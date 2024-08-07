2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборЗнакомьтесь, Самара: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
12 авг в 14:00
13 авг в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по театральным и сказочным местам Самары
Погрузитесь в театральную культуру Самары и окунитесь в мир сказок, связанных с именами Аксакова, Толстого и Рязанова
Начало: На площади Чапаева
Завтра в 10:00
14 авг в 16:30
3 600₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
История и жизнь самарского театра (в группе)
Найти золотой ключик от сказочного мира
Начало: На площади Чапаева
16 авг в 13:30
17 авг в 16:30
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим7 августа 2024Волшебно! 👍
- ММилана7 августа 2024Моя Самарская Мамасита💓 спасибо за чудесную прогулку) мне было комфортно и весело))
- ССоколова6 августа 2024Огромная благодарность Натали за великолепную экскурсию! Мы с сыном просто в восторге! Узнали как основы истории города, так и множество
- ООльга24 июня 202415 июня 2024 в жаркой Самаре Алла провела нашей группе их 6 человек уникальную экскурсию. Рассказ о театрах был дополнен основными
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Театральная площадь»
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