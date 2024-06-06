1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
7 часов
Популярное предложение
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
Погрузитесь в историю Кронштадта и насладитесь видами парка Остров фортов. Теплоходная прогулка по Финскому заливу с гидом оставит незабываемые впечатления
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25002 250₽ за человека
скидка
45%
Групповая
6 часов
Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
Путешествие в Кронштадт на комфортабельном автобусе. Посещение Морского собора, прогулка по парку «Остров фортов» и исторические рассказы о фортах
Начало: От Казанского собора
9 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19901 095₽ за человека
скидка
20%
Групповая
5.5 часов
Петергоф: автобусная экскурсия из Петербурга с посещением фонтанов Нижнего парка
Пышные парки, старинные аллеи и фонтаны Петергофа ждут вас на автобусной экскурсии из Петербурга. Узнайте историю и символику скульптур
Начало: От Казанского собора
9 июня в 14:30
10 июня в 09:00
16501 320₽ за человека
скидка
35%
Групповая
2.5 часа
Экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и узнавая истории, стоящие за архитектурными шедеврами
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1200780₽ за человека
Групповая
10 часов
Петергоф и Кронштадт: экскурсия на целый день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Петергофу и Кронштадту, чтобы увидеть архитектурные шедевры и морские форты за один день
Начало: На Площади искусств
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300₽ за человека
скидка
35%
Групповая
13 часов
Путешествие в горный парк Рускеала: автобусная экскурсия по Карелии
Групповая поездка в Карелию с посещением крепости Корела, водопадов Ахинкоски и горного парка Рускеала. Узнайте историю региона и насладитесь природой
Начало: В районе метро Невский проспект или Гостиный двор
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
33842 200₽ за человека
скидка
45%
Групповая
6 часов
Экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца
Откройте для себя величие Царского Села на автобусной экскурсии. Включены трансфер, билеты и гид
Начало: От Казанского собора
9 июня в 09:00
10 июня в 15:00
54502 998₽ за человека
Групповая
13 часов
В тренде
Лучшие места Карелии за 1 день: групповая экскурсия из Петербурга
Погрузитесь в красоту Карелии за один день! Посетите мраморный каньон Рускеала, крепость Корела, водопады Ахвеноски и город Сортавала
Начало: У Казанского собора или по предварительной записи ...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 490₽ за человека
скидка
25%
Групповая
2.5 часа
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
Отправьтесь в путешествие по Санкт-Петербургу на автобусе. Узнайте яркие факты о дворцах, храмах и мостах, сделайте памятные снимки
Начало: От Казанского собора
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
1000750₽ за человека
скидка
10%
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец с билетами
Царское Село с его цветущим парком и роскошным дворцом - портал в золотой век Екатерины II. Путешествие с профессиональным гидом увлечет и взрослых, и детей
Начало: На Площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
42503 825₽ за человека
Групповая
13 часов
Карелия: фьорды, водопады, Рускеала в мини-группе с ретро-поездом
Откройте для себя красоту Карелии в уютной группе до 18 человек. Фьорды, водопады, Рускеала и путешествие на ретро-поезде ждут вас
Начало: На площади Искусств
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
5 900₽ за человека
Групповая
10 часов
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
Откройте для себя три великолепных дворцово-парковых ансамбля 18 века. Узнайте о жизни императорской семьи и посетите знаменитые дворцы и парки
Начало: На Площади искусств
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Групповая
4 часа
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга на групповой экскурсии. Остановки у ключевых достопримечательностей и пешеходная прогулка по Петропавловской крепости
Начало: В районе ст. метро Гостиный двор
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 690₽ за человека
Групповая
3 часа
Вечерний Санкт-Петербург: экскурсия по сияющим дворцам и соборам
Белые ночи и вечерняя подсветка превращают Санкт-Петербург в сказочный театр. Погрузитесь в историю города и полюбуйтесь его величественными дворцами и соборами
Начало: На площади Искусств
Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 19:30 и 20:00
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 690₽ за человека
скидка
20%
Групповая
5.5 часов
Екатерининский дворец и Янтарная комната: групповая экскурсия
Погрузитесь в величие барокко с экскурсией в Екатерининский дворец и Янтарную комнату в Царском Селе
Начало: От Казанского собора
13 июня в 09:00
15 июня в 09:30
15001 200₽ за человека
Групповая
10 часов
Незабываемый день в Петергофе: фонтаны и дворцы с билетами
Проведите целый день в Петергофе, наслаждаясь красотой фонтанов и дворцов. Групповая экскурсия с гидом, без очередей и суеты. Включены билеты и транспорт
Начало: На площади Искусств
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
3 750₽ за человека
Групповая
5 часов
Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
Отправиться в город-колыбель морской славы России и пройти по следам моряков и первооткрывателей
Начало: На Площади Искусств
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Петербург: экскурсия на микроавтобусе с панорамой
Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Завтра в 14:00
9 июня в 00:00
13 100₽ за всё до 7 чел.
