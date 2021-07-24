Е Елена 5 Экскурсия была очень интересной. Отдельное,, спасибо,, гиду Инне. Мы узнали много интересных фактов об истории возникновения города Тольятти, побывали на различных памятниках и просто прекрасно провели время.

Т Татьяна 5 Мы были проездом Оренбург-Минск. Поэтлму нам оч. понравилось что мало ходили!😁 Все остальное отлично. За короткую прогулку с учетом транзита то что нужно для знаклмства с городом!

С Светлана 5 Очень понравилась экскурсиия! Просто море положительных эмоций, ребёнок в восторге! Экскурсовод Инна, очень интересно и увлекательно рассказывала, поразило внимание к мельчайшим деталям, экскурсия настолько захватила, что потеряли счёт времени)). Огромное спасибо!

Н Наталья 5 Гид очень понравилась, настоящий экскурсовод, каким он должен быть в моём понимании: речь приятная, рассказ по существу, ответы на все вопросы. Много интересного рассказала об истории Тольятти. А сам замок оказался просто потрясающим! Маст си, рекомендую!