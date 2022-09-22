в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 12:00

Имя Карла Фаберже не нуждается в дополнительном представлении. Всем известно, что именно он создавал роскошные пасхальные яйца для семьи Николая II. Вы знали, что этим его заслуги не ограничиваются? Мы покажем множество других интересных экспонатов: «кабинетные» подарки и сервизы. Расскажем, какие техники и цвета использовали мастера Фаберже.

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Описание

Что вас ожидает

Ювелирные сокровища

Музей Фаберже — это не только роскошные пасхальные яйца, сделанные для императорской семьи. Вы также увидите необычные дипломатические подарки и предметы на каждый день: кофейные сервизы, электрические звонки, спичечницы, фоторамки, портсигары, зажигалки, градусники и пепельницы. А еще прелестные настольные аксессуары из полудрагоценных камней: крошечный утюг для полировки ногтей и крючок для шнуровки перчаток.

Дом Фаберже: взлеты и падения

Мы поговорим о судьбе Карла Фаберже — человека, обладавшего тонким вкусом и отменным предпринимательским чутьем. Вы узнаете о становлении и крахе его ювелирного дома. О том, как и почему после головокружительной карьеры он вынужден был тайно покинуть Россию: под покровом ночи, имея в плетеной корзине лишь каравай хлеба и две бутылки вина.

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