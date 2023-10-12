Увидеть основные достопримечательности, узнать о тайнах Романовых и прогуляться в Петергофе
Увидите Янтарную комнату, панораму стрелки Васильевского острова, величественные соборы и каналы Петербурга. Посетите Эрмитаж и музей Фаберже, хранящий творения лучших мастеров дореволюционной России.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|28 840 ₽
Описание
Организационные детали
Путешествие для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.
Полная оплата гиду напрямую за 14 дней до заезда.
Обратите внимание: время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Проживание. В 4-звёздочном отеле «Катарина Гранд Палас» в 2-местном номере категории «Смарт» на Невском проспекте. Возможно 1-местное, 3-местное размещение, повышение категории номера и выбор другого отеля.
Питание. Завтраки в отеле включены в стоимость. Остальное питание — самостоятельно в любых заведениях Санкт-Петербурга.
Дети. Бесплатное размещение в отеле детей до 5 лет включительно без предоставления дополнительного места. Для детей до 14 лет скидки.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия на автобусе
В холле гостиницы «Катарина Гранд Палас» с 10:00 до 14:00 вас будет встречать представитель компании с табличкой «Экскурсионный Петербург». До гостиницы вы добираетесь самостоятельно в указанный промежуток. Желающие могут присоединиться за доплату к групповому трансферу, либо заказать индивидуальный.
Размещаемся в автобусе и в 13:00 отправляемся знакомиться с Петербургом. Каждому будет выдан радиогид. Увидим панораму стрелки Васильевского острова, дворцы, соборы, площади, каналы, мосты, Неву. Заедем на Заячий остров, где была основана Петропавловская крепость, положившая начало Санкт-Петербургу. Посетим Петропавловский собор и тюрьму Трубецкого бастиона.
Вернёмся в гостиницу к 19:00.
Царский Петергоф
Встречаемся в 9:00 в холле отеля. Сегодня отправимся в Петергоф. Наш путь лежит по живописной дороге вдоль побережья Финского залива. Когда-то здесь было пустынно и болотисто. Теперь — волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой, и фонтанное сооружение со скульптурами. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. Петергоф превзошёл по пышности свой прототип — французский Версаль.
После экскурсии — 2 часа свободного времени на обед. Гид покажет, где можно поесть на территории Петергофа. Другой вариант — устроить пикник на берегу Финского залива, взяв с собой перекус.
Вернёмся в отель к 16:00.
«Царское село»: Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
Встречаемся в 10:00 в холле гостиницы. Сегодня отправимся на автобусную экскурсию в музей-заповедник «Царское село» в Пушкине. Проедем по старой Царскосельской дороге и узнаем, как путешествовали в России до появления привычных нам шоссе и быстрых поездов. Посетим Екатерининский дворец — официальную летнюю резиденцию трёх российских правительниц. Увидим в нём Янтарную комнату, похищенную оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданную петербургскими реставраторами.
После у вас будет 1,5-2 часа свободного времени. Рекомендуем самостоятельно прогуляться по Екатерининскому парку с изысканными павильонами, прудами и памятниками. Перекус и напитки на обед необходимо взять с собой, так как на территории нет кафе.
Вернёмся в гостиницу после 16:00.
Тайны Романовых и Эрмитаж
Сегодня отправимся разгадывать тайны династии Романовых. Узнаем, сбылось ли проклятие Марины Мнишек, что означают пророчества «о красных сапогах» и «девушке с белым платком», какой след оставил каждый из членов царствующей династии Романовых. Прогуляемся по Дворцовой площади и сходим в Эрмитаж, коллекция которого насчитывает более трёх миллионов экспонатов.
Экскурсия завершится ориентировочно в 14:00 у музея.
Автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу и музей Фаберже
После завтрака освободим номера. Вещи можно оставить бесплатно в камере хранения отеля, либо на Московском вокзале за свой счёт.
Полюбуемся на проспекты Петербурга из окна автобуса, рассмотрим архитектуру зданий и зайдём в музей Фаберже. Здесь хранятся творения лучших мастеров дореволюционной России. Засмотримся на драгоценные камни, золото и полотна Айвазовского, Брюллова, Поленова, дополняющие экспозиции. Посмотрим на жемчужину коллекции — собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже.
Программа завершится в 13:00 у музея.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Переезды на автобусе по программе
- Завтраки в отеле
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты на объекты по программе
- Полная оплата гиду напрямую за 14 дней до заезда
- Обратите внимание: время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные
Что не входит в цену
- Проезд до Санкт-Петербурга и обратно
- Индивидуальный трансфер от аэропорта/ж. - д. вокзала
- Групповой трансфер в гостиницу от Ладожского вокзала - 1600 рублей за автомобиль (1-4 человека)
- Групповой трансфер на начало программы от Московского вокзала - 1600 рублей за автомобиль (1-4 человека)
- Обеды и ужины
- 1-местное размещение - по запросу, зависит от сезона, уточняйте у организатора
- Дополнительные экскурсии и развлечения
- Сувениры и личные расходы
- Доплата для иностранных туристов - 830 рублей
- Дополнительные ночи в отеле (по желанию)