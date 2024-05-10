в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 12:00

Имя Карла Фаберже не нуждается в дополнительном представлении. Всем известно, что именно он создавал роскошные пасхальные яйца для семьи Николая II. Вы знали, что этим его заслуги не ограничиваются? Мы покажем множество других интересных экспонатов: «кабинетные» подарки и сервизы. Расскажем, какие техники и цвета использовали мастера Фаберже.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Ювелирные сокровища

Музей Фаберже — это не только роскошные пасхальные яйца, сделанные для императорской семьи. Вы также увидите необычные дипломатические подарки и предметы на каждый день: кофейные сервизы, электрические звонки, спичечницы, фоторамки, портсигары, зажигалки, градусники и пепельницы. А ещё прелестные настольные аксессуары из полудрагоценных камней: крошечный утюг для полировки ногтей и крючок для шнуровки перчаток.

Дом Фаберже: взлеты и падения

Мы поговорим о судьбе Карла Фаберже — человека, обладавшего тонким вкусом и отменным предпринимательским чутьем. Вы узнаете о становлении и крахе его ювелирного дома. О том, как и почему после головокружительной карьеры он вынужден был тайно покинуть Россию: под покровом ночи, имея в плетеной корзине лишь каравай хлеба и две бутылки вина.

Организационные детали