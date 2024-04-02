1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Послушай, приятель - поедем в Тольятти (на вашем автомобиле)
Узнать, чем славится город, и открыть целую эпоху огромной страны на обзорной экскурсии
«Главные достопримечательности и музеи»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Тольятти на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Здесь вы познакомитесь с уникальными экспонатами – автомобилями, паровозами, образцами космической техники, самолетами, есть даже подводная лодка»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Волга и Жигули с обзорных площадок
Начало: По договоренности
«Приглашаю вас на прогулку по лучших обзорным площадкам в окрестностях Тольятти»
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария2 апреля 2024Елена прекрасный экскурсовод. Любит свой город и знает о нем и окрестностях кажется, что все. Очень насыщенная экскурсия. Много показала, рассказали. Рекомнендую.
- ЕЕлена24 марта 2024Экскурсию проводила Евдокия. Великолепный рассказчик, экскурсовод и человек! Я не ожидала от Тольятти такого количества мест, которые стоит посетить. Город
- ЛЛариса6 февраля 2024В Тольятти мы приехали из Самары на "ласточке" на один день. Наш гид Дарья встретила нас на станции Жигулевское море
- ооксана2 октября 2023Экскурсия началась точно по расписанию. Очень интересные места посетили. Многое не знали, хотя живём в городе 4 года. Подробный материал исторической направленности. Повезло с погодой. Объехали все, что запланировали. Отдельное спасибо водителю.
Ответы на вопросы от путешественников по Тольятти в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Тольятти в июне 2024
Сейчас в Тольятти в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 5 500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Изучение достопримечательностей города Тольятти нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Тольятти много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024