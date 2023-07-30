Экскурсионный тур «Истории и тайны дворцов и парков Петербурга» на 5 дней
авг
авг
авг
Что вас ожидает:
Описание
Город дворцов и садов готов приоткрыть вам свои тайны и, если захотите, посмотреть на него с других ракурсов.
Вы ощутите себя на месте хозяев дворцов, окунувшись в атмосферу того времени, прогуляетесь по Летнему саду и парку Александрия и увидите Царское село. А ещё по желанию сможете прокатиться по рекам и каналам, подняться на крыши и познакомиться с Выборгом и Павловском.
Программа тура по дням
Экскурсия по дворцам Петербурга
Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение самостоятельно.
10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
11:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка по названию тура.
12:30 Отъезд от гостиницы «Вало».
12:50 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Крафт».
13:20 Отъезд от гостиницы «Азимут» в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе — это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
Экскурсия в Юсуповский дворец — один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.
Дополнительно: посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 рублей взрослые, 300 рублей школьники, 400 рублей студенты, 400 рублей пенсионеры).
19:00 Трансфер по гостиницам. Свободное время.
Сады и парки Петербурга и прогулка в Летнем саду
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом.
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» посвящена зелёным уголкам нашего города, украшенным знаменитыми решётками. Вы увидите Михайловский сад, Марсово поле, Летний сад, Александровский парк.
Прогулка в Летний сад — любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга.
Экскурсия в Михайловский дворец — главное здание Русского музея, хранящего одного из крупнейших в мире собраний русского искусства от древних икон до современного искусства.
Дополнительно: экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга (700 взрослые, 500 школьники, 600 студенты, пенсионеры), автобусная экскурсия «Ночной Петербург» (1200 рублей взрослые, 1000 рублей школьники, студенты, пенсионеры).
Свободный день
Завтрак в гостинице. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ. Для комфорта всем гостям предоставляется в этот день радиооборудование.
Дополнительно: экскурсия в Выборг — город с уникальными памятниками оборонного зодчества XIII-XVIII веков (что неслучайно, ведь его название с древнескандинавского переводится как «Святая крепость»), неповторимой атмосферой средневековой застройки, великолепным пейзажным парком «Монрепо» и усадьбой XIX века. Знакомство с Выборгским замком и Старым городом. Вас ждут узкие, вымощенные брусчаткой улочки, невысокие дома и архитектура разных эпох. (2200 рублей взрослые, 2100 рублей школьники, студенты, пенсионеры).
Дворец «Коттедж», парк Александрия и Нижний парк
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
08:30-09:00 Отъезд от гостиниц.
09:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».
11:00 Экскурсия во дворец «Коттедж» — уникальный памятник эпохи романтизма, сохранившийся до наших дней без перестроек и более поздних наслоений. Интерьеры дворца, наполненные подлинными вещами, воскрешают атмосферу уюта и тепла, которая царила в семье Николая I.
12:30 Пешеходная экскурсия в парк «Александрия». Парк «Александрия» назван так по имени своей первой владелицы — императрицы Александры Фёдоровны, супруги Николая I. Солнце, цветы, тенистые рощи старых дубов, «музыка воды» ручья, просторы лугов под сливающимся с заливом бездонным небом — всё это и есть Александрия — семейное гнездо четырёх поколений династии Романовых.
14:00 Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям. Вас ждут фонтаны-шутихи и местные жители — белки.
16:00-16:30 Возвращение в гостиницы «Вало», «Москва». Окончание программы в центре города у ст. м Площадь Александра Невского. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Царское село
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:00-11:00 Отъезд от гостиниц.
Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов».
Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка — великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
Дополнительно: автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII — начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (1300 рублей взрослые, 1000 рублей ребёнок, 1300 рублей студенты, 1300 рублей пенсионеры).
16:30 (18:30) Окончание программы в центре города на Московском вокзале (ст. метро «Площадь Восстания»).
Дополнительно: экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (800 рублей взрослые, студенты, пенсионеры;
1 взрослый + 1 ребёнок (от 12 лет) — 1400 рублей, 2 взрослый + 1 ребёнок (от 12 лет) — 2200 рублей).
Внимание: на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в одном из отелей Санкт-Петербурга: Москва 4*, Азимут 4*, Атриум 3*, Ярд Резиденс Апарт Отель 4*, Вало 4*, А-отель Фонтанка 3*.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
А-отель Фонтанка 3* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
Супериор
1.08-26.08.23
16650
15700
22500
17650
16500
24500
РЕКОМЕНДУЕМ: Вало 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Студия стандарт
Джуниор сюит
01.08.23-26.08.23
18900
25900
21300
19900
30900
Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург), континентальный завтрак
Даты заездов
Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Смарт без кухни
Смарт
Стандарт
01.08.23-26.08.23
16700
23900
17300
25300
18300
17100
27300
Атриум 3* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандарт
01.08.23-26.08.23
18100
17300
26300
РЕКОМЕНДУЕМ: Азимут 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Смарт стандарт
1.08-26.08.23
19250
27000
РЕКОМЕНДУЕМ: Москва 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) В
Одноместный
Стандарт
Комфорт
01.08.23-26.08.23
18700
18100
27300
21300
19900
32900
Также предусмотрен экскурсионный пакет без проживания: 8 300 рублей на 1 человека.
