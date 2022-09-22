Музей Фаберже в мини-группе

Посетить знаменитый музей и полюбоваться шедеврами ювелирного искусства с профессиональным гидом

Имя Карла Фаберже не нуждается в дополнительном представлении. Всем известно, что именно он создавал роскошные пасхальные яйца для семьи Николая II.

Вы знали, что этим его заслуги не ограничиваются? Мы покажем множество других интересных экспонатов: «кабинетные» подарки и сервизы. Расскажем, какие техники и цвета использовали мастера Фаберже.
Музей Фаберже в мини-группе
Музей Фаберже в мини-группе
Музей Фаберже в мини-группе
Музей Фаберже в мини-группе
Музей Фаберже в мини-группе
Музей Фаберже в мини-группе
Музей Фаберже в мини-группе
Музей Фаберже в мини-группе
Музей Фаберже в мини-группе
Музей Фаберже в мини-группе
Музей Фаберже в мини-группе
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Описание

Что вас ожидает

Ювелирные сокровища

Музей Фаберже — это не только роскошные пасхальные яйца, сделанные для императорской семьи. Вы также увидите необычные дипломатические подарки и предметы на каждый день: кофейные сервизы, электрические звонки, спичечницы, фоторамки, портсигары, зажигалки, градусники и пепельницы. А еще прелестные настольные аксессуары из полудрагоценных камней: крошечный утюг для полировки ногтей и крючок для шнуровки перчаток.

Дом Фаберже: взлеты и падения

Мы поговорим о судьбе Карла Фаберже — человека, обладавшего тонким вкусом и отменным предпринимательским чутьем. Вы узнаете о становлении и крахе его ювелирного дома. О том, как и почему после головокружительной карьеры он вынужден был тайно покинуть Россию: под покровом ночи, имея в плетеной корзине лишь каравай хлеба и две бутылки вина.

Организационные детали

  • Входные билеты в музей Фаберже включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Шуваловского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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