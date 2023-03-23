в понедельник в 17:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Преимущества моих экскурсий
Экспертность. Я официальный гид музея Фаберже и прекрасно ориентируюсь в его коллекции.
Продуманность маршрута. За час вы осмотрите главное и испытаете чувство интеллектуального и эстетического насыщения.
Экономия времени. Со мной вы зайдёте в музей без очереди (на определённый сеанс)
Персональный подход. Я уделю внимание каждому и отвечу на все вопросы.
Что вас ожидает
Фамильные ценности Романовых
Легендарные пасхальные яйца изготавливались по заказу Александра III и Николая II, которые преподносили их в дар членам императорской семьи. Я расскажу, с чего началась эта традиция, как сокровища придворного ювелира покинули Россию и снова вернулись в Петербург. Вы выясните, как работают механизмы изделий и какое творение из этой серии — самое дорогое. И конечно, увидите сами шедевры — в собрании их девять.
Уникальная коллекция музея
Кроме пасхальных яиц, в музее представлены редкие предметы русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств 19-20 вв. Как самой фирмы Фаберже, так и других мастеров.
Вы узнаете, что такое «обжедар» и какие секреты скрывают эти фантазийные предметы.
Мы поговорим об изделиях, которые заказывала мировая элита у Карла Фаберже.
Кроме того, вы познакомитесь с такими любопытными предметами, как марочница, несессер, полиссуар, минодьер, бонбоньерки. И узнаете, как изменилась роль этих вещиц за 100 лет.
А также рассмотрите кабинетские подарки Его Императорского Величества, каменный зоопарк Фаберже и предметы питейной традиции.
🏛 Музей Фаберже расположен в Шуваловском дворце, построенном ещё при Екатерине II. Кроме осмотра коллекции, вы услышите о знаменитой дворянской семье, которая здесь жила, а ещё о некоторых секретах придворного этикета и бальных традициях.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается входной билет в музей: 1000 руб. /чел.
в понедельник в 17:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на набережной Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 17:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела 1807 экскурсий для 2954 туристов
Я люблю рассказывать истории: скучные факты обрастают любопытными подробностями, и вот мы вместе сопереживаем историческим персонажам и погружаемся в эпоху. Именно так мне хочется рассказать вам об истории России, ведь Петербург — сцена, на которой разыгрывались самые значимые события Российской Империи. Я профессиональный аккредитованный гид по Санкт-Петербургу, закончила школу гидов «Интурист», чтобы рассказывать о городе иностранцам. За сезон более 1500 человек услышали мои рассказы о Петре I, Достоевском, Пушкине… Более 100 раз посетила Эрмитаж, более 70 раз видела развод мостов, получила более 1000 позитивных отзывов. А сейчас провожу экскурсии на русском языке. В прошлом 2020 году город взорвала наша новая уникальная экскурсия — к Северным островам на закат. Необычный маршрут, новые виды и панорамы города, увлекательная беседа на исторические темы. Увидимся на борту теплохода.
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