Экскурсии Самары

Все экскурсии в Самаре

Доступно 55 экскурсий 🚌 в Самаре на 2021 год, 705 ⭐ отзывов, цены от 890₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Идеальный микс из Самарских компонентов. Обзорная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
4.9
29
5 000
за 1-4 чел.
Идеальный микс из Самарских компонентов. Обзорная экскурсия
Путеводитель по Волге, вышедший в Петербурге в конце XIX века, о Самаре писал: "Самара - город...
Ежедневно
Экскурсия в замок Гарибальди
4.5
82
1 200
за 1 чел.
Экскурсия в замок Гарибальди
Погрузитесь в эпоху храбрых рыцарей и прекрасных дам: побывайте в неоготическом замке Гарибальди
По договорённости
Знакомьтесь, Самара!
Индивидуальная экскурсия
4.9
49
2 600
за 1-10 чел.
Знакомьтесь, Самара!
Раскрыть тайны старинного города и увидеть его знаковые места на обзорной экскурсии
Самара в эпоху модерна
Индивидуальная экскурсия
3 000
за 1-10 чел.
Самара в эпоху модерна
Прогуляться по главным улицам Самары, увидеть памятники эпохи модерна, послушать рассказы о жизни города...
Самара — жемчужина Поволжья
Индивидуальная экскурсия
5
45
4 500
за 1-4 чел.
Самара — жемчужина Поволжья
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Мистическая экскурсия «Огни вечерней Самары»
Индивидуальная экскурсия
5
3
3 000
за 1-10 чел.
Мистическая экскурсия «Огни вечерней Самары»
На берегу реки Волги раскинулся огромный мегаполис - Самара
По договорённости
Времена и эпохи Самары — обзорная прогулка
Индивидуальная экскурсия
4.9
52
3 750
за 1-10 чел.
Времена и эпохи Самары — обзорная прогулка
Самобытные дворики, древние храмы, Жигулевский завод и подземный бункер
Истории старой Самары
Индивидуальная экскурсия
3 500
за 1-5 чел.
Истории старой Самары
Обзорная экскурсия по Самаре
Индивидуальная экскурсия
4.9
139
5 000
за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по Самаре
Автомобильно-пешеходное знакомство с историей, достопримечательностями и символами города
Град купеческий Самара
Индивидуальная экскурсия
4.9
7
2 500
за 1-10 чел.
Град купеческий Самара
Самара - один из интереснейших городов Поволжья
По договоренности
Авто-путешествие по Самарской Луке
Индивидуальная экскурсия
5
20
8 500
за 1-2 чел.
Авто-путешествие по Самарской Луке
Увидеть резное русло Волги с высоты, посетить дом-музей Репина и услышать историю края
Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-3 чел.
Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте
Прогуляемся по историческому центру и увидим старинные здания
Ежедневно
Неизведанная Самара
Индивидуальная экскурсия
5
14
2ч 30м
2 000
за 1-10 чел.
Неизведанная Самара
Раскрыть тайны одного из самых брутальных районов города и уловить очарование местной архитектуры
Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре
Мы побываем в Самаре, одном из крупнейших промышленных, культурных и научных центров России
Ежедневно
Идеальный микс по-самарски
Индивидуальная экскурсия
5
16
5 000
за 1-4 чел.
Идеальный микс по-самарски
Объехать достопримечательности города, раскрыть его прошлое и открыть любопытные сюжеты
Теплоходно-пешеходная экскурсия «Ширяево-Волжская Швейцария»
4.1
70
890
за 1 чел.
Теплоходно-пешеходная экскурсия «Ширяево-Волжская Швейцария»
Ширяево - это небольшое село, которое привлекает своей красивой природой
Другая Самара: окраины старого города
Индивидуальная экскурсия
5
1
2ч 30м
2 500
за 1-8 чел.
Другая Самара: окраины старого города
Исследовать старинные улочки, дворы и купеческие дома в стороне от туристических районов
Кино-экскурсия по Самаре
Индивидуальная экскурсия
5
1
3 000
за 1-10 чел.
Кино-экскурсия по Самаре
Во время экскурсии откроем некоторые самарские тайны российского кино, например, о злодее Мориарти и...
По договорённости
Добро пожаловать в Самару!
Индивидуальная экскурсия
5
8
4 500
за 1-4 чел.
Добро пожаловать в Самару!
Познакомиться с красивым волжским городом на экскурсии по главным достопримечательностям центра
Неспеша по Самарской набережной и не только…
Индивидуальная экскурсия
5
1
3 000
за 1-10 чел.
Неспеша по Самарской набережной и не только…
За 2 часа экскурсии мы пройдём по самарской набережной - жемчужине города и Волги, увидим интересные...
По договорённости
Дворики старой Самары
Индивидуальная экскурсия
5
17
4 400
за 1-10 чел.
Дворики старой Самары
Прочувствовать самарский колорит на прогулке по потайным уголкам города
Прогулка "Жигулевские Ворота"
5 500
за 1 чел.
Прогулка "Жигулевские Ворота"
Мы поедем на Царев курган - в одно из живописных мест Самарской области
Суббота, Воскресенье с 11.00
Мифы и легенды Самары
Индивидуальная экскурсия
5
7
2ч 30м
3 750
за 1-10 чел.
Мифы и легенды Самары
Прогуляться по историческому центру, над подземной Самарой и услышать истории о героях и призраках
Теплоходно-автобусная прогулка "Гора Стрельная"
3.8
16
1 500
за 1 чел.
Теплоходно-автобусная прогулка "Гора Стрельная"
Самарская область богата природными достопримечательностями: на ее территории расположены два...
Ежедневно с 08:00 до 17:10

