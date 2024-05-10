в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 12:00

Музей Фаберже — это не только роскошные пасхальные яйца, сделанные для императорской семьи. Вы также увидите необычные дипломатические подарки и предметы на каждый день: кофейные сервизы, электрические звонки, спичечницы, фоторамки, портсигары, зажигалки, градусники и пепельницы. А ещё прелестные настольные аксессуары из полудрагоценных камней: крошечный утюг для полировки ногтей и крючок для шнуровки перчаток.
Дом Фаберже: взлеты и падения
Мы поговорим о судьбе Карла Фаберже — человека, обладавшего тонким вкусом и отменным предпринимательским чутьем. Вы узнаете о становлении и крахе его ювелирного дома. О том, как и почему после головокружительной карьеры он вынужден был тайно покинуть Россию: под покровом ночи, имея в плетеной корзине лишь каравай хлеба и две бутылки вина.
Организационные детали
Входные билеты в Музей Фаберже не включены в стоимость и приобретаются отдельно: 1300 ₽ за чел.
Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Шуваловского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 69391 туриста
Мы занимаемся внутренним и международным туризмом с 2011 года. Всё началось с эксклюзивных экскурсий по Санкт-Петербургу и его пригородам. Постепенно мы расширили географию — теперь организуем путешествия не только по читать дальшеуменьшить
России, но и по странам СНГ и Средиземноморья.
За годы работы мы поняли главный секрет незабываемой экскурсии: профессиональный и внимательный гид, уникальные маршруты и, пожалуй, самое важное — мини-группа. Наши программы — для тех, кто не хочет затеряться в толпе из 50 человек, где невозможно задать вопрос или получить персональное внимание. Мы принципиально не работаем в таком формате.
Наш подход — это индивидуальный сервис по цене группового. С нами вас ждут харизматичные, увлечённые гиды с лёгкой, но глубокой подачей материала и современные комфортабельные автобусы. Наша цель — оставить у каждого гостя тёплое личное впечатление от путешествия.
Ждём вас на наших экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Н
Наталья
Экскурсия с Викторией была очень интересной! Спасибо большое за быструю организацию, уклекательный рассказ, время пролетело незаметно! Виктория чудесный гид, и музей определенно достоен внимания гостей. Рекомендуем!
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Т
Татьяна
Экскурсия замечательная! Ирина очень интересно всё рассказала. Большое спасибо!
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В
Виктор
Очень интересная экскурсия! Узнали много о людях, прославляющих Россию своим талантом, о людях, восстанавливающих утраченное Россией на свои средства! Музей не государственный, существует на частные средства. Обо всём этом и о экспонатах музея нам поведала экскурсовод Ирина, знающая, конечно, гораздо больше, чем успела нам рассказать. Благодарим за интересную и познавательную экскурсию!
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В
Виктория
Покупала экскурсию для мамы и дочки 10 лет, Все прошло потрясающе, понравилось всёёё. Гид профессионал с большой буквы. Спасибо команде за организацию. Буду рекомендовать Вас друзьям.
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И
Инна
Спасибо большое Ирине за интересную и познавательную экскурсию! Были с пятнадцатилетием сыном и все остались под впечатлением и от музея и от экскурсии! Конечно рекомендую!
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М
Маргарита
Ирина - прекрасный гид. Экскурсия понравилась, всё на высоте. Рекомендую.
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