в понедельник в 17:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00

Блеск тысяч бриллиантов, филигранное мастерство ювелиров, фамильные ценности царственных особ — и всё это в интерьерах старинного Шуваловского дворца. Добро пожаловать в мир роскоши и изящного искусства! Вы познакомитесь с главными шедеврами собрания и историей фирмы Фаберже. Узнаете о рождении и судьбе пасхальной коллекции. А также рассмотрите любопытные предметы обихода петербургского аристократа.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Преимущества моих экскурсий

Экспертность . Я официальный гид Музея Фаберже и прекрасно ориентируюсь в его коллекции.

. Я официальный гид Музея Фаберже и прекрасно ориентируюсь в его коллекции. Продуманность маршрута . За час вы осмотрите главное и испытаете чувство интеллектуального и эстетического насыщения.

. За час вы осмотрите главное и испытаете чувство интеллектуального и эстетического насыщения. Экономия времени . Со мной вы зайдёте в музей без очереди (на определённый сеанс)

. Со мной вы зайдёте в музей без очереди (на определённый сеанс) Персональный подход. Я уделю внимание каждому и отвечу на все вопросы.

Что вас ожидает

Фамильные ценности Романовых

Легендарные пасхальные яйца изготавливались по заказу Александра III и Николая II, которые преподносили их в дар членам императорской семьи. Я расскажу, с чего началась эта традиция, как сокровища придворного ювелира покинули Россию и снова вернулись в Петербург. Вы выясните, как работают механизмы изделий и какое творение из этой серии — самое дорогое. И конечно, увидите сами шедевры — в собрании их девять.

Уникальная коллекция музея

Кроме пасхальных яиц, в музее представлены редкие предметы русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств 19-20 вв. Как самой фирмы Фаберже, так и других мастеров.

Вы узнаете, что такое «обжедар» и какие секреты скрывают эти фантазийные предметы.

Мы поговорим об изделиях, которые заказывала мировая элита у Карла Фаберже.

Кроме того, вы познакомитесь с такими любопытными предметами, как марочница, несессер, полиссуар, минодьер, бонбоньерки. И поймете, как изменилась роль этих вещиц за 100 лет.

А также рассмотрите кабинетские подарки Его Императорского Величества, каменный зоопарк Фаберже и предметы питейной традиции.

🏛 Музей Фаберже расположен в Шуваловском дворце, построенном ещё при Екатерине II. Кроме осмотра коллекции, вы услышите о знаменитой дворянской семье, которая здесь жила, а ещё о некоторых секретах придворного этикета и бальных традициях.

Организационные детали