Жигулевские горы

Эти горы ⛰️ часть Приволжской возвышенности на правом берегу Волги, огибаемая излучиной Самарской Луки. Красота местных пейзажей не раз оказывалась запечатлённой на холстах художников. Вы можете увидеть их на таких полотнах, каки «Волга у Жигулёвских гор» (1887) Ивана Айвазовского. Также Илья Репин, отдыхая в Ширяевке работал над этюдами к картине «Бурлаки на Волге» (1870—1873). Жигули очень привлекательны для туристов благодаря своим пейзажам.

Тольятти

Архитектура каждого из районов города уникальна и не похожа на другие. В Комсомольском районе много малоэтажных зданий сталинского и хрущёвского периодов. В Центральном районе сохранилось много частных деревянных домов, некоторые из них сохранили исторический облик; подобные здания считаются ныне памятниками архитектуры города. Здесь на площади Свободы горит Вечный огонь, возвышается Обелиск Славы в честь героев-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. В восточной части расположен Комсомольский район. Он исторически и географически связан со строительством плотины и функционированием речного порта, а также с промышленным районом, в котором доминирует строительная промышленность. Тольятти входит в федеральный список исторических городов России, где размещены порядка 120 архитектурных и скульптурных памятников культуры.

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