Скидки:
- школьникам до 14 лет (РФ): 1250 рублей;
- школьникам 14-16 лет (РФ): 350 рублей;
- студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 100 рублей;
- пенсионерам(РФ): 100 рублей.
Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 800 рублей.
Варианты проживания
А-ОТЕЛЬ Фонтанка
Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт». В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната. В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны.
Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.
Сеть/бренд отелей: Azimut.
Valo Hotel City
Отель Valo City с общим лаунджем и баром расположен в Санкт-Петербурге. Стойка регистрации работает круглосуточно. При отеле открыт ресторан, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
В каждом номере среди удобств кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, посудомоечная машина, чайник, ванна, фен и письменный стол. В собственной ванной комнате с душем предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В каждом номере к услугам гостей платяной шкаф. По утрам в отеле Valo City сервируют завтрак «шведский стол». В распоряжении гостей бизнес-центр. Расстояние от отеля Valo City до Музея Фаберже составляет 7 км, а до Мариинского театра — 8 км.
YARD Residence Apart-hotel
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. До Московского железнодорожного вокзала — 1,7 км, а до музея Анны Ахматовой и музея Фаберже — 2,7 км.
Рядом находятся такие достопримечательности, как Витебский железнодорожный вокзал — в 4,4 км, и Дворцовая площадь — в 4,5 км.
Во всех номерах апарт-отеля установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера оснащены чайником.
В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф. В 3,7 км от апарт-отеля YARD Residence находится Государственный Русский музей, а в 3,8 км — Летний сад.
Отель Атриум
Этот отель расположен в Санкт-Петербурге, на знаменитом Невском проспекте, в 5 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Александра Невского». Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Отель «Атриум» находится в историческом здании и располагает современными и светлыми номерами.
В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями, феном и тапочками.
В отеле «Атриум» работает ресторан Bier Konig, в котором подают блюда немецкой кухни, в том числе домашние колбаски и рагу. В уютном баре предлагают 20 видов разливного пива. По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол» с горячими и холодными блюдами.
В отеле также предлагают услуги по продаже билетов и экскурсионного бюро. Прогулка до Московского железнодорожного вокзала занимает 15 минут. Гостям предоставляется бесплатная частная парковка.
AZIMUT Отель Санкт-Петербург
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга.
К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi. Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем. На территории установлены банкоматы.
В экскурсионном бюро отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» можно получить информацию о местных достопримечательностях. По запросу для гостей организуют трансфер до аэропорта Пулково.
Сеть/бренд отелей: Azimut.
Отель Москва
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой. На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.
Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни. Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание
- Завтраки после первого ночлега
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида, бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание вне программы
- Дополнительные экскурсии:посещение театра-макета «Петровская Акватория» — 300-500 рублейтеплоходная экскурсия «По рекам и каналам» — 500-700 рублейэкскурсия в Павловск — 1 000-1 300 рублейэкскурсия «Ночной Петербург» — 1 000-1 200 рублейэкскурсия по крышам Петербурга — 800 рублейэкскурсия в Выборг с замком и парком Монрепо — 2 100-2 200 рублей.
- Посещение театра-макета «Петровская Акватория» — 300-500 рублей
- Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» — 500-700 рублей
- Экскурсия в Павловск — 1 000-1 300 рублей
- Экскурсия «Ночной Петербург» — 1 000-1 200 рублей
- Экскурсия по крышам Петербурга — 800 рублей
- Экскурсия в Выборг с замком и парком Монрепо — 2 100-2 200 рублей
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Возможны ли изменения в программе?
Внимание: на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
- Какой транспорт используется в туре?
Комфортабельный автобус тур. класса с кондиционером: микроавтобус или большой (45-53 места) в зависимости от количества человек в группе (микроавтобус до 15 чел, если туристов 16 и больше — автобус от 30 мест). Марки самые разные: ютонги, джонтонги, волгабасы, мерседес, ман, скания и т. д.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Отдельное восхищение и огромное спасибо хочется выразить нашему замечательному Гиду! Да, да именно гиду с большой буквы - Анне ГОРШКОВОЙ, как человеку с огромным багажом знаний, и как психологу очень тонко чувствующему чаянья и желания группы и умеющего соединить казалось несоединимое - разные характеры и возрасты людей и направить их в нужное русло. Чтобы все получили от поездки максимум приятных впечатлений.