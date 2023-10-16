Истории и тайны средневекового Выборга. Рождественское путешествие

Истории и тайны средневекового Выборга

5
3 отзыва
Программа по дням
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Вас ждут морская романтика Кронштадта, исторический облик Выборга, таинственные бухты и великолепная природа Карельского перешейка.

Вы сможете пройтись по старинным улочкам, отведать настоящего выборгского кренделя, и даже отправитесь в удивительное путешествие во времени с экскурсией по скальному парку Монрепо.
Истории и тайны средневекового Выборга. Рождественское путешествие
Истории и тайны средневекового Выборга. Рождественское путешествие
Истории и тайны средневекового Выборга. Рождественское путешествие
Истории и тайны средневекового Выборга. Рождественское путешествие
Истории и тайны средневекового Выборга. Рождественское путешествие
Истории и тайны средневекового Выборга. Рождественское путешествие
Истории и тайны средневекового Выборга. Рождественское путешествие
Истории и тайны средневекового Выборга. Рождественское путешествие
Истории и тайны средневекового Выборга. Рождественское путешествие
Истории и тайны средневекового Выборга. Рождественское путешествие
Истории и тайны средневекового Выборга. Рождественское путешествие
Истории и тайны средневекового Выборга. Рождественское путешествие
Истории и тайны средневекового Выборга. Рождественское путешествие
Истории и тайны средневекового Выборга. Рождественское путешествие
Истории и тайны средневекового Выборга. Рождественское путешествие
Истории и тайны средневекового Выборга. Рождественское путешествие
Истории и тайны средневекового Выборга. Рождественское путешествие
Истории и тайны средневекового Выборга. Рождественское путешествие
Истории и тайны средневекового Выборга. Рождественское путешествие
Истории и тайны средневекового Выборга. Рождественское путешествие
Истории и тайны средневекового Выборга. Рождественское путешествие
Ближайшие даты:
3
янв
4
янв
6
янв

Что вас ожидает:

Средневековый дух Выборга
Средневековый дух Выборга
Посетите Выборгский замок, средневековый символ города, и перенесетесь во времена рыцарей и битв
Кулинарный мастер-класс
Кулинарный мастер-класс
Узнаете старинные рецепты и сами испечете кределёк
Новогоднее настроение
Новогоднее настроение
Прогуляетесь по уютным украшенным улочкам и окунетесь в праздничную атмосферу
Вкусные дегустации
Вкусные дегустации
Вкус кренделя и аромат глёга сделают ваше путешествие еще более атмосферным и уютным
Загадочный Кронштадт
Загадочный Кронштадт
Окунетесь в историю российского флота и посетите величественный Морской собор
Архитектурная экскурсия
Архитектурная экскурсия
Посетите библиотеку Алвара Аалто и приоткроете двери в архитектурный мир функционализма

Программа тура по дням

1 день

Кронштадт, пешеходная экскурсия Выборгу, дегустация в усадьбе Бюргера

Прибытие в Санкт-Петербург.

09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург

Переезд в Кронштадт. Обзорная экскурсия по Кронштадту. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

14:00 Переезд в Выборг. Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка. Прибытие в Выборг.

15:00 Обед в ресторане (включен в тарифе «завтрак+обед», в тарифе «завтрак» – за доп. плату).

15:30 Размещение.

16:00 Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах. Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.

Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.

18:30 Посещение усадьбы Бюргера – богатого шведского горожанина, где Вас встретит хозяйка и угостит знаменитым выборгским кренделем. Вас ждёт дегустация глёга и небольшое путешествие в историю усадьбы. Здесь можно купить книги, сувениры или путеводители с картой Выборга, сфотографироваться с куклами хозяев Каретника, ведьмой Лоухи, примерить средневековую одежду.

20:00 Свободное время.

Рекомендуемые кафе для ужина: «Чемпион», «Средневековая таверна», «Эспиля», «У Борхарда», панорамный ресторан «Вкус».

20:00 За дополнительную плату теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу (в период навигации). Кораблик выходит в Выборгский залив, идёт вдоль побережья парка Монрепо и островов Выборгского залива: остров Палатки, остров Мертвых, острова Любви и Былинный. Парк Монрепо с борта теплохода выглядит иначе. Мы увидим: китайские мостики, чайную беседку, храм Нептуна, капеллу Людвигштайн.

На обратном пути теплоход пройдет Крепостным проливом вдоль Замкового острова, полюбуемся башнями и стенами Выборгского замка с воды.

Кронштадт, пешеходная экскурсия Выборгу, дегустация в усадьбе БюргераКронштадт, пешеходная экскурсия Выборгу, дегустация в усадьбе БюргераКронштадт, пешеходная экскурсия Выборгу, дегустация в усадьбе БюргераКронштадт, пешеходная экскурсия Выборгу, дегустация в усадьбе Бюргера
2 день

Парк Монрепо, мастер-класс по выпечке кренделя, библиотека Алвара Аалто

Завтрак в ресторане гостиницы.

  • 09:00 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Дружба».
  • 09:10 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Выборг».
  • 09:15 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Виктория».

09:30 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо, название которого в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение». Редкой красоты скальный пейзажный парк Монрепо XVIII-XIX веков расположен на землях бывшего частного поместья, владельцами которого на протяжении 150 лет были бароны Николаи, служившие России на поприще просвещения и дипломатии.

