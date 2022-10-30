Феномен Успеха Ювелирной Империи Карла Фаберже

Феномен Успеха Ювелирной Империи Карла Фаберже
Феномен Успеха Ювелирной Империи Карла Фаберже
Феномен Успеха Ювелирной Империи Карла Фаберже
Феномен Успеха Ювелирной Империи Карла Фаберже
Феномен Успеха Ювелирной Империи Карла Фаберже

Что вас ожидает 🤩

  • Музей Фаберже
  • Дом семьи Фаберже
  • Памятные места, связанные с историей фирмы Фаберже
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Описание

Начнем мы наше историческое "расследование" с посещения музея Фаберже. Среди созданных им шедевров мы увидим не только коллекцию знаменитых императорских пасхальных яиц, но и целую россыпь очаровательных ювелирных безделушек. Может быть Вам понравится механический носорог или милая конфетница в виде роскошного кресла?
После музея нас ждет прогулка по местам связанным с именем Карла Фаберже в историческом центре Санкт-Петербурга. Мы пройдем по Большой Морской улиц. В 19 веке эту улицу называли Бриллиантовой, потому что на ней располагались магазины самых лучших ювелиров Российской Империи. Мы остановимся у знаменитого дома на Большой Морской 24, в котором жил и работал Карл Фаберже. Здесь располагалась его квартира, мастерская и конечно же магазин. По дороге мы увидим бывшего дом семьи Нобелей, минуем Аничков дворец, зайдем на Дворцовую площадь, поговорим о том, почему Карл Фаберже до самой революции работал реставратором в Эрмитаже. Обсудим, чем отличались вкусы двух императриц, Марии Федоровны и Александры Федоровны. Узнаем кто из них был готов оплачивать любые заказы не задавая вопросов, а кто был до ужаса скуп и придирчив. Поговорим мы и об императорах, узнаем, чем Фаберже покорил Александра III и для кого заказывал подарки Николай II.
Надеюсь, что в конце нашего "расследования" мы вместе найдем разгадку секрета Карла Фаберже. Решим кем он был: немецким, французским или все-таки великим русским ювелиром. Разберемся, почему именно он стал любимым мастером двух последних российских императоров. Попытаемся найти источник его вдохновения и наконец, решим, что двигало Мастером: желание заработать или желание творить?

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги Гида
Что не входит
  • Входные билеты в музей Фаберже
Где начинаем и завершаем?
Начало: Наб. реки Фонтанки,34. Шереметьевский дворец
Завершение: Исаакиевская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Входные билеты в музей Фаберже не включены в стоимость экскурсии.
  • Стоимость входного билета в составе группы 1000 рублей за одного человека.
  • Наша экскурсия начинается в холле музея Фаберже (набережная реки Фонтанки 21) и заканчивается у дома Фаберже на Большой Морской 24
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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