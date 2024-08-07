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его маленьких тайн, получили ценные советы. Спасибо за индивидуальный подход, доброжелательное отношение. Всем советую начинать путешествие по Самаре с экскурсии Натали, это такой заряд энергии и позитива, что хочется гулять и слушать бесконечно! Благодаря этой экскурсии, мы увидели основные достопримечательности в новом для нас городе и готовы продолжать наши приключения. Мы с Натали прошли достаточно много, но за разговорами совсем не устали. Были и перерывы для фото в интересных местах, что тоже очень ценно. Еще раз огромное спасибо и дальнейших творческих успехов Натали!