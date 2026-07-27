Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
Попасть в столицу вишнёвых пирогов, где солисты Rammstein вдохновлялись живописными пейзажами
17 авг в 08:00
18 авг в 11:00
от 18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тольятти: от советских дворцов до неоготического замка
Погрузитесь в историю Тольятти, от советских дворцов до уникального замка Гарибальди. Узнайте, как город переехал и что связывает его с Италией
Начало: У ТРК «Парк Хаус»
17 авг в 08:00
18 авг в 11:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Тольятти
Проследить путь от провинциального городка - к промышленному гиганту
Начало: Памятник В.Н. Татищеву
17 авг в 14:00
18 авг в 14:00
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Тольятти
Вас ждет путешествие по Тольятти, где вы узнаете о его тройном рождении, увидите главные достопримечательности и оцените промышленный потенциал города
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 10 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тольятти - в замок Гарибальди
Погрузитесь в мир легенд о драконах и рыцарях, узнайте историю Беовульфа, разгадайте символы замка и прогуляйтесь по пляжу Жигулёвского моря
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тольятти и три поворота в его судьбе
Путешествие по Тольятти раскроет его многогранную историю: от крепости до автомобильной столицы. Откройте для себя уникальные места и истории
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тольятти в замок Гарибальди: европейское Средневековье на волжских берегах
Перенестись в мир готической архитектуры и рыцарских легенд
Начало: У ТЦ «Парк Хаус»
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от 9500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Тольятти и Жигулёвск: города-спутники
Погрузитесь в атмосферу двух уникальных городов, связанных Волгой. Узнайте об их истории и культуре, оцените красоту волжских пейзажей
Начало: По вашему адресу в Тольятти
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
От провинциального городка к промышленному гиганту. Обзорная экскурсия по городу
Начало: Россия, Самарская область, Тольятти, микрорайон По...
Расписание: Экскурсия проводится в любой день недели, время начала экскурсии по согласованию.
11 авг в 15:00
12 авг в 15:00
7000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Волга и Жигули с обзорных площадок
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Там, где горы смотрят в море
Начало: Г. Тольятти, ТРК «Парк-Хаус»
Завтра в 15:00
10 авг в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тольятти: от советских дворцов до готического замка
Начало: Автозаводское ш., 6 (ТРК «Парк-Хаус»)
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Тольятти на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
7150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тольятти: код советской утопии. Мозаики, модернизм и город-мечта
Погружение в эпоху больших надежд, где искусство и индустрия слились воедино
Завтра в 11:30
10 авг в 09:00
от 5950 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Затопленный город: трагедия, память и возрождение Тольятти
Узнать о городе, который исчез под водой, и его дальнейшей судьбе
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 5950 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В поисках затерянной красоты: мыс Красоты, Царев курган и смотровая площадка горы Тип-Тяв
Начало: Автозаводское ш., 6 (ТРК «Парк-Хаус»)
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Рачейский бор и Каменный лабиринт
Начало: Тольятти, бульвар Ленина, 1
Расписание: Всю неделю по календарю занятости на сайте
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
17 500 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
О
Дата посещения: 18 июн 2026
Если будете в Самарской области, обязательно закажите экскурсию в замок Гарибальди. 18 июня прекрасная Анна погрузила нас в сказочный мир
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С
Дата посещения: 22 мая 2025
Экскурсия замечательная. Анжела вовремя забрала нас в оговоренном месте на комфортном автомобиле. Вся экскурсия проходила в осень приятной, позитивной и
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М
Благодаря Ольге Тольятти удивил и очаровал. Ольга - большой фанат Тольятти и в целом Жигулей- моря, гор, Волги, всего,что с
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О
Большое спасибо Анжеле за проведенную экскурсию. Было очень интересно, познавательно, прекрасно организовано!
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С
Анна провела очень интересную экскурсию на автомобиле для нашей небольшой компании. Всем очень понравилось! Большое спасибо за увлекательную подачу информации
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О
большое спасибо Анне за прекрасную, очень интересную, хорошо организованную, познавательную экскурсию!
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С
Огромное спасибо Анжеле за замечательную экскурсию. Именно экскурсию! Анжела провезла и рассказала о самом Тольятти. Показала исторические фотографии, достопримечательности, локации,
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Хотелось бы от всей души поблагодарить Анжелу за такое прекрасное путешествие, которое удалось, несмотря на погоду! День выдался насыщенным, но
+3
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В
Отличный экскурсовод, любящий и знающий родной город!
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Анжела - прекрасный экскурсовод, который может найти подход к людям разного возраста. Мы вместе побывали в множестве живописных мест, которые
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Всего 96 отзывов в Тольятти
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Ответы на вопросы от путешественников по Тольятти
Самые популярные экскурсии в Тольятти
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Сколько стоит экскурсия по Тольятти в августе 2026
Сейчас в Тольятти можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 5950 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
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