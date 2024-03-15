Туры на автобусе в Самаре

Найдено 3 тура в категории «На автобусе» в Самаре, цены от 5 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Жигулёвские выходные. Национальный туристский маршрут по Самарской области
🚌 На автобусе
3 дня
1 отзыв
Жигулёвские выходные. Национальный туристский маршрут по Самарской области
Начало: Самарская область, Тольятти
9 авг в 10:00
13 сен в 10:00
от 19 900 за человека
Праздничные Жигулёвские выходные
🚌 На автобусе
3 дня
3 отзыва
Праздничные Жигулёвские выходные
Начало: Самарская область, Жигулёвск
2 ноя в 10:00
от 23 000 за человека
Поездка в Дивеево из Самары
🚌 На автобусе
3 дня
14 отзывов
Поездка в Дивеево из Самары
Начало: Улица Авроры, д. 207, Самара
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
5 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    15 марта 2024
    Жигулёвские выходные. Национальный туристский маршрут по Самарской области
    Организаторы выше всяких похвал! Хотелось бы отметить, что организация данной поездки от встречи до проводов проведена на очень высоком уровне, пожалуй,
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    это одна из самых лучших наших экскурсионок, а Оксана - одна из лучших наших гидов! Отдельное спасибо за автобус, что не стали экономить и запихивать нас в маленький:) И браво водителю! Олег - большой профессионал! Ещё раз спасибо за отличную поездку, нам очень-очень понравилось! Оксана - потрясающий рассказчик, однозначно на своём месте! Все кафе по программе отличные с качественной и вкусной едой, что тоже встречается редко. В общем, мы в полном восторге!

    Организаторы выше всяких похвал!Организаторы выше всяких похвал!Организаторы выше всяких похвал!Организаторы выше всяких похвал!Организаторы выше всяких похвал!Организаторы выше всяких похвал!Организаторы выше всяких похвал!Организаторы выше всяких похвал!Организаторы выше всяких похвал!Организаторы выше всяких похвал!
  • М
    Мария
    15 марта 2024
    Праздничные Жигулёвские выходные
    Праздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. Охвачены и природные красоты, и
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    культурные ценности и технические моменты. Потрясающие Жигулёвские горы, Волга, замок Гарибальди - вообще что-то невероятное, очень удивительно увидеть такое в нашей глубинке! Очень интересная экскурсия в музей ВАЗа, художественный музей и музей Модерна! Отличная еда в каждый день тура! Однозначно рекомендуем!

    Праздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. ОхваченыПраздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. ОхваченыПраздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. ОхваченыПраздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. ОхваченыПраздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. ОхваченыПраздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. ОхваченыПраздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. ОхваченыПраздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. ОхваченыПраздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. ОхваченыПраздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. Охвачены
  • Н
    Наталья
    28 февраля 2024
    Праздничные Жигулёвские выходные
    Тур был хорошо продуманный и организованный, интересный, гостиницы неплохие, питание шикарное (прямо как в гастрономическом туре). Но самое большое восхищение
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    - гид Оксана! Удивительный кладезь знаний, потрясающая память, красивая грамотная речь! Умение не только поделиться историей и интересными фактами, а еще и вызвать желание глубже погрузиться в тему, дополнительно почитать, посетить регион в другое время года. При этом Оксана очень доброжелательная, располагающая, контактная, всегда готовая помочь, посоветовать, порадовать! Огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «На автобусе»

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  1. Жигулёвские выходные. Национальный туристский маршрут по Самарской области
  2. Праздничные Жигулёвские выходные
  3. Поездка в Дивеево из Самары
Сколько стоит тур в Самаре в июле 2024
Сейчас в Самаре в категории "На автобусе" можно забронировать 3 тура от 5 500 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Самаре на 2024 год на автобусе, 18 ⭐ отзывов, цены от 5500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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