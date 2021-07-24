Экскурсии Тольятти

Все экскурсии в Тольятти

Доступно 3 экскурсии 🚌 в Тольятти на 2021 год, цены от 3300₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Тур по святым местам Дивеево
1д 8ч
3 300
за 1 чел.
Тур по святым местам Дивеево
Мы отправимся с вами в Нижегородскую область, где более 100 лет назад служил один из самых почитаемых...
Ежемесячно по расписанию
Волга и Жигули с обзорных площадок
Индивидуальная экскурсия
10 000
за 1-4 чел.
Волга и Жигули с обзорных площадок
Вы увидите Тольятти, Жигулевск, Волгу с островами, плотину Куйбышевского гидроузла, Жигулевские горы...
По договоренности
Панорамы Жигулевского заповедника: поездка из Тольятти
Индивидуальная экскурсия
5 200
за 1-4 чел.
Панорамы Жигулевского заповедника: поездка из Тольятти
Открыть незабываемые пейзажи с одной из самых высоких гор Самарской Луки

Последние отзывы «Экскурсии Тольятти»

  • Е
    Елена
    24 июля 2021
    5
    Экскурсия была очень интересной. Отдельное,, спасибо,, гиду Инне. Мы узнали много интересных фактов об истории возникновения города Тольятти, побывали на различных памятниках и просто прекрасно провели время.
  • Т
    Татьяна
    6 мая 2021
    5
    Мы были проездом Оренбург-Минск. Поэтлму нам оч. понравилось что мало ходили!😁 Все остальное отлично. За короткую прогулку с учетом транзита то что нужно для знаклмства с городом!
  • С
    Светлана
    2 августа 2020
    5
    Очень понравилась экскурсиия! Просто море положительных эмоций, ребёнок в восторге! Экскурсовод Инна, очень интересно и увлекательно рассказывала, поразило внимание к мельчайшим деталям, экскурсия настолько захватила, что потеряли счёт времени)). Огромное спасибо!
  • Н
    Наталья
    23 февраля 2020
    5
    Гид очень понравилась, настоящий экскурсовод, каким он должен быть в моём понимании: речь приятная, рассказ по существу, ответы на все вопросы. Много интересного рассказала об истории Тольятти. А сам замок оказался просто потрясающим! Маст си, рекомендую!
  • Б
    Бикуновы Олег и
    5 ноября 2019
    5
    Инна великолепно представила город, его дух, историю. Прекрасный рассказчик и знаток истории. Спасибо.
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