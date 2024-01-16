Вас встретят ангелы, львы и античные герои! Что означают все эти фигуры, украшающие фасады петербургских домов, дворцов, храмов? Об этом вы узнаете, став участником нашего рождественского тура.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Санкт-Петербург. Начало знакомства с городом
Прибытие в Санкт-Петербург.
Размещение в гостинице самостоятельно (если не подходит групповой трансфер, описанный ниже) или индивидуальный трансфер к нужному времени и месту (дополнительная оплата: цены уточнять, бронируется заранее).
- 10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке). Групповой трансфер в отель.
- 11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер в отель.
12:00 Отъезд от гостиницы «Вало» (в том числе для гостей из корпуса «Рамада Плаза»)
12:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из корпуса «А-Отель Фонтанка»)
- 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер на программу.
13:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд», «Русь», «Апарт-отель «Йес на Марата».
Автобусная экскурсия «Ангелы над городом», во время которой вы увидите скульптурные изображения небесных стражей, берегущих Петербург.
Ангел с крестом — символ мира. Такие ангелы осеняют Петербург с первых лет его жизни. Первый ангел, появившийся над городом, — на шпиле колокольни Петропавловского собора. Главную площадь Петербурга оберегает ангел Александровской колонны, а на Невский проспект смотрит страж Петрикирхе.
Экскурсия в Петропавловскую крепость, которая была заложена в 1703 году. Здесь впервые в российской фортификации была применена новейшая в Европе бастионная система.
Экскурсия в Петропавловский собор — усыпальницу российских императоров.
Трансфер в гостиницы «Азимут», «Вало», «Октябрьская».
19:30-20:00 Окончание программы.
Экскурсия «Герои античных легенд и Петербург». Эрмитаж
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
На пешеходную часть предоставляется радиооборудование.
11:30-12:15 Автобусно-пешеходная экскурсия «Герои античных легенд и Петербург».
Благодаря этой экскурсии вы вспомните античные легенды, научитесь по скульптуре узнавать назначение зданий, почувствуете связь античных времён с современностью.
14:00 Экскурсия в Эрмитаж — один из крупнейших музеев мира, который хранит в своем собрании около трёх миллионов экспонатов, в том числе — памятники Древней Греции и Рима.
С Дворцовой площади можно увидеть ещё один символ Петербурга — кораблик на шпиле Адмиралтейства.
16:00 Трансфер в гостиницы «Азимут», «Вало», «Октябрьская».
Дополнительно: 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при наборе группы от 15 чел.).
Вы познакомитесь с необычным Петербургом, таинственным и призрачным, исторические декорации которого хранят множество загадочных сюжетов и реальных персонажей.
Летающие грифоны и безумный Германн, привидение в Михайловском замке и проклятие Евдокии Лопухиной — где грань между мистикой и реальностью?
Царское Село и Екатерининский дворец. Дополнительные программы на выбор
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:00 Автобусная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца — великолепного образца русского барокко, радующего нас восстановленной Янтарной комнатой и рассказывающего о жизни своих венценосных владельцев.
15:00 Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
Дополнительно: 15:00 Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) – 1000 руб. взр., 800 руб. шк., 900 руб. ст.,пенс.
17:00 (19:00) Возвращение в город.
Окончание программы зависит от времени прохождения во Дворец.
Трансфер по гостиницам «Азимут», «Вало», «Октябрьская».
Экскурсия «Львы стерегут город». Русский музей
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:00 Автобусная экскурсия «Львы стерегут город».
Львы – это негласный символ Санкт-Петербурга. Бесстрашные стражи города, бронзовые и каменные хищники воплощают всю его грациозность и мощь. Полюбуемся ими на петербургских набережных и площадях, в парках и у парадных резиденций.
13:00 Экскурсия в Русский музей, где вы узнаете о развитии русского искусства с древнейших времён до начала XX века, увидите картины великих художников: К. Брюллова, И. Айвазовского, В. Сурикова, В. Васнецова, И. Репина, А. Куинджи и др.
