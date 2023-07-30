Истории и тайны дворцов и парков Петербурга

Экскурсионный тур «Истории и тайны дворцов и парков Петербурга» на 5 дней

5
3 отзыва
Описание
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Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
Ближайшие даты:
8
авг
15
авг
22
авг

Что вас ожидает:

Прочувствуем атмосферу дворцов
Прочувствуем атмосферу дворцов
Живопись, скульптуры, балы, музыка, уютный сад или парк — именно такая атмосфера окружает хозяев
Увидим парк императрицы
Увидим парк императрицы
Солнце, цветы, тенистые рощи старых дубов, «музыка воды» ручья, просторы лугов, фонтаны
По желанию прогуляемся по крышам
По желанию прогуляемся по крышам
Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса

Описание

Город дворцов и садов готов приоткрыть вам свои тайны и, если захотите, посмотреть на него с других ракурсов.

Вы ощутите себя на месте хозяев дворцов, окунувшись в атмосферу того времени, прогуляетесь по Летнему саду и парку Александрия и увидите Царское село. А ещё по желанию сможете прокатиться по рекам и каналам, подняться на крыши и познакомиться с Выборгом и Павловском.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по дворцам Петербурга

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение самостоятельно.

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер.

11:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Групповой трансфер.

Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка по названию тура.

12:30 Отъезд от гостиницы «Вало».

12:50 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Крафт».

13:20 Отъезд от гостиницы «Азимут» в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе — это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

Экскурсия в Юсуповский дворец — один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.

Дополнительно: посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 рублей взрослые, 300 рублей школьники, 400 рублей студенты, 400 рублей пенсионеры).

19:00 Трансфер по гостиницам. Свободное время.

Экскурсия по дворцам ПетербургаЭкскурсия по дворцам Петербурга
2 день

Сады и парки Петербурга и прогулка в Летнем саду

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом.

Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» посвящена зелёным уголкам нашего города, украшенным знаменитыми решётками. Вы увидите Михайловский сад, Марсово поле, Летний сад, Александровский парк.

Прогулка в Летний сад — любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга.

Экскурсия в Михайловский дворец — главное здание Русского музея, хранящего одного из крупнейших в мире собраний русского искусства от древних икон до современного искусства.

Дополнительно: экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга (700 взрослые, 500 школьники, 600 студенты, пенсионеры), автобусная экскурсия «Ночной Петербург» (1200 рублей взрослые, 1000 рублей школьники, студенты, пенсионеры).

Сады и парки Петербурга и прогулка в Летнем садуСады и парки Петербурга и прогулка в Летнем саду
3 день

Свободный день

Завтрак в гостинице. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ. Для комфорта всем гостям предоставляется в этот день радиооборудование.

Дополнительно: экскурсия в Выборг — город с уникальными памятниками оборонного зодчества XIII-XVIII веков (что неслучайно, ведь его название с древнескандинавского переводится как «Святая крепость»), неповторимой атмосферой средневековой застройки, великолепным пейзажным парком «Монрепо» и усадьбой XIX века. Знакомство с Выборгским замком и Старым городом. Вас ждут узкие, вымощенные брусчаткой улочки, невысокие дома и архитектура разных эпох. (2200 рублей взрослые, 2100 рублей школьники, студенты, пенсионеры).

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Дворец «Коттедж», парк Александрия и Нижний парк

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.

08:30-09:00 Отъезд от гостиниц.

09:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».

11:00 Экскурсия во дворец «Коттедж» — уникальный памятник эпохи романтизма, сохранившийся до наших дней без перестроек и более поздних наслоений. Интерьеры дворца, наполненные подлинными вещами, воскрешают атмосферу уюта и тепла, которая царила в семье Николая I.

12:30 Пешеходная экскурсия в парк «Александрия». Парк «Александрия» назван так по имени своей первой владелицы — императрицы Александры Фёдоровны, супруги Николая I. Солнце, цветы, тенистые рощи старых дубов, «музыка воды» ручья, просторы лугов под сливающимся с заливом бездонным небом — всё это и есть Александрия — семейное гнездо четырёх поколений династии Романовых.

14:00 Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям. Вас ждут фонтаны-шутихи и местные жители — белки.

16:00-16:30 Возвращение в гостиницы «Вало», «Москва». Окончание программы в центре города у ст. м Площадь Александра Невского. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дворец «Коттедж», парк Александрия и Нижний паркДворец «Коттедж», парк Александрия и Нижний парк
5 день

Царское село

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле гостиницы.

10:00-11:00 Отъезд от гостиниц.

Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов».

Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка — великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

Дополнительно: автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII — начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (1300 рублей взрослые, 1000 рублей ребёнок, 1300 рублей студенты, 1300 рублей пенсионеры).

