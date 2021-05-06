Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тольятти

Что вас ожидает

Город 🏙️, трижды рожденный

Так о Тольятти говорят краеведы, и на прогулке 👣 я расскажу, почему. Вы узнаете, для кого его основали, кем были первые жители и как он превратился в самый крупный город 🏙️ страны, не имеющий статуса регионального центра. Я покажу, как много здесь сотворено на пределе возможностей, открою особо чтимые горожанами места, а также поделюсь интересными фактами о культуре и хозяйственной жизни Тольятти.

Кольцевой маршрут через все районы Тольятти

Вы проедете и пройдете по самой короткой и самой длинной улицам города, побываете на главных площадях и в исторических центрах каждого района. Осмотрите нарядный Преображенский кафедральный собор, крупнейший храм Тольятти. На набережной задержитесь у памятника отцу-основателю В. Татищеву. Поразитесь истории 📖 Верного, или Константина — «пса, научившего нас любви и преданности». А промышленный потенциал города оцените у пассажирского и грузового портов, в парковом комплексе истории 📖 техники и возле основных корпусов главного конвейера АвтоВАЗа.

Организационные детали

За дополнительную плату можно увеличить продолжительность экскурсии 🧭, если вы захотите посетить кафе или торговые центры, а также включить посещение музеев: художественного, краеведческого, истории 📖 АвтоВАЗа, а также музея и дендропарка Института экологии РАН (билеты 🎫 оплачиваются отдельно).