Истории и тайны дворцов и парков Петербурга

Групповой тур в Санкт-Петербурге
5
3 отзыва
Город дворцов и садов готов приоткрыть вам свои тайны и, если захотите, посмотреть на него с других ракурсов.

Вы ощутите себя на месте хозяев дворцов, окунувшись в атмосферу того времени, прогуляетесь по Летнему саду и парку Александрия и увидите Царское село.

А ещё по желанию сможете прокатиться по рекам и каналам, подняться на крыши и познакомиться с Выборгом и Павловском.
Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Прочувствуем атмосферу дворцов
Прочувствуем атмосферу дворцов
Живопись, скульптуры, балы, музыка, уютный сад или парк — именно такая атмосфера окружает хозяев
Увидим парк императрицы
Увидим парк императрицы
Солнце, цветы, тенистые рощи старых дубов, «музыка воды» ручья, просторы лугов, фонтаны
По желанию посетим Выборг
По желанию посетим Выборг
Увидим город с неповторимой атмосферой средневековой застройки, великолепным пейзажным парком «Монрепо» и усадьбой XIX века

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по дворцам Петербурга

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение самостоятельно.

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке).

Групповой трансфер.

11:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Групповой трансфер.

Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка по названию тура.

12:00 Отъезд от гостиницы «Россия».

12:10 Отъезд от гостиницы «Элкус».

12:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».

12:40 Отъезд от гостиницы «Театральная площадь», в том числе и гости из отеля «Экспресс Садовая» и отеля «Римского Корсакова».

12:50 Отъезд от гостиницы «Адмиралтейская».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

Экскурсия в Юсуповский дворец– один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.

Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (доп. стоимость)

19:00 Трансфер по гостиницам.

Свободное время.

Экскурсия по дворцам ПетербургаЭкскурсия по дворцам ПетербургаЭкскурсия по дворцам Петербурга
2 день

Сады и парки Петербурга и прогулка в Летнем саду

Завтрак в гостинице.

09:00-10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Трансфер на Московский вокзал (вещи в камеру хранения за свой счет)

Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» посвящена зелёным уголкам нашего города, украшенным знаменитыми решётками. Вы увидите Михайловский сад, марсово поле, Летний сад, Александровский парк.

Прогулка в Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга.

Экскурсия в Михайловский дворец – главное здание Русского музея, хранящего одного из крупнейших в мире собраний русского искусства от древних икон до современного искусства.

14:00-15:00 Окончание программы в центре города.

Сады и парки Петербурга и прогулка в Летнем садуСады и парки Петербурга и прогулка в Летнем саду
3 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.

Для комфорта всем гостям предоставляется в этот день радиооборудование.

Дополнительно:

08:00-20:00Экскурсия в Выборг – город с уникальными памятниками оборонного зодчества XIII-XVIII веков (что неслучайно, ведь его название с древнескандинавского переводится как «Святая крепость»), неповторимой атмосферой средневековой застройки, великолепным пейзажным парком «Монрепо» и усадьбой XIX века. Знакомство с Выборгским замком и Старым городом. Вас ждут узкие, вымощенные брусчаткой улочки, невысокие дома и архитектура разных эпох. (доп. плата)

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Дворец «Коттедж», парк Александрия и Нижний парк

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

08:30-09:00 Отъезд от гостиниц.

09:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка с фонтанами, Большого дворца и дворца Коттедж в парке Александрия.

Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям. Вас ждут фонтаны-шутихи и местные жители – белки.

Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – летней императорской резиденции, расположившейся на вершине естественного уступа, откуда открывается живописный вид на Нижний парк и Финский залив.

Экскурсия во дворец «Коттедж» – уникальный памятник эпохи романтизма, сохранившийся до наших дней без перестроек и более поздних наслоений. Интерьеры дворца, наполненные подлинными вещами, воскрешают атмосферу уюта и тепла, которая царила в семье Николая I.

17:00 Окончание программы в центре города у ст. м Площадь Восстания.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дворец «Коттедж», парк Александрия и Нижний паркДворец «Коттедж», парк Александрия и Нижний паркДворец «Коттедж», парк Александрия и Нижний паркДворец «Коттедж», парк Александрия и Нижний паркДворец «Коттедж», парк Александрия и Нижний парк
5 день

Царское село

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

09:00-10:00 Отъезд от гостиниц.

Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов».

Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

Экскурсия в Александровский дворец, окружённый одноимённым пейзажным парком, – один из самых интересных архитектурных памятников Царского села, ставший резиденцией последнего российского императора.

18:00-19:00 Окончание программы в центре города на Московском вокзале (ст. метро «Площадь Восстания»).

Царское селоЦарское селоЦарское селоЦарское селоЦарское селоЦарское село

Проживание

В туре предусмотрено размещение в отеле Санкт-Петербурга на выбор:

Стоимость тура без проживания: 12300 руб.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы).

