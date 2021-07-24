Все экскурсии в Тольятти
Доступно 3 экскурсии 🚌 в Тольятти на 2021 год, цены от 3300₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
1д 8ч
3 300₽
за 1 чел.
Тур по святым местам Дивеево
Мы отправимся с вами в Нижегородскую область, где более 100 лет назад служил один из самых почитаемых...
Ежемесячно по расписанию
Индивидуальная экскурсия
6ч
10 000₽
за 1-4 чел.
Волга и Жигули с обзорных площадок
Вы увидите Тольятти, Жигулевск, Волгу с островами, плотину Куйбышевского гидроузла, Жигулевские горы...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
5ч
5 200₽
за 1-4 чел.
Панорамы Жигулевского заповедника: поездка из Тольятти
Открыть незабываемые пейзажи с одной из самых высоких гор Самарской Луки
Последние отзывы «Экскурсии Тольятти»
- ЕЕлена24 июля 2021Экскурсия была очень интересной. Отдельное,, спасибо,, гиду Инне. Мы узнали много интересных фактов об истории возникновения города Тольятти, побывали на различных памятниках и просто прекрасно провели время.
- ТТатьяна6 мая 2021Мы были проездом Оренбург-Минск. Поэтлму нам оч. понравилось что мало ходили!😁 Все остальное отлично. За короткую прогулку с учетом транзита то что нужно для знаклмства с городом!
- ССветлана2 августа 2020Очень понравилась экскурсиия! Просто море положительных эмоций, ребёнок в восторге! Экскурсовод Инна, очень интересно и увлекательно рассказывала, поразило внимание к мельчайшим деталям, экскурсия настолько захватила, что потеряли счёт времени)). Огромное спасибо!
- ННаталья23 февраля 2020Гид очень понравилась, настоящий экскурсовод, каким он должен быть в моём понимании: речь приятная, рассказ по существу, ответы на все вопросы. Много интересного рассказала об истории Тольятти. А сам замок оказался просто потрясающим! Маст си, рекомендую!
- ББикуновы Олег и5 ноября 2019Инна великолепно представила город, его дух, историю. Прекрасный рассказчик и знаток истории. Спасибо.