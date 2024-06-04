1 чел.
По популярности
Групповая
1 час
Музей Фаберже с лицензированным гидом в Санкт-Петербурге
Посетите Музей Фаберже в Санкт-Петербурге с лицензированным гидом. Узнайте о пасхальных яйцах Романовых и редких предметах русского ювелирного искусства
Начало: На набережной Фонтанки
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 16:00
1 500₽ за человека
Билеты
1 час
Музей Фаберже: билет и аудиоэкскурсия в Санкт-Петербурге
Погрузитесь в мир ювелирного искусства с билетом в Музей Фаберже и аудиоэкскурсией. Откройте для себя легендарные пасхальные яйца и другие шедевры
Начало: У входа в музей Фаберже
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
990₽ за билет
Индивидуальная
1.5 часа
Империя Фаберже
Полюбоваться objets de fantaisie и узнать, как сложилась судьба придворного ювелира
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 16:00
10 июня в 17:00
5 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Фаберже и Спас на Крови: путешествие сквозь искусство и время в Санкт-Петербурге
Откройте для себя мир роскоши и истории с экскурсией по музею Фаберже и храму Спас на Крови в Санкт-Петербурге
Начало: У входа в музей Фаберже
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
7 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Музей Фаберже в Санкт-Петербурге: погружение в мир ювелирного искусства
Познакомьтесь с жизнью и творчеством Карла Фаберже, посетив уникальную экскурсию в его музей. Истории, шедевры и секреты ждут вас
Начало: У Аничкова моста
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
7 379₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в мир Фаберже: ювелирное искусство и история Романовых
Погрузитесь в сверкающий мир Фаберже, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя тайны великих мастеров
Начало: Наб. Фонтанки,21
13 июня в 12:00
17 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Музей Фаберже для детей и их родителей
Интерактивная экскурсия по одному из самых ярких музеев Петербурга
Начало: В музее Фаберже
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
от 67006 030₽ за всё до 12 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Семейные тайны Дома Романовых (с экскурсией в музее Фаберже)
Узнать о личной жизни представителей династии, правящей в России 304 года
Начало: У станции метро «Гостиный двор»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
50004 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Музей Фаберже, или Мир самого известного русского ювелира
Открыть секреты роскошных изделий и узнать больше о жизни аристократии
Начало: На набережной реки Фонтанки
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
5 200₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1 час
Экскурсия по залам постоянной экспозиции Музея Фаберже
Начало: Набережная реки Фонтанки, 21
Расписание: Смотрите свободные даты
9 июня в 19:00
1 000₽ за человека
скидка
25%
Индивидуальная
1.5 часа
Музей Фаберже: путешествие в мир блеска и роскоши
Изучить коллекцию сверкающих шедевров и узнать, как ювелир шутил над своими клиентами
Начало: На набережной реки Фонтанки
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
38502 888₽ за всё до 7 чел.
Билеты
1 час
Билет в Музей Фаберже - Встреча с искусством императорской России
Окунитесь в мир роскоши и изысканности с билетом в Музей Фаберже, где история оживает через ювелирные шедевры
Начало: Набережная реки Фонтанки, 21
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
500₽ за билет
Билеты
1 час
Аудиоэкскурсия с билетами в Музей Фаберже
Начало: Вход в Музей Фаберже (наб. реки Фонтанки, 21)
Расписание: Музей Фаберже работает ежедневно, с 10:00 до 21:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
990₽ за билет
Индивидуальная
1.5 часа
Фаберже - король ювелиров, ювелир королей
Начало: Наб Фонтанки 21
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Китч или искусство? Феномен Карла Фаберже
Изучить художественный почерк величайшего ювелира России и секреты его успеха
Начало: Возле музея Фаберже
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
4 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия в Музей Фаберже
Начало: Набережная реки Фонтанки, 21
Расписание: Ежедневно с 10.00 до 20:45
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 5 000₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Фаберже - король ювелиров
Отправиться в Шуваловский дворец и познакомиться с работами талантливого мастера в группе
Начало: На Невском проспекте
Расписание: во вторник и воскресенье в 14:00
9 июня в 14:00
11 июня в 14:00
800₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Музей Фаберже: знакомство с сокровищами
Посетить знаменитый музей и полюбоваться шедеврами ювелирного искусства с профессиональным гидом
Начало: У Шуваловского дворца
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
5 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
