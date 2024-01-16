Символы Петербурга. Тур на зимние праздники

Групповой тур в Санкт-Петербурге
5
3 отзыва
Вас ждёт знакомство с самыми известными памятниками и архитектурными ансамблями Северной столицы: «Медный всадник» и Стрелка Васильевского острова, Невский проспект и Петропавловская крепость.

Вас встретят ангелы, львы и античные герои! Что означают все эти фигуры, украшающие фасады петербургских домов, дворцов, храмов? Об этом вы узнаете, став участником нашего рождественского тура.
Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
Ближайшие даты:
2
янв

Что вас ожидает:

Знакомство с символами города
Знакомство с символами города
Вы познакомитесь с хранителями Санкт-Петербурга, которые оберегают город с первых дней его жизни
Рождественская атмосфера
Рождественская атмосфера
Заснеженный Исаакиевский собор, невероятной красоты Эрмитаж и Дворцовая площадь, город, сияющий огнями — Вы сможете окунуться в эту сказку наяву
Архитектурный ансамбль Санкт-Петербурга
Архитектурный ансамбль Санкт-Петербурга
Вы увидите все самые главные красоты города: набережные и дворцы, площади и проспекты, мосты и храмы, всё самое красивое и известное ждёт вас!

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Начало знакомства с городом

Прибытие в Санкт-Петербург.

Размещение в гостинице самостоятельно (если не подходит групповой трансфер, описанный ниже) или индивидуальный трансфер к нужному времени и месту (дополнительная оплата: цены уточнять, бронируется заранее).

  • 10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке). Групповой трансфер в отель.
  • 11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер в отель.

12:00 Отъезд от гостиницы «Вало» (в том числе для гостей из корпуса «Рамада Плаза»)

12:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из корпуса «А-Отель Фонтанка»)

  • 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер на программу.

13:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд», «Русь», «Апарт-отель «Йес на Марата».

Автобусная экскурсия «Ангелы над городом», во время которой вы увидите скульптурные изображения небесных стражей, берегущих Петербург.

Ангел с крестом — символ мира. Такие ангелы осеняют Петербург с первых лет его жизни. Первый ангел, появившийся над городом, — на шпиле колокольни Петропавловского собора. Главную площадь Петербурга оберегает ангел Александровской колонны, а на Невский проспект смотрит страж Петрикирхе.

Экскурсия в Петропавловскую крепость, которая была заложена в 1703 году. Здесь впервые в российской фортификации была применена новейшая в Европе бастионная система.

Экскурсия в Петропавловский собор — усыпальницу российских императоров.

Трансфер в гостиницы «Азимут», «Вало», «Октябрьская».

19:30-20:00 Окончание программы.

Прибытие в Санкт-Петербург. Начало знакомства с городомПрибытие в Санкт-Петербург. Начало знакомства с городомПрибытие в Санкт-Петербург. Начало знакомства с городомПрибытие в Санкт-Петербург. Начало знакомства с городом
2 день

Экскурсия «Герои античных легенд и Петербург». Эрмитаж

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

На пешеходную часть предоставляется радиооборудование.

11:30-12:15 Автобусно-пешеходная экскурсия «Герои античных легенд и Петербург».

Благодаря этой экскурсии вы вспомните античные легенды, научитесь по скульптуре узнавать назначение зданий, почувствуете связь античных времён с современностью.

14:00 Экскурсия в Эрмитаж — один из крупнейших музеев мира, который хранит в своем собрании около трёх миллионов экспонатов, в том числе — памятники Древней Греции и Рима.

С Дворцовой площади можно увидеть ещё один символ Петербурга — кораблик на шпиле Адмиралтейства.

16:00 Трансфер в гостиницы «Азимут», «Вало», «Октябрьская».

Дополнительно: 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при наборе группы от 15 чел.).

Вы познакомитесь с необычным Петербургом, таинственным и призрачным, исторические декорации которого хранят множество загадочных сюжетов и реальных персонажей.

Летающие грифоны и безумный Германн, привидение в Михайловском замке и проклятие Евдокии Лопухиной — где грань между мистикой и реальностью?

Экскурсия «Герои античных легенд и Петербург». ЭрмитажЭкскурсия «Герои античных легенд и Петербург». ЭрмитажЭкскурсия «Герои античных легенд и Петербург». ЭрмитажЭкскурсия «Герои античных легенд и Петербург». Эрмитаж
3 день

Царское Село и Екатерининский дворец. Дополнительные программы на выбор

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

10:00 Автобусная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца — великолепного образца русского барокко, радующего нас восстановленной Янтарной комнатой и рассказывающего о жизни своих венценосных владельцев.

15:00 Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

Дополнительно: 15:00 Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) – 1000 руб. взр., 800 руб. шк., 900 руб. ст.,пенс.

17:00 (19:00) Возвращение в город.

Окончание программы зависит от времени прохождения во Дворец.

Трансфер по гостиницам «Азимут», «Вало», «Октябрьская».

