Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тольятти

Вас ждет путешествие по Тольятти, где вы узнаете о его тройном рождении, увидите главные достопримечательности и оцените промышленный потенциал города
На экскурсии по Тольятти вы узнаете, для кого основали этот город и кем были его первые жители. Вас ждут прогулки по главным площадям и историческим центрам, посещение Преображенского кафедрального собора и памятника В. Татищеву. Увидите промышленный потенциал города у портов и корпусов АвтоВАЗа. Возможность продлить экскурсию и посетить музеи за дополнительную плату
🏞️ Прогуляйтесь по набережной и историческим центрам
Лучшее время для посещения
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Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеальны для посещения Тольятти. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками и осмотром достопримечательностей на свежем воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно путешествовать, но возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать холодную погоду и необходимость тёплой одежды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Преображенский кафедральный собор
Памятник В. Татищеву
Парковый комплекс истории техники
Основные корпуса главного конвейера АвтоВАЗа
Описание экскурсии
Город, трижды рожденный
Так о Тольятти говорят краеведы, и на прогулке я расскажу, почему. Вы узнаете, для кого его основали, кем были первые жители и как он превратился в самый крупный город страны, не имеющий статуса регионального центра. Я покажу, как много здесь сотворено на пределе возможностей, открою особо чтимые горожанами места, а также поделюсь интересными фактами о культуре и хозяйственной жизни Тольятти.
Кольцевой маршрут через все районы Тольятти
Вы проедете и пройдете по самой короткой и самой длинной улицам города, побываете на главных площадях и в исторических центрах каждого района. Осмотрите нарядный Преображенский кафедральный собор, крупнейший храм Тольятти. На набережной задержитесь у памятника отцу-основателю В. Татищеву. Поразитесь истории Верного, или Константина — «пса, научившего нас любви и преданности». А промышленный потенциал города оцените у пассажирского и грузового портов, в парковом комплексе истории техники и возле основных корпусов главного конвейера АвтоВАЗа.
Организационные детали
За дополнительную плату можно увеличить продолжительность экскурсии, если вы захотите посетить кафе или торговые центры, а также включить посещение музеев: художественного, краеведческого, истории АвтоВАЗа, а также музея и дендропарка Института экологии РАН (билеты оплачиваются отдельно).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Тольятти
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 498 туристов
Моя основная специальность — география, также я дипломированный экскурсовод с опытом работы более 15 лет. В мае 2023 года получила аттестат экскурсовода (гида) от министерства туризма Самарской области. Являюсь автором читать дальшеуменьшить
публикаций об уникальных объектах, составителем карты и атласа достопримечательностей Самарской Луки. Участвовала в разработке и реализации проектов по созданию туристических объектов: «Стрельная гора», музей-театр «Жигулевская сказка», историко-краеведческий музей «Самарская Лука». Состою в ассоциации экскурсоводов при РСТ, которая объединяет только профессионалов.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
Наталья
Прекрасный экскурсовод Ольга! Познакомились с Тольятти и его историей. Интересно и познавательно.
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В
Валентина
Приехали в Тольятти, для информативности пребывания выбрали экскурсию с Ольгой, и не прогадали! Человек стремящийся к тому чтобы гости города максимально поняли историю города, увидели максимум достопримечательностей, поняли логистику передвижения. Полностью подстроила маршрут согласно нашим пожеланиям, за что отдельное спасибо! Остались очень довольны!
+2
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Руслан
побывали на экскурсии, познакомились с городом, плюсом к экскурсии посетили замок Гарибальди
Ольга
Ответ организатора:
Спасибо за то, ч то доверили мне ваш день отдыха и путешествия! Ждем в гости вас и ваших друзей
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И
Игорь
Очень интересная экскурсия. Гид и водитель внимательны, терпеливы)) и готовы услышать пожелания туристов. Город просто открылся… Большое спасибо.
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Наталья
Что бы познакомиться с городом,мы с подругой, взяли двухчасовую экскурсию. Так случилось, что мы оказались в Тольятти зимой, да ещё и время стыковалось только на вечер. Но наш гид,Ольга, настоящий читать дальшеуменьшить
профи в своем деле. Она рассказала историю становления города, его современную жизнь. Побывали у памятника Преданности. Конечно история появления памятника очень трогает за душу. И было видно что и Ольга очень преданна своему городу, любит его и частичку своей любви подарила нам. Спасибо ей огромное. Рекомендую и экскурсию и гида.
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Л
Лидия
Отличная экскурсия. За небольшое время мы побывали во всех знаковых местах города, увидели особенности застройки районов. Посмотрели на построенный на народные деньги памятник преданности, памятник Татищеву, городской порт, Спасо-Преображенский собор, набережную с захватывающим видом на Жигулёвское море, Центральную площадь. Осталось достаточно времени, чтобы, уже самостоятельно, посетить музей АвтоВАЗа и Парковый комплекс истории техники.
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