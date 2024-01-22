Классический Санкт-Петербург
Вы погрузитесь в атмосферу роскоши и великолепия, познакомитесь с историей и культурой прекрасного города и насладитесь красотой архитектуры и атмосферой города на Неве.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Приезд. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта.
С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург».
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Важная информация:
- туристы, проживающие в отелях «Москва», «Азимут», «Ye's Марата Центр» отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в гостинице «А Отель Фонтанка», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут Отель Санкт-Петербург» (рядом стоящий корпус).
- туристы, проживающие в отеле «Апарт-отель Yard Residence» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) - 5 минут пешком.
13:00. Отъезд от гостиницы на автобусе.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Что может быть прекрасней Петербурга? Торжественная красота величавой Невы, малых рек и каналов, многочисленные мосты, связывающие острова, великолепная панорама Стрелки Васильевского острова, дворцы, соборы, площади - все это создает неповторимый образ Северной Венеции.
Во время обзорной экскурсии Вы увидите не только основные архитектурные шедевры Санкт-Петербурга, но и побываете на Заячьем острове, где Петром Великим была основана крепость, положившая начало Санкт-Петербургу.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости.
Петропавловская крепость это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга. Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали. Вы побываете в Петропавловском соборе, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь.
Экскурсия в Петропавловском соборе.
Долгое время Петропавловский собор являлся памятником славы русского оружия. Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей. В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж. Теперь в соборе представлены копии шведских и турецких знамен.
Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона.
В ходе экскурсии Вы также побываете в знаменитой «Русской Бастилии» - тюрьме Трубецкого бастиона, где содержались многие известные политические деятели России.
Для комфорта вам будут выданы радио-гиды.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 6 часов.
Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»
Завтрак в гостинице.
09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»
Экскурсия по дороге в Петергоф знакомит с живописным ландшафтом южного побережья Финского залива, сохранившимися усадьбами петербургской знати и историей дороги, специально построенной для комфортного путешествия из Петербурга в Петергоф.
Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа.
Нижний парк имеет площадь 102 га и протянулся более чем на 2 километра вдоль берега Финского залива. Для того, чтобы превратить пустынный болотистый берег Финского залива в роскошный парк с фонтанами и каскадами, потребовались невероятные усилия. Причем, все работы выполнялись вручную – были завезены тонны плодородной земли, высажены декоративные деревья и кустарники, которые смогли прижиться в холодном северном климате. Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.
Где пообедать?
После экскурсии у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по парку и перекусить. На территории парка работают точки с фастфудом, а также кафе "Штандарт", где стоимость комплексного обеда составляет 700-1500 рублей на человека. Если хотите сэкономить, то рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник на берегу Финского залива.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 7 часов.
Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»
Завтрак в гостинице.
10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции».
Город расположен в 25 км от Санкт-Петербурга - примерно в часе езды. Вы проедете по старой Царскосельской дороге и узнаете, как путешествовали в России до появления шоссейных и железных дорог. Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете.
Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.
Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца. Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.
Прогулка по Екатерининскому парку.
После экскурсии по дворцу у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец. Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.
Где пообедать?
На территории парка нет полноценных точек питания, только за его пределами. Поэтому рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник во время прогулки по Екатерининскому парку.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 6 часов.
Автобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых». Эрмитаж
Завтрак в гостинице.
10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых».
Любовные истории, загадочные интриги, дуэли, дворцовые перевороты, мистические совпадения, где каждый из членов царствующей династии Романовых оставил свой след в истории и нашей страны, и Санкт-Петербурга. Вы прогуляетесь по Дворцовой площади, а посещение Государственного Эрмитажа раскроет некоторые секреты личной жизни царственных особ и познакомит с роскошным Зимним дворцом - парадной зимней резиденцией российского императорского двора.
Экскурсия в Эрмитаж.
Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.
После экскурсии по музею у вас будет возможность самостоятельно погулять по залам Эрмитажа и более детально рассмотреть его экспонаты.
Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~ 3,5 часа.
