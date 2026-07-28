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10%
Групповая
до 20 чел.
Военный Куйбышев и бункер Сталина (в группе)
Погрузиться в героическое прошлое Самары и оказаться на глубине 37 метров
Начало: Недалеко от Самарского академического театра оперы...
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
1170 ₽
1300 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Самара. Путешествие во времени
Обзорная экскурсия по городу в мини-группе
Начало: На площади Революции
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:30
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
Лучший выборПервая встреча с Самарой: главные места и знакомство с историей
Купеческое прошлое, советское величие и современное развитие
Сегодня в 13:30
Завтра в 07:00
от 4999 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВсесезонная автоэкскурсия по Самаре с учителем истории
Погрузитесь в историю Самары на автоэкскурсии с учителем. Узнайте, как город стал космической столицей и откройте его тайны
Завтра в 09:00
10 авг в 12:00
от 8600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Самара: от города-крепости до города Куйбышева
Откройте для себя удивительную Самару, где история встречается с современностью. Прогулка по главным достопримечательностям города
Начало: На улице Шостаковича
10 авг в 10:00
11 авг в 13:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Самаре
Автомобильное знакомство с историей, достопримечательностями и символами города
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
от 7350 ₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
На автобусе-кабриолете по Самаре
Проехать по историческому центру с аудиогидом и услышать интересные факты о городе на Волге
Начало: У Речного вокзала
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПервый взгляд на Самару
Узнать всё самое важное и увидеть всё самое интересное в городе на Волге
Завтра в 10:00
10 авг в 08:00
от 9000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Групповая
до 20 чел.
Привет, Самара! (в группе)
Обзорная экскурсия для тех, кто впервые в городе
Начало: Улица Куйбышева, 81
Сегодня в 11:00
16 авг в 11:00
900 ₽
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
Откройте для себя уникальные уголки Самары, где история встречается с современностью. Прогулка по улицам, полным легенд и культурных достопримечательностей
Начало: Пересечение ул. Куйбышева и ул. Ленинградской
Завтра в 09:00
10 авг в 16:00
от 4226 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборВдохновляющие просторы и давящие подземелья Самары
Системы Сокских штолен, заброшенный карьер и Царёв курган
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
От неба до сказки: Жигулёвские ворота, Царёв курган и замок Гарибальди
Большое знакомство с историей и природой Самарского края
Начало: На Самарской улице
Завтра в 10:00
14 авг в 10:00
6500 ₽ за человека
Индивидуальная
Маленькая Амазонка: по Каменной протоке - на сапах или байдарках
Откройте для себя удивительные виды Самарской Амазонки на сапах или байдарках. Прогулка безопасна и подходит для всех, даже новичков
Начало: В селе Гаврилова Поляна
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 7000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Военный Куйбышев и бункер Сталина
Погрузиться в героическое прошлое Самары и оказаться на глубине 37 метров
Начало: Недалеко от Самарского академического театра оперы...
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 11 900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеВсё или почти всё о старой милой Самаре
Визитные карточки, повороты истории, великие люди
Начало: На площади Революции
19 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от 5700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборПутешествие в Средневековье: замок Гарибальди
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, посетив замок Гарибальди. Узнайте тайны и легенды, наслаждаясь видами Жигулёвского моря
Начало: На остановке Барбошина поляна
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Бункер Сталина в Самаре
37 метров секретности и подземной истории СССР
Начало: На площади Чапаева
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:00
950 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Купеческое прошлое Самары
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Самары, узнайте о купеческих династиях и их вкладе в развитие города. Увидите уникальные архитектурные шедевры
Начало: В сквере Дзержинского
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Привет, Самара
Обзорная экскурсия для тех, кто впервые в городе
Начало: Улица Куйбышева, 81
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 6300 ₽
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Самару
Прогулка по старой Самаре раскроет перед вами лютеранскую кирху, костел и памятники архитектуры в стиле модерн
Начало: Речной вокзал
Сегодня в 14:00
10 авг в 14:00
от 8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Волжские просторы: путешествие к Сокским штольням и Царёву кургану
Проведите день на свежем воздухе, погрузитесь в атмосферу загадочных штолен и насладитесь видами с Царёва кургана над Волгой
14 авг в 08:00
20 авг в 08:00
от 10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Куйбышевские стиляги: трип по Самаре 1950-х
Погрузитесь в атмосферу Куйбышева 1950-х, пройдитесь по местному «Бродвею» и узнайте Самару с неожиданной стороны
Начало: На площади Революции
11 авг в 14:30
12 авг в 15:30
от 4800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Самара: романтика советского модернизма
