Выбирая гида для очередной поездки по Тобольску, я увидела в истории, что не написала отзыв по Самаре. Вернее про Гида с Большой Буквы - про Павла. Павел провел индивидуальную экскурсию так классно, что моя любовь к Самаре только удвоилась! Я даже поразилась, как можно было столько много увидеть и узнать интересного, передвигаясь на автомобиле. Предложения пеших прогулок за это же время явно не в конкуренции. Благодарю, Вас Павел! Рекомендую всем!

Отзыв на: Неизведанная Самара

А Алексей 5

23 октября были на прогулке по Безымянке с Татьяной! Для нас - жителей Самары из других районов "Безымянка" - это непонятная территория где-то там … Поэтому, наконец, решили узнать свой город поподробней, выбрав экскурсию "Неизведанная Самара". И не ошиблись! Вместо 2 х часов гуляли 4! И не хотелось уходить! Очень интересно. Открыли для себя не только неизвестные территории, страницы недавней истории города, но и научились по-другому смотреть на архитектуру …, ценить подробности, детальки, "фишки", которые могут очень многое рассказать. Это была даже не прогулка, а целый моноспектакль - так эмоционально и выразительно звучал рассказ Татьяны! Она очень много знает и умеет передать свои знания заинтересованным слушателям… А еще она умеет увидеть замысел архитекторов и строителей в том порой ужасающем состоянии зданий, в котором, к великому сожалению, пребывают шедевры архитектурных стилей в сегодняшней Самаре. От этого возникает ощущение оптимистичного и вдохновляющего взгляда на город, даже в сегодняшнем его состоянии. А уж если сравнить современные районы человейников с той самой старой Безымянкой, какой ее задумали почти 100 лет назад, то удивляет и возмущает сегодняшний подход архитекторов к удобству и красоте городского пространства. Очень рекомендуем экскурсию для жителей города, даже для коренных жителей района - это будет очень интересное путешествие по времени. Проверено. Татьяне большое спасибо! Как за саму прогулку, так и за ее отношение к истории города!