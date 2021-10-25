Все экскурсии в Самаре
Доступно 55 экскурсий 🚌 в Самаре на 2021 год, 705 ⭐ отзывов, цены от 890₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 000₽
за 1-4 чел.
Идеальный микс из Самарских компонентов. Обзорная экскурсия
Путеводитель по Волге, вышедший в Петербурге в конце XIX века, о Самаре писал: "Самара - город...
Ежедневно
6ч
1 200₽
за 1 чел.
Экскурсия в замок Гарибальди
Погрузитесь в эпоху храбрых рыцарей и прекрасных дам: побывайте в неоготическом замке Гарибальди
По договорённости
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 600₽
за 1-10 чел.
Знакомьтесь, Самара!
Раскрыть тайны старинного города и увидеть его знаковые места на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 000₽
за 1-10 чел.
Самара в эпоху модерна
Прогуляться по главным улицам Самары, увидеть памятники эпохи модерна, послушать рассказы о жизни города...
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 500₽
за 1-4 чел.
Самара — жемчужина Поволжья
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-10 чел.
Мистическая экскурсия «Огни вечерней Самары»
На берегу реки Волги раскинулся огромный мегаполис - Самара
По договорённости
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 750₽
за 1-10 чел.
Времена и эпохи Самары — обзорная прогулка
Самобытные дворики, древние храмы, Жигулевский завод и подземный бункер
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-5 чел.
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 000₽
за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по Самаре
Автомобильно-пешеходное знакомство с историей, достопримечательностями и символами города
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 500₽
за 1-10 чел.
Град купеческий Самара
Самара - один из интереснейших городов Поволжья
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
8 500₽
за 1-2 чел.
Авто-путешествие по Самарской Луке
Увидеть резное русло Волги с высоты, посетить дом-музей Репина и услышать историю края
Индивидуальная экскурсия
3ч
6 000₽
за 1-3 чел.
Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте
Прогуляемся по историческому центру и увидим старинные здания
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 000₽
за 1-10 чел.
Неизведанная Самара
Раскрыть тайны одного из самых брутальных районов города и уловить очарование местной архитектуры
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре
Мы побываем в Самаре, одном из крупнейших промышленных, культурных и научных центров России
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 000₽
за 1-4 чел.
Идеальный микс по-самарски
Объехать достопримечательности города, раскрыть его прошлое и открыть любопытные сюжеты
9ч
890₽
за 1 чел.
Теплоходно-пешеходная экскурсия «Ширяево-Волжская Швейцария»
Ширяево - это небольшое село, которое привлекает своей красивой природой
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 500₽
за 1-8 чел.
Другая Самара: окраины старого города
Исследовать старинные улочки, дворы и купеческие дома в стороне от туристических районов
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-10 чел.
Кино-экскурсия по Самаре
Во время экскурсии откроем некоторые самарские тайны российского кино, например, о злодее Мориарти и...
По договорённости
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 500₽
за 1-4 чел.
Добро пожаловать в Самару!
Познакомиться с красивым волжским городом на экскурсии по главным достопримечательностям центра
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-10 чел.
Неспеша по Самарской набережной и не только…
За 2 часа экскурсии мы пройдём по самарской набережной - жемчужине города и Волги, увидим интересные...
По договорённости
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 400₽
за 1-10 чел.
Дворики старой Самары
Прочувствовать самарский колорит на прогулке по потайным уголкам города
8ч
5 500₽
за 1 чел.
Прогулка "Жигулевские Ворота"
Мы поедем на Царев курган - в одно из живописных мест Самарской области
Суббота, Воскресенье с 11.00
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 750₽
за 1-10 чел.
Мифы и легенды Самары
Прогуляться по историческому центру, над подземной Самарой и услышать истории о героях и призраках
9ч
1 500₽
за 1 чел.
Теплоходно-автобусная прогулка "Гора Стрельная"
Самарская область богата природными достопримечательностями: на ее территории расположены два...
Ежедневно с 08:00 до 17:10
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Последние отзывы «Экскурсии Самары»
- Отзыв на: Самара — жемчужина ПоволжьяССветлана25 октября 2021Прекрасно организованная экскурсия для 5 человек в минивэне. Роза рассказала нам об истории, архитектуре и сегодняшнем дне Самары. За 3 часа успели объехать основные достопримечательности города, погулять на обзорных площадках, даже спуститься к Волге. Очень довольны и выражаем благодарность нашему экскурсоводу и водителю.
