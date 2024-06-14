Жигулёвские выходные. Национальный туристский маршрут по Самарской области
Групповой тур в Самаре

Жигулёвские выходные

Насыщенный летний тур выходного дня в Самарскую область.

Вас ждет гостеприимная Самара с дегустацией настоящего Жигулевского, Самарская Лука, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, потрясающий неоготический замок Гарибальди, яркая коллекция концептов и раритетов АВТОВАЗа в Тольятти, вкус Жигулевской вишни и освежающих местных напитков.
Жигулёвские выходные. Национальный туристский маршрут по Самарской области
Жигулёвские выходные. Национальный туристский маршрут по Самарской области
Жигулёвские выходные. Национальный туристский маршрут по Самарской области
Жигулёвские выходные. Национальный туристский маршрут по Самарской области
Жигулёвские выходные. Национальный туристский маршрут по Самарской области
Жигулёвские выходные. Национальный туристский маршрут по Самарской области
Жигулёвские выходные. Национальный туристский маршрут по Самарской области
Жигулёвские выходные. Национальный туристский маршрут по Самарской области
Жигулёвские выходные. Национальный туристский маршрут по Самарской области
Жигулёвские выходные. Национальный туристский маршрут по Самарской области
Жигулёвские выходные. Национальный туристский маршрут по Самарской области
Жигулёвские выходные. Национальный туристский маршрут по Самарской области
Жигулёвские выходные. Национальный туристский маршрут по Самарской области
Жигулёвские выходные. Национальный туристский маршрут по Самарской области
Жигулёвские выходные. Национальный туристский маршрут по Самарской области
Ближайшие даты:
14
июн
5
июл
9
авг
13
сен

Что вас ожидает:

Сельский обед с Жигулевской вишней
Сельский обед с Жигулевской вишней
На небольшой дегустации вас ждет наливка из вишни и вишневые пироги – попробуете Жигули на вкус!
Просторы Самарской Луки
Просторы Самарской Луки
Подниметесь на вершину горы Стрельная с которой открывается потрясающий вид на Волгу и живописные волжские просторы
Замок Гарибальди
Замок Гарибальди
Прогуляетесь по парку, услышите историю и легенды создания замка и сделаете уникальные фотографии европейского средневековья

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Тольятти. Самарская Лука с вишневым ароматом и знакомство с Тольятти

10:10 Прибытие 2-этажного поезда № 65 на станцию Жигулевское море.

Посадка в автобус.

Выезд на Самарскую Луку, которая находится под охраной ЮНЕСКО (просим туристов одевать удобную обувь и одежду, т. к. маршрут дня подразумевает пребывание 3 часа на свежем воздухе, комфортный подъем на вершину Жигулевских гор).

Когда-то на территории современной Самарской области Волга сделала крутой поворот, опоясав Жигулёвские горы и образовав загадочную и очень красивую Самарскую Луку, признанную жемчужину Волги.

Мы проедем по плотине Жигулёвской ГЭС – уникальном гидросооружении, разделяющее Саратовское и Куйбышевское водохранилище (наше Жигулевское море).

Разные древние моря омывали эту территорию, здесь купались мамонты и динозавры, менялся климат, но сюда не дошел ледник, а горы не позволили затопить Луку древним морям. Поэтому как Ноев ковчег, Самарская Лука сохранила для нас живущие здесь и поныне реликты (доледниковые растения), а уникальный климат дал жизнь эндемикам – растениям не встречающихся больше нигде, кроме Жигулевских гор.

Экскурсия на гору Стрельная, маршрут Жигулёвского заповедника.

Это место силы и изумительная по красоте вершина Жигулёвских гор.

Высота – 351 метр над уровнем моря, но подниматься легко и комфортно: на вершину ведёт словно парящая над Самарской Лукой удобная лестница.

Главное при подъеме, восхищаясь открывающейся панорамой и разглядывая растения-эндемики и реликты, не забыть загадать желание у «каменной бабы», представить лихих волжских казаков на «чёртовом мосту», послушать рассказ о том, что именно с этой вершины Степан Разин высматривал подходящие для нападения купеческие суда.

Переезд в Ширяево, имеющего статус самого красивого села России

15:00 Сельский обед с пирожком и настойкой из Жигулевской вишни.

Жигулевская вишня – уникальный, необыкновенно вкусный и сладкий сорт, который вывел Алексей Бещев в середине прошлого века. Растет бещевская вишня на известняковых почвах Жигулевских гор.

На небольшой дегустации – нас ждет наливка и вишневые пироги – попробуем Жигули на вкус!

Ширяево стало «местом силы» художника Ильи Репина, который целое лето 1870 года создавал здесь свою знаменитую картину «Бурлаки на Волге».

Об этом нам расскажут в музее, расположенном в доме, где останавливался с друзьями-художниками Илья Репин.

Возвращение в Тольятти.

Первое знакомство с городом – мы увидим красивое Жигулевское море у памятника основателю Ставрополя (так Тольятти назывался до 1964 года).

20:30 Ориентировочное время заселения в отель.

Свободное время.

