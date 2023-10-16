Истории и тайны средневекового Выборга
Вы сможете пройтись по старинным улочкам, отведать настоящего выборгского кренделя, и даже отправитесь в удивительное путешествие во времени с экскурсией по скальному парку Монрепо.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Кронштадт, пешеходная экскурсия Выборгу, дегустация в усадьбе Бюргера
Прибытие в Санкт-Петербург.
09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург
Переезд в Кронштадт. Обзорная экскурсия по Кронштадту. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.
14:00 Переезд в Выборг. Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка. Прибытие в Выборг.
15:00 Обед в ресторане (включен в тарифе «завтрак+обед», в тарифе «завтрак» – за доп. плату).
15:30 Размещение.
16:00 Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах. Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.
Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.
18:30 Посещение усадьбы Бюргера – богатого шведского горожанина, где Вас встретит хозяйка и угостит знаменитым выборгским кренделем. Вас ждёт дегустация глёга и небольшое путешествие в историю усадьбы. Здесь можно купить книги, сувениры или путеводители с картой Выборга, сфотографироваться с куклами хозяев Каретника, ведьмой Лоухи, примерить средневековую одежду.
20:00 Свободное время.
Рекомендуемые кафе для ужина: «Чемпион», «Средневековая таверна», «Эспиля», «У Борхарда», панорамный ресторан «Вкус».
20:00 За дополнительную плату теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу (в период навигации). Кораблик выходит в Выборгский залив, идёт вдоль побережья парка Монрепо и островов Выборгского залива: остров Палатки, остров Мертвых, острова Любви и Былинный. Парк Монрепо с борта теплохода выглядит иначе. Мы увидим: китайские мостики, чайную беседку, храм Нептуна, капеллу Людвигштайн.
На обратном пути теплоход пройдет Крепостным проливом вдоль Замкового острова, полюбуемся башнями и стенами Выборгского замка с воды.
Парк Монрепо, мастер-класс по выпечке кренделя, библиотека Алвара Аалто
Завтрак в ресторане гостиницы.
- 09:00 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Дружба».
- 09:10 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Выборг».
- 09:15 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Виктория».
09:30 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо, название которого в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение». Редкой красоты скальный пейзажный парк Монрепо XVIII-XIX веков расположен на землях бывшего частного поместья, владельцами которого на протяжении 150 лет были бароны Николаи, служившие России на поприще просвещения и дипломатии.
Это место пропитано романтизмом и духом своего создателя. Прогуляйтесь по аллеям парка и вдоль искристой воды Выборгского залива, прислушайтесь к пению птиц и дыханию каменных валунов, отдохните на скамье возле столетней берёзы. Парк на плановой реконструкции, но все равно мы не могли обойти вниманием уникальное творение ландшафтных дизайнеров XVIII-XX вв.
12:00 Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя. Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления. Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.
15:00 Обед в кафе (включен в тарифе «завтрак+обед», в тарифе «завтрак» – за доп. плату).
16:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Вы сможете открыть для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто. Это здание построено именно для размещения в нем библиотеки, с учетом всех процессов, происходящих в книжном доме.
17:00 Свободное время в Старом городе для покупки сувениров.
18:00 Возвращение в Санкт-Петербург ориентировочно 21:00 на Московский вокзал.
Рекомендуем приобретать билеты на ночные поезда или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях Выборга на выбор.
Скидки:
- детям до 16 лет: 300 руб.
- пенсионерам: 250 руб.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
Выборг 3*
|Стандартный
|Стандарт плюс
|Двухместный
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Завтрак
9550
|9100
|11150
|9850
|9300
|11700
|Завтрак+обед
10950
|10500
|12550
|11250
|10700
|13100
Дружба 3*
|Стандартный
|Улучшенный
|Двухместный
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Завтрак
9700
|9400
|11550
|9950
|9600
|12100
|Завтрак+обед
11100
|10800
|12950
|11350
|11000
|13500
Виктория 4*
|Стандартный
|Полулюкс
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Завтрак
12150
|15350
|14250
|13000
|20950
|Завтрак+обед
13550
|16750
|15650
|14400
|22350
В гостинице «Дружба» в стоимость входит утренняя сауна.
В гостинице «Виктория» в стоимость входит посещение фитнес-центра, также в категории полулюкс можно разместить четырёх человек.
Варианты проживания
Выборг 3
Гостиница «Выборг», в которой допускается размещение с домашними животными, расположена в центре Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка XIII века. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств светлых классических номеров, оформленных в теплых тонах, телевизор и собственная ванная комната.
В ресторане подают блюда европейской кухни. В лобби-баре гости смогут заказать разнообразные напитки. В летнем кафе готовят вкусные узбекские кушанья.
Прогулка до Выборгского железнодорожного вокзала занимает всего 5 минут. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 175 км.
Дружба 3
Отель «Дружба» расположен в Выборге, на побережье Выборгского залива. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В каждом номере установлен телевизор, а также имеется собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гости могут посетить сауну и поужинать в ресторане или на террасе отеля. Среди удобств также круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа.
Автобусный вокзал Выборга находится в 250 метрах от отеля, а железнодорожный вокзал Выборга — в 500 метрах.
Виктория 4
Этот отель расположен на Рыночной площади в городе Выборг, в 10 минутах ходьбы от Выборгского замка. К услугам гостей фитнес-центр, 2 ресторана и финская сауна.
Каждый номер отеля "Виктория" декорирован в современном стиле и оснащен кондиционером, телевизором с плоским экраном, а также ванной комнатой с феном.
В ресторане Monrepa сервируется завтрак, а также предлагаются блюда русской и европейской кухни. В элегантном ресторане «Вкус» подают блюда итальянской кухни, которые можно отведать на летней террасе.
Гости отеля "Виктория" могут посетить русскую баню, хаммам и гидромассажную ванну. Кроме того, на территории отеля работает фитнес-центр.
Круглая башня и рынок находятся в 2 минутах ходьбы от отеля «Виктория», а железнодорожный вокзал Выборга — в 10 минутах. До пейзажного парка "Монрепо" можно дойти за 20 минут.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание
- Питание: 1 завтрак для тарифа «завтрак» 1 завтрак и 2 обеда для тарифа «завтрак+обед»
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Сопровождение гида
- Наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
- Утренняя сауна в гостинице «Дружба»
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- 2 обеда для тарифа «завтрак» – 1400 рублей (бронируется заранее, количество мест ограничено)
- Ужины
- Теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу
- Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Россия, Санкт-Петербург
- Предоставляются ли на тур скидки?
Скидки предоставляются:
- детям до 16 лет: 300 руб.;
- пенсионерам: 250 руб.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 14:00.
- Может ли измениться программа?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
- Почему обед лучше забронировать заранее?
На месте обеды заказать чаще всего затруднительно, а в праздничные дни даже невозможно, поэтому рекомендуем с обедами определиться заранее и забронировать полупансион.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.