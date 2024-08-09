Приглашаю вас в автобусный тур в Дивеево! Вы увидите Серафимо-Дивеевский женский монастырь, Казанский собор и святой источник в Цыгановке, сможете принять участие в литургиях и поклониться мощам святых. Проезд, сопровождающий и страховка уже включены в стоимость.
Описание тура
Краткая программа:
- Помолимся на литургии в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре.
- Приложимся к мощам Преподобного Серафима Саровского.
- Пройдем по канавке Божией Матери.
- Услышим звон колоколов Дивеевских.
- Посетим источники в честь иконы Казанской Божией Матери, иконы Умиления, Святителя Пантелеймона.
- Окунемся в святое озеро батюшки Серафима.
- Посмотрим фильмы о Дивеево, подробный рассказ о всех организованных моментах. Организационные детали В Дивеево не ночуем, будет ночной переезд.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь
- Святой источник в Цыгановке
- Полиелейные службы в Троицком и Преображенском соборах
- Казанский собор
- Храм Рождества Богородицы
Что включено
- Услуги сопровождающего гида
- Транспорт
- Страховка
Что не входит в цену
- Питание (за свой счет).
Место начала и завершения?
Улица Авроры, д. 207, Самара
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Подтверждать бронь с 10:00 - 18:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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