Царское Село и Екатерининский дворец. Дополнительные программы на выборЦарское Село и Екатерининский дворец. Дополнительные программы на выборЦарское Село и Екатерининский дворец. Дополнительные программы на выборЦарское Село и Екатерининский дворец. Дополнительные программы на выбор
4 день

Экскурсия «Львы стерегут город». Русский музей

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

10:00 Автобусная экскурсия «Львы стерегут город».

Львы – это негласный символ Санкт-Петербурга. Бесстрашные стражи города, бронзовые и каменные хищники воплощают всю его грациозность и мощь. Полюбуемся ими на петербургских набережных и площадях, в парках и у парадных резиденций.

13:00 Экскурсия в Русский музей, где вы узнаете о развитии русского искусства с древнейших времён до начала XX века, увидите картины великих художников: К. Брюллова, И. Айвазовского, В. Сурикова, В. Васнецова, И. Репина, А. Куинджи и др.

16:00-17:00 Трансфер по гостиницам «Азимут», «Вало», «Октябрьская».

Экскурсия «Львы стерегут город». Русский музейЭкскурсия «Львы стерегут город». Русский музейЭкскурсия «Львы стерегут город». Русский музейЭкскурсия «Львы стерегут город». Русский музей
5 день

Завершающий день. Экскурсия по мостам Северной столицы

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров участниками 5-дневного тура. Выезд с вещами.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

10:00-13:00 Автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами».

Мосты — одни из самых любимых символов Петербурга. Экскурсия знакомит с мостами, оградами и фонарями, которые составляют единый архитектурный ансамбль мостов.

Узнаете, что такое цветные мосты, какой из них самый широкий, а под каким никогда не было воды, какой мост популярен у влюбленных, а какой чаще изображают на открытках.

13:00 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с программой «Новый год в Петровской акватории» — новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого торжества.

В конце Вас ждёт небольшой фирменный подарок.

15:00 Окончание программы в центре города на Московском вокзале. Свободное время.

Завершающий день. Экскурсия по мостам Северной столицыЗавершающий день. Экскурсия по мостам Северной столицыЗавершающий день. Экскурсия по мостам Северной столицыЗавершающий день. Экскурсия по мостам Северной столицы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

Отель «Азимут» 4*. Завтрак “шведский стол”.

Категория/номер

Двухместный с раздельными кроватями

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Смарт стандарт19 80025 200

Отель «Октябрьская» 4*. Завтрак “шведский стол”.

Категория/номер

Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Трехместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Стандартный МТК (18 м)19 80026 600
Комфорт МК20 40019 40027 800
Полулюкс22 40032 00021 800

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Отель «Ибис» 3*. Завтрак "шведский стол". В 13 минутах пешком от гостиницы «Октябрьская».

Категория/номер

Двухместный с раздельными кроватями

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Стандартный24 60036 200

Отель «Достоевский» 4*. Завтрак "шведский стол". В 16 минутах ходьбы от гостиницы «Октябрьская».

Категория/номер

Двухместный с раздельными кроватями

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Трехместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Стандартный17 80023 600
Супериор19 80026 20018 800

Сеть отелей «Сокрома»: «Сокрома Пая-София Апартс», «Сокрома Это Питер Апартс». Завтрак ланч-бокс. В 9 минутах ходьбы от гостиницы «Октябрьская».

Категория/номер

Двухместный с раздельными кроватями

Взрослый

Трехместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Двухуровневая студия19 60017 60027 000

Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4* («Бест Вестерн» 4*). Завтрак" континентальный". В 4 минутах ходьбы от гостиницы «Октябрьская».

Категория/номер

Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью

Взрослый

Трехместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Трехместный (2 осн. +доп. кр. реб. 3-12 лет)

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Комфорт20 60019 60019 00028 200

Апарт-отель «Йес на Марата». Завтрак “континентальный” или без завтрака. В 20 минутах ходьбы от гостиницы «Октябрьская».

Категория/номер

Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью

Взрослый

Трехместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Стандартный (без завтрака)20 80019 20031 200
Стандартный (завтрак “континентальный”)23 20021 60033 600

Отель «Порт Комфорт Лиговский 29» 4*. Завтрак "шведский стол". В 3 минутах ходьбы от гостиницы «Октябрьская».

Категория/номер

Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью

Взрослый

Трехместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Смарт плюс21 60019 20031 200

Отель «Гранд Отель Эмеральд» 5*. Завтрак "шведский стол". В 10 минутах ходьбы от гостиницы «Октябрьская».

Категория/номер

Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Трехместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Трехместный (2 осн. +доп. кр. реб. 7-11 лет)

Взрослый

Стандартный30 80044 85029 45028 450
Улучшенный35 80054 85032 80031 800

Также возможно размещение в гостиницах: «Вало» 4*, «Cronwell Inn Стремянная» 4*, «Новотель» 4*. Стоимость уточняйте при бронировании.

Экскурсионный пакет без проживания: 10 200 руб.

Варианты проживания

Отель «Азимут Сити» 4

4 ночи

AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург расположен на набережной реки Фонтанки всего в 2-х остановках метро от центра города. Здание отеля является самым высоким в исторической части Санкт-Петербурга.