Свободный день
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»
Завтрак в гостинице.
09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике».
Экскурсия знакомит с маленьким гордым городом, слава о котором далеко вышла за его границы. Основанный Петром I, Кронштадт многие годы был защитником Санкт-Петербурга с моря и главной базой Балтийского флота. Вы увидите памятники великим флотоводцам, морские гавани, откуда начинались военные походы, научные экспедиции и кругосветные плавания.
Посещение Никольского Морского собора.
Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.
Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов».
Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней и заглянуть в яблоневый сад с прудом.
Морская прогулка вокруг фортов Кронштадта.
Морская прогулка станет прекрасным дополнением к экскурсии в Кронштадт. Вы пройдете по главному Кронштадтскому рейду, увидите крепости-форты, которые были возведены прямо в воде на искусственных основаниях недалеко от острова Котлин, вдохнете морской, но несолёный воздух Финского залива!
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 9 часов.
Иммерсивная экскурсия «По следам петербургских героев»
Завтрак в гостинице.
10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Иммерсивная экскурсия «По следам петербургских героев».
Пожалуй, самая необычная и яркая в нашей коллекции, экскурсия, аналогов которой пока нет в Санкт-Петербурге!
Это удивительный симбиоз автобусного путешествия по историческому центру Петербурга с променад-спектаклем в четырёх действиях в потрясающих и неповторимых декорациях Города.
Динамичный и увлекательный рассказ экскурсовода о самых известных, реальных и вымышленных, петербургских героях органично дополняется великолепной игрой актёров петербургских театров прямо на городских площадях и улицах.
Вы когда-нибудь видели, как оживают памятники? Или, может быть, Вас посвящали в рыцари, а императорские особы делились с Вами своими самыми сокровенными секретами? Пока нет? Тогда петербургские Герои, реальные и вымышленные (кстати, это не всегда люди!) уже ждут встречи с Вами!
Место окончания программы: центр города.
Продолжительность программы: ~ 2 часа.
Автобусная экскурсия «Шедевры Северной Пальмиры». Русский музей. Теплоходная прогулка по рекам и каналам
Завтрак в гостинице.
10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Шедевры Северной Пальмиры».
Дворцы и особняки петербургской знати предстанут перед Вами не только как памятники культуры, но и как места, где рождались, жили и умирали вершители судеб Государства Российского. Здесь протекала их частная жизнь, здесь же создавалось грандиозное полотно Истории России. Вы побываете во дворце великого князя Михаила Павловича, в котором по указу императора Николая II был основан музей русского искусства, ныне известный во всем мире, как Русский музей.
Экскурсия в Русский музей.
Государственный Русский музей – крупнейшее в мире собрание русского изобразительного искусства. Коллекции музея насчитывает около 400:000 экспонатов. В них представлены произведения всех основных направлений и школ отечественного изобразительного искусства, все его виды и жанры с X по XX век. Здесь можно увидеть знакомые по репродукциям иконы Андрея Рублева, картины «Бурлаки на Волге» Ильи Репина, «Шестикрылый серафим» Михаила Врубеля, «Последний день Помпеи» Карла Брюллова, а также работы Серова, Сурикова, Айвазовского, Левитана и других выдающихся художников.
Теплоходная прогулка по рекам и каналам.
Прекрасная возможность увидеть Северную столицу в другом ракурсе - с воды. Вы полюбуетесь красотой петербургских мостов и ажурным кружевом чугунных оград, изящными фонарями и изысканными фасадами дворцов.
Место окончания программы: причал (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~4,5 часа.
Автобусная экскурсия в Павловск
Завтрак в гостинице.
09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Павловск.
В ожерелье пригородных дворцово-парковых ансамблей Павловск – самый молодой. Его история началась в 1777 году, когда на высоком берегу реки Славянки был построен дворец и устроен роскошный парк, который стал одним из лучших пейзажных парков Европы. В отличие от официальных резиденций – Царского Села и Петергофа, Павловск был частным владением императрицы Марии Федоровны и ее наследников. Этим объясняется и особая, камерная, уютная атмосфера великолепного Павловского дворца.
