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Нам очень понравилось, было очень интересно всем! Единственный момент, кторый оставил очень неприятный осадок - это цена билетов в музей. Сами по ценам музея мы их взять не можем (500р на взрослого и 250р для школьника), а должны приобрести у организатора по 1000р на человека. В нашем случае 2000р вместо 750р… И плюс цена экскурсии 1500 на человека. Если мы оплачиваем эксурсию, почему должны оплачивать билеты по цене в 2,5 раза дороже??? Получается скрытая цена. Очень довольны экскурсоводом, но из-за ценовой политики организатора, друзьям рекомендовать не буду, можно записаться на экскурсию и в самом музее.