По следам Карла Фаберже: семейная экскурсия
Перенестись в сверкающий мир эпохи Романовых и узнать самое интересное о шедеврах ювелира
Начало: музей Фаберже
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Фаберже: ювелир королей и король ювелиров
Разобраться в истоках фабержемании, однажды захватившей мир
Начало: В холле музея Фаберже
9 июня в 16:00
10 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Билеты
2 часа
Карл Фаберже - один на миллион (экскурсия по музею без очередей)
Увидеть работы легендарного русского ювелира и узнать, как пользоваться полиссуаром
Начало: недалеко от станции метро «Невский проспект»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
82006 970₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
Пир на весь мир: что пили цари и аристократы в 19 веке
Познакомиться с наследием великого мастера и узнать о его связи с гастрономической культурой
Начало: Возле музея Фаберже
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
65005 200₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
Фирма Фаберже и другие поставщики Романовых
Исследовать закулисье легендарной мастерской, неизвестные имена и факты
Начало: В Музее Фаберже
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
65005 200₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
1 час
Ювелирная сказка в музее Фаберже
Оценить богатую коллекцию и раскрыть тайны «министра ювелирного искусства» в мини-группе
Начало: Невский пр., д. 66, угол с Фонтанкой
Расписание: во вторник и воскресенье в 14:00
9 июня в 14:00
11 июня в 14:00
828₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Истории успеха Фаберже и Елисеевых
Зайти в музей и магазин и узнать о взлётах и падениях ювелирной и торговой империй
Начало: На набережной Фонтанки
20 июня в 10:00
22 июня в 12:00
65005 200₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
Мини-группа
1 час
Фаберже: жизнь и творчество в одном музее (мини-группа)
Пройти по залам Шуваловского дворца, рассмотреть ювелирные изделия и эмали и узнать много нового
Начало: На Невском проспекте
Расписание: во вторник и воскресенье в 14:00
9 июня в 14:00
11 июня в 14:00
850808₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
Картье и Фаберже: истории двух ювелирных домов
Рассмотреть два разных подхода к искусству, которые привели к одинаково ошеломительному успеху
Начало: В музее Фаберже
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
65005 200₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
Живопись в музее Фаберже
Увидеть оригиналы Айвазовского и Ренуара и узнать, какой день был лучшим в жизни Коровина
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
65005 200₽ за всё до 6 чел.
Аудиогид
1.5 часа
«Золотой треугольник» на катере: канал Грибоедова, р. Мойка и р. Фонтанка
В уютной мини-группе проплыть по центру Петербурга под рассказы аудиогида
Начало: На причале «Никольские ряды»
Завтра в 11:15
9 июня в 11:15
1 000₽ за человека
Аудиогид
1 час
Аудиоэкскурсия: Истории ювелирных домов Петербурга
Начало: Гостиница «Астория»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за человека
Аудиогид
1 час
Исторический центр: аудио прогулка от метро Невский проспект
Начало: Невский проспект, д. 30, Центральный район
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Блестящий мир Фаберже
Узнать историю успеха ювелирного дома и по желанию съесть императорскую «Курочку»
Начало: В музее Фаберже
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
53004 770₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия4 июня 2024Долго выбирали здесь вариант экскурсии по Музею Фаберже и теперь точно могу сказать, что не ошиблись. Все прошло легко и
- ААнастасия3 июня 2024Экскурсия очень интересная, живая, подача материала легкая. Рекомендую данную экскурсию
- ТТатьяна3 июня 2024Хорошо,что взяла аудиогида, ходила столько,сколько хотела, а так же после прослушивания ставила на паузу, и рассматривала ближе
- IIrina3 июня 2024Рекомендую!
- YYakov1 июня 2024Александра, спасибо за интересную экскурсию! Мы понимали, что за 1.5-2 часа сложно показать масштабность величия Фаберже. Но вам удалось даже
- ЕЕлена31 мая 2024Красивейшие экспонаты! Тончайшая работа! Просто восторг! Спасибо Софие за замечательную экскурсию! Мне и дочери 13 лет было очень интересно слушать гида. София - интересный рассказчик и приятный собеседник.
- ННаталья27 мая 2024Были с дочкой 11 лет на экскурсии, гид Ольга старалась давать материал так, чтобы было интересно и взрослым, и ребенку.
- ЮЮлия27 мая 2024Потрясающе интересная экскурсия. Очень приятный девушка, рассказывает доступно, хорошо владеет материалом. Экскурсия прошла на одном дыхании. Рекомендую 100 %.
- ММаргарита27 мая 2024Великолепная экскурсия, подача материала и знания! Время пролетело незаметно, хотелось чтобы она не заканчивалась. Спасибо Екатерине. Будем рекомендовать всем!
- ЕЕлена26 мая 2024Очень понравилась экскурсия, информативная, интересная. Алина - прекрасный экскурсовод. Рекомендуем ❤️
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