Это место пропитано романтизмом и духом своего создателя. Прогуляйтесь по аллеям парка и вдоль искристой воды Выборгского залива, прислушайтесь к пению птиц и дыханию каменных валунов, отдохните на скамье возле столетней берёзы. Парк на плановой реконструкции, но все равно мы не могли обойти вниманием уникальное творение ландшафтных дизайнеров XVIII-XX вв.

12:00 Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя. Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления. Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.

15:00 Обед в кафе (включен в тарифе «завтрак+обед», в тарифе «завтрак» – за доп. плату).

16:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Вы сможете открыть для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто. Это здание построено именно для размещения в нем библиотеки, с учетом всех процессов, происходящих в книжном доме.

17:00 Свободное время в Старом городе для покупки сувениров.

18:00 Возвращение в Санкт-Петербург ориентировочно 21:00 на Московский вокзал.

Рекомендуем приобретать билеты на ночные поезда или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.

Парк Монрепо, мастер-класс по выпечке кренделя, библиотека Алвара АалтоПарк Монрепо, мастер-класс по выпечке кренделя, библиотека Алвара АалтоПарк Монрепо, мастер-класс по выпечке кренделя, библиотека Алвара АалтоПарк Монрепо, мастер-класс по выпечке кренделя, библиотека Алвара Аалто

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях Выборга на выбор.

Скидки:

  • детям до 16 лет: 300 руб.
  • пенсионерам: 250 руб.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Выборг 3*

СтандартныйСтандарт плюс
ДвухместныйТрёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		ОдноместныйДвухместныйТрёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
Завтрак
9550
9100111509850930011700
Завтрак+обед
10950
1050012550112501070013100

Дружба 3*

СтандартныйУлучшенный
ДвухместныйТрёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		ОдноместныйДвухместныйТрёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
Завтрак
9700
9400115509950960012100
Завтрак+обед
11100
1080012950113501100013500

Виктория 4*

СтандартныйПолулюкс
ДвухместныйОдноместныйДвухместныйТрёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
Завтрак
12150
15350142501300020950
Завтрак+обед
13550
16750156501440022350

В гостинице «Дружба» в стоимость входит утренняя сауна.

В гостинице «Виктория» в стоимость входит посещение фитнес-центра, также в категории полулюкс можно разместить четырёх человек.

Варианты проживания

Выборг 3

1 ночь

Гостиница «Выборг», в которой допускается размещение с домашними животными, расположена в центре Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка XIII века. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств светлых классических номеров, оформленных в теплых тонах, телевизор и собственная ванная комната.

В ресторане подают блюда европейской кухни. В лобби-баре гости смогут заказать разнообразные напитки. В летнем кафе готовят вкусные узбекские кушанья.

Прогулка до Выборгского железнодорожного вокзала занимает всего 5 минут. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 175 км.

Выборг 3Выборг 3Выборг 3Выборг 3Выборг 3Выборг 3

Дружба 3

1 ночь

Отель «Дружба» расположен в Выборге, на побережье Выборгского залива. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В каждом номере установлен телевизор, а также имеется собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гости могут посетить сауну и поужинать в ресторане или на террасе отеля. Среди удобств также круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа.

Автобусный вокзал Выборга находится в 250 метрах от отеля, а железнодорожный вокзал Выборга — в 500 метрах.

Дружба 3Дружба 3Дружба 3Дружба 3Дружба 3Дружба 3

Виктория 4

1 ночь

Этот отель расположен на Рыночной площади в городе Выборг, в 10 минутах ходьбы от Выборгского замка. К услугам гостей фитнес-центр, 2 ресторана и финская сауна.

Каждый номер отеля "Виктория" декорирован в современном стиле и оснащен кондиционером, телевизором с плоским экраном, а также ванной комнатой с феном.

В ресторане Monrepa сервируется завтрак, а также предлагаются блюда русской и европейской кухни. В элегантном ресторане «Вкус» подают блюда итальянской кухни, которые можно отведать на летней террасе.

Гости отеля "Виктория" могут посетить русскую баню, хаммам и гидромассажную ванну. Кроме того, на территории отеля работает фитнес-центр.

Круглая башня и рынок находятся в 2 минутах ходьбы от отеля «Виктория», а железнодорожный вокзал Выборга — в 10 минутах. До пейзажного парка "Монрепо" можно дойти за 20 минут.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Питание: 1 завтрак для тарифа «завтрак» 1 завтрак и 2 обеда для тарифа «завтрак+обед»
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение гида
  • Наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
  • Утренняя сауна в гостинице «Дружба»
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • 2 обеда для тарифа «завтрак» – 1400 рублей (бронируется заранее, количество мест ограничено)
  • Ужины
  • Теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу
  • Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Скидки предоставляются:

  • детям до 16 лет: 300 руб.;
  • пенсионерам: 250 руб.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 14:00.

Может ли измениться программа?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Почему обед лучше забронировать заранее?

На месте обеды заказать чаще всего затруднительно, а в праздничные дни даже невозможно, поэтому рекомендуем с обедами определиться заранее и забронировать полупансион.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
16 окт 2023
Тур "Петербургская коллекция". Всё очень понравилось. Были 4 дня. Хороший отель Арт Ну вот Палас. Организация тура на 5! Комфортабельные автобусы. Всё четко по времени. Очень хорошо, что на экскурсиях использовались радио-гиды.
В
12 окт 2023
Очень понравилось путешествие. Всё хорошо организовано. Интересные экскурсии. Большое спасибо!
М
3 окт 2023
Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!
Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!

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