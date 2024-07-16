Это атмосферная прогулка, на которой вы познакомитесь не только с «открыточными» достопримечательностями, но и с самим духом Самары — города волжской вольницы, купеческой жилки, доблестной истории, непосредственности и самодостаточности. Мы обсудим любопытные самарские парадоксы, правду и вымыслы местных легенд, существует ли самарский характер и многое другое.

Описание экскурсии

Экскурсия пройдёт в формате свободного общения, обмена впечатлениями, обсуждения версий и мнений. Я расскажу и покажу, как менялась Самара на пути своего развития. Мы перенесёмся во времена, когда она была:

Небольшой военной крепостью, возведённой для защиты восточных рубежей русского государства от набегов кочевников

Захолустным уездным городишком без освещения и мощения улиц

Губернским центром с пробуждающимся интересом к культурной жизни и благотворительности

Бурно растущим «Новым Орлеаном на Волге»

Советским Куйбышевом, столицей военного времени

И, наконец, окажемся в современном мегаполисе, центре космоса, туризма и уникальных впечатлений!

Вы увидите:

Часовню памяти небесного покровителя Самары, предсказавшего её возникновение и процветание

Три улицы, бывшие в разное время главными в городе: Преображенскую, Казанскую, Дворянскую — я расскажу, как они называются и выглядят сейчас

Роскошные особняки купцов-магнатов хлеботорговли и деревянные «раритеты»

Парадные площади и проходные дворы

Исторические храмы пяти религий и конфессий и первые промышленные предприятия

Старейший городской парк и современную пешеходную улицу

Кому подойдёт экскурсия

И тем, кто хочет составить первое впечатление о городе, и тем, кому интересно погрузиться в его атмосферу более глубоко. Подойдёт путешественникам, которые любят долго и с удовольствием ходить пешком, впитывая настроение.

Организационные детали