Экскурсия в Павловский дворец.
Павловский дворец покоряет абсолютно всех своей гармонией и изяществом. Расположенный в окружении великолепного парка в долине живописной реки Славянки он воплотил в себе все своеобразие русской и европейской художественной культуры XVIII столетия. Во время экскурсии по дворцу обратите внимание на коллекции часов, зеркал и фарфоровых изделий, представленные в экспозиции.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 6 часов.
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Кунсткамера. Завершение программы
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или сдать в камеру хранения на Московском вокзале за свой счет. Групповой трансфер на вокзал предусмотрен программой тура.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Трансфер на Московский вокзал.
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург».
В ходе экскурсии Вы прикоснетесь к истории зарождения Санкт-Петербурга - истории великих сражений и побед, невероятных замыслов. Город, построенный по воле царя-реформатора, поражает воображение даже искушенных туристов. Да и личность самого царя до сих пор вызывает жаркие споры. Но, бесспорно, только одно - император Петр I до сих пор незримо присутствует в городе. Именно это нам и предстоит ощутить во время экскурсии.
Экскурсия в Кунсткамеру.
Кунсткамера – первый общедоступный музей России, начало создания уникальной коллекции которого было положено самим императором Петром I. Любознательного царя всегда привлекали таинственные «диковинки». Они то и стали первыми экспонатами Кунсткамеры. А сейчас Кунсткамера – это музей антропологии и этнографии им. Петра Великого, в котором представлены предметы, раскрывающие особенности разных народов мира.
Место окончания программы: Кунсткамера (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~ 2,5 часа.
Свободный день
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Экскурсия в Летний дворец Петра I. Летний сад. Завершение программы
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или сдать в камеру хранения на Московском вокзале за свой счет. Групповой трансфер на вокзал предусмотрен программой тура.
10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Трансфер на Московский вокзал.
Автобусная экскурсия «В гостях у гения».
Экскурсия позволит Вам перенестись в далекий 18 век, почувствовать себя современниками Петровской эпохи. Вы узнаете, какие реформы провел Петр I, какие развлечения предпочитал, о чем мечтал, и что из его идей воплотилось в жизнь.
Экскурсия в Летний дворец Петра I.
Летний дворец был построен в стиле петровское барокко по проекту Доменико Трезини и является одним из старейших зданий города. Резиденция предназначалась только для использования в тёплое время года. Двухэтажный дворец состоит из четырнадцати комнат и двух кухонь. Сегодня дворец является филиалом Государственного Русского музея и позволяет наглядно представить скромный быт великого царя-реформатора, а мебель и многочисленные предметы быта раскрыть характер своего хозяина.
Прогулка по Летнему саду.
Летний сад является жемчужиной садово-парковой архитектуры Санкт-Петербурга. Самостоятельная прогулка по старейшему парку города станет волшебным завершением тура!
Место окончания программы: Летний сад (ближайшая см. метро «Невский проспект»)
Продолжительность программы: ~ 3 часа (окончание ~ в 13:00).
По окончании экскурсионного дня Вы самостоятельно добираетесь до Московского вокзала или гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения.
