Экскурсии по пригородам Самары

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Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы!

Открыть духозахватывающие виды и услышать истории края в поездке по трем смотровым площадкам

Ольга
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Ольга – представитель гидов
Самарская область претендует на звание сердца России — убеждают в этом сами очертания региона и просторы Волги с могучими утесами, от которых идут мурашки и где в стародавние сказания верится легко и безропотно.

Остроту этого переживания я хочу подарить вам в поездке по лучшим панорамным точкам, рассказывая по пути истории 📖 и легенды нашей земли.

6500 за экскурсию

Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы!
Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы!

Что вас ожидает

«Вертолетка» — изгибы Самарской Луки с высоты
В поселке Управленческом, расположенном неподалеку от Самары, вы посетите одну из самых известных панорамных площадок города и области. Откроете великолепные виды на Самару и пригороды, излучину Волги и острова, Жигулёвские и Сокольи горы. Услышите легенду о Жигулевских воротах — братьях-богатырях, любивших красавицу-Волгу. Рассмотрите огромные острова с песчаными отмелями. И сможете сфотографироваться в сквере на фоне волжских далей.

Смотровая площадка в селе Ширяево
За очередными потрясающими пейзажами отправимся в старейшее село Самарской Луки. Здесь вы насладитесь пасторальными картинами и окинете взглядом панорамы Ширяевского оврага, прорезающего Жигули на 35 километров. А также узнаете о штольнях, где добывали лучшие сорта извести в России, и доме-музее художника Репина, которым гордятся местные жители.

Отважная гора: жигулевские дали
Здесь вы уже с другого ракурса посмотрите на Жигулевские горы и Волгу, а также оцените впечатляющий вид на ГЭС. Поговорим о происхождении названия Отважной горы и набегах кочевников из заволжских степей. О местах, связанных с небезызвестными Емельяном Пугачевым и Степаном Разиным. О визитах правителей, не оставшихся равнодушными к здешним красотам. И, конечно, об истоках молодого города Жигулевск.

🏞 Кроме того, по пути я расскажу об истории заселения самарского края, стратегическом положении региона в разные века и уникальных промыслах, возникших на средней Волге.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на 5-местном автомобиле FIAT DOBLO
  • Я встречу вас в любой точке Самары и после экскурсии отвезу обратно
  • Все детали программы и маршрута экскурсии обсуждаемы
Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы!
Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы!
Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы!
Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы!
Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы!
Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы!
Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы!
Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы!
Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы!
Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы!
Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Моя основная специальность — география, также я дипломированный экскурсовод с опытом работы более 15 лет. Являюсь автором публикаций об уникальных объектах, составителем карты и атласа достопримечательностей Самарской Луки. Участвовала в разработке и реализации проектов по созданию туристических объектов: «Стрельная гора», музей-театр «Жигулевская сказка», историко-краеведческий музей «Самарская Лука». Состою в ассоциации экскурсоводов при РСТ, которая объединяет только профессионалов. Помимо организации экскурсий, помогаю гостям с выбором отелей, кафе и музеев. Буду рада встрече!
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Самарское ЗаволжьеСамарское ЗаволжьеСамарское Заволжье
8000 за экскурсию
7 часов
19 отзывов
Прочувствовать русский колорит и насладиться потрясающей природой Самарской Луки
Приглашаю вас в путешествие по удивительному уголку русской природы – Самарской Луке, самой большой излучине реки Волги. Вы познакомитесь со старинными селами Рождествено, Подгоры и Новинки, искупаетесь в живописном озере, подкрепитесь на пикнике и попробуете вкуснейшие местные сыры. И всё это – на фоне дивных ландшафтов и исконно русских пейзажей Заволжья!
Авто-путешествие по Самарской ЛукеАвто-путешествие по Самарской ЛукеАвто-путешествие по Самарской Луке
8500 за экскурсию
8 часов
Увидеть резное русло Волги с высоты, посетить дом-музей Репина и услышать историю края
Вы побываете в самых красивых местах Самарской области, подниметесь на смотровые площадки и полюбуетесь живописными пейзажами Волги и Жигулевских гор. В историко-культурном комплексе познакомитесь с бытом крестьян и узнаете о художниках, вдохновленных местной природой. А я расскажу самое интересное о Самаре, Жигулевских горах и красотах Национального парка.

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