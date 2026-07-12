в понедельник в 17:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00

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Музей Фаберже с лицензированным гидом

Легенды мирового ювелирного искусства и другие сокровища Российской империи
Блеск тысяч бриллиантов, филигранное мастерство ювелиров, фамильные ценности царственных особ — и всё это в интерьерах старинного Шуваловского дворца.

Добро пожаловать в мир роскоши и изящного искусства! Вы познакомитесь с главными шедеврами собрания и историей фирмы Фаберже. Узнаете о рождении и судьбе пасхальной коллекции. А также рассмотрите любопытные предметы обихода петербургского аристократа.
5
73 отзыва
Музей Фаберже с лицензированным гидом
Музей Фаберже с лицензированным гидом
Музей Фаберже с лицензированным гидом

Описание экскурсии

Преимущества моих экскурсий

  • Экспертность. Я официальный гид Музея Фаберже и прекрасно ориентируюсь в его коллекции.
  • Продуманность маршрута. За час вы осмотрите главное и испытаете чувство интеллектуального и эстетического насыщения.
  • Экономия времени. Со мной вы зайдёте в музей без очереди (на определённый сеанс)
  • Персональный подход. Я уделю внимание каждому и отвечу на все вопросы.

Что вас ожидает

Фамильные ценности Романовых

Легендарные пасхальные яйца изготавливались по заказу Александра III и Николая II, которые преподносили их в дар членам императорской семьи. Я расскажу, с чего началась эта традиция, как сокровища придворного ювелира покинули Россию и снова вернулись в Петербург. Вы выясните, как работают механизмы изделий и какое творение из этой серии — самое дорогое. И конечно, увидите сами шедевры — в собрании их девять.

Уникальная коллекция музея

Кроме пасхальных яиц, в музее представлены редкие предметы русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств 19-20 вв. Как самой фирмы Фаберже, так и других мастеров.

  • Вы узнаете, что такое «обжедар» и какие секреты скрывают эти фантазийные предметы.
  • Мы поговорим об изделиях, которые заказывала мировая элита у Карла Фаберже.
  • Кроме того, вы познакомитесь с такими любопытными предметами, как марочница, несессер, полиссуар, минодьер, бонбоньерки. И поймете, как изменилась роль этих вещиц за 100 лет.
  • А также рассмотрите кабинетские подарки Его Императорского Величества, каменный зоопарк Фаберже и предметы питейной традиции.

🏛 Музей Фаберже расположен в Шуваловском дворце, построенном ещё при Екатерине II. Кроме осмотра коллекции, вы услышите о знаменитой дворянской семье, которая здесь жила, а ещё о некоторых секретах придворного этикета и бальных традициях.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается входной билет в музей: 1300 руб. /чел.
  • По договорённости возможно начать экскурсию в другое время
  • Можем провести экскурсию для большей компании (подробности в переписке)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 12263 туристов
Я люблю рассказывать истории: скучные факты обрастают любопытными подробностями, и вот мы вместе сопереживаем историческим персонажам и погружаемся в эпоху. Именно так мне хочется рассказать вам об истории России, ведь
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Петербург — сцена, на которой разыгрывались самые значимые события Российской Империи. Я профессиональный аккредитованный гид по Санкт-Петербургу, закончила школу гидов «Интурист», чтобы рассказывать о городе иностранцам. За сезон более 1500 человек услышали мои рассказы о Петре I, Достоевском, Пушкине… Более 100 раз посетила Эрмитаж, более 70 раз видела развод мостов, получила более 1000 позитивных отзывов. А сейчас провожу экскурсии на русском языке. В прошлом 2020 году город взорвала наша новая уникальная экскурсия — к Северным островам на закат. Необычный маршрут, новые виды и панорамы города, увлекательная беседа на исторические темы. Увидимся на борту теплохода.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 73 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Инна
Прекрасная экскурсия в музее Фаберже! Дворец Шуваловых прекрасен сам по себе, но с гидом Алёной он заиграл новыми красками. Профессиональный, деликатный и очень вдохновляющий рассказ. Мы наслаждались каждым моментом, рассматривая бесценные шедевры. Это лучшее знакомство с ювелирным искусством, которое только можно представить.
Прекрасная экскурсия в музее Фаберже! Дворец Шуваловых прекрасен сам по себе, но с гидом Алёной он
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Е
В новогодние каникулы с семьей посетили Музей Фаберже в сопровождении замечательного гида Ольги. (организатор экскурсии Анна). Детям и взрослым очень понравилось!!! Удачная подача материала, выбор удобных локаций для осмотра прекрасных
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экспонатов музея, использования аудиогида для удобства нашей микрогруппы. Несмотря на огромное количество посетителей в музее мы чувствовали себя уютно и в полной мере насладились красотой ювелирных изделий, посуды, картин, икон, парадных залов дворца!!! Спасибо Ольге за яркий рассказ и чудесную организацию нашей экскурсии. Всем советую данного организатора экскурсий. Наши воспоминания, впечатления и эмоции бесценны и на всю жизнь!!! Уверена, что семья запомнит это замечательное информативное совместное посещение уникального музея в сопровождении прекрасного квалифицированного гида!

