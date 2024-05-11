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Авторский тур
2 дня
Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 12 250₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 15 950₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 17 950₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Яркие выходные: Великий Новгород и Старая Русса (2 дня)
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп.,10;м. Московска...
Завтра в 07:30
12 июня в 07:30
от 10 450₽ за человека
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
Погулять по легендарному каньону, посетить знаменитые локации или провести время на берегу озера
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
149807 490₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В гости к вепсам: традиции, кухня и пейзажи с картин живописцев
Посетить «Поленовские места», рассмотреть старинные деревушки и увидеть жизнь в согласии с природой
Начало: Санкт-Петербург, 08:00, станция метро «Улица Дыбен...
15 июня в 08:00
10 авг в 08:00
10 390₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Для влюбленных - в Петербург
Начало: Санкт-Петербург
14 фев в 10:00
от 8 265₽ за человека
Авторский тур
2 дня
День Влюбленных в Северной столице
Начало: Санкт-Петербург
14 фев в 10:00
от 8 200₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Истории и тайны средневекового Выборга. Рождественское путешествие
Начало: Россия, Санкт-Петербург
3 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 9 550₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Русский Север «В гости к вепсам». Экскурсионный тур по Ленинградской области
Начало: Россия, Санкт-Петербург
15 июня в 10:00
24 авг в 10:00
от 14 300₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Арт-выходные в Старой Ладоге
Начало: Санкт-Петербург
13 июля в 10:00
16 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Заповедная Карелия: остров Кижи, деревня Киндасово и Олонец
Увидеть шедевры деревянного зодчества на острове Кижи и зайти в гости к карелам-ливвикам
Начало: Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания», 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
14 795₽ за человека
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
Великие и древние: знакомство с новгородским наследием
Побывать в Старой Руссе и Великом Новгороде, попробовать целебную воду, полюбоваться озером Ильмень
Начало: Санкт-Петербург. Отправление автобуса от Казанског...
15 июня в 07:30
29 июня в 07:30
159807 990₽ за человека
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
Мини-тур по Карелии: Петрозаводск, "Рускеала", "Кивач" и "Вотчина Талви Укко"
Прогуляться по мосту над водопадом, полакомиться карельскими вкусностями и увидеть Мраморный каньон
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 07:30. Дополните...
22 июня в 08:00
26 июня в 08:00
169808 490₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
Попробовать калитки и медовуху, пройтись по следам истории и полюбоваться главным каньоном Карелии
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 06:30; станция м...
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
9 900₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
2 дня
По следам варяжских воинов и скандинавских рыцарей
Прикоснуться к средневековой истории Зеленогорска и Выборга и загадать желание в Ведьминой пещере
Начало: Московский вокзал в Санкт-Петербурге, 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
1850014 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Из Санкт-Петербурга в новгородские земли: Любытино, Боровичи, Валдай
Побывать в имении Суворова, услышать, как звенит валдайский колокольчик, и узнать о быте славян
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 07:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
12 400₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Цой не умер, он просто вышел покурить. В Питер на концерт группы «Кино»
Услышать вокал-легенду, увидеть участников группы и побывать в местах, связанных с жизнью музыканта
Начало: Санкт-Петербург, аэропорт, утро
21 июня в 10:00
24 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Секреты мистического Петербурга: загадочные места, городские легенды и гадание на Таро
Получить предсказание судьбы, попить чай в квартире Распутина и узнать мрачные тайны города на Неве
Начало: Санкт-Петербург, 11:00
29 июня в 11:00
6 июля в 11:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
На сапбордах по реке Оредеж
Пройти около 30 км на сапах и насладиться живописными видами природы и Сиверской и Вырицкой ГЭС
Начало: Сиверская ГЭС, 11:00 (можно добраться от станции С...
7 сен в 08:00
7 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
По руинам былого величия: тур по заброшенным усадьбам Петербурга и области
Побродить по давно покинутым роскошным залам и побывать в закрытой психбольнице Кащенко
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 10:00
13 июля в 10:00
20 июля в 10:00
14 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛилия11 мая 2024Очень интересная экскурсия, все понравилось, спасибо экскурсоводу Светлане!!!
- ССветлана11 мая 2024Выходные в Пушкинских горах. 2 дня/1 ночьПрограмма была насыщенная, но посетить успели всё, очень плотненько, но благодаря гиду Анне мы все успели. Даже дождь не помешал
- ААлександра7 мая 2024Выходные в Пушкинских горах. 2 дня/1 ночьПонравилось все. Гид Ирина Домбравская / могу переврать фио/ - отлично спланировала время экскурсий и вообще расписание дней, выше всяческих
- ААнна23 апреля 2024Рекомендую тем,кто ещё не был в В. Новгороде и Старой Руссе, и всем кто хочет разнообразить свои выходные. Особенно в экскурсии мне понравились Новгородский Кремль и озеро вохле последнего монастыря в Новгороде.
- ЮЮлия16 апреля 2024Очень интересно и познавательно. Экскурсоводы были просто замечательные. чувствуется что очень любят свое дело. Всем рекомендую.
- ООлеся16 апреля 2024Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
- ССергей28 марта 2024Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
- ЗЗакурдаева27 марта 2024По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
- ААлёна26 марта 202410 чудес Карелии за 2 дня: от водопада Кивач до РускеалыХочу выразить благодарность экскурсоводу Ивану Бородатому: 1. Очень интересно рассказывает; 2. Просто офигенная организация процесса. Все расписано по минутам, все четко - кто, где, во сколько должен быть, сколько есть времени и пр.
- ММедведюк26 марта 202410 чудес Карелии за 2 дня: от водопада Кивач до Рускеалы2х дневная экскурсия нам с мужем очень понравилась. Прекрасно организована, интересна, насыщенна. Особая благодарность профессионализму водителя Александра и прекрасному гиду
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «2-дневные туры»
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