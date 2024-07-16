Это атмосферная прогулка, на которой вы познакомитесь не только с «открыточными» достопримечательностями, но и с самим духом Самары — города волжской вольницы, купеческой жилки, доблестной истории, непосредственности и самодостаточности.
Мы обсудим любопытные самарские парадоксы, правду и вымыслы местных легенд, существует ли самарский характер и многое другое.
Мы обсудим любопытные самарские парадоксы, правду и вымыслы местных легенд, существует ли самарский характер и многое другое.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Экскурсия пройдёт в формате свободного общения, обмена впечатлениями, обсуждения версий и мнений. Я расскажу и покажу, как менялась Самара на пути своего развития. Мы перенесёмся во времена, когда она была:
- Небольшой военной крепостью, возведённой для защиты восточных рубежей русского государства от набегов кочевников
- Захолустным уездным городишком без освещения и мощения улиц
- Губернским центром с пробуждающимся интересом к культурной жизни и благотворительности
- Бурно растущим «Новым Орлеаном на Волге»
- Советским Куйбышевом, столицей военного времени
И, наконец, окажемся в современном мегаполисе, центре космоса, туризма и уникальных впечатлений!
Вы увидите:
- Часовню памяти небесного покровителя Самары, предсказавшего её возникновение и процветание
- Три улицы, бывшие в разное время главными в городе: Преображенскую, Казанскую, Дворянскую — я расскажу, как они называются и выглядят сейчас
- Роскошные особняки купцов-магнатов хлеботорговли и деревянные «раритеты»
- Парадные площади и проходные дворы
- Исторические храмы пяти религий и конфессий и первые промышленные предприятия
- Старейший городской парк и современную пешеходную улицу
Кому подойдёт экскурсия
И тем, кто хочет составить первое впечатление о городе, и тем, кому интересно погрузиться в его атмосферу более глубоко. Подойдёт путешественникам, которые любят долго и с удовольствием ходить пешком, впитывая настроение.
Организационные детали
- Обязательна удобная обувь для длительной прогулки, головной убор и вода
- Дополнительные расходы — в случае посещения кофейни или музея по желанию
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — ваш гид в Самаре
Провёл экскурсии для 181 туриста
Меня зовут Алла. Я архитектор, родилась, живу и работаю в Самаре. Стать гидом — моя детская мечта. Пришло время её осуществить! Я прошла профессиональную переподготовку и государственную аттестацию. Сейчас помогаю гостям прикоснуться к любимому городу, дарю позитивные эмоции и новые впечатления. Провожу как обзорные, так и авторские тематические экскурсии.Задать вопрос
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