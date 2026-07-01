Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тольятти

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеальны для посещения Тольятти. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками и осмотром достопримечательностей на свежем воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно путешествовать, но возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать холодную погоду и необходимость тёплой одежды.

На экскурсии по Тольятти вы узнаете, для кого основали этот город и кем были его первые жители. Вас ждут прогулки по главным площадям и историческим центрам, посещение Преображенского кафедрального собора и памятника В. Татищеву. Увидите промышленный потенциал города у портов и корпусов АвтоВАЗа. Возможность продлить экскурсию и посетить музеи за дополнительную плату

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Город, трижды рожденный

Так о Тольятти говорят краеведы, и на прогулке я расскажу, почему. Вы узнаете, для кого его основали, кем были первые жители и как он превратился в самый крупный город страны, не имеющий статуса регионального центра. Я покажу, как много здесь сотворено на пределе возможностей, открою особо чтимые горожанами места, а также поделюсь интересными фактами о культуре и хозяйственной жизни Тольятти.

Кольцевой маршрут через все районы Тольятти

Вы проедете и пройдете по самой короткой и самой длинной улицам города, побываете на главных площадях и в исторических центрах каждого района. Осмотрите нарядный Преображенский кафедральный собор, крупнейший храм Тольятти. На набережной задержитесь у памятника отцу-основателю В. Татищеву. Поразитесь истории Верного, или Константина — «пса, научившего нас любви и преданности». А промышленный потенциал города оцените у пассажирского и грузового портов, в парковом комплексе истории техники и возле основных корпусов главного конвейера АвтоВАЗа.

Организационные детали

За дополнительную плату можно увеличить продолжительность экскурсии, если вы захотите посетить кафе или торговые центры, а также включить посещение музеев: художественного, краеведческого, истории АвтоВАЗа, а также музея и дендропарка Института экологии РАН (билеты оплачиваются отдельно).