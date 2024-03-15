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3 дня
Жигулёвские выходные. Национальный туристский маршрут по Самарской области
Начало: Самарская область, Тольятти
9 авг в 10:00
13 сен в 10:00
от 19 900₽ за человека
3 дня
Праздничные Жигулёвские выходные
Начало: Самарская область, Жигулёвск
2 ноя в 10:00
от 23 000₽ за человека
3 дня
Поездка в Дивеево из Самары
Начало: Улица Авроры, д. 207, Самара
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
5 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария15 марта 2024Организаторы выше всяких похвал! Хотелось бы отметить, что организация данной поездки от встречи до проводов проведена на очень высоком уровне, пожалуй,
- ММария15 марта 2024Праздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. Охвачены и природные красоты, и
- ННаталья28 февраля 2024Тур был хорошо продуманный и организованный, интересный, гостиницы неплохие, питание шикарное (прямо как в гастрономическом туре). Но самое большое восхищение
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «На автобусе»
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Сколько стоит тур в Самаре в июле 2024
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