- Отзыв на: Идеальный микс по-самарскиЕЕлена25 октября 2021Выбирая гида для очередной поездки по Тобольску, я увидела в истории, что не написала отзыв по Самаре. Вернее про Гида с Большой Буквы - про Павла. Павел провел индивидуальную экскурсию так классно, что моя любовь к Самаре только удвоилась! Я даже поразилась, как можно было столько много увидеть и узнать интересного, передвигаясь на автомобиле. Предложения пеших прогулок за это же время явно не в конкуренции. Благодарю, Вас Павел! Рекомендую всем!
- Отзыв на: Неизведанная СамараААлексей24 октября 202123 октября были на прогулке по Безымянке с Татьяной! Для нас - жителей Самары из других районов "Безымянка" - это непонятная территория где-то там … Поэтому, наконец, решили узнать свой город поподробней, выбрав экскурсию "Неизведанная Самара". И не ошиблись! Вместо 2 х часов гуляли 4! И не хотелось уходить! Очень интересно. Открыли для себя не только неизвестные территории, страницы недавней истории города, но и научились по-другому смотреть на архитектуру …, ценить подробности, детальки, "фишки", которые могут очень многое рассказать. Это была даже не прогулка, а целый моноспектакль - так эмоционально и выразительно звучал рассказ Татьяны! Она очень много знает и умеет передать свои знания заинтересованным слушателям… А еще она умеет увидеть замысел архитекторов и строителей в том порой ужасающем состоянии зданий, в котором, к великому сожалению, пребывают шедевры архитектурных стилей в сегодняшней Самаре. От этого возникает ощущение оптимистичного и вдохновляющего взгляда на город, даже в сегодняшнем его состоянии. А уж если сравнить современные районы человейников с той самой старой Безымянкой, какой ее задумали почти 100 лет назад, то удивляет и возмущает сегодняшний подход архитекторов к удобству и красоте городского пространства. Очень рекомендуем экскурсию для жителей города, даже для коренных жителей района - это будет очень интересное путешествие по времени. Проверено. Татьяне большое спасибо! Как за саму прогулку, так и за ее отношение к истории города!
- Отзыв на: Авто-путешествие по Самарской ЛукеААндрей23 октября 2021Очень интересный маршрут в плане природы и истории! Екатерина без спешки и с интересом провела экскурсию и очень понравилась ребенку! Очень довольны всем, спасибо большое!
- Отзыв на: Идеальный микс по-самарскиННаталья21 октября 2021Трёхчасовая экскурсия прошла на одном дыхании. Павел - профессионал своего дела, любящий и знающий город. Буду рекомендовать экскурсии с Павлом своим друзьям, собирающимся посетить прекрасный город Самару!
- Отзыв на: Знакомьтесь, Самара!AAngel21 октября 2021Отличный гид, направляет и хорошо адаптируется к потребностям и характеристикам группы.
- Отзыв на: Знакомьтесь, Самара!ЛЛилия20 октября 2021Это была лучшая экскурсия в моей жизни!
- Отзыв на: Обзорная экскурсия по СамареВВладимир19 октября 2021Огромное спасибо экскурсоводу Елене за массу исторической информации связанной с родным городом Самара, это было очень интересно и профессионально выполнено. Светлана и Владимир.
- Отзыв на: Добро пожаловать в Самару!ЕЕлена19 октября 2021Добрый день, благодаря экскурсоводу Татьяне мы узнали и полюбили Самару. Нас было 6 человек, Татьяна нашла нам машину под нашу компанию, заранее обговорила все нюансы экскурсии. все продумано было до мелочей, вплоть до санитарных остановок и места перекусить. время пролетело очень незаметно. так как группа у нас 55+, ей приходилось рассказывать некоторые факты по несколько раз, но она делала это непринужденно и вела себя очень корректно. Мы узнали за 3чама столько о Самаре. Спасибо огромное
- Отзыв на: Самара — жемчужина ПоволжьяННаталья17 октября 2021Роза провела экскурсию для нашей большой компании и все остались в приятном впечатлении! Материал хорошо структурирован, понятен, приятная и грамотная речь. Рекомендуем!