16:30 (18:30) Окончание программы в центре города на Московском вокзале (ст. метро «Площадь Восстания»).

Дополнительно: экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (800 рублей взрослые, студенты, пенсионеры;

1 взрослый + 1 ребёнок (от 12 лет) — 1400 рублей, 2 взрослый + 1 ребёнок (от 12 лет) — 2200 рублей).

Внимание: на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Царское селоЦарское селоЦарское селоЦарское селоЦарское селоЦарское село

Проживание

В туре предусмотрено размещение в одном из отелей Санкт-Петербурга: Москва 4*, Азимут 4*, Атриум 3*, Ярд Резиденс Апарт Отель 4*, Вало 4*, А-отель Фонтанка 3*.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

А-отель Фонтанка 3* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Супериор

1.08-26.08.23

16650

15700

22500

17650

16500

24500

РЕКОМЕНДУЕМ: Вало 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Студия стандарт

Джуниор сюит

01.08.23-26.08.23

18900

25900

21300

19900

30900

Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург), континентальный завтрак

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Смарт без кухни

Смарт

Стандарт

01.08.23-26.08.23

16700

23900

17300

25300

18300

17100

27300

Атриум 3* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандарт

01.08.23-26.08.23

18100

17300

26300

РЕКОМЕНДУЕМ: Азимут 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Смарт стандарт

1.08-26.08.23

19250

27000

РЕКОМЕНДУЕМ: Москва 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) В

Одноместный

Стандарт

Комфорт

01.08.23-26.08.23

18700

18100

27300

21300

19900

32900

Также предусмотрен экскурсионный пакет без проживания: 8 300 рублей на 1 человека.

Скидки:

  • школьникам до 14 лет (РФ): 1250 рублей;
  • школьникам 14-16 лет (РФ): 350 рублей;
  • студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 100 рублей;
  • пенсионерам(РФ): 100 рублей.

Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 800 рублей.

Варианты проживания

А-ОТЕЛЬ Фонтанка

4 ночи

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт». В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната. В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны.

Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.

Сеть/бренд отелей: Azimut.

А-ОТЕЛЬ ФонтанкаА-ОТЕЛЬ ФонтанкаА-ОТЕЛЬ ФонтанкаА-ОТЕЛЬ ФонтанкаА-ОТЕЛЬ ФонтанкаА-ОТЕЛЬ Фонтанка

Valo Hotel City

4 ночи

Отель Valo City с общим лаунджем и баром расположен в Санкт-Петербурге. Стойка регистрации работает круглосуточно. При отеле открыт ресторан, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

В каждом номере среди удобств кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, посудомоечная машина, чайник, ванна, фен и письменный стол. В собственной ванной комнате с душем предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В каждом номере к услугам гостей платяной шкаф. По утрам в отеле Valo City сервируют завтрак «шведский стол». В распоряжении гостей бизнес-центр. Расстояние от отеля Valo City до Музея Фаберже составляет 7 км, а до Мариинского театра — 8 км.

Valo Hotel CityValo Hotel CityValo Hotel CityValo Hotel CityValo Hotel CityValo Hotel City

YARD Residence Apart-hotel

4 ночи

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. До Московского железнодорожного вокзала — 1,7 км, а до музея Анны Ахматовой и музея Фаберже — 2,7 км.

Рядом находятся такие достопримечательности, как Витебский железнодорожный вокзал — в 4,4 км, и Дворцовая площадь — в 4,5 км.

Во всех номерах апарт-отеля установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера оснащены чайником.

В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф. В 3,7 км от апарт-отеля YARD Residence находится Государственный Русский музей, а в 3,8 км — Летний сад.

YARD Residence Apart-hotelYARD Residence Apart-hotelYARD Residence Apart-hotelYARD Residence Apart-hotelYARD Residence Apart-hotelYARD Residence Apart-hotelYARD Residence Apart-hotel

Отель Атриум

4 ночи

Этот отель расположен в Санкт-Петербурге, на знаменитом Невском проспекте, в 5 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Александра Невского». Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Отель «Атриум» находится в историческом здании и располагает современными и светлыми номерами.

В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями, феном и тапочками.

В отеле «Атриум» работает ресторан Bier Konig, в котором подают блюда немецкой кухни, в том числе домашние колбаски и рагу. В уютном баре предлагают 20 видов разливного пива. По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол» с горячими и холодными блюдами.

В отеле также предлагают услуги по продаже билетов и экскурсионного бюро. Прогулка до Московского железнодорожного вокзала занимает 15 минут. Гостям предоставляется бесплатная частная парковка.

Отель АтриумОтель АтриумОтель АтриумОтель АтриумОтель Атриум

AZIMUT Отель Санкт-Петербург

4 ночи

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга.

К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi. Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем. На территории установлены банкоматы.