Групповая
5.5 часов
Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
История и достопримечательности главного морского защитника Северной столицы
Начало: На пл. Островского
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Групповая
10 часов
Царское Село максимум - групповая экскурсия без спешки
Екатерининский и Александровский дворцы и парки, а также Янтарная комната в поездке на весь день
Начало: На площади Искусств (метро "Невский проспект" или ...
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
3 350₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3 часа
Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе
Комфортный формат для тех, кто хочет открыть для себя великолепную Северную столицу
Начало: На Площади Искусств
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
32002 880₽ за человека
Групповая
9 часов
Экскурсия в Петергоф: Большой дворец, фонтаны и музеи
Автобусная экскурсия в Петергоф: Большой дворец, Малый дворец и фонтаны. Узнайте о создателях и владельцах Петергофа, оцените водную феерию и парадные залы
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 100₽ за человека
скидка
10%
Групповая
6 часов
Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца в мини-группе (билеты включены)
Познакомиться с парком и дворцом великолепной резиденции в групповом формате
Начало: На Площади Искусств
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
14 июня в 11:00
48004 320₽ за человека
Групповая
4 часа
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
Увидеть здания-шедевры, узнать о жизни аристократии и открыть тайны истории на автобусной экскурсии
Начало: Дворцовая Площадь
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
2 950₽ за человека
Групповая
12 часов
Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
Побывать на границе двух государств, полюбоваться видами и разобраться в хитросплетениях истории
Начало: В районе метро Московская
29 июня в 07:30
6 июля в 07:30
2 140₽ за человека
Групповая
15 часов
Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды
Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде
Начало: Площадь Искусств
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 5 900₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Путешествие в Царское Село: дворец, парк, Янтарная комната
Погрузитесь в роскошь императорской эпохи, посетив знаменитый Екатерининский дворец и Янтарную комнату
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 2 950₽ за человека
Групповая
10 часов
Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
Начало: Площадь Искусств, 3, Санкт-Петербург
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Групповая
7 часов
Автобусная экскурсия в Петергоф с гидом
Погрузитесь в величие Петергофа, наслаждаясь экскурсией с гидом по Большому дворцу и Нижнему парку
Начало: Невский проспект, 85
Расписание: Ежедневно кроме понедельника и последнего вторника месяца в 14:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 3 700₽ за человека
Групповая
10 часов
Петергоф и Кронштадт: Две жемчужины Петербурга в одной экскурсии
Погрузитесь в величие Петергофа и морскую душу Кронштадта, открывая исторические сокровища подлинной России
Начало: Пл. Искусств, 3
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 300₽ за человека
Групповая
3 часа
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
900₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Петербург глазами путешественника
Исследуйте культурное наследие Санкт-Петербурга, погрузитесь в историю и архитектуру города на Неве
Расписание: Ежедневно: 11:00, 14:00, 16:30 (дополнительное время см. в расписании)
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 900₽ за человека
Групповая
3 часа
Авторская обзорная экскурсия «Сияние вечернего Петербурга»
Начало: Угол Михайловская ул. 1/ Итальянская ул. 7
Расписание: Ежедневно в 20:00
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 690₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Эксклюзивный тур в Пушкин: Царское Село и Екатерининский дворец
Окунитесь в роскошь императорской эпохи с комфортной экскурсией в Пушкин, где вас ждут дворцы и парки
