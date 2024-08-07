Театральная площадь – экскурсии в Самаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Театральная площадь» в Самаре, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Знакомьтесь, Самара
Пешая
281 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Знакомьтесь, Самара: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
12 авг в 14:00
13 авг в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.
История и жизнь самарского театра
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по театральным и сказочным местам Самары
Погрузитесь в театральную культуру Самары и окунитесь в мир сказок, связанных с именами Аксакова, Толстого и Рязанова
Начало: На площади Чапаева
Завтра в 10:00
14 авг в 16:30
3 600 за всё до 10 чел.
История и жизнь самарского театра (в группе)
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
История и жизнь самарского театра (в группе)
Найти золотой ключик от сказочного мира
Начало: На площади Чапаева
16 авг в 13:30
17 авг в 16:30
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    7 августа 2024
    Знакомьтесь, Самара
    Волшебно! 👍
  • М
    Милана
    7 августа 2024
    Знакомьтесь, Самара
    Моя Самарская Мамасита💓 спасибо за чудесную прогулку) мне было комфортно и весело))
  • С
    Соколова
    6 августа 2024
    Знакомьтесь, Самара
    Огромная благодарность Натали за великолепную экскурсию! Мы с сыном просто в восторге! Узнали как основы истории города, так и множество
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    его маленьких тайн, получили ценные советы. Спасибо за индивидуальный подход, доброжелательное отношение. Всем советую начинать путешествие по Самаре с экскурсии Натали, это такой заряд энергии и позитива, что хочется гулять и слушать бесконечно! Благодаря этой экскурсии, мы увидели основные достопримечательности в новом для нас городе и готовы продолжать наши приключения. Мы с Натали прошли достаточно много, но за разговорами совсем не устали. Были и перерывы для фото в интересных местах, что тоже очень ценно. Еще раз огромное спасибо и дальнейших творческих успехов Натали!

  • О
    Ольга
    24 июня 2024
    История и жизнь самарского театра
    15 июня 2024 в жаркой Самаре Алла провела нашей группе их 6 человек уникальную экскурсию. Рассказ о театрах был дополнен основными
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    фактами из истории города. Сопровожден фото материалами. В критический по перегреву момент Алла организовала нам передышку в кондиционированном помещении кафе-мороженное. Закончила в точно обозначенное время в удобном месте. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Театральная площадь»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
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  2. Самарская набережная
  3. Площадь Куйбышева
  4. Набережная
  5. Жигулевский пивзавод
  6. Сквер Пушкина
  7. Площадь Чапаева
  8. Площадь Славы
  9. Особняк Курлиных
  10. Бункер Сталина
Сколько стоит экскурсия по Самаре в августе 2024
Сейчас в Самаре в категории "Театральная площадь" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 282 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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