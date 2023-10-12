Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Авторский тур в Санкт-Петербурге

Увидеть основные достопримечательности, узнать о тайнах Романовых и прогуляться в Петергофе

4.7
3 отзыва
Путешествие сочетает в себе автобусные, пешие экскурсии и посещение главных музеев Санкт-Петербурга. Вы побываете в Петропавловской крепости, с которой и началась история города. Прогуляетесь в столице фонтанов и в «Царском селе», где находится Екатерининский дворец.

Увидите Янтарную комнату, панораму стрелки Васильевского острова, величественные соборы и каналы Петербурга. Посетите Эрмитаж и музей Фаберже, хранящий творения лучших мастеров дореволюционной России.
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет28 840 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Путешествие для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.

Полная оплата гиду напрямую за 14 дней до заезда.

Обратите внимание: время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Проживание. В 4-звёздочном отеле «Катарина Гранд Палас» в 2-местном номере категории «Смарт» на Невском проспекте. Возможно 1-местное, 3-местное размещение, повышение категории номера и выбор другого отеля.

Питание. Завтраки в отеле включены в стоимость. Остальное питание — самостоятельно в любых заведениях Санкт-Петербурга.

Дети. Бесплатное размещение в отеле детей до 5 лет включительно без предоставления дополнительного места. Для детей до 14 лет скидки.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия на автобусе

В холле гостиницы «Катарина Гранд Палас» с 10:00 до 14:00 вас будет встречать представитель компании с табличкой «Экскурсионный Петербург». До гостиницы вы добираетесь самостоятельно в указанный промежуток. Желающие могут присоединиться за доплату к групповому трансферу, либо заказать индивидуальный.

Размещаемся в автобусе и в 13:00 отправляемся знакомиться с Петербургом. Каждому будет выдан радиогид. Увидим панораму стрелки Васильевского острова, дворцы, соборы, площади, каналы, мосты, Неву. Заедем на Заячий остров, где была основана Петропавловская крепость, положившая начало Санкт-Петербургу. Посетим Петропавловский собор и тюрьму Трубецкого бастиона.

Вернёмся в гостиницу к 19:00.

Обзорная экскурсия на автобусеОбзорная экскурсия на автобусеОбзорная экскурсия на автобусеОбзорная экскурсия на автобусеОбзорная экскурсия на автобусеОбзорная экскурсия на автобусеОбзорная экскурсия на автобусеОбзорная экскурсия на автобусеОбзорная экскурсия на автобусе
2 день

Царский Петергоф

Встречаемся в 9:00 в холле отеля. Сегодня отправимся в Петергоф. Наш путь лежит по живописной дороге вдоль побережья Финского залива. Когда-то здесь было пустынно и болотисто. Теперь — волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой, и фонтанное сооружение со скульптурами. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. Петергоф превзошёл по пышности свой прототип — французский Версаль.

После экскурсии — 2 часа свободного времени на обед. Гид покажет, где можно поесть на территории Петергофа. Другой вариант — устроить пикник на берегу Финского залива, взяв с собой перекус.

Вернёмся в отель к 16:00.

Царский ПетергофЦарский ПетергофЦарский ПетергофЦарский ПетергофЦарский Петергоф
3 день

«Царское село»: Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната

Встречаемся в 10:00 в холле гостиницы. Сегодня отправимся на автобусную экскурсию в музей-заповедник «Царское село» в Пушкине. Проедем по старой Царскосельской дороге и узнаем, как путешествовали в России до появления привычных нам шоссе и быстрых поездов. Посетим Екатерининский дворец — официальную летнюю резиденцию трёх российских правительниц. Увидим в нём Янтарную комнату, похищенную оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданную петербургскими реставраторами.

После у вас будет 1,5-2 часа свободного времени. Рекомендуем самостоятельно прогуляться по Екатерининскому парку с изысканными павильонами, прудами и памятниками. Перекус и напитки на обед необходимо взять с собой, так как на территории нет кафе.

Вернёмся в гостиницу после 16:00.

