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рассказала о людях,которые творили историю и архитектуру города. Плюс, рассказала много того, что вы не найдете в интернете! Приятно, когда экскурсию проводит человек, горячо любящий свой край, а Анжела именно такая.

Замок Гарибальди. Если честно, мы туристы из Питера немного скептически относились к новоделу. Но всё сделано настолько профессионально! Имитация состаривания камня, как будто замок достраивался в разную эпоху, многочисленные скульптуры, мелкие детали: старинные гербы, витражи, узоры на решетках, отсыл к разным архитектурным стилям - тут и средневековье, и викторианство. В какой то момент у меня было ощущение, что я Праге, на Карловом мосту)))

В замок попасть нельзя, но вам с избытком хватит погулять и разглядеть всё это разнообразие.

Знаю, что для многих важно, поэтому отдельно хочу сказать -отличная, чистая машина, Анжела -аккуратный, внимательный водитель.

Всем рекомендую.