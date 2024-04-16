Вы ощутите себя на месте хозяев дворцов, окунувшись в атмосферу того времени, прогуляетесь по Летнему саду и парку Александрия и увидите Царское село.
А ещё по желанию сможете прокатиться по рекам и каналам, подняться на крыши и познакомиться с Выборгом и Павловском.
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даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по дворцам Петербурга
Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение самостоятельно.
10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке).
Групповой трансфер.
11:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка по названию тура.
12:00 Отъезд от гостиницы «Россия».
12:10 Отъезд от гостиницы «Элкус».
12:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».
12:40 Отъезд от гостиницы «Театральная площадь», в том числе и гости из отеля «Экспресс Садовая» и отеля «Римского Корсакова».
12:50 Отъезд от гостиницы «Адмиралтейская».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
Экскурсия в Юсуповский дворец– один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (доп. стоимость)
19:00 Трансфер по гостиницам.
Свободное время.
Сады и парки Петербурга и прогулка в Летнем саду
Завтрак в гостинице.
09:00-10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Трансфер на Московский вокзал (вещи в камеру хранения за свой счет)
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» посвящена зелёным уголкам нашего города, украшенным знаменитыми решётками. Вы увидите Михайловский сад, марсово поле, Летний сад, Александровский парк.
Прогулка в Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга.
Экскурсия в Михайловский дворец – главное здание Русского музея, хранящего одного из крупнейших в мире собраний русского искусства от древних икон до современного искусства.
14:00-15:00 Окончание программы в центре города.
Свободный день
Завтрак в гостинице.
СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.
Для комфорта всем гостям предоставляется в этот день радиооборудование.
Дополнительно:
08:00-20:00Экскурсия в Выборг – город с уникальными памятниками оборонного зодчества XIII-XVIII веков (что неслучайно, ведь его название с древнескандинавского переводится как «Святая крепость»), неповторимой атмосферой средневековой застройки, великолепным пейзажным парком «Монрепо» и усадьбой XIX века. Знакомство с Выборгским замком и Старым городом. Вас ждут узкие, вымощенные брусчаткой улочки, невысокие дома и архитектура разных эпох. (доп. плата)
Дворец «Коттедж», парк Александрия и Нижний парк
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
08:30-09:00 Отъезд от гостиниц.
09:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка с фонтанами, Большого дворца и дворца Коттедж в парке Александрия.
Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям. Вас ждут фонтаны-шутихи и местные жители – белки.
Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – летней императорской резиденции, расположившейся на вершине естественного уступа, откуда открывается живописный вид на Нижний парк и Финский залив.
Экскурсия во дворец «Коттедж» – уникальный памятник эпохи романтизма, сохранившийся до наших дней без перестроек и более поздних наслоений. Интерьеры дворца, наполненные подлинными вещами, воскрешают атмосферу уюта и тепла, которая царила в семье Николая I.
17:00 Окончание программы в центре города у ст. м Площадь Восстания.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Царское село
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
09:00-10:00 Отъезд от гостиниц.
Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов».
Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Экскурсия в Александровский дворец, окружённый одноимённым пейзажным парком, – один из самых интересных архитектурных памятников Царского села, ставший резиденцией последнего российского императора.
18:00-19:00 Окончание программы в центре города на Московском вокзале (ст. метро «Площадь Восстания»).
Проживание
В туре предусмотрено размещение в отеле Санкт-Петербурга на выбор:
Стоимость тура без проживания: 12300 руб.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы).
Адмиралтейская 3*, Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Арт-стандарт
|Арт-Адмирал
|11.06.24-09.07.24
|23100
|32100
|22300
|23900
|22700
|33700
|25900
|24100
|36700
|16.07.24
|22200
|21400
|29850
|23150
|21950
|32200
|24550
|22900
|34000
|23.07.24-20.08.24
|21900
|21100
|29100
|22900
|21700
|31700
|24100
|22500
|33100
Россия 3*, Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандарт
|Комфорт
|Бизнес
|Бизнес с конд.
|11.06.24-09.07.24
|23100
|33900
|26300
|23300
|40300
|23900
|21500
|32900
|25100
|22300
|34100
|16.07.24-20.08.24
|21300
|30300
|23900
|21500
|35300
|21900
|20300
|28300
|22700
|20700
|29300
Театральная Площадь 4*, Завтрак «шведский стол»
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Четырёхместный
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Четырёхместный
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный Мансарда
|Улучшенный
|11.06.24-06.08.24
|28700
|23700
|25300
|40900
|32300
|25700
|27900
|48300
|13.08.24-20.08.24
|26100
|22500
|23700
|35900
|29900
|24300
|26300
|43300
Элкус 3*, Завтрак "шведская линия"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Стандарт
|Комфорт
|11.06.24-25.06.24
|24300
|35300
|23900
|20900
|02.07.24-23.07.24
|21900
|30300
|21300
|19300
|30.07.24
|21600
|29800
|21100
|19100
|06.08.24-20.08.24
|21300
|29300
|20900
|18900
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Отель на Римского-Корсакова 3*, Завтрак "шведский стол". 10 минут пешком до отеля «Театральная площадь».
