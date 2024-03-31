Зайти в музей и магазин и узнать о взлётах и падениях ювелирной и торговой империй
За 2,5 часа вы побываете в двух важных для истории предпринимательства местах — Музее Фаберже, где представлена самая большая в мире коллекция ювелирных произведений фирмы, и магазине купцов Елисеевых, исторические интерьеры которого поражают по сей день. Мы поговорим о триумфах и трагедиях этих семей и найдём общие черты в их судьбах.
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Описание
Что вас ожидает
Музей Фаберже
Музей располагается в стенах роскошного Шуваловского дворца. Вы увидите знаменитые императорские пасхальные подарки и узнаете, как Карлу Фаберже удалось превратить фирму отца в ювелирную империю.
Ещё я расскажу об истории самого дворца — как в его залах проходил бал цветных париков и когда здесь читал стихи Маяковский.
Магазин купцов Елисеевых
Вы осмотрите убранство магазина и узнаете, как крестьянин построил большую компанию, ставшую поставщиком императорского дворца. Услышите, как из-за нежелания продолжать купеческое дело дети поссорились с отцом и какие последствия это повлекло за собой.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в Музей Фаберже — 1000 руб. /чел.
- От Музея Фаберже до магазина Елисеевых мы идём пешком — дорога занимает около 5 минут
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на набережной Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Привет! Меня зовут Мария, я профессиональный гид. Уже 10 лет я вожу экскурсии по своему любимому городу — Санкт-Петербургу. До 2019 года работала гидом-переводчиком с иностранными туристами, больше 2 лет была штатным экскурсоводом Музея Фаберже. Люблю и умею работать с совершенно разными людьми. Буду рада стать и для вас проводником в мир прекрасного!Задать вопрос
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