Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тольятти

Добро пожаловать в Тольятти!

Познакомиться с визитными карточками одного из крупнейших и интереснейших городов Самарской области

5
1 отзыв
Ольга
Ольга – представитель из Тольятти
В зеленом кольце сосново-дубовых лесов вас встретит волжский город 🏙️ с интересной архитектурой, историей 📖 и памятниками.

Вы узнаете о его тройном рождении и поймете, сколько труда вложили в его развитие.

Оцените роль портового и автомобилестроительного промышленных комплексов в жизни Тольятти.

А также услышите трогательную историю 📖 о местном Хатико.
Задать вопросОбычно отвечает за 11 ч.

Экскурсия

3 500 ₽ за экскурсию

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Добро пожаловать в Тольятти!
Добро пожаловать в Тольятти!

Что вас ожидает

Город 🏙️, трижды рожденный
Так о Тольятти говорят краеведы, и на прогулке 👣 я расскажу, почему. Вы узнаете, для кого его основали, кем были первые жители и как он превратился в самый крупный город 🏙️ страны, не имеющий статуса регионального центра. Я покажу, как много здесь сотворено на пределе возможностей, открою особо чтимые горожанами места, а также поделюсь интересными фактами о культуре и хозяйственной жизни Тольятти.

Кольцевой маршрут через все районы Тольятти
Вы проедете и пройдете по самой короткой и самой длинной улицам города, побываете на главных площадях и в исторических центрах каждого района. Осмотрите нарядный Преображенский кафедральный собор, крупнейший храм Тольятти. На набережной задержитесь у памятника отцу-основателю В. Татищеву. Поразитесь истории 📖 Верного, или Константина — «пса, научившего нас любви и преданности». А промышленный потенциал города оцените у пассажирского и грузового портов, в парковом комплексе истории 📖 техники и возле основных корпусов главного конвейера АвтоВАЗа.

Организационные детали

За дополнительную плату можно увеличить продолжительность экскурсии 🧭, если вы захотите посетить кафе или торговые центры, а также включить посещение музеев: художественного, краеведческого, истории 📖 АвтоВАЗа, а также музея и дендропарка Института экологии РАН (билеты 🎫 оплачиваются отдельно).

Добро пожаловать в Тольятти!
Добро пожаловать в Тольятти!
Добро пожаловать в Тольятти!
Добро пожаловать в Тольятти!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Моя основная специальность — география, также я дипломированный экскурсовод с опытом работы более 15 лет. Являюсь автором публикаций об уникальных объектах, составителем карты и атласа достопримечательностей Самарской Луки. Участвовала в разработке и реализации проектов по созданию туристических объектов: «Стрельная гора», музей-театр «Жигулевская сказка», историко-краеведческий музей «Самарская Лука». Состою в ассоциации экскурсоводов при РСТ, которая объединяет только профессионалов. Помимо организации экскурсий, помогаю гостям с выбором отелей, кафе и музеев. Буду рада встрече!
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1 реальный отзыв

6 мая 2021
Мы были проездом Оренбург-Минск. Поэтлму нам оч. понравилось что мало ходили!😁 Все остальное отлично. За короткую прогулку с учетом транзита то что нужно для знаклмства с городом!

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