Обзорные и познавательные экскурсии Тольятти

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Тольятти, цены от 5 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Послушай, приятель - поедем в Тольятти (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Послушай, приятель - поедем в Тольятти (на вашем автомобиле)
Узнать, чем славится город, и открыть целую эпоху огромной страны на обзорной экскурсии
«Главные достопримечательности и музеи»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 670 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Тольятти на транспорте туристов
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Экскурсия по Тольятти на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Здесь вы познакомитесь с уникальными экспонатами – автомобилями, паровозами, образцами космической техники, самолетами, есть даже подводная лодка»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Волга и Жигули с обзорных площадок
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Волга и Жигули с обзорных площадок
Начало: По договоренности
«Приглашаю вас на прогулку по лучших обзорным площадкам в окрестностях Тольятти»
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    2 апреля 2024
    Послушай, приятель - поедем в Тольятти (на вашем автомобиле)
    Елена прекрасный экскурсовод. Любит свой город и знает о нем и окрестностях кажется, что все. Очень насыщенная экскурсия. Много показала, рассказали. Рекомнендую.
  • Е
    Елена
    24 марта 2024
    Послушай, приятель - поедем в Тольятти (на вашем автомобиле)
    Экскурсию проводила Евдокия. Великолепный рассказчик, экскурсовод и человек! Я не ожидала от Тольятти такого количества мест, которые стоит посетить. Город
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    раскрылся в абсолютно другом ракурсе! Поняла, что приедем с семьей туда еще раз, потому что многие достопримечательности и районы хочется изучить дополнительно. Посещение музея завода Автоваз - must see в Тольятти. Модели машин, которые вы там увидите резко меняет мнение об Автовазе и его потенциале. А любовь Евдокии к этому городу, его жителям и производству заставят посмотреть на эту часть России под другим углом. Выделила для себя этот город - как место для повторного посещения. Там еще много чего интересного и это наша семья будет изучать вместе с нашим гидом. Огромное спасибо за проведенное время! Экскурсию однозначно рекомендую к посещению!

  • Л
    Лариса
    6 февраля 2024
    Послушай, приятель - поедем в Тольятти (на вашем автомобиле)
    В Тольятти мы приехали из Самары на "ласточке" на один день. Наш гид Дарья встретила нас на станции Жигулевское море
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    на своей машине и предложила нам очень хорошо продуманную и хорошо организованную экскурсионную программу, включающую подробный обзор этого довольнопротяженного города с богатой историей, и что нас черезвычайно порадовало посещение замка Гаррибальди, Учитывая что на дворе было 5 февраля, и экскурсии в это время года практически не проводятся, это поездка для нас оказалась настоящим праздником! Огромная благодарность Дарье за доставленное удовольствие! Она настоящий профессионал в своем деле и патриот, горячо любящая свой родной город. Хочется еще раз побывать в этих интереснейших местах в другое время года весной или осенью.

  • о
    оксана
    2 октября 2023
    Экскурсия по Тольятти на транспорте туристов
    Экскурсия началась точно по расписанию. Очень интересные места посетили. Многое не знали, хотя живём в городе 4 года. Подробный материал исторической направленности. Повезло с погодой. Объехали все, что запланировали. Отдельное спасибо водителю.

Ответы на вопросы от путешественников по Тольятти в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тольятти
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Послушай, приятель - поедем в Тольятти (на вашем автомобиле)
  2. Экскурсия по Тольятти на транспорте туристов
  3. Волга и Жигули с обзорных площадок
Сколько стоит экскурсия по Тольятти в июне 2024
Сейчас в Тольятти в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 5 500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Изучение достопримечательностей города Тольятти нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Тольятти много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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