В новогодние каникулы с семьей посетили Музей Фаберже в сопровождении замечательного гида Ольги. (организатор экскурсии Анна).
В новогодние каникулы с семьей посетили Музей Фаберже в сопровождении замечательного гида Ольги. (организатор экскурсии Анна).
В новогодние каникулы с семьей посетили Музей Фаберже в сопровождении замечательного гида Ольги. (организатор экскурсии Анна).
В новогодние каникулы с семьей посетили Музей Фаберже в сопровождении замечательного гида Ольги. (организатор экскурсии Анна).
В новогодние каникулы с семьей посетили Музей Фаберже в сопровождении замечательного гида Ольги. (организатор экскурсии Анна).
В новогодние каникулы с семьей посетили Музей Фаберже в сопровождении замечательного гида Ольги. (организатор экскурсии Анна).
В новогодние каникулы с семьей посетили Музей Фаберже в сопровождении замечательного гида Ольги. (организатор экскурсии Анна).
В новогодние каникулы с семьей посетили Музей Фаберже в сопровождении замечательного гида Ольги. (организатор экскурсии Анна).+2
В новогодние каникулы с семьей посетили Музей Фаберже в сопровождении замечательного гида Ольги. (организатор экскурсии Анна).
В новогодние каникулы с семьей посетили Музей Фаберже в сопровождении замечательного гида Ольги. (организатор экскурсии Анна).
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Е
Такого гида как Оксана я не видела никогда. Человек знает все от и до. Слушала с открытым ртом ее завораживающие слова. Рекомендую очень. Спасибо за такую прекрасную экскурсию, обязательно еще воспользуемся ее услугами
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Л
Большое спасибо за организацию экскурсии. Было очень интересно. Узнали для себя много нового.
Большое спасибо за организацию экскурсии. Было очень интересно. Узнали для себя много нового.
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П
Очень понравилась экскурсия, ни разу не пожалели, что взяли экскурсию именно с экскурсоводом👍
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Татьяна
Очень понравилась экскурсия и гид Алена. Рассказывала емко, интересно, без воды и дала много информации. Остались очень довольны экскурсией 👍🏻
Очень понравилась экскурсия и гид Алена. Рассказывала емко, интересно, без воды и дала много информации. Остались очень довольны экскурсией 👍🏻
Очень понравилась экскурсия и гид Алена. Рассказывала емко, интересно, без воды и дала много информации. Остались очень довольны экскурсией 👍🏻
Очень понравилась экскурсия и гид Алена. Рассказывала емко, интересно, без воды и дала много информации. Остались очень довольны экскурсией 👍🏻
Очень понравилась экскурсия и гид Алена. Рассказывала емко, интересно, без воды и дала много информации. Остались очень довольны экскурсией 👍🏻
Очень понравилась экскурсия и гид Алена. Рассказывала емко, интересно, без воды и дала много информации. Остались очень довольны экскурсией 👍🏻
Очень понравилась экскурсия и гид Алена. Рассказывала емко, интересно, без воды и дала много информации. Остались очень довольны экскурсией 👍🏻
Очень понравилась экскурсия и гид Алена. Рассказывала емко, интересно, без воды и дала много информации. Остались очень довольны экскурсией 👍🏻
Очень понравилась экскурсия и гид Алена. Рассказывала емко, интересно, без воды и дала много информации. Остались очень довольны экскурсией 👍🏻
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