«Царское село»: Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната«Царское село»: Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната«Царское село»: Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната«Царское село»: Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната«Царское село»: Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната«Царское село»: Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната«Царское село»: Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
4 день

Тайны Романовых и Эрмитаж

Сегодня отправимся разгадывать тайны династии Романовых. Узнаем, сбылось ли проклятие Марины Мнишек, что означают пророчества «о красных сапогах» и «девушке с белым платком», какой след оставил каждый из членов царствующей династии Романовых. Прогуляемся по Дворцовой площади и сходим в Эрмитаж, коллекция которого насчитывает более трёх миллионов экспонатов.

Экскурсия завершится ориентировочно в 14:00 у музея.

Тайны Романовых и ЭрмитажТайны Романовых и ЭрмитажТайны Романовых и ЭрмитажТайны Романовых и ЭрмитажТайны Романовых и ЭрмитажТайны Романовых и ЭрмитажТайны Романовых и Эрмитаж
5 день

Автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу и музей Фаберже

После завтрака освободим номера. Вещи можно оставить бесплатно в камере хранения отеля, либо на Московском вокзале за свой счёт.

Полюбуемся на проспекты Петербурга из окна автобуса, рассмотрим архитектуру зданий и зайдём в музей Фаберже. Здесь хранятся творения лучших мастеров дореволюционной России. Засмотримся на драгоценные камни, золото и полотна Айвазовского, Брюллова, Поленова, дополняющие экспозиции. Посмотрим на жемчужину коллекции — собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже.

Программа завершится в 13:00 у музея.

Автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу и музей ФабержеАвтобусная экскурсия по Санкт-Петербургу и музей ФабержеАвтобусная экскурсия по Санкт-Петербургу и музей ФабержеАвтобусная экскурсия по Санкт-Петербургу и музей Фаберже

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Переезды на автобусе по программе
  • Завтраки в отеле
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Полная оплата гиду напрямую за 14 дней до заезда
  • Обратите внимание: время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные
Что не входит в цену
  • Проезд до Санкт-Петербурга и обратно
  • Индивидуальный трансфер от аэропорта/ж. - д. вокзала
  • Групповой трансфер в гостиницу от Ладожского вокзала - 1600 рублей за автомобиль (1-4 человека)
  • Групповой трансфер на начало программы от Московского вокзала - 1600 рублей за автомобиль (1-4 человека)
  • Обеды и ужины
  • 1-местное размещение - по запросу, зависит от сезона, уточняйте у организатора
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
  • Сувениры и личные расходы
  • Доплата для иностранных туристов - 830 рублей
  • Дополнительные ночи в отеле (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Катарина Гранд Палас» 4*, с 09:00 до 13:00
Завершение: Санкт-Петербург, музей Фаберже, 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Л
12 окт 2023
Я в первый раз была в Санкт-Петербурге и мне очень понравилось, экскурсия была очень интересная, я получила очень хорошее впечатление от всего увиденного, а также многое узнала из истории города. Спасибо большое экскурсоводу. Хочется ещё приехать в этот красивый город.
О
6 окт 2023
За 5 дней действительно увидели и узнали главное о Санкт-Петербурге! Бесповоротно влюбились и захотели еще не раз посетить гордость России. Спасибо команде тура, что организовали все так, чтобы хотелось наслаждаться городом регулярно)
Е
24 июня 2023
Здравствуйте. Всё хорошо, но маленькие организационные «НО». Время начала экскурсий в программе и на сайте Очень разнятся (не удобно планировать своё время)! Заранее не сообщаете данные автобуса (на стоянке заглядываешь в каждый автобус). Можно создать группу для объявлений админа и только добавлять участников, а по окончании экскурсий люди сами будут покидать группу. Отдельное спасибо гиду Ларисе Анатольевне, много интересной информации, очень приятная в общении.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхПетергофВыездныеПопулярные местаПетропавловская крепостьЕкатерининский дворецДворцы, замки и особнякиЦарское селоЭрмитажМузеиЯнтарная комнатаМузей ФабержеВсе туры5-дневные турыОбзорные

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