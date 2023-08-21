Автобусный тур из Самары: посещение Дивеево и Серафимо-Дивеевского монастыря
Приглашаю вас в автобусный тур в Дивеево! Вы увидите Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, святой источник в Цыгановке, полиелейные службы в Троицком и Преображенском соборах. Проживание, проезд, сопровождающий и страховка уже включены в стоимость.
Ближайшие даты:
29
окт
окт
Что вас ожидает:
- Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь
- Святой источник в Цыгановке
- Полиелейные службы в Троицком и Преображенском соборах
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Краткая программа:
- день: отправление от Центрального автовокзала, забираем пассажиров в Тольятти.
- день: прибытие в Дивеево, свободное время на территории монастыря, обед за свой счёт, заселение в гостиницу, свободное время.
- день: поездка на святые источники, свободное время, выселение из гостиницы, выезд в Самару.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги сопровождающего гида
- Транспорт
- Проживание
- Страховка
- Что не входит
- Питание (за свой счет)
- Место начала и завершения?
- Улица Авроры, д. 207, Самара
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. календарьЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Подтверждать бронь с 10:00 - 18:00
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
21 авг 2023
Дивеево 18-20.08.23. Была первый раз, впечатления незабываемые. Огромное спасибо Наталье Герасимовой за профессиональную организацию поездки. Контакт с каждым членом группы, чёткие указания, быстрая реакция на меняющиеся ситуации позволили без лишней суеты и спешки осмотреть все знаковые места, побывать на всех источниках. Деловой, доброжелательный, очень корректный подход к каждому позволил обойтись без отстающих и опаздывающих, учитывая праздничный наплыв людей. Отдельное спасибо водителям, профессионалам высокого класса.
О
Ольга
20 авг 2023
"Благодарю за поездку в Дивеево 18.08-20.08.2024! Все успела: посетить все храмы, приложиться к мощам, окунуться в источники (4 источника, пройти по канавке и, даже, поучаствовать в Крестном ходе.
Помимо самого места, которое оставило в моем сердце неизгладимый след, огромная благодарность организаторам поездки. Вы дали возможность своим внимательным, заботливым отношениям к людям увидеть Дивеево именно так как я хотела. Спасибо!!!"
Помимо самого места, которое оставило в моем сердце неизгладимый след, огромная благодарность организаторам поездки. Вы дали возможность своим внимательным, заботливым отношениям к людям увидеть Дивеево именно так как я хотела. Спасибо!!!"
С
Светлана
20 авг 2023
"Посетили Святые места 18.08.23 - 20.08.23.
Организовано здорово! Все понравилось! Сколько народа, со всех уголков России. Наташенька, Вам огромное спасибо, благодаря Вам, везде успели. Вы-большая молодец! Ребятам водителям-низкий поклон за поездку.
Рай на земле!
Благодарю🥰"
Организовано здорово! Все понравилось! Сколько народа, со всех уголков России. Наташенька, Вам огромное спасибо, благодаря Вам, везде успели. Вы-большая молодец! Ребятам водителям-низкий поклон за поездку.
Рай на земле!
Благодарю🥰"
Е
Елена
14 авг 2023
Были в Дивеево с 11.08.23 по 13.08.23. Посетили все важные места, получили незабываемые впечатления. Больше всего понравилась Канавка Богородицы и Святой источник Серафима Саровского в Цыгановке. Спасибо экскурсоводу Наталье за заботу и внимание во время тура и водителям Сергею и Сергею за комфортную дорогу!!!
О
Оксана
13 авг 2023
Спасибо за поездку в Дивеево, ездили второй раз, еще больше узнали о Дивеево. Огромная благодарность экскурсоводу Наталье, очень внимательна. Рады снова с Вами ездить
И
Ирина
2 авг 2023
Я в Дивеево не первый раз! Ездила на машине с семьей, на поезде одна и с вами на автобусе. Хочу сказать, что поездка с вами, Наталья получилась самая познавательная и самая организованная! Мне очень понравилось! Все мы были окружены вашей заботой! Никакой суеты, все размеренно! Я очень рада, что при выборе организаторов подобных поездок, остановилась именно на вас, Наталья! С большим вдохновением рассказываю своим друзьям и знакомым про нашу поездку! Благодарю! 🤗❤. Спасибо Богу за все!
