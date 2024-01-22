Классический Санкт-Петербург. Летний тур на 12 дней
Групповой тур в Санкт-Петербурге

Классический Санкт-Петербург

5
3 отзыва
Подарите себе незабываемое путешествие в красивый и исторический Санкт-Петербург! Вас ждет насыщенная программа на 12 дней с посещением самых известных достопримечательностей города, включая знаменитые Эрмитаж и Петергоф, Летний сад, Русский музей и Петропавловскую крепость, где ощутите дух истории и культуры Санкт-Петербурга. Также не обделены вниманием и пригороды Санкт-Петербурга - Кронштадт, Царское село и Павловск. Здесь вы сможете насладиться неповторимой архитектурой дворцов и парков.

Вы погрузитесь в атмосферу роскоши и великолепия, познакомитесь с историей и культурой прекрасного города и насладитесь красотой архитектуры и атмосферой города на Неве.
Классический Санкт-Петербург. Летний тур на 12 дней
Классический Санкт-Петербург. Летний тур на 12 дней
Классический Санкт-Петербург. Летний тур на 12 дней
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Что вас ожидает:

Теплоходная прогулка по рекам и каналам
Теплоходная прогулка по рекам и каналам
Мы увидим город в «плавных разворотах» Фонтанки, Мойки, Невы и малых каналов
Императорские резиденции
Императорские резиденции
Восхитимся красотой Петергофа и Царского Села, которые воплощают изысканность императорского двора и богатство государства
Шедевры Эрмитажа
Шедевры Эрмитажа
Погрузимся в образовательный и культурный мир, исследуя шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля, древние артефакты и произведения искусства древней Руси
Архитектурный ансамбль Санкт-Петербурга
Архитектурный ансамбль Санкт-Петербурга
Мы увидим все самые главные исторические красоты города: набережные и дворцы, площади и проспекты, мосты и храмы и многое другое
Погружение в историю города фортов
Погружение в историю города фортов
Посетим самый удаленный из пригородов Петербурга, откуда начинались военные походы, научные экспедиции и кругосветные плавания
Жемчужина садово-парковой архитектуры Санкт-Петербурга
Жемчужина садово-парковой архитектуры Санкт-Петербурга
Прогуляемся по Летнему саду – любимому детищу Петра I, старейшему дворцово-парковому ансамблю Санкт-Петербурга

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта.

С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург».

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Важная информация:
- туристы, проживающие в отелях «Москва», «Азимут», «Ye's Марата Центр» отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в гостинице «А Отель Фонтанка», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут Отель Санкт-Петербург» (рядом стоящий корпус).
- туристы, проживающие в отеле «Апарт-отель Yard Residence» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) - 5 минут пешком.

13:00. Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Что может быть прекрасней Петербурга? Торжественная красота величавой Невы, малых рек и каналов, многочисленные мосты, связывающие острова, великолепная панорама Стрелки Васильевского острова, дворцы, соборы, площади - все это создает неповторимый образ Северной Венеции.

Во время обзорной экскурсии Вы увидите не только основные архитектурные шедевры Санкт-Петербурга, но и побываете на Заячьем острове, где Петром Великим была основана крепость, положившая начало Санкт-Петербургу.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости.

Петропавловская крепость это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга. Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали. Вы побываете в Петропавловском соборе, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь.

Экскурсия в Петропавловском соборе.

Долгое время Петропавловский собор являлся памятником славы русского оружия. Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей. В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж. Теперь в соборе представлены копии шведских и турецких знамен.

Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона.

В ходе экскурсии Вы также побываете в знаменитой «Русской Бастилии» - тюрьме Трубецкого бастиона, где содержались многие известные политические деятели России.

Для комфорта вам будут выданы радио-гиды.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 6 часов.

Приезд. Обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПриезд. Обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПриезд. Обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПриезд. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
2 день

Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»

Завтрак в гостинице.

09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»

Экскурсия по дороге в Петергоф знакомит с живописным ландшафтом южного побережья Финского залива, сохранившимися усадьбами петербургской знати и историей дороги, специально построенной для комфортного путешествия из Петербурга в Петергоф.

Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа.

Нижний парк имеет площадь 102 га и протянулся более чем на 2 километра вдоль берега Финского залива. Для того, чтобы превратить пустынный болотистый берег Финского залива в роскошный парк с фонтанами и каскадами, потребовались невероятные усилия. Причем, все работы выполнялись вручную – были завезены тонны плодородной земли, высажены декоративные деревья и кустарники, которые смогли прижиться в холодном северном климате. Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.

Где пообедать?

После экскурсии у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по парку и перекусить. На территории парка работают точки с фастфудом, а также кафе "Штандарт", где стоимость комплексного обеда составляет 700-1500 рублей на человека. Если хотите сэкономить, то рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник на берегу Финского залива.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 7 часов.

Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»
3 день

Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»

Завтрак в гостинице.

10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции».

Город расположен в 25 км от Санкт-Петербурга - примерно в часе езды. Вы проедете по старой Царскосельской дороге и узнаете, как путешествовали в России до появления шоссейных и железных дорог. Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете.

Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.

Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца. Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.

Прогулка по Екатерининскому парку.

После экскурсии по дворцу у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец. Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.

Где пообедать?

На территории парка нет полноценных точек питания, только за его пределами. Поэтому рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник во время прогулки по Екатерининскому парку.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 6 часов.

Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»
4 день

Автобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых». Эрмитаж

Завтрак в гостинице.

10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых».

Любовные истории, загадочные интриги, дуэли, дворцовые перевороты, мистические совпадения, где каждый из членов царствующей династии Романовых оставил свой след в истории и нашей страны, и Санкт-Петербурга. Вы прогуляетесь по Дворцовой площади, а посещение Государственного Эрмитажа раскроет некоторые секреты личной жизни царственных особ и познакомит с роскошным Зимним дворцом - парадной зимней резиденцией российского императорского двора.

Экскурсия в Эрмитаж.

Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.

После экскурсии по музею у вас будет возможность самостоятельно погулять по залам Эрмитажа и более детально рассмотреть его экспонаты.

Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).

Продолжительность программы: ~ 3,5 часа.

Автобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых». ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых». ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых». ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых». Эрмитаж
5 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

Свободный деньСвободный день
6 день

Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»

Завтрак в гостинице.

09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике».

Экскурсия знакомит с маленьким гордым городом, слава о котором далеко вышла за его границы. Основанный Петром I, Кронштадт многие годы был защитником Санкт-Петербурга с моря и главной базой Балтийского флота. Вы увидите памятники великим флотоводцам, морские гавани, откуда начинались военные походы, научные экспедиции и кругосветные плавания.

Посещение Никольского Морского собора.

Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.

Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов».

Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней и заглянуть в яблоневый сад с прудом.

Морская прогулка вокруг фортов Кронштадта.

Морская прогулка станет прекрасным дополнением к экскурсии в Кронштадт. Вы пройдете по главному Кронштадтскому рейду, увидите крепости-форты, которые были возведены прямо в воде на искусственных основаниях недалеко от острова Котлин, вдохнете морской, но несолёный воздух Финского залива!

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 9 часов.

Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»
7 день

Иммерсивная экскурсия «По следам петербургских героев»

Завтрак в гостинице.

10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Иммерсивная экскурсия «По следам петербургских героев».

Пожалуй, самая необычная и яркая в нашей коллекции, экскурсия, аналогов которой пока нет в Санкт-Петербурге!

Это удивительный симбиоз автобусного путешествия по историческому центру Петербурга с променад-спектаклем в четырёх действиях в потрясающих и неповторимых декорациях Города.

Динамичный и увлекательный рассказ экскурсовода о самых известных, реальных и вымышленных, петербургских героях органично дополняется великолепной игрой актёров петербургских театров прямо на городских площадях и улицах.

Вы когда-нибудь видели, как оживают памятники? Или, может быть, Вас посвящали в рыцари, а императорские особы делились с Вами своими самыми сокровенными секретами? Пока нет? Тогда петербургские Герои, реальные и вымышленные (кстати, это не всегда люди!) уже ждут встречи с Вами!

Место окончания программы: центр города.

