Экскурсии по пригородам Самары

Что вас ожидает

«Вертолетка» — изгибы Самарской Луки с высоты

В поселке Управленческом, расположенном неподалеку от Самары, вы посетите одну из самых известных панорамных площадок города и области. Откроете великолепные виды на Самару и пригороды, излучину Волги и острова, Жигулёвские и Сокольи горы. Услышите легенду о Жигулевских воротах — братьях-богатырях, любивших красавицу-Волгу. Рассмотрите огромные острова с песчаными отмелями. И сможете сфотографироваться в сквере на фоне волжских далей.

Смотровая площадка в селе Ширяево

За очередными потрясающими пейзажами отправимся в старейшее село Самарской Луки. Здесь вы насладитесь пасторальными картинами и окинете взглядом панорамы Ширяевского оврага, прорезающего Жигули на 35 километров. А также узнаете о штольнях, где добывали лучшие сорта извести в России, и доме-музее художника Репина, которым гордятся местные жители.

Отважная гора: жигулевские дали

Здесь вы уже с другого ракурса посмотрите на Жигулевские горы и Волгу, а также оцените впечатляющий вид на ГЭС. Поговорим о происхождении названия Отважной горы и набегах кочевников из заволжских степей. О местах, связанных с небезызвестными Емельяном Пугачевым и Степаном Разиным. О визитах правителей, не оставшихся равнодушными к здешним красотам. И, конечно, об истоках молодого города Жигулевск.

🏞 Кроме того, по пути я расскажу об истории заселения самарского края, стратегическом положении региона в разные века и уникальных промыслах, возникших на средней Волге.