Н
Нелли
1 авг 2023
Наталья! Спасибо Вам огромное за то, что вы открыли для меня такое волшебное, благостное святое место-Дивево. Такая красота кругом, что трудно даже описать, душевная теплота, светлая энергетика. Святые источники приносят облегчение и дают силы для жизни. Приятно было провести эти дни с группой, которую организовала и сумела объединить Наталья! Большое спасибо водителям за комфортную поездку! Буду рекомендовать ваш тур своим друзьям и знакомым.
М
Марина
31 июля 2023
Я очень благодарна Наталье за организацию поездки в Дивеево 2023 год. Получилось насыщенно, целенаправленно, доступно и очень интересно. Спасибо. Буду рада если меня пригласят в другие поездки.
Т
Татьяна
6 июля 2023
Ездили с Натальей в Дивеево в августе 2022 года, Нам очень понравилось, Все объясняет, рассказывает куда пойти, где что находится, как называется, везде ждёт пока все пройдут, помолятся, посмотрят, никого не торопит. Это очень много значит в таких поездках. Всем советую именно эту группу для поездки. Ну и сам монастырь, конечно, заряжает положительной энергией.
Т
Татьяна
26 мая 2023
Хочу выразить огромную благодарность Наталье, за организацию поездки в Дивеево. Это для нас была первая поездка. Наталья, очень добрая девушка, у которой горит глаз, занимаясь своим любимым делом! Именно этим она расположила к себе всю группу. Очень комфортно себя чувствовали на протяжении всей поездки. Все рассказала, все показала. Дивеево, это чудное место, святое! Поездка дала очень много позитивных эмоций, а главное переосмысление ценностей, мир начинает играть новыми красками! Спасибо вам Наталья, за ваш труд! Вы чудесный, светлый человек! 🤗
Е
Елена
16 апр 2023
Ездили с Натальей 14-16 апреля, очень все понравилось, хотелось бы еще побывать летом, если поедем, то только с Натальей! Благодарю, за возможность побывать в столь светлом и святом месте!
Е
Елена
16 апр 2023
Ездили с Натальей 14-16 апреля, очень все понравилось, хотелось бы еще побывать летом, если поедем, то только с Натальей! Благодарю, за возможность побывать в столь светлом и святом месте!
В
Валентина
26 мар 2023
"Добрый день. 24-26 ездили в Дивеево. Поездка моя была в первые в это чудесное место. очень повезло, что выбрала поездку с Наталей-хороший гид все рассказала, показала, прошлись по всем местам. Наталья добрейшая души человек, отзывчивый🤗
Автобус комфортный, водители профессионалы, весёлые и добрые) поездка была очень душевная🤗 спасибо 🙏 летом обязательно поеду с Вами и порекомендую знакомым. Наталья удачи Вам и хороших поездок🙏"
Автобус комфортный, водители профессионалы, весёлые и добрые) поездка была очень душевная🤗 спасибо 🙏 летом обязательно поеду с Вами и порекомендую знакомым. Наталья удачи Вам и хороших поездок🙏"
Л
Лариса
26 мар 2023
Здравствуйте! 24-26 марта ездили в Дивеево. Получила огромное удовольствие и море приятных впечатлений. Я была первый раз в этом намоленном месте. И, думаю, далеко не последний. Понравилось буквально всё. И красивые храмы, и душевная атмосфера, и добрые люди. Повезло с погодой. Хочу сказать большое спасибо Наталье, нашему гиду, очень внимательна была ко всем, за интересную информацию. Отдельное спасибо водителям за комфортабельную поездку и хорошее настроение. Для приятного времяпровождения и хорошего настроения всегда выбираю вас. Желаю вам творческих успехов и процветания!
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