Погрузитесь в атмосферу советской эпохи, исследуя архитектурные шедевры Самары, вдохновленные космической эрой
Начало: В районе площади Славы
11 авг в 14:00
12 авг в 15:00
от 4800 ₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по старой Самаре
Пофотографироваться в лучших декорациях Самары дореволюционной и современной
Начало: На площади Революции
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от 8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Самара
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
18 авг в 14:00
19 авг в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Самара: визитные карточки за час
Погрузитесь в атмосферу Самары, исследуя её главные улицы и площади. За короткое время вы увидите всё самое важное и получите рекомендации на будущее
Начало: На площади Революции
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
от 3000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Самару: обзорная автопешеходная экскурсия
Познакомьтесь с Самарой через её уникальные здания и площади. Узнайте о фабриках и заводах, насладитесь видами на набережной. 🚀
Завтра в 09:30
10 авг в 10:00
от 9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
О Самаре с любовью
Самара - старинный живописный город на левом берегу Волги. Узнайте, почему её называли "хлебной столицей" и "запасной столицей"
10 авг в 19:00
16 авг в 19:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Готическое путешествие из Самары
Путешествие к замку Гарибальди подарит незабываемые впечатления. Виды на Волгу и горы, атмосфера Средневековья и тайны замковых стен ждут вас
Начало: От места пребывания туристов
11 авг в 08:30
13 авг в 17:30
от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Самара за 3 часа: от купеческих особняков до волжских просторов
Увидеть ключевые места, узнать историю и сделать красивые фото - в удобном автопешеходном формате
Начало: На площади Революции
14 авг в 09:00
15 авг в 16:00
от 7500 ₽ за всё до 4 чел.
Отправляясь на экскурсии в Самару, туристы могут посетить самую длинную в мире набережную, погулять по старинным улицам и переулкам, полюбоваться пейзажами со смотровых площадок, посетить музеи и храмы разных конфессий. История и культура города тесно связана с космической промышленностью, о чём напоминают многочисленные памятники. Вы можете отправиться на прогулку по крупнейшим заводам и предприятиям, насладиться красивой природой и пейзажами, посмотреть на многочисленные религиозные сооружения, построенные в древности
Самара — удивительный город с множеством достопримечательностей и возможностей, посетить который следует хотя бы раз в жизни. Хотя осмотреть все памятники и побывать во всех музеях за одну поездку невозможно! Если вы не хотите заниматься организацией отдыха самостоятельно, то забронируйте одну из экскурсий на нашем сайте. Мы предлагаем множество туров — от активного отдыха до прогулки по исторически значимым местам по низкой цене
Последние отзывы на экскурсии
Р
Дата посещения: 25 июл 2026
Все прошло отлично!
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Е
Дата посещения: 17 июл 2026
Все было просто отлично! Экскурсовод Елена, все объясняла очень доступно и интересно!
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Е
Дата посещения: 11 июл 2026
Хотим поделиться яркими впечатлениями от экскурсии военный Куйбышев и бункер Сталина. Особая благодарность нашему гиду Александру Волгину. С первых минут
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Т
Дата посещения: 5 июл 2026
Спасибо Ивану за интересную экскурсию. Побывали с ним в интересных и красивых местах Самары. Наши дети просто в восторге от посещения штольни (не могли их увести), интересный поход. Побывали на красивых смотровых площадках. Советую к посещению.
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В
Дата посещения: 22 июн 2026
Все было очень интересно! Несмотря на дождь, экскурсовод нам все показал и рассказал, очень увлеченный рассказчик, нам очень понравилось
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О
Дата посещения: 25 июн 2026
Выражаю свою благодарность Елене, проводившей обзорную экскурсию по Самаре. Мы получили много информации о городе, истории, важных событиях, известных личностях.
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Н
Дата посещения: 11 июн 2026
Отличный, профессиональный гид. С юмором и без "воды" На все вопросы даёт интересную, развернутую инфо. Очень рад, что выбрали Наталью. Рекомендую однозначно. Ещё к ней сходим обязательно.
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Д
Дата посещения: 11 июн 2026
Всё прошло замечательно, экскурсия нам очень понравилась. Спасибо большое за вашу работу 🙏 много интересного узнали, однозначно рекомендуем!
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М
Дата посещения: 10 июн 2026
Супер!!! Мне очень повезло, что это был Антон! Он- историк, а они всегда по особенному преподносят информацию: как-будто жили в
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М
Дата посещения: 22 апр 2026
Большое спасибо Павлу! Маршрут составлен идеально! Павел - прекрасный рассказчик, с ним было очень интересно! Всем рекомендую его экскурсии! Ещё раз огромное ему спасибо!
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Всего 4792 отзыва в Самаре
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Ответы на вопросы от путешественников по Самаре
Самые популярные экскурсии в Самаре
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Что посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
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