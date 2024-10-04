Это авторская экскурсия-прогулка, на которой мы проследим путь самарского театра от скоморошьих ярмарочных представлений до поистине «космических» технологий. Будем искать следы сказочных героев на улицах города. Вспомним самарские традиции театральной благотворительности и культурных салонов. А если гулять будем в выходные, сможете посмотреть семейный спектакль.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 13:00
Описание экскурсии
От истоков до наших дней
Вы увидите семь театральных зданий, построенных в разное время:
— Самарский академический театр драмы
— Самарский академический театр оперы и балета
— Самарская государственная филармония
— Самарский театр кукол (прежнее и нынешнее здания)
— дом культуры железнодорожников
— театр «СамАрт»
Я поясню, как их архитектура отражает приметы различных эпох, и помогу проследить развитие самарской тетральной культуры сквозь века.
В гостях у сказки
- В поисках аленького цветочка заглянем в Аксаковский сквер, посвящённый автору знаменитой сказки.
- Вместе с Буратино переживём его приключения на интерактивной выставке в литературном музее-усадьбе, где провёл детские годы автор «Золотого ключика» А. Н. Толстой.
- Пройдём по местам, связанным с именем нашего земляка, замечательного кинорежиссёра Э. А. Рязанова, и обсудим, почему его называют «городским сказочником».
- Представим, где могли бы оказаться герои известных советских сказок.
- По завершении экскурсии вы сможете посмотреть семейный сказочный спектакль в уютном камерном театре.
Организационные детали
- Билеты на выставку (200 руб. /чел.) и на спектакль (700-1100 руб. /чел.) оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Чапаева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — ваш гид в Самаре
Провёл экскурсии для 290 туристов
Меня зовут Алла. Я архитектор, родилась, живу и работаю в Самаре. Стать гидом — моя детская мечта. Пришло время её осуществить! Я прошла профессиональную переподготовку и государственную аттестацию. Сейчас помогаю гостям прикоснуться к любимому городу, дарю позитивные эмоции и новые впечатления. Провожу как обзорные, так и авторские тематические экскурсии.Задать вопрос
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