Индивидуальные экскурсии в Самаре

Что вас ожидает

Волга с высоты

Большая часть нашего пути проходит по территории национального парка «Самарская Лука». Это места с богатым прошлым, овеянные легендами и древними сказаниями, которыми я поделюсь во время экскурсии.

Мы побываем на «вертолетной площадке» — одной из самых известных в городе, откуда открываются удивительные виды на изрезанную островами Волгу и знаменитые Жигулевские ворота. Здесь я расскажу о строительстве ГЭС и создании авиационных заводов.

Музейный комплекс: жизнь крестьян и художников

После посетим село Ширяево: здесь в доме крестьян Алексеевых останавливались многие знаменитые художники, среди которых Илья Репин, работавший над картиной «Бурлаки на Волге». Экскурсоводы музейного комплекса познакомят вас с историей и культурой края, а экспозиция — с бытом того времени. С гор Поповская и Монастырская мы посмотрим деревню сверху, а позже заглянем под землю: в рукотворные штольни, созданные до революции.

Покорение горы Стрельной

Кульминацией нашей экскурсии станет гора Стрельная — самая высокая смотровая точка в Жигулях. Дух захватывает от пейзажей, которые открываются с этого места! При этом взобраться на гору Стрельную может любой человек: на вершину ведет удобная лестница, а на небольших площадках можно отдохнуть и сделать снимки с разных ракурсов.

На обратном пути мы можем остановиться в атмосферном кафе и пообедать.