В отеле Альпен Парк 5* – СПА зона включена в стоимость.

Прибытие в Тольятти. Самарская Лука с вишневым ароматом и знакомство с ТольяттиПрибытие в Тольятти. Самарская Лука с вишневым ароматом и знакомство с ТольяттиПрибытие в Тольятти. Самарская Лука с вишневым ароматом и знакомство с ТольяттиПрибытие в Тольятти. Самарская Лука с вишневым ароматом и знакомство с ТольяттиПрибытие в Тольятти. Самарская Лука с вишневым ароматом и знакомство с ТольяттиПрибытие в Тольятти. Самарская Лука с вишневым ароматом и знакомство с Тольятти
2 день

Замок Гарибальди и первое знакомство с Самарой

Завтрак в отеле, шведский стол.

Сдача номеров.

9:00 Посадка в автобус с вещами.

Продолжение знакомства с Тольятти – с историей автомобильной столицы: проедем по широким проспектам самого молодого района Тольятти, Автозаводского, который создавали как город мечты, город будущего, увидим как к лицу ему величественные храмы, экскурсовод расскажет об основных вехах истории Тольятти, о том, чем гордятся его жители.

АВТОВАЗ–лидер по продажам легковых автомобилей в России.

Яркие красивые концепты, гоночные и спортивные машины, раритеты и концепты – это музей АВТОВАЗа.

Мы увидим яркую корпоративную коллекцию – от «копейки» до LADA Vesta и Xray.

Выезд к замку Гарибальди (35 км).

Удивительные легенды хранит Самарская Лука: о таинственных городах, появляющихся перед взором случайных свидетелей уникального явления, именуемого фата-моргана.

Вот и мы приглашаем вас в потрясающий мир неоготического замка Гарибальди, который строится на берегу Волги, в селе Хрящевка под Тольятти…

Перед входом в замок вас встретят мифологические крылатые существа Грифо́ны с туловищем льва и головой орла.

Изящные башни венчают готические шпили, крыши которых покрыты натуральным камнем.

Статуи героев старинных легенд украшают комплекс.

Мы приглашаем прогуляться по парку, насладиться великолепными видами, услышать историю и легенды его создания и сделать уникальные фотографии европейского средневековья в волжской глубинке.

Обед со стопочкой и дегустацией волжской рыбки.

Выезд в Самару (80 км).

Первое знакомство с Самарой, мы будем жить в самом центре и обзорно проедем по нему, чтобы самостоятельно прогуляться по самым красивым местам вечером.

Заселение в отель.

В отеле Holiday Holl4* – СПА зона включена в стоимость.

Замок Гарибальди и первое знакомство с СамаройЗамок Гарибальди и первое знакомство с СамаройЗамок Гарибальди и первое знакомство с СамаройЗамок Гарибальди и первое знакомство с СамаройЗамок Гарибальди и первое знакомство с СамаройЗамок Гарибальди и первое знакомство с Самарой
3 день

Завершение программы. Экскурсия по Самаре

Завтрак в отеле.

09:00 Посадка в автобус, начало автобусно-пешеходной экскурсии с посещением музеев и прогулкой по пешеходной улице.

Самара – город, в котором самое высокое здание железнодорожного вокзала и самая большая площадь в Европе.

Город, сочетающий энергетику современного делового центра, очарование старины и курортную расслабленность.

"Никогда сей град разрушен не будет," – предрек святой Алексий судьбу будущего города, и войны, бунты, сражения обходят город стороной.

Особый мир – это набережная Волги.

Почти пять километров песчаных пляжей, прогулочных аллей, велодорожек, спортивных площадок, уютных кафе. Разнообразие масштабных памятников, оригинальных скульптур и креативных артобъектов.

12:00 Самарский областной художественный музей входит в число крупнейших музеев российской провинции.

Здание музея, построенное в начале ХХ века, – памятник архитектуры федерального значения, одно из красивейших и самых узнаваемых зданий Самары, расположенное в исторической сердцевине города.

Коллекция музея насчитывает более 18 тысяч экспонатов основного фонда, с конца XVI по начало ХХI века.

Основная экспозиция органично вписана в интерьеры здания.

13:30 Обед в ресторане с дегустацией Жигулевского пива.

Пиво с таким названием выпускали десятки заводов по всей стране. Но настоящее "Жигулевское", с его неповторимым вкусом и по традиционной технологии приготовления, производит только один завод в мире!

Во время дегустации вы узнаете историю пивоварения с древнейших времен, историю рождения самой известной марки пива в России – «Жигулевское», почему именно в Самаре, потомственный пивовар из Австрии, Альфред фон Вакано, создал крупнейший пивоваренный завод.

Попробуете на вкус по 100 г. 5 сортов пива, услышите интересные факты и забавные истории о пиве и его пользе.

Прогулка по историческому центру – Ленинградской улице, с временем для покупки самарских сувениров.

Далее мы отправимся в Музей Модерна – единственный в России, посвященный этому стилю.

Особняк Курлиных, в котором расположен музей, образец изысканного стиля.