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Четырехместный (Dbl/Twin 2 осн. +2 доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Студия
|11.06.24-18.06.24
|24050
|22150
|21300
|34050
|25050
|22950
|36050
|25.06.24
|25100
|22900
|21900
|25100
|26100
|23700
|38300
|02.07.24
|23700
|21900
|21100
|23700
|24700
|22700
|35300
|09.07.24-20.08.24
|21300
|20500
|20100
|21300
|22300
|21100
|30900
Экспресс Садовая 4*. Завтрак "шведский стол". Отель расположен в этом же здании что и отель «Театральная площадь»
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный
|Одноместный
|Стандарт Мансарда
|11.06.24-06.08.24
|28100
|32700
|39900
|13.08.24-20.08.24
|25700
|24300
|34900
Скидка школьникам до 14 лет (РФ): 1850 руб.
Скидка школьникам 14-16 лет (РФ): 600 руб.
Варианты проживания
Адмиралтейская 3
Отель «Адмиралтейская» расположился в Санкт-Петербурге по улице Александра Блока. Гости, которые прибыли не на личном транспорте, могут воспользоваться трансфером от/до аэропорта или же железнодорожного вокзала. На круглосуточной стойке регистрации всегда можно уточнить интересующую информацию по проживанию.
Номерной фонд разделен на категории. Для размещения имеются семейные и двухместные номера. Максимальное размещение до пяти человек. В любом случае, всегда будет уютное спальное место, а также ванная комната, для посещения которой не придется стоять в очереди.
В ресторане накрываются завтраки по типу «шведский стол», которые входят в стоимость пребывания. Также Вы всегда можете заказать обеды и ужины за дополнительную плату.
Для тех, кто привык постоянно быть в работе, имеется небольшой кабинет переговоров, а также вместительный конференц-зал. Оба оборудованы современной техникой.
Поблизости находятся река Пряжка, три музея — Лесгафта, предприятия адмиралтейские верфи, а также горного института. В шаговой доступности несколько станций метро.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Театральная Площадь 4
Гостиница Театральная площадь расположена в городе Санкт-Петербург в 2,1 км от центра.
Количество звёзд: 4.
Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, сейф, отопление. Вы можете выбрать на Яндекс Путешествиях любой из 158 доступных сейчас номеров. Уборка — каждый день.
В гостинице есть ресторан, тренажёрный зал.
У каждого гостя будет доступ в интернет, вы сможете выложить фотографии, отправить файл или позвонить родным по видео.
Учитывайте время заселения в гостиницу. Заезд здесь начинается с 14:00, выехать нужно до 12:00. Даже если вы прибудете поздно ночью, вас встретят на круглосуточной стойке регистрации и помогут с размещением. Лифт внутри есть. В гостинице есть и удобства для людей с ограниченными возможностями.
Если вы на машине, можете оставить её на платной парковке.
К вашим услугам: химчистка, прачечная, обслуживание номеров, камера хранения.
Элкус 3
«Элкус» - современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.
Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.
В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.
На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия - Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково - 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала - 3,4 км.
Отель на Римского-Корсакова 3
Отель «На Римского-Корсакова» расположился в городе Санкт-Петербург. На территории отеля есть платная охраняемая парковка, места предоставляются по запросу.
Уютные и современные номера выполнены согласно классического стиля. Каждый из них оснащены мебелью с отделкой из дерева, включая шкаф, телевизором, беспроводным доступом к сети Интернет.
Помимо этого, в апартаментах есть кухня, плита, холодильник, электрический чайник и кухонные принадлежности. Все желающие могут пообедать в кафе, где каждый день в утреннее время подается завтрак. В обеденное время доступно к заказу меню не только национальной, но и европейской кухни.
В шаговой доступности от места размещения есть станция метро, с помощью которой можно добраться до любых точек города. Вблизи отеля находится знаменитый Мариинский театр. В 20 минутах езды удален Московский вокзал.
Экспресс Садовая 4
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки после первого ночлега, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида, бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание вне программы
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Размещение в гостинице и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Индивидуальный трансфер до ж/д вокзала/аэропорта
- Дополнительные экскурсии (стоимость уточнять)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Возможны ли изменения в программе?
Внимание: на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Какой транспорт используется в туре?
Комфортабельный автобус тур. класса с кондиционером: микроавтобус или большой (45-53 места) в зависимости от количества человек в группе (микроавтобус до 15 чел, если туристов 16 и больше — автобус от 30 мест). Марки самые разные: ютонги, джонтонги, волгабасы, мерседес, ман, скания и т. д.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.
В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.