Последние отзывы «Экскурсии Самары»

  • Отзыв на: Самара — жемчужина Поволжья
    С
    Светлана
    25 октября 2021
    5
    Прекрасно организованная экскурсия для 5 человек в минивэне. Роза рассказала нам об истории, архитектуре и сегодняшнем дне Самары. За 3 часа успели объехать основные достопримечательности города, погулять на обзорных площадках, даже спуститься к Волге. Очень довольны и выражаем благодарность нашему экскурсоводу и водителю.
  • Отзыв на: Идеальный микс по-самарски
    Е
    Елена
    25 октября 2021
    5
    Выбирая гида для очередной поездки по Тобольску, я увидела в истории, что не написала отзыв по Самаре. Вернее про Гида с Большой Буквы - про Павла. Павел провел индивидуальную экскурсию так классно, что моя любовь к Самаре только удвоилась! Я даже поразилась, как можно было столько много увидеть и узнать интересного, передвигаясь на автомобиле. Предложения пеших прогулок за это же время явно не в конкуренции. Благодарю, Вас Павел! Рекомендую всем!
  • Отзыв на: Неизведанная Самара
    А
    Алексей
    24 октября 2021
    5
    23 октября были на прогулке по Безымянке с Татьяной! Для нас - жителей Самары из других районов "Безымянка" - это непонятная территория где-то там … Поэтому, наконец, решили узнать свой город поподробней, выбрав экскурсию "Неизведанная Самара". И не ошиблись! Вместо 2 х часов гуляли 4! И не хотелось уходить! Очень интересно. Открыли для себя не только неизвестные территории, страницы недавней истории города, но и научились по-другому смотреть на архитектуру …, ценить подробности, детальки, "фишки", которые могут очень многое рассказать. Это была даже не прогулка, а целый моноспектакль - так эмоционально и выразительно звучал рассказ Татьяны! Она очень много знает и умеет передать свои знания заинтересованным слушателям… А еще она умеет увидеть замысел архитекторов и строителей в том порой ужасающем состоянии зданий, в котором, к великому сожалению, пребывают шедевры архитектурных стилей в сегодняшней Самаре. От этого возникает ощущение оптимистичного и вдохновляющего взгляда на город, даже в сегодняшнем его состоянии. А уж если сравнить современные районы человейников с той самой старой Безымянкой, какой ее задумали почти 100 лет назад, то удивляет и возмущает сегодняшний подход архитекторов к удобству и красоте городского пространства. Очень рекомендуем экскурсию для жителей города, даже для коренных жителей района - это будет очень интересное путешествие по времени. Проверено. Татьяне большое спасибо! Как за саму прогулку, так и за ее отношение к истории города!
  • Отзыв на: Авто-путешествие по Самарской Луке
    А
    Андрей
    23 октября 2021
    5
    Очень интересный маршрут в плане природы и истории! Екатерина без спешки и с интересом провела экскурсию и очень понравилась ребенку! Очень довольны всем, спасибо большое!
  • Отзыв на: Идеальный микс по-самарски
    Н
    Наталья
    21 октября 2021
    5
    Трёхчасовая экскурсия прошла на одном дыхании. Павел - профессионал своего дела, любящий и знающий город. Буду рекомендовать экскурсии с Павлом своим друзьям, собирающимся посетить прекрасный город Самару!
  • Отзыв на: Знакомьтесь, Самара!
    A
    Angel
    21 октября 2021
    5
    Отличный гид, направляет и хорошо адаптируется к потребностям и характеристикам группы.
  • Отзыв на: Знакомьтесь, Самара!
    Л
    Лилия
    20 октября 2021
    5
    Это была лучшая экскурсия в моей жизни!
  • Отзыв на: Обзорная экскурсия по Самаре
    В
    Владимир
    19 октября 2021
    5
    Огромное спасибо экскурсоводу Елене за массу исторической информации связанной с родным городом Самара, это было очень интересно и профессионально выполнено. Светлана и Владимир.
  • Отзыв на: Добро пожаловать в Самару!
    Е
    Елена
    19 октября 2021
    5
    Добрый день, благодаря экскурсоводу Татьяне мы узнали и полюбили Самару. Нас было 6 человек, Татьяна нашла нам машину под нашу компанию, заранее обговорила все нюансы экскурсии. все продумано было до мелочей, вплоть до санитарных остановок и места перекусить. время пролетело очень незаметно. так как группа у нас 55+, ей приходилось рассказывать некоторые факты по несколько раз, но она делала это непринужденно и вела себя очень корректно. Мы узнали за 3чама столько о Самаре. Спасибо огромное
  • Отзыв на: Самара — жемчужина Поволжья
    Н
    Наталья
    17 октября 2021
    5
    Роза провела экскурсию для нашей большой компании и все остались в приятном впечатлении! Материал хорошо структурирован, понятен, приятная и грамотная речь. Рекомендуем!
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