в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 12:00

Музей Фаберже — это не только роскошные пасхальные яйца, сделанные для императорской семьи. Вы также увидите необычные дипломатические подарки и предметы на каждый день: кофейные сервизы, электрические звонки, спичечницы, фоторамки, портсигары, зажигалки, градусники и пепельницы. А еще прелестные настольные аксессуары из полудрагоценных камней: крошечный утюг для полировки ногтей и крючок для шнуровки перчаток.
Мы поговорим о судьбе Карла Фаберже — человека, обладавшего тонким вкусом и отменным предпринимательским чутьем. Вы узнаете о становлении и крахе его ювелирного дома. О том, как и почему после головокружительной карьеры он вынужден был тайно покинуть Россию: под покровом ночи, имея в плетеной корзине лишь каравай хлеба и две бутылки вина.