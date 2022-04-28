Кронштадт: три века военно-морской славы в мини-группе

Кронштадт

Мини-группа
Кронштадт: три века военно-морской славы в мини-группе
Кронштадт: три века военно-морской славы в мини-группе
Кронштадт: три века военно-морской славы в мини-группе
Кронштадт: три века военно-морской славы в мини-группе

Что вас ожидает 🤩

  • Санкт-Петербург (пл. Восстания) – Защитная дамба Санкт - Петербурга - Музей маячной службы - Форт “Великий Князь Константин” - Крепостная ограда Кронштадта - Владимирский собор - Гостиный двор - Набережная: памятник колюшке - Итальянский дворец - Створный знак (маяк) - Петровский парк: Памятник Петру I - Якорная площадь: Памятник Нахимову
  • Никольский собор - Аллея героев - Санкт-Петербург
Небольшой остров Котлин в Финском заливе перевернул уже немало страниц истории. В данном туре вы прочтете каждую из них. Три века военно-морской славы: разные эпохи судьбы, герои и необычные факты. А увлекательная экскурсия в Музей маяков дополнит ваши впечатления об Кронштадте и оставит только положительные впечатления!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Авторская трассовая экскурсия “Три века наводнений” посвященная комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений
  • Обзорная экскурсия по Кронштадту
  • Входные билеты в “Музей маяков”
  • Экскурсия по “Музею маяков”
  • Входные билеты в форт “Великий князь Константин”
  • Прогулка по форту с посещением лучших обзорных площадок
  • Авторская трассовая экскурсия “Дорогами Императоров”
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • Сопровождение профессионального гида на протяжении всего тура
  • Посещение морского порта Кронштадта
  • Посещение музейно - исторического парка и “Аллеи героев” и свободное время для развлечений
Что не входит
  • Обед в Кронштадте: 350-400 р.
  • Морская прогулка на теплоходе “Риппербан” (при наличии мест на теплоход): от 500 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп. , 10
Завершение: м. пл. Восстания
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
  • ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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