В экскурсионном бюро отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» можно получить информацию о местных достопримечательностях. По запросу для гостей организуют трансфер до аэропорта Пулково.

Сеть/бренд отелей: Azimut.

AZIMUT Отель Санкт-ПетербургAZIMUT Отель Санкт-ПетербургAZIMUT Отель Санкт-ПетербургAZIMUT Отель Санкт-ПетербургAZIMUT Отель Санкт-ПетербургAZIMUT Отель Санкт-Петербург

Отель Москва

4 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой. На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.

Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни. Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Отель МоскваОтель МоскваОтель МоскваОтель МоскваОтель МоскваОтель МоскваОтель Москва

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Завтраки после первого ночлега
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида, бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание вне программы
  • Дополнительные экскурсии:посещение театра-макета «Петровская Акватория» — 300-500 рублейтеплоходная экскурсия «По рекам и каналам» — 500-700 рублейэкскурсия в Павловск — 1 000-1 300 рублейэкскурсия «Ночной Петербург» — 1 000-1 200 рублейэкскурсия по крышам Петербурга — 800 рублейэкскурсия в Выборг с замком и парком Монрепо — 2 100-2 200 рублей.
  • Посещение театра-макета «Петровская Акватория» — 300-500 рублей
  • Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» — 500-700 рублей
  • Экскурсия в Павловск — 1 000-1 300 рублей
  • Экскурсия «Ночной Петербург» — 1 000-1 200 рублей
  • Экскурсия по крышам Петербурга — 800 рублей
  • Экскурсия в Выборг с замком и парком Монрепо — 2 100-2 200 рублей
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможны ли изменения в программе?

Внимание: на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Какой транспорт используется в туре?

Комфортабельный автобус тур. класса с кондиционером: микроавтобус или большой (45-53 места) в зависимости от количества человек в группе (микроавтобус до 15 чел, если туристов 16 и больше — автобус от 30 мест). Марки самые разные: ютонги, джонтонги, волгабасы, мерседес, ман, скания и т. д.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
30 июля 2023
Великолепная организация! Замечательный сопровождающий Наталья!
Великолепная организация! Замечательный сопровождающий Наталья!Великолепная организация! Замечательный сопровождающий Наталья!Великолепная организация! Замечательный сопровождающий Наталья!Великолепная организация! Замечательный сопровождающий Наталья!Великолепная организация! Замечательный сопровождающий Наталья!Великолепная организация! Замечательный сопровождающий Наталья!Великолепная организация! Замечательный сопровождающий Наталья!
И
29 июля 2023
Спасибо огромное организатору тура сообществу туроператоров "Большая Страна" и нашему персональному менеджеру Ирине Миковой, которая очень быстро и четко отвечала на наши вопросы, решала возникавшие недоразумения, отправляла документы и делала все чтобы наш тур состоялся! Благодаря вашей команде мы получили великолепные впечатления и бесценные знания о нашей истории, а также восхитились величеством и великолепием Петергофа.
Отдельное восхищение и огромное спасибо хочется выразить нашему замечательному Гиду! Да, да именно гиду с большой буквы - Анне ГОРШКОВОЙ, как человеку с огромным багажом знаний, и как психологу очень тонко чувствующему чаянья и желания группы и умеющего соединить казалось несоединимое - разные характеры и возрасты людей и направить их в нужное русло. Чтобы все получили от поездки максимум приятных впечатлений.
Спасибо огромное организатору тура сообществу туроператоров "Большая Страна" и нашему персональному менеджеру Ирине Миковой, которая оченьСпасибо огромное организатору тура сообществу туроператоров "Большая Страна" и нашему персональному менеджеру Ирине Миковой, которая оченьСпасибо огромное организатору тура сообществу туроператоров "Большая Страна" и нашему персональному менеджеру Ирине Миковой, которая оченьСпасибо огромное организатору тура сообществу туроператоров "Большая Страна" и нашему персональному менеджеру Ирине Миковой, которая оченьСпасибо огромное организатору тура сообществу туроператоров "Большая Страна" и нашему персональному менеджеру Ирине Миковой, которая оченьСпасибо огромное организатору тура сообществу туроператоров "Большая Страна" и нашему персональному менеджеру Ирине Миковой, которая оченьСпасибо огромное организатору тура сообществу туроператоров "Большая Страна" и нашему персональному менеджеру Ирине Миковой, которая оченьСпасибо огромное организатору тура сообществу туроператоров "Большая Страна" и нашему персональному менеджеру Ирине Миковой, которая оченьСпасибо огромное организатору тура сообществу туроператоров "Большая Страна" и нашему персональному менеджеру Ирине Миковой, которая очень
М
27 июля 2023
Всем рекомендую Большую Страну! Приветливые девочки операторы подберут для Вас все что Вы захотите! Они всегда на связи, просто напишите что хотите и когда. Супер сервис!!!
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