Продолжительность программы: ~ 2 часа.

Иммерсивная экскурсия «По следам петербургских героев»Иммерсивная экскурсия «По следам петербургских героев»
8 день

Автобусная экскурсия «Шедевры Северной Пальмиры». Русский музей. Теплоходная прогулка по рекам и каналам

Завтрак в гостинице.

10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Шедевры Северной Пальмиры».

Дворцы и особняки петербургской знати предстанут перед Вами не только как памятники культуры, но и как места, где рождались, жили и умирали вершители судеб Государства Российского. Здесь протекала их частная жизнь, здесь же создавалось грандиозное полотно Истории России. Вы побываете во дворце великого князя Михаила Павловича, в котором по указу императора Николая II был основан музей русского искусства, ныне известный во всем мире, как Русский музей.

Экскурсия в Русский музей.

Государственный Русский музей – крупнейшее в мире собрание русского изобразительного искусства. Коллекции музея насчитывает около 400:000 экспонатов. В них представлены произведения всех основных направлений и школ отечественного изобразительного искусства, все его виды и жанры с X по XX век. Здесь можно увидеть знакомые по репродукциям иконы Андрея Рублева, картины «Бурлаки на Волге» Ильи Репина, «Шестикрылый серафим» Михаила Врубеля, «Последний день Помпеи» Карла Брюллова, а также работы Серова, Сурикова, Айвазовского, Левитана и других выдающихся художников.

Теплоходная прогулка по рекам и каналам.

Прекрасная возможность увидеть Северную столицу в другом ракурсе - с воды. Вы полюбуетесь красотой петербургских мостов и ажурным кружевом чугунных оград, изящными фонарями и изысканными фасадами дворцов.

Место окончания программы: причал (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).

Продолжительность программы: ~4,5 часа.

Автобусная экскурсия «Шедевры Северной Пальмиры». Русский музей. Теплоходная прогулка по рекам и каналамАвтобусная экскурсия «Шедевры Северной Пальмиры». Русский музей. Теплоходная прогулка по рекам и каналам
9 день

Автобусная экскурсия в Павловск

Завтрак в гостинице.

09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Павловск.

В ожерелье пригородных дворцово-парковых ансамблей Павловск – самый молодой. Его история началась в 1777 году, когда на высоком берегу реки Славянки был построен дворец и устроен роскошный парк, который стал одним из лучших пейзажных парков Европы. В отличие от официальных резиденций – Царского Села и Петергофа, Павловск был частным владением императрицы Марии Федоровны и ее наследников. Этим объясняется и особая, камерная, уютная атмосфера великолепного Павловского дворца.

Экскурсия в Павловский дворец.

Павловский дворец покоряет абсолютно всех своей гармонией и изяществом. Расположенный в окружении великолепного парка в долине живописной реки Славянки он воплотил в себе все своеобразие русской и европейской художественной культуры XVIII столетия. Во время экскурсии по дворцу обратите внимание на коллекции часов, зеркал и фарфоровых изделий, представленные в экспозиции.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 6 часов.

Автобусная экскурсия в Павловск
10 день

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Кунсткамера. Завершение программы

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или сдать в камеру хранения на Московском вокзале за свой счет. Групповой трансфер на вокзал предусмотрен программой тура.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Трансфер на Московский вокзал.

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург».

В ходе экскурсии Вы прикоснетесь к истории зарождения Санкт-Петербурга - истории великих сражений и побед, невероятных замыслов. Город, построенный по воле царя-реформатора, поражает воображение даже искушенных туристов. Да и личность самого царя до сих пор вызывает жаркие споры. Но, бесспорно, только одно - император Петр I до сих пор незримо присутствует в городе. Именно это нам и предстоит ощутить во время экскурсии.

Экскурсия в Кунсткамеру.

Кунсткамера – первый общедоступный музей России, начало создания уникальной коллекции которого было положено самим императором Петром I. Любознательного царя всегда привлекали таинственные «диковинки». Они то и стали первыми экспонатами Кунсткамеры. А сейчас Кунсткамера – это музей антропологии и этнографии им. Петра Великого, в котором представлены предметы, раскрывающие особенности разных народов мира.