16:00-17:00 Трансфер по гостиницам «Азимут», «Вало», «Октябрьская».
Завершающий день. Экскурсия по мостам Северной столицы
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров участниками 5-дневного тура. Выезд с вещами.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:00-13:00 Автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами».
Мосты — одни из самых любимых символов Петербурга. Экскурсия знакомит с мостами, оградами и фонарями, которые составляют единый архитектурный ансамбль мостов.
Узнаете, что такое цветные мосты, какой из них самый широкий, а под каким никогда не было воды, какой мост популярен у влюбленных, а какой чаще изображают на открытках.
13:00 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с программой «Новый год в Петровской акватории» — новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого торжества.
В конце Вас ждёт небольшой фирменный подарок.
15:00 Окончание программы в центре города на Московском вокзале. Свободное время.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):
Отель «Азимут» 4*. Завтрак “шведский стол”.
|Категория/номер
Двухместный с раздельными кроватями
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Смарт стандарт
|19 800
|25 200
Отель «Октябрьская» 4*. Завтрак “шведский стол”.
|Категория/номер
Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью
Взрослый
Одноместный
Взрослый
Трехместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
|Стандартный МТК (18 м)
|19 800
|26 600
|–
|Комфорт МК
|20 400
|19 400
|27 800
|Полулюкс
|22 400
|32 000
|21 800
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Отель «Ибис» 3*. Завтрак "шведский стол". В 13 минутах пешком от гостиницы «Октябрьская».
|Категория/номер
Двухместный с раздельными кроватями
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Стандартный
|24 600
|36 200
Отель «Достоевский» 4*. Завтрак "шведский стол". В 16 минутах ходьбы от гостиницы «Октябрьская».
|Категория/номер
Двухместный с раздельными кроватями
Взрослый
Одноместный
Взрослый
Трехместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
|Стандартный
|17 800
|23 600
|–
|Супериор
|19 800
|26 200
|18 800
Сеть отелей «Сокрома»: «Сокрома Пая-София Апартс», «Сокрома Это Питер Апартс». Завтрак ланч-бокс. В 9 минутах ходьбы от гостиницы «Октябрьская».
|Категория/номер
Двухместный с раздельными кроватями
Взрослый
Трехместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Двухуровневая студия
|19 600
|17 600
|27 000
Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4* («Бест Вестерн» 4*). Завтрак" континентальный". В 4 минутах ходьбы от гостиницы «Октябрьская».
|Категория/номер
Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью
Взрослый
Трехместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Трехместный (2 осн. +доп. кр. реб. 3-12 лет)
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Комфорт
|20 600
|19 600
|19 000
|28 200
Апарт-отель «Йес на Марата». Завтрак “континентальный” или без завтрака. В 20 минутах ходьбы от гостиницы «Октябрьская».
|Категория/номер
Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью
Взрослый
Трехместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Стандартный (без завтрака)
|20 800
|19 200
|31 200
|Стандартный (завтрак “континентальный”)
|23 200
|21 600
|33 600
Отель «Порт Комфорт Лиговский 29» 4*. Завтрак "шведский стол". В 3 минутах ходьбы от гостиницы «Октябрьская».
|Категория/номер
Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью
Взрослый
Трехместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Смарт плюс
|21 600
|19 200
|31 200
Отель «Гранд Отель Эмеральд» 5*. Завтрак "шведский стол". В 10 минутах ходьбы от гостиницы «Октябрьская».
|Категория/номер
Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью
Взрослый
Одноместный
Взрослый
Трехместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Трехместный (2 осн. +доп. кр. реб. 7-11 лет)
Взрослый
|Стандартный
|30 800
|44 850
|29 450
|28 450
|Улучшенный
|35 800
|54 850
|32 800
|31 800
Также возможно размещение в гостиницах: «Вало» 4*, «Cronwell Inn Стремянная» 4*, «Новотель» 4*. Стоимость уточняйте при бронировании.
Экскурсионный пакет без проживания: 10 200 руб.