Адмиралтейская 3*, Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйАрт-стандартАрт-Адмирал
11.06.24-09.07.24231003210022300239002270033700259002410036700
16.07.24222002140029850231502195032200245502290034000
23.07.24-20.08.24219002110029100229002170031700241002250033100

Россия 3*, Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартКомфортБизнесБизнес с конд.
11.06.24-09.07.242310033900263002330040300239002150032900251002230034100
16.07.24-20.08.242130030300239002150035300219002030028300227002070029300

Театральная Площадь 4*, Завтрак «шведский стол»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиЧетырёхместныйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиЧетырёхместныйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Стандартный МансардаУлучшенный
11.06.24-06.08.242870023700253004090032300257002790048300
13.08.24-20.08.242610022500237003590029900243002630043300

Элкус 3*, Завтрак "шведская линия"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

СтандартКомфорт
11.06.24-25.06.2424300353002390020900
02.07.24-23.07.2421900303002130019300
30.07.2421600298002110019100
06.08.24-20.08.2421300293002090018900

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Отель на Римского-Корсакова 3*, Завтрак "шведский стол". 10 минут пешком до отеля «Театральная площадь».

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Четырехместный (Dbl/Twin 2 осн. +2 доп. кр.)Одноместный Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйСтудия
11.06.24-18.06.2424050221502130034050250502295036050
25.06.2425100229002190025100261002370038300
02.07.2423700219002110023700247002270035300
09.07.24-20.08.2421300205002010021300223002110030900

Экспресс Садовая 4*. Завтрак "шведский стол". Отель расположен в этом же здании что и отель «Театральная площадь»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями Трёхместный Одноместный
Стандарт Мансарда
11.06.24-06.08.24281003270039900
13.08.24-20.08.24257002430034900

Скидка школьникам до 14 лет (РФ): 1850 руб.

Скидка школьникам 14-16 лет (РФ): 600 руб.

Варианты проживания

Адмиралтейская 3

4 ночи

Отель «Адмиралтейская» расположился в Санкт-Петербурге по улице Александра Блока. Гости, которые прибыли не на личном транспорте, могут воспользоваться трансфером от/до аэропорта или же железнодорожного вокзала. На круглосуточной стойке регистрации всегда можно уточнить интересующую информацию по проживанию.

Номерной фонд разделен на категории. Для размещения имеются семейные и двухместные номера. Максимальное размещение до пяти человек. В любом случае, всегда будет уютное спальное место, а также ванная комната, для посещения которой не придется стоять в очереди.

В ресторане накрываются завтраки по типу «шведский стол», которые входят в стоимость пребывания. Также Вы всегда можете заказать обеды и ужины за дополнительную плату.

Для тех, кто привык постоянно быть в работе, имеется небольшой кабинет переговоров, а также вместительный конференц-зал. Оба оборудованы современной техникой.

Поблизости находятся река Пряжка, три музея — Лесгафта, предприятия адмиралтейские верфи, а также горного института. В шаговой доступности несколько станций метро.

Адмиралтейская 3Адмиралтейская 3Адмиралтейская 3Адмиралтейская 3Адмиралтейская 3Адмиралтейская 3Адмиралтейская 3

Россия 3

4 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3

Театральная Площадь 4

4 ночи

Гостиница Театральная площадь расположена в городе Санкт-Петербург в 2,1 км от центра.

Количество звёзд: 4.

Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, сейф, отопление. Вы можете выбрать на Яндекс Путешествиях любой из 158 доступных сейчас номеров. Уборка — каждый день.

В гостинице есть ресторан, тренажёрный зал.

У каждого гостя будет доступ в интернет, вы сможете выложить фотографии, отправить файл или позвонить родным по видео.

Учитывайте время заселения в гостиницу. Заезд здесь начинается с 14:00, выехать нужно до 12:00. Даже если вы прибудете поздно ночью, вас встретят на круглосуточной стойке регистрации и помогут с размещением. Лифт внутри есть. В гостинице есть и удобства для людей с ограниченными возможностями.

Если вы на машине, можете оставить её на платной парковке.

К вашим услугам: химчистка, прачечная, обслуживание номеров, камера хранения.

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Элкус 3

4 ночи

«Элкус» - современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.

Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.

В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.

На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия - Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково - 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала - 3,4 км.

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Отель на Римского-Корсакова 3

4 ночи

Отель «На Римского-Корсакова» расположился в городе Санкт-Петербург. На территории отеля есть платная охраняемая парковка, места предоставляются по запросу.

Уютные и современные номера выполнены согласно классического стиля. Каждый из них оснащены мебелью с отделкой из дерева, включая шкаф, телевизором, беспроводным доступом к сети Интернет.

Помимо этого, в апартаментах есть кухня, плита, холодильник, электрический чайник и кухонные принадлежности. Все желающие могут пообедать в кафе, где каждый день в утреннее время подается завтрак. В обеденное время доступно к заказу меню не только национальной, но и европейской кухни.

В шаговой доступности от места размещения есть станция метро, с помощью которой можно добраться до любых точек города. Вблизи отеля находится знаменитый Мариинский театр. В 20 минутах езды удален Московский вокзал.

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Экспресс Садовая 4

4 ночи

«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.

За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.

Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки после первого ночлега, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида, бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание вне программы
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Размещение в гостинице и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Индивидуальный трансфер до ж/д вокзала/аэропорта
  • Дополнительные экскурсии (стоимость уточнять)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможны ли изменения в программе?

Внимание: на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Какой транспорт используется в туре?

Комфортабельный автобус тур. класса с кондиционером: микроавтобус или большой (45-53 места) в зависимости от количества человек в группе (микроавтобус до 15 чел, если туристов 16 и больше — автобус от 30 мест). Марки самые разные: ютонги, джонтонги, волгабасы, мерседес, ман, скания и т. д.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.

В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
1
О
16 апр 2024
Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
С
28 мар 2024
Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый
З
27 мар 2024
По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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