Место окончания программы: Кунсткамера (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).

Продолжительность программы: ~ 2,5 часа.

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Кунсткамера. Завершение программыАвтобусная экскурсия «Петровский Петербург». Кунсткамера. Завершение программы
11 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

Свободный деньСвободный день
12 день

Экскурсия в Летний дворец Петра I. Летний сад. Завершение программы

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или сдать в камеру хранения на Московском вокзале за свой счет. Групповой трансфер на вокзал предусмотрен программой тура.

10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Трансфер на Московский вокзал.

Автобусная экскурсия «В гостях у гения».

Экскурсия позволит Вам перенестись в далекий 18 век, почувствовать себя современниками Петровской эпохи. Вы узнаете, какие реформы провел Петр I, какие развлечения предпочитал, о чем мечтал, и что из его идей воплотилось в жизнь.

Экскурсия в Летний дворец Петра I.

Летний дворец был построен в стиле петровское барокко по проекту Доменико Трезини и является одним из старейших зданий города. Резиденция предназначалась только для использования в тёплое время года. Двухэтажный дворец состоит из четырнадцати комнат и двух кухонь. Сегодня дворец является филиалом Государственного Русского музея и позволяет наглядно представить скромный быт великого царя-реформатора, а мебель и многочисленные предметы быта раскрыть характер своего хозяина.

Прогулка по Летнему саду.

Летний сад является жемчужиной садово-парковой архитектуры Санкт-Петербурга. Самостоятельная прогулка по старейшему парку города станет волшебным завершением тура!

Место окончания программы: Летний сад (ближайшая см. метро «Невский проспект»)
Продолжительность программы: ~ 3 часа (окончание ~ в 13:00).

По окончании экскурсионного дня Вы самостоятельно добираетесь до Московского вокзала или гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения.

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Экскурсия в Летний дворец Петра I. Летний сад. Завершение программыЭкскурсия в Летний дворец Петра I. Летний сад. Завершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

ГостиницаКатегория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
А Отель Фонтанка***стандартный03.06.202428.06.20245119048290380304093071730
01.07.202430.08.20244679043890380304093065860
супериор/
супериор с БК		03.06.202428.06.20245339050490--76130
01.07.202430.08.20244826045360--68790
Апарт-отель YES Марата центр***стандарт апартаменты (без завтрака)03.06.202414.06.20245967056770394904239098940
17.06.202428.06.202463270603703949042390106140
01.07.202412.07.20245486051960394904239089330
15.07.202430.08.20245119048290394904239081990
стандарт апартаменты (с завтраком)03.06.202414.06.202466270633704609048990105540
17.06.202428.06.202469870669704609048990112740
01.07.202412.07.20246146058560460904899095930
15.07.202430.08.20245779054890460904899088590
Апарт-отель Yard Residence****смарт DBL (без кухни)03.06.202414.06.20246227059370--103420
17.06.202412.07.20245853055630--95930
15.07.202426.07.20245559052690--90120
05.08.202416.08.20245339050490--85660
19.08.202430.08.20245019047290--79270
смарт апартаменты DBL с кухней03.06.202414.06.20246594062990--110740
17.06.202412.07.20246219059290--103260
15.07.202426.07.20245853055630--95930
05.08.202416.08.20245633053430--91530
19.08.202430.08.20245313050230--85130
студия апартаменты с кухней03.06.202414.06.202469120661704243045330116990
17.06.202412.07.202464390614904243045330107660
15.07.202426.07.20245999057090424304533098860
05.08.202416.08.20245779054890424304533094460
19.08.202430.08.20245486051960424304533088590
Азимут Отель Санкт-Петербург****смарт17.06.202428.06.20246146058560--91530
01.07.202430.08.20245486051960--80530
Москва****стандартный03.06.202428.06.202465130622304536048260106930
01.07.202430.08.20245633053430453604826089330

Доплата за иностранного туриста составит 830 руб.

Варианты проживания

А Отель Фонтанка**

11 ночей

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».

В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.

В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.

