрану территорию Средней Волги и в чем особенности менталитета народов региона.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • 6 000 ₽ за человека

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Волга и Жигули с обзорных площадок
Волга и Жигули с обзорных площадок

Что вы увидите

  • гора Стрельная и гора Отважная
  • памятник В. Татищеву в Тольятти
  • и другое
Жигулевские горы
Эти горы ⛰️ часть Приволжской возвышенности на правом берегу Волги, огибаемая излучиной Самарской Луки. Красота местных пейзажей не раз оказывалась запечатлённой на холстах художников. Вы можете увидеть их на таких полотнах, каки «Волга у Жигулёвских гор» (1887) Ивана Айвазовского. Также Илья Репин, отдыхая в Ширяевке работал над этюдами к картине «Бурлаки на Волге» (1870—1873). Жигули очень привлекательны для туристов благодаря своим пейзажам.
Тольятти
Архитектура каждого из районов города уникальна и не похожа на другие. В Комсомольском районе много малоэтажных зданий сталинского и хрущёвского периодов. В Центральном районе сохранилось много частных деревянных домов, некоторые из них сохранили исторический облик; подобные здания считаются ныне памятниками архитектуры города. Здесь на площади Свободы горит Вечный огонь, возвышается Обелиск Славы в честь героев-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. В восточной части расположен Комсомольский район. Он исторически и географически связан со строительством плотины и функционированием речного порта, а также с промышленным районом, в котором доминирует строительная промышленность. Тольятти входит в федеральный список исторических городов России, где размещены порядка 120 архитектурных и скульптурных памятников культуры.

Организационные детали:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Если вас надо забрать с Автозаводского района
  • стоимость экскурсии увеличивается на 500 руб.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Волга и Жигули с обзорных площадок
Волга и Жигули с обзорных площадок
Волга и Жигули с обзорных площадок

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга Ф.
Ольга Ф.
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