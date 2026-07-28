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он увлекает живым, детальным и очень эмоциональным рассказом. Александр- настоящий профессионал, который не просто выдаёт факты из путеводителя, он создаёт атмосферу, заставляя проникнуться тем временем. Его эрудиция и умение подать материал удерживали внимание всей группы на протяжении всего спуска. Было очень интересно слушать про строительство в условиях строжайшей секретности, про инженерные решения, которые поражают до сих пор. Посетить Бункер Сталина в Самаре и увидеть всё своими глазами обязательно стоит. А если вам повезёт попасть к такому гиду, как Александр Волгин, поездка запомнится надолго. Рекомендуем всем, кто хочет прикоснуться к истории!

Ваши гости из Нижневартовска.