Начало: Место Вашего проживания в Санкт-Петербурге
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
6 часов
Из Петербурга в Петергоф в формате «Всё включено» в мини-группе (билеты включены)
Начало: Площадь Искусств, у памятника А.С. Пушкина
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 450₽ за человека
Групповая
4 часа
Расписание: Со среды по воскресение в 11:30
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
от 1 600₽ за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца и Лицея
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47, 3 этаж, офис 4
Расписание: понедельник, среда, суббота в 12:30
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
от 3 950₽ за человека
Групповая
3 часа
Вечерний Петербург: автобусная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу вечернего Петербурга, наслаждаясь видом освещённых достопримечательностей с комфорта автобуса
Расписание: Ежедневно в 16:30 и 17:30
Завтра в 16:45
9 июня в 16:45
900₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия с Эрмитажем в Петербурге
Исследуйте культурное наследие Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом автобусной экскурсии и эксклюзивным входом в Эрмитаж
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
от 1 800₽ за человека
Групповая
6 часов
Расписание: Ежедневно в 22:00
Завтра в 21:15
9 июня в 21:15
от 2 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия Санкт-Петербурга с посещением Петропавловской крепости
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга: от Дворцовой площади до Петропавловской крепости. Индивидуальный подход и незабываемые впечатления
Начало: В удобное вам время и месте
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
4.5 часа
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 12:30/12:40 и в 13:55/14:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
от 2 500₽ за человека
Групповая
4 часа
Большая авторская обзорная с посещением Петропавловской крепости
Начало: Ул. Садовая, д. 17, угол Гостиного Двора
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 690₽ за человека
Групповая
5 часов
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Большой Меншиковский Дворец
Начало: Невский проспект, 35
Завтра в 11:15
9 июня в 11:15
от 3 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 10:30
10 июня в 09:00
от 3 350₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 июня 2024Поездка организована из Санкт-Петербурга, но в ней участвовали не только жители Санкт-Петербурга, но и гости из других городов. Некоторые уже
- ИИгорь6 июня 2024Интересная экскурсия, особенно для тех, кто интересуется историей возникновения русского государства. Объекты, предусмотренные для посещения необходимо увидеть каждому.
- ЕЕкатерина5 июня 2024Очень понравилась экскурсия. За счет легкого и непринужденого, и при этом очень познавательного рассказа гида Игоря целый день прошел незаметно.
- ННаталья5 июня 2024Очень долго ехали, автобус старенький, кондиционер не справлялся. Экскурсовод по пути рассказывала интересно, но очень много времени заняли орг вопросы. Для прогулки по парку отвелось только 2часа.
- сстанислав5 июня 2024По порядку. Автобус комфортабельный, новый, удобный, оснащен кондиционером. Ехать было приятно. Но изюминка экскурсии это конечно экскурсовод Игорь. Тактичный и
- ВВера5 июня 2024Было очень круто! Экскурсовод Елена и водитель Олег огромное спасибо!!! Автобус очень удобный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо организаторам!!!
- ЕЕлизавета5 июня 2024Оксана очень тактичная и любезная гид, знает много всего, рассказывает интересно и живо. Дворцы ну очень красивые! есть санитарная остановка и возможность купить сувениры
- ААнна5 июня 2024Были на экскурсии у экскурсовода Ксении. Интересно, познавательно, увидели основное в центре. Большое спасибо! Для ознакомления с городом и составления дальнейшего плана экскурсий/посещений локаций рекомендую
- ККсения5 июня 2024Экскурсия очень понравилась, остались еще погулять!
- ЕЕлена5 июня 2024Экскурсия понравилась, получили удовольствие.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На автобусе»
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