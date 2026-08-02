Индивидуальные экскурсии в Самаре

Вы побываете в самых красивых местах Самарской области, подниметесь на смотровые площадки и полюбуетесь живописными пейзажами Волги и Жигулевских гор. В историко-культурном комплексе познакомитесь с бытом крестьян и узнаете о художниках, вдохновленных местной природой. А я расскажу самое интересное о Самаре, Жигулевских горах и красотах Национального парка.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Волга с высоты

Большая часть нашего путешествия проходит по территории национального парка «Самарская Лука». Пейзажи, которые вы увидите, могут соперничать с красотами Кавказа, Крыма, Альп и Швейцарии.

Мы побываем на панорамной площадке в поселке Управленческий, откуда открываются удивительные виды на изрезанную островами Волгу и знаменитые Жигулевские ворота. Я расскажу об основных вехах в истории этих мест, строительстве ГЭС и о Н. Д. Кузнецове — человеке-легенде, создателе авиационных и космических двигателей.

Далее наш путь лежит в сторону города Тольятти и Жигулевской ГЭС. По дороге увидим Царев Курган и гору с необычным названием Тип-Тяв. Проедем по мосту через Волгу и реку Сок, а еще по мосту, который разделяет Волгу и Жигулевское море.

Музейный комплекс: жизнь крестьян и художников

После посетим село Ширяево: здесь в доме крестьян Алексеевых останавливались многие знаменитые художники, среди которых Илья Репин, работавший над картиной «Бурлаки на Волге». Экскурсоводы музейного комплекса познакомят вас с историей и культурой края, а экспозиция — с бытом того времени. С Поповой горы мы посмотрим деревню сверху, а позже заглянем под землю: в рукотворные штольни, созданные до революции.

Покорение горы Стрельной

Кульминацией нашей экскурсии станет гора Стрельная — самая высокая смотровая точка в Жигулях. Дух захватывает от пейзажей, которые открываются с этого места! При этом взобраться на гору Стрельную может любой человек: на вершину ведет удобная лестница, а на небольших площадках можно отдохнуть и сделать снимки с разных ракурсов.

Если захотите, приятным моментом в нашей экскурсии может стать небольшой пикник в красивом месте с видом на Волгу!

Организационные детали

Обратите внимание: гора Стрельная открыта для посещения с 25 апреля до 1 ноября

Отдельно оплачивается билет в дом-музей Репина (250 ₽/чел.)

Возможно включить в программу обед. Вы можете выбрать пикник — 700 ₽/чел. (примерное меню: овощи, куриные котлеты, сладкое, чай) или обед в кафе или частном коттедже — средний чек 600-1000 ₽/чел.

По вторникам в музее Репина выходной день, второй понедельник каждого месяца — санитарный день

Посещение горы Стрельная