Из каждого номера открывается незабываемый панорамный вид на главные достопримечательности северной столицы. Светлые уютные номера выполнены в концепции SMART и оборудованы всем, что может потребоваться современному гостю для комфортного сна и для продуктивной работы.

К услугам гостей фитнес-центр, салон красоты, банкоматы, консьерж служба. На всей территории отеля бесплатный Wi-Fi. Поездка до Дворцовой площади займет 15 минут, до аэропорта Пулково – 30 минут.

Отель «Азимут Сити» 4Отель «Азимут Сити» 4Отель «Азимут Сити» 4Отель «Азимут Сити» 4Отель «Азимут Сити» 4Отель «Азимут Сити» 4Отель «Азимут Сити» 4

Отель «Октябрьская» 4

4 ночи

Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания».

К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi. Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.

Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.

На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин. Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний.

Отель «Октябрьская» 4Отель «Октябрьская» 4Отель «Октябрьская» 4Отель «Октябрьская» 4Отель «Октябрьская» 4Отель «Октябрьская» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (при выборе тарифа с проживанием)
  • Завтраки после ночлега (при выборе тарифа с проживанием)
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание: обеды и ужины, завтраки (при выборе тарифа без проживания)
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительные экскурсии (заказ экскурсий за доп. плату заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено)
  • Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Предоставляются ли на тур скидки?

Да, скидки предоставляются:

  • детям до 14 лет (включительно) – 1450 руб.;
  • детям с 14 до 16 лет – 450 руб;
  • студентам (Российских государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре) – 200 руб.
Какова стоимость дополнительных экскурсий?

Стоимость дополнительных экскурсий составляет:

  • Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» – взрослый 850 руб., детский 750 руб.;
  • Автобусная экскурсия в Павловск – взрослый 1000 руб., 800 руб. шк., 900 ст., пенс.;
  • Посещение Океанариума – взрослый 800 руб, детский 600 руб., пенсионерам 400 руб.
Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 14:00.

Возможно ли изменение программы?

Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Можно ли в тур с животными?

IZZZI у Гостиного двора

пер. Крылова, 5 Б

Размещение собак и кошек мелких пород, весом не более 8 кг, допускается в номерах определенных категорий. Стоимость 1900 рублей.

А-Отель Фонтанка

Лермонтовский просп., 43/1

Разрешено только в номерах категории стандарт и максимальным весом животного не более 5 кг. Стоимость 1500/руб/сутки.

Азимут

Лермонтовский просп., 43/1

Не более 5 кг, платная услуга (зависит от номера) + депозит (3000).

ИбисЛиговский просп., 54Депозит в размере 3000 руб., доплата составляет 500 рублей в сутки.
Кравт Невскийул. Александра Невского, 8АДо 5 кг – 2000 руб., понадобится справка о прививках. Предоставляют миски и лежанки.
Москваплощадь Александра Невского, 2Вес домашнего животного не должен превышать 5 кг, также при себе необходимо иметь прививочный сертификат со всеми прививками. Стоимость проживания животного составляет 1000 рублей/сутки с животного. Оплата при заселении.
Новотельул. Маяковского 3аСтоимость – 1000 руб. /сутки за каждое животное. Без залога.
ОктябрьскаяЛиговский просп., 10/118Можно только с собаками до 5 кг, 1000 руб. /сутки.
Порт Комфорт Лиговский 29Лиговский пр., 29До 10 кг. Доплата за проживание 5000 руб.
Россияплощадь Чернышевского, 111300 руб. /сутки доплата, 5000 руб. залог.
РусьАртиллерийская ул., 1Возможно проживание с домашними животными до 5 кг, в любые категории номеров. Стоимость – 800 рублей в сутки + возвратный депозит в размере 5 000 рублей.
Ярд Резиденсул. Херсонская 43/12Только в номерах категории стандарт, только собаки до 10 кг, 1000 руб. /сутки, 2000 руб. залог.

По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.

На экскурсии животных брать нельзя, они остаются в номере. Выгуливать их после экскурсии.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах. В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.)один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспортпредоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет;

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
16 янв 2024
Прекрасно составлена программа: ангелы над городом, львы, Царское село. Павловск.
Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Елене за возможность увидеть Петербург по новому!
Прекрасно составлена программа: ангелы над городом, львы, Царское село. Павловск.Прекрасно составлена программа: ангелы над городом, львы, Царское село. Павловск.Прекрасно составлена программа: ангелы над городом, львы, Царское село. Павловск.Прекрасно составлена программа: ангелы над городом, львы, Царское село. Павловск.
С
14 янв 2024
Тур оказался очень интересным, настоящим Новогодним подарком, Питер засиял Новогодними красками с его праздничным оформлением. Организация тура на высшем уровне от подборки отелей до организации экскурсий. Особую благодарность хочется отметить гиду которая была в течении всего тура это Елена Стальмак, лучшего гида пожелать просто не возможно. Все экскурсии с ней были очень интересные, познавательные и она старалась показать и рассказать что то необычное. Большое спасибо за прекрасный отдых, буду ещё бронировать туры с Большой Страной.
С
28 мар 2024
Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый

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