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Экскурсии в Тольятти

Найдено 17 экскурсий в Тольятти, цены от 5950 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
На машине
8 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
Попасть в столицу вишнёвых пирогов, где солисты Rammstein вдохновлялись живописными пейзажами
17 авг в 08:00
18 авг в 11:00
от 18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Тольятти: от советских дворцов до неоготического замка
На машине
6 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тольятти: от советских дворцов до неоготического замка
Погрузитесь в историю Тольятти, от советских дворцов до уникального замка Гарибальди. Узнайте, как город переехал и что связывает его с Италией
Начало: У ТРК «Парк Хаус»
17 авг в 08:00
18 авг в 11:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Тольятти
На машине
3.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Тольятти
Проследить путь от провинциального городка - к промышленному гиганту
Начало: Памятник В.Н. Татищеву
17 авг в 14:00
18 авг в 14:00
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Тольятти
На машине
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Тольятти
Вас ждет путешествие по Тольятти, где вы узнаете о его тройном рождении, увидите главные достопримечательности и оцените промышленный потенциал города
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 10 500 ₽ за всё до 3 чел.
Из Тольятти - в замок Гарибальди
На машине
4 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тольятти - в замок Гарибальди
Погрузитесь в мир легенд о драконах и рыцарях, узнайте историю Беовульфа, разгадайте символы замка и прогуляйтесь по пляжу Жигулёвского моря
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Тольятти и три поворота в его судьбе
На машине
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Тольятти и три поворота в его судьбе
Путешествие по Тольятти раскроет его многогранную историю: от крепости до автомобильной столицы. Откройте для себя уникальные места и истории
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Тольятти в замок Гарибальди: европейское Средневековье на волжских берегах
На машине
4 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тольятти в замок Гарибальди: европейское Средневековье на волжских берегах
Перенестись в мир готической архитектуры и рыцарских легенд
Начало: У ТЦ «Парк Хаус»
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от 9500 ₽ за всё до 4 чел.
Тольятти и Жигулёвск: города-спутники
На машине
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Тольятти и Жигулёвск: города-спутники
Погрузитесь в атмосферу двух уникальных городов, связанных Волгой. Узнайте об их истории и культуре, оцените красоту волжских пейзажей
Начало: По вашему адресу в Тольятти
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 3 чел.
От провинциального городка к промышленному гиганту. Обзорная экскурсия по городу
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
От провинциального городка к промышленному гиганту. Обзорная экскурсия по городу
Начало: Россия, Самарская область, Тольятти, микрорайон По...
Расписание: Экскурсия проводится в любой день недели, время начала экскурсии по согласованию.
11 авг в 15:00
12 авг в 15:00
7000 ₽ за всё до 3 чел.
Волга и Жигули с обзорных площадок
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Волга и Жигули с обзорных площадок
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Там, где горы смотрят в море
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Там, где горы смотрят в море
Начало: Г. Тольятти, ТРК «Парк-Хаус»
Завтра в 15:00
10 авг в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Тольятти: от советских дворцов до готического замка
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Тольятти: от советских дворцов до готического замка
Начало: Автозаводское ш., 6 (ТРК «Парк-Хаус»)
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия по Тольятти на транспорте туристов
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Тольятти на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
7150 ₽ за всё до 5 чел.
Тольятти: код советской утопии. Мозаики, модернизм и город-мечта
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тольятти: код советской утопии. Мозаики, модернизм и город-мечта
Погружение в эпоху больших надежд, где искусство и индустрия слились воедино
Завтра в 11:30
10 авг в 09:00
от 5950 ₽ за всё до 5 чел.
Затопленный город: трагедия, память и возрождение Тольятти
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Затопленный город: трагедия, память и возрождение Тольятти
Узнать о городе, который исчез под водой, и его дальнейшей судьбе
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 5950 ₽ за всё до 5 чел.
В поисках затерянной красоты: мыс Красоты, Царев курган и смотровая площадка горы Тип-Тяв
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В поисках затерянной красоты: мыс Красоты, Царев курган и смотровая площадка горы Тип-Тяв
Начало: Автозаводское ш., 6 (ТРК «Парк-Хаус»)
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Рачейский бор и Каменный лабиринт
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Рачейский бор и Каменный лабиринт
Начало: Тольятти, бульвар Ленина, 1
Расписание: Всю неделю по календарю занятости на сайте
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
17 500 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

О
Из Тольятти в замок Гарибальди: европейское Средневековье на волжских берегах
Дата посещения: 18 июн 2026
Если будете в Самарской области, обязательно закажите экскурсию в замок Гарибальди. 18 июня прекрасная Анна погрузила нас в сказочный мир
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средневековой Европы.
Мы любовались замком и зданиями на огромной территории, украшенной клумбами, узнали историю и замысел строительства.
Анна рассказала нам рыцарские легенды, истории о рыцарях Круглого стола и многое другое. Нам было очень интересно!
Если вы будете на этой экскурсии не забудьте дойти до берега Волги и покачаться на качелях и купить сувениры.

