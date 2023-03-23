в понедельник в 17:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00

Музей Фаберже с лицензированным гидом

Легенды мирового ювелирного искусства и другие сокровища Российской империи

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Блеск тысяч бриллиантов, филигранное мастерство ювелиров, фамильные ценности царственных особ — и всё это в интерьерах старинного Шуваловского дворца.

Добро пожаловать в мир роскоши и изящного искусства! Вы познакомитесь с главными шедеврами собрания и историей фирмы Фаберже. Узнаете о рождении и судьбе пасхальной коллекции. А также рассмотрите любопытные предметы обихода петербургского аристократа.
Музей Фаберже с лицензированным гидом
Музей Фаберже с лицензированным гидом
Музей Фаберже с лицензированным гидом
Музей Фаберже с лицензированным гидом
Музей Фаберже с лицензированным гидом
Музей Фаберже с лицензированным гидом
Музей Фаберже с лицензированным гидом
Музей Фаберже с лицензированным гидом
Музей Фаберже с лицензированным гидом
Музей Фаберже с лицензированным гидом
Музей Фаберже с лицензированным гидом
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Описание

Преимущества моих экскурсий

  • Экспертность. Я официальный гид музея Фаберже и прекрасно ориентируюсь в его коллекции.
  • Продуманность маршрута. За час вы осмотрите главное и испытаете чувство интеллектуального и эстетического насыщения.
  • Экономия времени. Со мной вы зайдёте в музей без очереди (на определённый сеанс)
  • Персональный подход. Я уделю внимание каждому и отвечу на все вопросы.

Что вас ожидает

Фамильные ценности Романовых

Легендарные пасхальные яйца изготавливались по заказу Александра III и Николая II, которые преподносили их в дар членам императорской семьи. Я расскажу, с чего началась эта традиция, как сокровища придворного ювелира покинули Россию и снова вернулись в Петербург. Вы выясните, как работают механизмы изделий и какое творение из этой серии — самое дорогое. И конечно, увидите сами шедевры — в собрании их девять.

Уникальная коллекция музея

Кроме пасхальных яиц, в музее представлены редкие предметы русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств 19-20 вв. Как самой фирмы Фаберже, так и других мастеров.

  • Вы узнаете, что такое «обжедар» и какие секреты скрывают эти фантазийные предметы.
  • Мы поговорим об изделиях, которые заказывала мировая элита у Карла Фаберже.
  • Кроме того, вы познакомитесь с такими любопытными предметами, как марочница, несессер, полиссуар, минодьер, бонбоньерки. И узнаете, как изменилась роль этих вещиц за 100 лет.
  • А также рассмотрите кабинетские подарки Его Императорского Величества, каменный зоопарк Фаберже и предметы питейной традиции.

🏛 Музей Фаберже расположен в Шуваловском дворце, построенном ещё при Екатерине II. Кроме осмотра коллекции, вы услышите о знаменитой дворянской семье, которая здесь жила, а ещё о некоторых секретах придворного этикета и бальных традициях.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается входной билет в музей: 1000 руб. /чел.

в понедельник в 17:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 17:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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