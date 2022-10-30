Начнем мы наше историческое "расследование" с посещения музея Фаберже. Среди созданных им шедевров мы увидим не только коллекцию знаменитых императорских пасхальных яиц, но и целую россыпь очаровательных ювелирных безделушек. Может быть Вам понравится механический носорог или милая конфетница в виде роскошного кресла?

После музея нас ждет прогулка по местам связанным с именем Карла Фаберже в историческом центре Санкт-Петербурга. Мы пройдем по Большой Морской улиц. В 19 веке эту улицу называли Бриллиантовой, потому что на ней располагались магазины самых лучших ювелиров Российской Империи. Мы остановимся у знаменитого дома на Большой Морской 24, в котором жил и работал Карл Фаберже. Здесь располагалась его квартира, мастерская и конечно же магазин. По дороге мы увидим бывшего дом семьи Нобелей, минуем Аничков дворец, зайдем на Дворцовую площадь, поговорим о том, почему Карл Фаберже до самой революции работал реставратором в Эрмитаже. Обсудим, чем отличались вкусы двух императриц, Марии Федоровны и Александры Федоровны. Узнаем кто из них был готов оплачивать любые заказы не задавая вопросов, а кто был до ужаса скуп и придирчив. Поговорим мы и об императорах, узнаем, чем Фаберже покорил Александра III и для кого заказывал подарки Николай II.

Надеюсь, что в конце нашего "расследования" мы вместе найдем разгадку секрета Карла Фаберже. Решим кем он был: немецким, французским или все-таки великим русским ювелиром. Разберемся, почему именно он стал любимым мастером двух последних российских императоров. Попытаемся найти источник его вдохновения и наконец, решим, что двигало Мастером: желание заработать или желание творить?