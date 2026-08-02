Индивидуальные экскурсии в Самаре

Увидеть резное русло Волги с высоты, посетить дом-музей Репина и услышать историю края
Вы побываете в самых красивых местах Самарской области, подниметесь на смотровые площадки и полюбуетесь живописными пейзажами Волги и Жигулевских гор.
В историко-культурном комплексе познакомитесь с бытом крестьян и узнаете о художниках, вдохновленных местной природой. А я расскажу самое интересное о Самаре, Жигулевских горах и красотах Национального парка.
Большая часть нашего путешествия проходит по территории национального парка «Самарская Лука». Пейзажи, которые вы увидите, могут соперничать с красотами Кавказа, Крыма, Альп и Швейцарии. Мы побываем на панорамной площадке в поселке Управленческий, откуда открываются удивительные виды на изрезанную островами Волгу и знаменитые Жигулевские ворота. Я расскажу об основных вехах в истории этих мест, строительстве ГЭС и о Н. Д. Кузнецове — человеке-легенде, создателе авиационных и космических двигателей. Далее наш путь лежит в сторону города Тольятти и Жигулевской ГЭС. По дороге увидим Царев Курган и гору с необычным названием Тип-Тяв. Проедем по мосту через Волгу и реку Сок, а еще по мосту, который разделяет Волгу и Жигулевское море.
Музейный комплекс: жизнь крестьян и художников
После посетим село Ширяево: здесь в доме крестьян Алексеевых останавливались многие знаменитые художники, среди которых Илья Репин, работавший над картиной «Бурлаки на Волге». Экскурсоводы музейного комплекса познакомят вас с историей и культурой края, а экспозиция — с бытом того времени. С Поповой горы мы посмотрим деревню сверху, а позже заглянем под землю: в рукотворные штольни, созданные до революции.
Покорение горы Стрельной
Кульминацией нашей экскурсии станет гора Стрельная — самая высокая смотровая точка в Жигулях. Дух захватывает от пейзажей, которые открываются с этого места! При этом взобраться на гору Стрельную может любой человек: на вершину ведет удобная лестница, а на небольших площадках можно отдохнуть и сделать снимки с разных ракурсов.
Если захотите, приятным моментом в нашей экскурсии может стать небольшой пикник в красивом месте с видом на Волгу!
Организационные детали
Обратите внимание: гора Стрельная открыта для посещения с 25 апреля до 1 ноября
Отдельно оплачивается билет в дом-музей Репина (250 ₽/чел.)
Возможно включить в программу обед. Вы можете выбрать пикник — 700 ₽/чел. (примерное меню: овощи, куриные котлеты, сладкое, чай) или обед в кафе или частном коттедже — средний чек 600-1000 ₽/чел.
По вторникам в музее Репина выходной день, второй понедельник каждого месяца — санитарный день
Посещение горы Стрельная
Изменены правила посещения горы Стрельная. Гид заранее заказывает пропуск для посещения к определенному времени и оплачивает его (для этого нужно сообщить ФИО и дату рождения), он не несет ответственности, если в силу объективных причин (пробки на дороге) мы не попадаем к назначенному времени. Возможен перенос времени при наличии мест.
Посещение Стрельной оплачивается дополнительно: 1 человек — 850 ₽, 2 чел. — 1400 ₽, 3 чел. − 1950 ₽. Для пенсионеров, жителей Самарской области и детей льготы, дети до 6 лет бесплатно.
При желании подъем на гору Стрельная (или если подъём закрыт) можно заменить посещением Свято-Богородичного мужского монастыря в Винновке, который называют Волжским Афоном, посещением Молодецкого кургана, замка Гарибальди (доплата 700-2000 ₽, в зависимости от выбранной локации).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 866 туристов
Я коренная самарчанка. По специальности — преподаватель английского языка, долгое время работала в сфере международного туризма и как руководитель небольшого агентства, и в туроператорской компании. Уже давно увлекаюсь внутренним туризмом, читать дальшеуменьшить
являюсь аккредитованным гидом Национального парка Самарская Лука и Жигулевского заповедника.
