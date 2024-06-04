Экскурсии в музей Фаберже

Найдено 32 экскурсии в категории «Музей Фаберже» в Санкт-Петербурге, цены от 500 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Музей Фаберже с лицензированным гидом
🚶 Пешая
Групповая
1 час
25 отзывов
Музей Фаберже с лицензированным гидом в Санкт-Петербурге
Посетите Музей Фаберже в Санкт-Петербурге с лицензированным гидом. Узнайте о пасхальных яйцах Романовых и редких предметах русского ювелирного искусства
Начало: На набережной Фонтанки
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 16:00
1 500 за человека
Музей Фаберже: билет и аудиоэкскурсия
Билеты
1 час
25 отзывов
Музей Фаберже: билет и аудиоэкскурсия в Санкт-Петербурге
Погрузитесь в мир ювелирного искусства с билетом в Музей Фаберже и аудиоэкскурсией. Откройте для себя легендарные пасхальные яйца и другие шедевры
Начало: У входа в музей Фаберже
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
990 за билет
Империя Фаберже
Индивидуальная
1.5 часа
46 отзывов
Империя Фаберже
Полюбоваться objets de fantaisie и узнать, как сложилась судьба придворного ювелира
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 16:00
10 июня в 17:00
5 400 за всё до 5 чел.
Фаберже и Спас на Крови: искусство на изломе веков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Фаберже и Спас на Крови: путешествие сквозь искусство и время в Санкт-Петербурге
Откройте для себя мир роскоши и истории с экскурсией по музею Фаберже и храму Спас на Крови в Санкт-Петербурге
Начало: У входа в музей Фаберже
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
7 500 за всё до 2 чел.
Музей Фаберже: сага о ювелире
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
49 отзывов
Музей Фаберже в Санкт-Петербурге: погружение в мир ювелирного искусства
Познакомьтесь с жизнью и творчеством Карла Фаберже, посетив уникальную экскурсию в его музей. Истории, шедевры и секреты ждут вас
Начало: У Аничкова моста
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
7 379 за всё до 2 чел.
Сверкающий мир Фаберже
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Экскурсия в мир Фаберже: ювелирное искусство и история Романовых
Погрузитесь в сверкающий мир Фаберже, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя тайны великих мастеров
Начало: Наб. Фонтанки,21
13 июня в 12:00
17 июня в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.
Музей Фаберже для детей и их родителей
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
93 отзыва
Музей Фаберже для детей и их родителей
Интерактивная экскурсия по одному из самых ярких музеев Петербурга
Начало: В музее Фаберже
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
от 67006 030 за всё до 12 чел.
Семейные тайны Дома Романовых (с экскурсией в музее Фаберже)
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Семейные тайны Дома Романовых (с экскурсией в музее Фаберже)
Узнать о личной жизни представителей династии, правящей в России 304 года
Начало: У станции метро «Гостиный двор»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
50004 000 за всё до 15 чел.
Музей Фаберже, или Мир самого известного русского ювелира
Индивидуальная
1.5 часа
18 отзывов
Музей Фаберже, или Мир самого известного русского ювелира
Открыть секреты роскошных изделий и узнать больше о жизни аристократии
Начало: На набережной реки Фонтанки
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
5 200 за всё до 10 чел.
Экскурсия по залам постоянной экспозиции Музея Фаберже
🚶 Пешая
Групповая
1 час
35 отзывов
Экскурсия по залам постоянной экспозиции Музея Фаберже
Начало: Набережная реки Фонтанки, 21
Расписание: Смотрите свободные даты
9 июня в 19:00
1 000 за человека
Музей Фаберже: путешествие в мир блеска и роскоши
скидка
25%
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Музей Фаберже: путешествие в мир блеска и роскоши
Изучить коллекцию сверкающих шедевров и узнать, как ювелир шутил над своими клиентами
Начало: На набережной реки Фонтанки
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
38502 888 за всё до 7 чел.
Билеты в Музей Фаберже
Билеты
1 час
357 отзывов
Билет в Музей Фаберже - Встреча с искусством императорской России
Окунитесь в мир роскоши и изысканности с билетом в Музей Фаберже, где история оживает через ювелирные шедевры
Начало: Набережная реки Фонтанки, 21
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
500 за билет
Аудиоэкскурсия с билетами в Музей Фаберже
🚶 Пешая
Билеты
1 час
59 отзывов
Аудиоэкскурсия с билетами в Музей Фаберже
Начало: Вход в Музей Фаберже (наб. реки Фонтанки, 21)
Расписание: Музей Фаберже работает ежедневно, с 10:00 до 21:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
990 за билет
Фаберже - король ювелиров, ювелир королей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Фаберже - король ювелиров, ювелир королей
Начало: Наб Фонтанки 21
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 5 чел.
Китч или искусство? Феномен Карла Фаберже
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Китч или искусство? Феномен Карла Фаберже
Изучить художественный почерк величайшего ювелира России и секреты его успеха
Начало: Возле музея Фаберже
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
4 670 за всё до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия в Музей Фаберже
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Музей Фаберже
Начало: Набережная реки Фонтанки, 21
Расписание: Ежедневно с 10.00 до 20:45
