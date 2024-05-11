Л Лилия Карельские выходные 2. Рускеала и водопады Очень интересная экскурсия, все понравилось, спасибо экскурсоводу Светлане!!!

С Светлана Выходные в Пушкинских горах. 2 дня/1 ночь читать дальше нашему хорошему настроению. По дороге Анна нас пррсвещала, выдавала много интересного. Да и просто она могла рассказать много-много интересного. Спасибо ей за это, она человек с юмором, знаниями, и хороший организатор. Просто умничка. Спасибо водителю Сергею за комфортную поездку,. После такой поездки хочется перечитать Пушкина, но уже с новыми знаниями, и под другим углом. Программа была насыщенная, но посетить успели всё, очень плотненько, но благодаря гиду Анне мы все успели. Даже дождь не помешал

А Александра Выходные в Пушкинских горах. 2 дня/1 ночь читать дальше похвал. Водитель внимательный, уравновешенный. То, что экскурсия в Пушгоры на микроавтобусе- это очень хорошо, удобно, комфортно. А в целом повезло с погодой, замечательное место, экскурсии познавательные, адекватные экскурсанты. СПАСИБО!! Понравилось все. Гид Ирина Домбравская / могу переврать фио/ - отлично спланировала время экскурсий и вообще расписание дней, выше всяческих

А Анна Яркие выходные: Великий Новгород и Старая Русса (2 дня) Рекомендую тем,кто ещё не был в В. Новгороде и Старой Руссе, и всем кто хочет разнообразить свои выходные. Особенно в экскурсии мне понравились Новгородский Кремль и озеро вохле последнего монастыря в Новгороде.

Ю Юлия Яркие выходные: Великий Новгород и Старая Русса (2 дня) Очень интересно и познавательно. Экскурсоводы были просто замечательные. чувствуется что очень любят свое дело. Всем рекомендую.

О Олеся День Влюбленных в Северной столице Организация на высоте- всё чётко и вовремя.

С Сергей День Влюбленных в Северной столице Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.

З Закурдаева День Влюбленных в Северной столице По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.

А Алёна 10 чудес Карелии за 2 дня: от водопада Кивач до Рускеалы Хочу выразить благодарность экскурсоводу Ивану Бородатому: 1. Очень интересно рассказывает; 2. Просто офигенная организация процесса. Все расписано по минутам, все четко - кто, где, во сколько должен быть, сколько есть времени и пр.