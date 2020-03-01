Индивидуальные экскурсии в Самаре

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Увидеть резное русло Волги с высоты, посетить дом-музей Репина и услышать историю края

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Вы побываете в самых красивых местах Самарской области, подниметесь на смотровые площадки и полюбуетесь живописными пейзажами Волги и Жигулевских гор.

В историко-культурном комплексе познакомитесь с бытом крестьян и узнаете о художниках, вдохновленных местной природой.

А я расскажу самое интересное о Самаре, Жигулевских горах и красотах Национального парка.
8500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 3 человек
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Авто-путешествие по Самарской Луке
Авто-путешествие по Самарской Луке

Что вас ожидает

Волга с высоты
Большая часть нашего пути проходит по территории национального парка «Самарская Лука». Это места с богатым прошлым, овеянные легендами и древними сказаниями, которыми я поделюсь во время экскурсии.
Мы побываем на «вертолетной площадке» — одной из самых известных в городе, откуда открываются удивительные виды на изрезанную островами Волгу и знаменитые Жигулевские ворота. Здесь я расскажу о строительстве ГЭС и создании авиационных заводов.

Музейный комплекс: жизнь крестьян и художников
После посетим село Ширяево: здесь в доме крестьян Алексеевых останавливались многие знаменитые художники, среди которых Илья Репин, работавший над картиной «Бурлаки на Волге». Экскурсоводы музейного комплекса познакомят вас с историей и культурой края, а экспозиция — с бытом того времени. С гор Поповская и Монастырская мы посмотрим деревню сверху, а позже заглянем под землю: в рукотворные штольни, созданные до революции.

Покорение горы Стрельной
Кульминацией нашей экскурсии станет гора Стрельная — самая высокая смотровая точка в Жигулях. Дух захватывает от пейзажей, которые открываются с этого места! При этом взобраться на гору Стрельную может любой человек: на вершину ведет удобная лестница, а на небольших площадках можно отдохнуть и сделать снимки с разных ракурсов.

На обратном пути мы можем остановиться в атмосферном кафе и пообедать.

Организационные детали

  • Обратите внимание: гора Стрельная открыта для посещения с 25 апреля до 1 ноября
  • Трансфер, билет в Национальный парк, чай и легкий ланч включены в стоимость экскурсии
  • Отдельно оплачивается билет с экскурсией в дом-музей Репина (180 р./чел.), проезд к горе Стрельной (500 р.) а также обед (по желанию)
Авто-путешествие по Самарской Луке
Авто-путешествие по Самарской Луке
Авто-путешествие по Самарской Луке
Авто-путешествие по Самарской Луке
Авто-путешествие по Самарской Луке
Авто-путешествие по Самарской Луке
Авто-путешествие по Самарской Луке
Авто-путешествие по Самарской Луке
Авто-путешествие по Самарской Луке
Авто-путешествие по Самарской Луке
Авто-путешествие по Самарской Луке
Авто-путешествие по Самарской Луке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Мне 53 года, я директор небольшого туристического агентства в Самаре, очень люблю свой край, неповторимую природу Самарской Луки, и получаю удовольствие, когда дарю новые впечатления людям и открываю для них новые места.
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