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 5 000 за всё до 2 чел.
Фаберже - король ювелиров
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
Фаберже - король ювелиров
Отправиться в Шуваловский дворец и познакомиться с работами талантливого мастера в группе
Начало: На Невском проспекте
Расписание: во вторник и воскресенье в 14:00
9 июня в 14:00
11 июня в 14:00
800 за человека
Музей Фаберже: знакомство с сокровищами
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Музей Фаберже: знакомство с сокровищами
Посетить знаменитый музей и полюбоваться шедеврами ювелирного искусства с профессиональным гидом
Начало: У Шуваловского дворца
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
5 500 за всё до 7 чел.
По следам Карла Фаберже: семейная экскурсия
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
По следам Карла Фаберже: семейная экскурсия
Перенестись в сверкающий мир эпохи Романовых и узнать самое интересное о шедеврах ювелира
Начало: музей Фаберже
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 200 за всё до 10 чел.
Фаберже: ювелир королей и король ювелиров
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Фаберже: ювелир королей и король ювелиров
Разобраться в истоках фабержемании, однажды захватившей мир
Начало: В холле музея Фаберже
9 июня в 16:00
10 июня в 10:00
6 500 за всё до 10 чел.
Карл Фаберже - один на миллион (экскурсия по музею без очередей)
скидка
15%
Билеты
2 часа
6 отзывов
Карл Фаберже - один на миллион (экскурсия по музею без очередей)
Увидеть работы легендарного русского ювелира и узнать, как пользоваться полиссуаром
Начало: недалеко от станции метро «Невский проспект»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
82006 970 за всё до 6 чел.
Пир на весь мир: что пили цари и аристократы в 19 веке
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Пир на весь мир: что пили цари и аристократы в 19 веке
Познакомиться с наследием великого мастера и узнать о его связи с гастрономической культурой
Начало: Возле музея Фаберже
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
65005 200 за всё до 6 чел.
Фирма Фаберже и другие поставщики Романовых
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Фирма Фаберже и другие поставщики Романовых
Исследовать закулисье легендарной мастерской, неизвестные имена и факты
Начало: В Музее Фаберже
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
65005 200 за всё до 6 чел.
Ювелирная сказка в музее Фаберже
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Ювелирная сказка в музее Фаберже
Оценить богатую коллекцию и раскрыть тайны «министра ювелирного искусства» в мини-группе
Начало: Невский пр., д. 66, угол с Фонтанкой
Расписание: во вторник и воскресенье в 14:00
9 июня в 14:00
11 июня в 14:00
828 за человека
Истории успеха Фаберже и Елисеевых
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Истории успеха Фаберже и Елисеевых
Зайти в музей и магазин и узнать о взлётах и падениях ювелирной и торговой империй
Начало: На набережной Фонтанки
20 июня в 10:00
22 июня в 12:00
65005 200 за всё до 6 чел.
Фаберже: жизнь и творчество в одном музее (мини-группа)
🚶 Пешая
скидка
5%
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Фаберже: жизнь и творчество в одном музее (мини-группа)
Пройти по залам Шуваловского дворца, рассмотреть ювелирные изделия и эмали и узнать много нового
Начало: На Невском проспекте
Расписание: во вторник и воскресенье в 14:00
9 июня в 14:00
11 июня в 14:00
850808 за человека
Картье и Фаберже: истории двух ювелирных домов
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Картье и Фаберже: истории двух ювелирных домов
Рассмотреть два разных подхода к искусству, которые привели к одинаково ошеломительному успеху
Начало: В музее Фаберже
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
65005 200 за всё до 6 чел.
Живопись в музее Фаберже
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Живопись в музее Фаберже
Увидеть оригиналы Айвазовского и Ренуара и узнать, какой день был лучшим в жизни Коровина
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
65005 200 за всё до 6 чел.
«Золотой треугольник» на катере: канал Грибоедова, р. Мойка и р. Фонтанка
🚤 На катере
Аудиогид
1.5 часа
5 отзывов
«Золотой треугольник» на катере: канал Грибоедова, р. Мойка и р. Фонтанка
В уютной мини-группе проплыть по центру Петербурга под рассказы аудиогида
Начало: На причале «Никольские ряды»
Завтра в 11:15
9 июня в 11:15
1 000 за человека
Аудиоэкскурсия: Истории ювелирных домов Петербурга
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Аудиоэкскурсия: Истории ювелирных домов Петербурга
Начало: Гостиница «Астория»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990 за человека
Исторический центр: аудио прогулка от метро Невский проспект
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Исторический центр: аудио прогулка от метро Невский проспект
Начало: Невский проспект, д. 30, Центральный район
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790 за человека
Блестящий мир Фаберже
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Блестящий мир Фаберже
Узнать историю успеха ювелирного дома и по желанию съесть императорскую «Курочку»
Начало: В музее Фаберже
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
53004 770 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    4 июня 2024
    Музей Фаберже: путешествие в мир блеска и роскоши
    Долго выбирали здесь вариант экскурсии по Музею Фаберже и теперь точно могу сказать, что не ошиблись. Все прошло легко и
    читать дальше