А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**

Апарт-отель YES Марата центр**

11 ночей

Апарт-отели «Ye's» — это европейский подход к арендному жилью. Трёхзвёздочный отель «Марата» из этой сети находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в эпицентре культурной и деловой жизни города. Гостям предоставляется бесплатный доступ к WI-FI, платный трансфер и частная парковка. По договорённости допускается заселение с домашними питомцами.

Обширный номерной фонд включает в себя 85 светлых номеров. Они оснащены стильной мебелью, гардеробом, утюгом, гладильной доской и телевизором с плоским дисплеем. Собственная ванная комната располагает феном, душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.

В планировку помещений входит собственная кухня с гарнитуром, электрической плитой, чайником, холодильником и микроволновой печью. На территории работает лобби-бар, в пешей доступности кафе и продуктовые магазины.

В услуги местного бизнес-центра входит факс, ксерокопирование и аренда конференц-зала.

Благодаря расположению объекта, у постояльцев есть возможность увидеть большинство достопримечательностей Питера. Рядом с комплексом располагается несколько станций метро — «Лиговский проспект», «Звенигородская» и «Владимирская». В радиусе 3 км можно посетить Мариинский театр, Эрмитаж и Музей Фаберже. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-2» составляет 12,9 км.

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Апарт-отель Yard Residence***

11 ночей

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).

В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

Апарт-отель Yard Residence***Апарт-отель Yard Residence***Апарт-отель Yard Residence***Апарт-отель Yard Residence***Апарт-отель Yard Residence***Апарт-отель Yard Residence***

Азимут Отель Санкт-Петербург***

11 ночей

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.

Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.

Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***

Москва***

11 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранном отеле
  • 11 завтраков
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит
  • Проезд до Санкт-Петербурга и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
22 янв 2024
Организована чёткая и без "подводных камней" оплата за тур. В бизнес-чате с компанией в "Ватсап" ведётся переписка, с сохранением всех документов, включая договор, чеки о оплате, все памятки. Приятно удивлены качеством услуг: отель, экскурсии, экскурсоводы. Всё на высоком уровне. Благодарим за новые, яркие, незабываемые впечатления. Конечно вернёмся в Москву. К услугам "Большой Страны"-тоже.
Н
16 янв 2024
Спасибо большое организаторам! Все прошло отлично: начиная с оформления тура и заканчивая программой тура. Мы с внуком (8лет) были в восторге! Все прошло очень организовано, гид-экскурсовод Мария оставила приятное впечатление, доступно и интересно провела весь тур. Вся программа вызвала интерес, ничего не было лишним. Три дня пролетели, конечно хотелось охватить больше! Проживанием в гостинице Москва Хилтон Ленинградская остались довольны. Метро в шаговой доступности. Уютный, теплый 2-х местный номер, прекрасные завтраки-шведский стол. Рекомендую, отличная поездка!
Г
16 янв 2024
Великолепный организатор! Все помогали решить, все детально по много раз терпеливо объясняли, отправляли, отвечали. Все делали, как было оговорено и как предусматривалось туром. Все очень понравилось.
Великолепный организатор! Все помогали решить, все детально по много раз терпеливо объясняли, отправляли, отвечали. Все делали,Великолепный организатор! Все помогали решить, все детально по много раз терпеливо объясняли, отправляли, отвечали. Все делали,Великолепный организатор! Все помогали решить, все детально по много раз терпеливо объясняли, отправляли, отвечали. Все делали,Великолепный организатор! Все помогали решить, все детально по много раз терпеливо объясняли, отправляли, отвечали. Все делали,Великолепный организатор! Все помогали решить, все детально по много раз терпеливо объясняли, отправляли, отвечали. Все делали,Великолепный организатор! Все помогали решить, все детально по много раз терпеливо объясняли, отправляли, отвечали. Все делали,Великолепный организатор! Все помогали решить, все детально по много раз терпеливо объясняли, отправляли, отвечали. Все делали,Великолепный организатор! Все помогали решить, все детально по много раз терпеливо объясняли, отправляли, отвечали. Все делали,Великолепный организатор! Все помогали решить, все детально по много раз терпеливо объясняли, отправляли, отвечали. Все делали,

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