Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас на прогулку по лучших обзорным площадкам в окрестностях Тольятти! Вы полюбуетесь Волгой и островами, Куйбышевским гидроузлом и Жигулёвскими горами с высоты птичьего полёта.



Я расскажу вам об особенностях местной культуры и о том, чем уникальная природа Средней Волги, которую взяла под охрану организация ЮНЕСКО. 5 3 отзыва

Ольга Ваш гид в Тольятти Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 20 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 3 отзыва 6 часов 1-3 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Жигулевские горы Эти горы часть Приволжской возвышенности на правом берегу Волги, огибаемая излучиной Самарской Луки. Красота местных пейзажей не раз оказывалась запечатлённой на холстах художников. Вы можете увидеть их на таких полотнах, каки «Волга у Жигулёвских гор» (1887) Ивана Айвазовского. Также Илья Репин, отдыхая в Ширяевке работал над этюдами к картине «Бурлаки на Волге» (1870—1873). Жигули очень привлекательны для туристов благодаря своим пейзажам. Тольятти Архитектура каждого из районов города уникальна и не похожа на другие. В Комсомольском районе много малоэтажных зданий сталинского и хрущёвского периодов. В Центральном районе сохранилось много частных деревянных домов, некоторые из них сохранили исторический облик; подобные здания считаются ныне памятниками архитектуры города. Здесь на площади Свободы горит Вечный огонь, возвышается Обелиск Славы в честь героев-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. В восточной части расположен Комсомольский район. Он исторически и географически связан со строительством плотины и функционированием речного порта, а также с промышленным районом, в котором доминирует строительная промышленность. Тольятти входит в федеральный список исторических городов России, где размещены порядка 120 архитектурных и скульптурных памятников культуры. Организационные детали: Для вашего же комфорта, на время экскурсии одевайте удобную обувь и одежду по погоде.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Гора Попова и гора Отважная

Памятник В. Татищеву в Тольятти Что включено Услуги гида,

Транспорт для не более 3 человек Что не входит в цену Путевку в национальный парк и заповедник оплачивает турист, так как они именные и возможны льготы Где начинаем и завершаем? Начало: По договоренности Завершение: Тольятти, ул. Мира, 10 Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.