    очень интересно, познавательно. Экскурсия была от части интерактивной. Какие-то дополнительные материалы Александра показывала на планшете и даже была небольшая игра. Запомнили много интересных фактов и теперь с восторгом рассказываем друзьям) Гид отвечала на все наши вопросы, которые касается экспозиции музея. Александра, спасибо вам еще раз!

    Долго выбирали здесь вариант экскурсии по Музею Фаберже и теперь точно могу сказать, что не ошиблисьДолго выбирали здесь вариант экскурсии по Музею Фаберже и теперь точно могу сказать, что не ошиблись
  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Фаберже и Спас на Крови: искусство на изломе веков
    Экскурсия очень интересная, живая, подача материала легкая. Рекомендую данную экскурсию
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Музей Фаберже: билет и аудиоэкскурсия
    Хорошо,что взяла аудиогида, ходила столько,сколько хотела, а так же после прослушивания ставила на паузу, и рассматривала ближе
    Хорошо,что взяла аудиогида, ходила столько,сколько хотела, а так же после прослушивания ставила на паузу, и рассматривала ближеХорошо,что взяла аудиогида, ходила столько,сколько хотела, а так же после прослушивания ставила на паузу, и рассматривала ближеХорошо,что взяла аудиогида, ходила столько,сколько хотела, а так же после прослушивания ставила на паузу, и рассматривала ближеХорошо,что взяла аудиогида, ходила столько,сколько хотела, а так же после прослушивания ставила на паузу, и рассматривала ближе
  • I
    Irina
    3 июня 2024
    Музей Фаберже с лицензированным гидом
    Рекомендую!
  • Y
    Yakov
    1 июня 2024
    Музей Фаберже: путешествие в мир блеска и роскоши
    Александра, спасибо за интересную экскурсию! Мы понимали, что за 1.5-2 часа сложно показать масштабность величия Фаберже. Но вам удалось даже
    читать дальше

    больше. Вы влюбили нас в целую эпоху. Уровень профессионализма самого высшего класса. Время пролатело незаметно. Надеемся на встречу в следующую нашу поездку в Санкт-Петербург и желаем вам удачи. Спасибо!