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С
Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
Дата посещения: 22 мая 2025
Экскурсия замечательная. Анжела вовремя забрала нас в оговоренном месте на комфортном автомобиле. Вся экскурсия проходила в осень приятной, позитивной и
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дружеской атмосфере. Не было такого, чтобы мы ехали молча, все время что-то обсуждали или слушали, получали ответы на все вопросы. Там, где ходили пешком, все было в комфортном темпе. Посмотрели гору Стрельную, село Ширяево, штольни, музей Репина. Проехались по живописным местам, пообедали в красивом месте на берегу Волги. Остались довольны, очень насыщенный и активный получился день. Спасибо большое!

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М
Тольятти и три поворота в его судьбе
Благодаря Ольге Тольятти удивил и очаровал. Ольга - большой фанат Тольятти и в целом Жигулей- моря, гор, Волги, всего,что с
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ними связано и что на них происходит. Это подкупает и нравится. Ольга подстроилась под наши планы, и в завершении экскурсии сводила в чудесное кафе на обед)) Большое спасибо за прекрасный день!

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О
Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
Большое спасибо Анжеле за проведенную экскурсию. Было очень интересно, познавательно, прекрасно организовано!
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С
Обзорная экскурсия по Тольятти
Анна провела очень интересную экскурсию на автомобиле для нашей небольшой компании. Всем очень понравилось! Большое спасибо за увлекательную подачу информации
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с любовью к городу! Тольятти открылся для нас с неожиданной стороны, замечательный город с красивым видами и интересной историей. Экскурсия была очень продолжительная и обширная, теперь хотим как-нибудь вернуться и познакомиться с гордом более детально.

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О
Обзорная экскурсия по Тольятти
большое спасибо Анне за прекрасную, очень интересную, хорошо организованную, познавательную экскурсию!
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С
Тольятти: от советских дворцов до неоготического замка
Огромное спасибо Анжеле за замечательную экскурсию. Именно экскурсию! Анжела провезла и рассказала о самом Тольятти. Показала исторические фотографии, достопримечательности, локации,
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рассказала о людях,которые творили историю и архитектуру города. Плюс, рассказала много того, что вы не найдете в интернете! Приятно, когда экскурсию проводит человек, горячо любящий свой край, а Анжела именно такая.
Замок Гарибальди. Если честно, мы туристы из Питера немного скептически относились к новоделу. Но всё сделано настолько профессионально! Имитация состаривания камня, как будто замок достраивался в разную эпоху, многочисленные скульптуры, мелкие детали: старинные гербы, витражи, узоры на решетках, отсыл к разным архитектурным стилям - тут и средневековье, и викторианство. В какой то момент у меня было ощущение, что я Праге, на Карловом мосту)))
В замок попасть нельзя, но вам с избытком хватит погулять и разглядеть всё это разнообразие.
Знаю, что для многих важно, поэтому отдельно хочу сказать -отличная, чистая машина, Анжела -аккуратный, внимательный водитель.
Всем рекомендую.

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Мария
Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
Хотелось бы от всей души поблагодарить Анжелу за такое прекрасное путешествие, которое удалось, несмотря на погоду! День выдался насыщенным, но
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время пролетело незаметно благодаря интересным историям, легендам, которые рассказывала экскурсовод. Мы узнали больше о Самарской Луке, Жигулях и Тольятти, о флоре и фауне этих мест. Поездка была комфортной и захватывающей. Рекомендую обратиться к Анжеле за знаниями, впечатлениями и любовью к региону. Спасибо!

Хотелось бы от всей души поблагодарить Анжелу за такое прекрасное путешествие, которое удалось, несмотря на погоду!
Хотелось бы от всей души поблагодарить Анжелу за такое прекрасное путешествие, которое удалось, несмотря на погоду!
Хотелось бы от всей души поблагодарить Анжелу за такое прекрасное путешествие, которое удалось, несмотря на погоду!
Хотелось бы от всей души поблагодарить Анжелу за такое прекрасное путешествие, которое удалось, несмотря на погоду!+3
Хотелось бы от всей души поблагодарить Анжелу за такое прекрасное путешествие, которое удалось, несмотря на погоду!
Хотелось бы от всей души поблагодарить Анжелу за такое прекрасное путешествие, которое удалось, несмотря на погоду!
Хотелось бы от всей души поблагодарить Анжелу за такое прекрасное путешествие, которое удалось, несмотря на погоду!
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В
Тольятти: от советских дворцов до готического замка
Отличный экскурсовод, любящий и знающий родной город!
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Евгения
Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
Анжела - прекрасный экскурсовод, который может найти подход к людям разного возраста. Мы вместе побывали в множестве живописных мест, которые
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открылись для меня с новой стороны. Меня приятно удивили рассказы про природу, животных, а также местные легенды. Экскурсия однозначно стоит своих денег

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Всего 96 отзывов в Тольятти

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Ответы на вопросы от путешественников по Тольятти

Самые популярные экскурсии в Тольятти
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17:
  1. Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды;
  2. Тольятти: от советских дворцов до неоготического замка;
  3. Обзорная экскурсия по Тольятти;
  4. Добро пожаловать в Тольятти;
  5. Из Тольятти - в замок Гарибальди.
Сколько стоит экскурсия по Тольятти в августе 2026
Сейчас в Тольятти можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 5950 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
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