Очень люблю нашу Самару, неповторимую природу Самарской Луки и получаю огромное удовольствие, когда дарю новые впечатления людям и открываю для них новые места. Мне очень нравится вставлять в свои поездки «изюминки»: пикник на берегу озера или у подножия горы, купание летом в красивом месте с чистой прозрачной водой, сбор лекарственных трав. Общительна, мобильна, доброжелательна! Всегда рада новым знакомствам!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 120 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
116
4
3
3
–
2
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1
–
Е
Елена
Спасибо большое Екатерине за увлекательное путешествие, красивые виды, полезную информацию. Индивидуальный подход. Увидели все что было запланировано.
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М
Марина
С Екатериной весь день путешествия прошел на одном дыхании. Она очень интересно и объемно представила материал, историю, ответила на все наши вопросы, что возникали в ходе экскурсии. Екатерина окружила нас читать дальшеуменьшить
заботой, вниманием, а пикник у реки превзошел все наши ожидания! Спасибо огромное Екатерине за ее труд, радостно осознавать, что есть такие прекрасные Гиды и нам посчастливилось открыть для себя с ее помощью Самарскую Луку!!!
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Б
Благодерова
Экскурсия для тех, кто любит природу, интересуется географией и историей. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений. Екатерина давала нам много интересной информации, все было четко, по делу читать дальшеуменьшить
и с душой. Организовано все было идеально. Мы много узнали о Жигулевских горах, услышали волжские легенды, взбирались на курганы и углублялись в штольни. Перед нами открывались захватывающие виды Волги. Особенно хороши они со смотровой площадки горы Стрельная. Уникальное место. Екатерина рассказывала с энтузиазмом, видно, что любит город, любит свою работу, профессионал своего дела. Огромное спасибо за проведенное время!
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Тимофей
Отлично продуманный маршрут. По пути сначала заехали в посёлок Управленческий. Екатерина рассказала о советском Генеральном конструкторе авиационных и космических двигателей Николае Дмитриевиче Кузнецове, как велась работа по созданию двигателей. Потом сфотографировались читать дальшеуменьшить
на обзорной площадке на фоне Жигулёвских ворот. Далее продолжили путь до Жигулевских гор и горы Стрельной. Завершилась экскурсия в деревне Ширяево, с посещением музея Репина, штольни и кафе. По пути Екатерина интересно рассказывала историю не только Самарской Луки, но и интересные истории о других объектах и событиях. Обратно по рекомендации Екатерины возвращались на речном трамвайчике и любовались видами на Жигулёвские горы и Самару. Спасибо большое Екатерине за интересно и комфортно проведённое время!
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Н
Наталья
Нам ооочень понравилось это путешествие! Екатерина очень аккуратный водитель и интересный рассказчик. Виды шикарные! И с погодой нам тоже повезло. Обратно плыли на кораблике до речного вокзала.
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Т
Татьяна
Очень хорошо продуман маршрут: за поездку видишь самые живописные места Самарской Луки. Екатерина очень взвешенно построила программу: живописные виды чередуются с информацией о людях, технических сооружения. Нам интересно было узнать читать дальшеуменьшить
о человеке, благодаря которому развивалась лунная программа и создавались в Самаре уникальные двигатели-смотровая площадка на Управленческой приятно вдохновила видами. Но это было только начало красот этих удивительных мест. На гору Стрельная Екатерина рекомендует приезжать в начале дня-меньше народу, удобнее подниматься. Отмечу, что подъем и спуск удобные: сначала асфальтированная дорожка, потом железный настил с широкими и некрутыми ступенями, чтобы не повредить природе национального парка. Есть поручни, на смотровых можно присесть. Виды потрясающие. Екатерина Очень удачно предусмотрела санитарные остановки-не было проблем. В Ширяеве показала кафе с вкусной домашней едой. Кульминацией экскурсии стало посещение Ширяева. Летом очень живописно, камерный музей. Без гида внутри нам было комфортнее, чем с экскурсией. Можно двигаться в своём темпе, информация о Репине и Ширяевце хорошо представлена на стендах. Спасибо Екатерине за интересную и вдумчиво построенную поездку. Красиво, познавательно, с комфортом! Отдельно отмечу, что она, кроме маршрута, назвала несколько точек в городе, которых мы не видели, сориентировала по музеям. Мы очень рады, что были с таким гидом!
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