    Александра, спасибо за интересную экскурсию! Мы понимали, что за 1.5-2 часа сложно показать масштабность величия ФабержеАлександра, спасибо за интересную экскурсию! Мы понимали, что за 1.5-2 часа сложно показать масштабность величия ФабержеАлександра, спасибо за интересную экскурсию! Мы понимали, что за 1.5-2 часа сложно показать масштабность величия Фаберже
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Музей Фаберже для детей и их родителей
    Красивейшие экспонаты! Тончайшая работа! Просто восторг! Спасибо Софие за замечательную экскурсию! Мне и дочери 13 лет было очень интересно слушать гида. София - интересный рассказчик и приятный собеседник.
    Красивейшие экспонаты! Тончайшая работа! Просто восторг! Спасибо Софие за замечательную экскурсию! Мне и дочери 13 летКрасивейшие экспонаты! Тончайшая работа! Просто восторг! Спасибо Софие за замечательную экскурсию! Мне и дочери 13 летКрасивейшие экспонаты! Тончайшая работа! Просто восторг! Спасибо Софие за замечательную экскурсию! Мне и дочери 13 лет
  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Музей Фаберже с лицензированным гидом
    Были с дочкой 11 лет на экскурсии, гид Ольга старалась давать материал так, чтобы было интересно и взрослым, и ребенку.
    читать дальше

    Нам очень понравилось, было очень интересно всем! Единственный момент, кторый оставил очень неприятный осадок - это цена билетов в музей. Сами по ценам музея мы их взять не можем (500р на взрослого и 250р для школьника), а должны приобрести у организатора по 1000р на человека. В нашем случае 2000р вместо 750р… И плюс цена экскурсии 1500 на человека. Если мы оплачиваем эксурсию, почему должны оплачивать билеты по цене в 2,5 раза дороже??? Получается скрытая цена. Очень довольны экскурсоводом, но из-за ценовой политики организатора, друзьям рекомендовать не буду, можно записаться на экскурсию и в самом музее.

  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Музей Фаберже: путешествие в мир блеска и роскоши
    Потрясающе интересная экскурсия. Очень приятный девушка, рассказывает доступно, хорошо владеет материалом. Экскурсия прошла на одном дыхании. Рекомендую 100 %.
  • М
    Маргарита
    27 мая 2024
    Фаберже и Спас на Крови: искусство на изломе веков
    Великолепная экскурсия, подача материала и знания! Время пролетело незаметно, хотелось чтобы она не заканчивалась. Спасибо Екатерине. Будем рекомендовать всем!
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    По следам Карла Фаберже: семейная экскурсия
    Очень понравилась экскурсия, информативная, интересная. Алина - прекрасный экскурсовод. Рекомендуем ❤️
    Очень понравилась экскурсия, информативная, интересная. Алина - прекрасный экскурсовод. Рекомендуем ❤️Очень понравилась экскурсия, информативная, интересная. Алина - прекрасный экскурсовод. Рекомендуем ❤️Очень понравилась экскурсия, информативная, интересная. Алина - прекрасный экскурсовод. Рекомендуем ❤️Очень понравилась экскурсия, информативная, интересная. Алина - прекрасный экскурсовод. Рекомендуем ❤️Очень понравилась экскурсия, информативная, интересная. Алина - прекрасный экскурсовод. Рекомендуем ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Музей Фаберже»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 32
  1. Музей Фаберже с лицензированным гидом
  2. Музей Фаберже: билет и аудиоэкскурсия
  3. Империя Фаберже
  4. Фаберже и Спас на Крови: искусство на изломе веков
  5. Музей Фаберже: сага о ювелире
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Музей Фаберже" можно забронировать 32 экскурсии от 500 до 7 500 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 840 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 32 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Музей Фаберже», 840 ⭐ отзывов, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам