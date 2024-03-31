За 2,5 часа вы побываете в двух важных для истории предпринимательства местах — Музее Фаберже, где представлена самая большая в мире коллекция ювелирных произведений фирмы, и магазине купцов Елисеевых, исторические интерьеры которого поражают по сей день. Мы поговорим о триумфах и трагедиях этих семей и найдём общие черты в их судьбах.

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Описание

Что вас ожидает

Музей Фаберже

Музей располагается в стенах роскошного Шуваловского дворца. Вы увидите знаменитые императорские пасхальные подарки и узнаете, как Карлу Фаберже удалось превратить фирму отца в ювелирную империю.

Ещё я расскажу об истории самого дворца — как в его залах проходил бал цветных париков и когда здесь читал стихи Маяковский.

Магазин купцов Елисеевых

Вы осмотрите убранство магазина и узнаете, как крестьянин построил большую компанию, ставшую поставщиком императорского дворца. Услышите, как из-за нежелания продолжать купеческое дело дети поссорились с отцом и какие последствия это повлекло за собой.

Организационные детали