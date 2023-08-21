Я в Дивеево не первый раз! Ездила на машине с семьей, на поезде одна и с вами на автобусе. Хочу сказать, что поездка с вами, Наталья получилась самая познавательная и самая организованная! Мне очень понравилось! Все мы были окружены вашей заботой! Никакой суеты, все размеренно! Я очень рада, что при выборе организаторов подобных поездок, остановилась именно на вас, Наталья! С большим вдохновением рассказываю своим друзьям и знакомым про нашу поездку! Благодарю! 🤗❤. Спасибо Богу за все!