На первом этаже воссозданы интерьеры конца XIX – начала XX века. В трех комнатах первого этажа (будуар, кабинет, столовая) туристы познакомятся с предметами мебели, живописи, декоративно-прикладным искусством той эпохи, в том числе, созданным мастерами знаменитой «Школы Нанси» (Франция).

Особый интерес представляют внутренние украшения потолков и стен, которые сохранились до наших дней.

А еще – это удивительная история четы Курлиных, знаменитых купцов Самары…

17:30 Окончание программы.

Трансфер на железнодорожный вокзал Самары.

Завершение программы. Экскурсия по СамареЗавершение программы. Экскурсия по СамареЗавершение программы. Экскурсия по Самаре

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Тольятти (1 ночь) и г. Самаре (1 ночь).

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Отели/размещениеВзрослый (½ DBL)До 14 лет, ½ DBL1-местный номер
Отели Амакс Юбилейная 3* (Тольятти) и СамаРА 3* (Самара)199001890022900
Отели 5* Альпен Парк в Тольятти и Holiday Hаll 4* в Самаре249002440029900

Варианты проживания

Отель Амакс Юбилейная 3*, г. Тольятти

1 ночь

В этой гостинице, расположенной в Автозаводском районе города Тольятти, к вашим услугам крытый бассейн, сауна и прокат велосипедов. Прогулка до городского Парка Победы займет 10 минут.

Светлые номера гостиницы АМАКС "Юбилейная" обставлены деревянной мебелью и декорированы коврами, а также уникальными произведениями искусства. В каждом номере в распоряжении гостей кабельное телевидение, гостиный уголок с диваном и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Завтрак для гостей сервируется в ресторане гостиницы, в декоре которого использовались цветы и белые скатерти. Вечером в ресторане подают блюда европейской кухни, а в баре предлагается широкий выбор напитков.

Отель Амакс Юбилейная 3*, г. ТольяттиОтель Амакс Юбилейная 3*, г. ТольяттиОтель Амакс Юбилейная 3*, г. ТольяттиОтель Амакс Юбилейная 3*, г. ТольяттиОтель Амакс Юбилейная 3*, г. ТольяттиОтель Амакс Юбилейная 3*, г. Тольятти

Отели Альпен Парк 5*, г. Тольятти

1 ночь

Комплекс для отдыха Alpen Park с общим лаунджем и сезонным открытым бассейном расположен в 15 км от автобусного вокзала Тольятти. На территории работают бар и ресторан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей балкон и собственная ванная комната с душем и феном. Полотенца и постельное белье предоставляются за дополнительную плату.

По утрам сервируется завтрак «шведский стол». Для гостей 5-звездочного комплекса для отдыха Alpen Park оборудован крытый бассейн и обустроена терраса.

Отели Альпен Парк 5*, г. ТольяттиОтели Альпен Парк 5*, г. ТольяттиОтели Альпен Парк 5*, г. ТольяттиОтели Альпен Парк 5*, г. ТольяттиОтели Альпен Парк 5*, г. ТольяттиОтели Альпен Парк 5*, г. ТольяттиОтели Альпен Парк 5*, г. ТольяттиОтели Альпен Парк 5*, г. Тольятти

Отель СамаРА 3*, г. Самара

1 ночь

Этот отель расположен в центре Самары, в 10 минутах ходьбы от Самарской площади. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и пивной ресторан. На территории обустроена частная парковка.

Все номера отеля "Самара" оформлены в классическом стиле и оснащены мини-баром и рабочим столом. В ванной комнате предоставляется фен.

Железнодорожный вокзал Самары – в 8 минутах езды. До набережной реки Волги можно дойти за 10 минут, а расстояние до аэропорта Курумоч составляет 53 км.

Отель СамаРА 3*, г. СамараОтель СамаРА 3*, г. СамараОтель СамаРА 3*, г. СамараОтель СамаРА 3*, г. СамараОтель СамаРА 3*, г. Самара

Отель Holiday Hаll 4*, г. Самара

1 ночь

Гостиница HolidayHall расположена в городе Самара в 1,1 км от центра.

Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, сейф, отопление, терраса, мини-бар.

В гостинице есть ресторан, бар, тренажёрный зал, сауна, конференц-зал и крытый бассейн.

Отель Holiday Hаll 4*, г. СамараОтель Holiday Hаll 4*, г. СамараОтель Holiday Hаll 4*, г. СамараОтель Holiday Hаll 4*, г. СамараОтель Holiday Hаll 4*, г. СамараОтель Holiday Hаll 4*, г. СамараОтель Holiday Hаll 4*, г. СамараОтель Holiday Hаll 4*, г. Самара

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Питание завтраки и обеды по программе
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Интерактивные программы
  • Все входные билеты
Что не входит
  • Ж/д билеты до г. Тольятти и авиа- или ж/д билеты обратно из г. Самары
  • Ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Самарская область, Тольятти
На чем будем передвигаться в туре?

Переезды по программе осуществляется на комфортабельных автобусах туристического класса с кондиционером и микрофоном 18 или 49 мест, биотуалет отсутствует.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость включена транспортная страховка. Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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