Варианты проживания
Отель «Азимут Сити» 4
AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург расположен на набережной реки Фонтанки всего в 2-х остановках метро от центра города. Здание отеля является самым высоким в исторической части Санкт-Петербурга.
Из каждого номера открывается незабываемый панорамный вид на главные достопримечательности северной столицы. Светлые уютные номера выполнены в концепции SMART и оборудованы всем, что может потребоваться современному гостю для комфортного сна и для продуктивной работы.
К услугам гостей фитнес-центр, салон красоты, банкоматы, консьерж служба. На всей территории отеля бесплатный Wi-Fi. Поездка до Дворцовой площади займет 15 минут, до аэропорта Пулково – 30 минут.
Отель «Октябрьская» 4
Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания».
К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi. Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.
Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.
На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин. Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (при выборе тарифа с проживанием)
- Завтраки после ночлега (при выборе тарифа с проживанием)
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание: обеды и ужины, завтраки (при выборе тарифа без проживания)
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Дополнительные экскурсии (заказ экскурсий за доп. плату заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено)
- Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Предоставляются ли на тур скидки?
Да, скидки предоставляются:
- детям до 14 лет (включительно) – 1450 руб.;
- детям с 14 до 16 лет – 450 руб;
- студентам (Российских государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре) – 200 руб.
Какова стоимость дополнительных экскурсий?
Стоимость дополнительных экскурсий составляет:
- Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» – взрослый 850 руб., детский 750 руб.;
- Автобусная экскурсия в Павловск – взрослый 1000 руб., 800 руб. шк., 900 ст., пенс.;
- Посещение Океанариума – взрослый 800 руб, детский 600 руб., пенсионерам 400 руб.
Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 14:00.
Возможно ли изменение программы?
Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Можно ли в тур с животными?
IZZZI у Гостиного двора
пер. Крылова, 5 Б
Размещение собак и кошек мелких пород, весом не более 8 кг, допускается в номерах определенных категорий. Стоимость 1900 рублей.
А-Отель Фонтанка
Лермонтовский просп., 43/1
Разрешено только в номерах категории стандарт и максимальным весом животного не более 5 кг. Стоимость 1500/руб/сутки.
Азимут
Лермонтовский просп., 43/1
Не более 5 кг, платная услуга (зависит от номера) + депозит (3000).
|Ибис
|Лиговский просп., 54
|Депозит в размере 3000 руб., доплата составляет 500 рублей в сутки.
|Кравт Невский
|ул. Александра Невского, 8А
|До 5 кг – 2000 руб., понадобится справка о прививках. Предоставляют миски и лежанки.
|Москва
|площадь Александра Невского, 2
|Вес домашнего животного не должен превышать 5 кг, также при себе необходимо иметь прививочный сертификат со всеми прививками. Стоимость проживания животного составляет 1000 рублей/сутки с животного. Оплата при заселении.
|Новотель
|ул. Маяковского 3а
|Стоимость – 1000 руб. /сутки за каждое животное. Без залога.
|Октябрьская
|Лиговский просп., 10/118
|Можно только с собаками до 5 кг, 1000 руб. /сутки.
|Порт Комфорт Лиговский 29
|Лиговский пр., 29
|До 10 кг. Доплата за проживание 5000 руб.
|Россия
|площадь Чернышевского, 11
|1300 руб. /сутки доплата, 5000 руб. залог.
|Русь
|Артиллерийская ул., 1
|Возможно проживание с домашними животными до 5 кг, в любые категории номеров. Стоимость – 800 рублей в сутки + возвратный депозит в размере 5 000 рублей.
|Ярд Резиденс
|ул. Херсонская 43/12
|Только в номерах категории стандарт, только собаки до 10 кг, 1000 руб. /сутки, 2000 руб. залог.
По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.
На экскурсии животных брать нельзя, они остаются в номере. Выгуливать их после экскурсии.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах. В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.)один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспортпредоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет;
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Елене за возможность увидеть Петербург по новому!