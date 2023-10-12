В холле гостиницы «Катарина Гранд Палас» с 10:00 до 14:00 вас будет встречать представитель компании с табличкой «Экскурсионный Петербург». До гостиницы вы добираетесь самостоятельно в указанный промежуток. Желающие могут присоединиться за доплату к групповому трансферу, либо заказать индивидуальный.

Размещаемся в автобусе и в 13:00 отправляемся знакомиться с Петербургом. Каждому будет выдан радиогид. Увидим панораму стрелки Васильевского острова, дворцы, соборы, площади, каналы, мосты, Неву. Заедем на Заячий остров, где была основана Петропавловская крепость, положившая начало Санкт-Петербургу. Посетим Петропавловский собор и тюрьму Трубецкого бастиона.

Вернёмся в гостиницу к 19:00.