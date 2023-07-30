1 день

Экскурсия по дворцам Петербурга

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение самостоятельно.

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер.

11:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Групповой трансфер.

Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка по названию тура.

12:30 Отъезд от гостиницы «Вало».

12:50 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Крафт».

13:20 Отъезд от гостиницы «Азимут» в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе — это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

Экскурсия в Юсуповский дворец — один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.

Дополнительно: посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 рублей взрослые, 300 рублей школьники, 400 рублей студенты, 400 рублей пенсионеры).

19:00 Трансфер по гостиницам. Свободное время.