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|А Отель Фонтанка***
|стандартный
|03.06.2024
|28.06.2024
|51190
|48290
|38030
|40930
|71730
|01.07.2024
|30.08.2024
|46790
|43890
|38030
|40930
|65860
|супериор/
супериор с БК
|03.06.2024
|28.06.2024
|53390
|50490
|-
|-
|76130
|01.07.2024
|30.08.2024
|48260
|45360
|-
|-
|68790
|Апарт-отель YES Марата центр***
|стандарт апартаменты (без завтрака)
|03.06.2024
|14.06.2024
|59670
|56770
|39490
|42390
|98940
|17.06.2024
|28.06.2024
|63270
|60370
|39490
|42390
|106140
|01.07.2024
|12.07.2024
|54860
|51960
|39490
|42390
|89330
|15.07.2024
|30.08.2024
|51190
|48290
|39490
|42390
|81990
|стандарт апартаменты (с завтраком)
|03.06.2024
|14.06.2024
|66270
|63370
|46090
|48990
|105540
|17.06.2024
|28.06.2024
|69870
|66970
|46090
|48990
|112740
|01.07.2024
|12.07.2024
|61460
|58560
|46090
|48990
|95930
|15.07.2024
|30.08.2024
|57790
|54890
|46090
|48990
|88590
|Апарт-отель Yard Residence****
|смарт DBL (без кухни)
|03.06.2024
|14.06.2024
|62270
|59370
|-
|-
|103420
|17.06.2024
|12.07.2024
|58530
|55630
|-
|-
|95930
|15.07.2024
|26.07.2024
|55590
|52690
|-
|-
|90120
|05.08.2024
|16.08.2024
|53390
|50490
|-
|-
|85660
|19.08.2024
|30.08.2024
|50190
|47290
|-
|-
|79270
|смарт апартаменты DBL с кухней
|03.06.2024
|14.06.2024
|65940
|62990
|-
|-
|110740
|17.06.2024
|12.07.2024
|62190
|59290
|-
|-
|103260
|15.07.2024
|26.07.2024
|58530
|55630
|-
|-
|95930
|05.08.2024
|16.08.2024
|56330
|53430
|-
|-
|91530
|19.08.2024
|30.08.2024
|53130
|50230
|-
|-
|85130
|студия апартаменты с кухней
|03.06.2024
|14.06.2024
|69120
|66170
|42430
|45330
|116990
|17.06.2024
|12.07.2024
|64390
|61490
|42430
|45330
|107660
|15.07.2024
|26.07.2024
|59990
|57090
|42430
|45330
|98860
|05.08.2024
|16.08.2024
|57790
|54890
|42430
|45330
|94460
|19.08.2024
|30.08.2024
|54860
|51960
|42430
|45330
|88590
|Азимут Отель Санкт-Петербург****
|смарт
|17.06.2024
|28.06.2024
|61460
|58560
|-
|-
|91530
|01.07.2024
|30.08.2024
|54860
|51960
|-
|-
|80530
|Москва****
|стандартный
|03.06.2024
|28.06.2024
|65130
|62230
|45360
|48260
|106930
|01.07.2024
|30.08.2024
|56330
|53430
|45360
|48260
|89330
Доплата за иностранного туриста составит 830 руб.
Варианты проживания
А Отель Фонтанка**
Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».
В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.
В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.
Апарт-отель YES Марата центр**
Апарт-отели «Ye's» — это европейский подход к арендному жилью. Трёхзвёздочный отель «Марата» из этой сети находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в эпицентре культурной и деловой жизни города. Гостям предоставляется бесплатный доступ к WI-FI, платный трансфер и частная парковка. По договорённости допускается заселение с домашними питомцами.
Обширный номерной фонд включает в себя 85 светлых номеров. Они оснащены стильной мебелью, гардеробом, утюгом, гладильной доской и телевизором с плоским дисплеем. Собственная ванная комната располагает феном, душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.
В планировку помещений входит собственная кухня с гарнитуром, электрической плитой, чайником, холодильником и микроволновой печью. На территории работает лобби-бар, в пешей доступности кафе и продуктовые магазины.
В услуги местного бизнес-центра входит факс, ксерокопирование и аренда конференц-зала.
Благодаря расположению объекта, у постояльцев есть возможность увидеть большинство достопримечательностей Питера. Рядом с комплексом располагается несколько станций метро — «Лиговский проспект», «Звенигородская» и «Владимирская». В радиусе 3 км можно посетить Мариинский театр, Эрмитаж и Музей Фаберже. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-2» составляет 12,9 км.
Апарт-отель Yard Residence***
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Азимут Отель Санкт-Петербург***
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.
Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.
Москва***
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в выбранном отеле
- 11 завтраков
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
- Что не входит
- Проезд до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Обеды и ужины (самостоятельно)
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.