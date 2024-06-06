Экскурсии на автобусе в Санкт-Петербурге

Найдено 254 экскурсии в категории «На автобусе» в Санкт-Петербурге, цены от 750 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Групповая
7 часов
45 отзывов
Популярное предложение
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
Погрузитесь в историю Кронштадта и насладитесь видами парка Остров фортов. Теплоходная прогулка по Финскому заливу с гидом оставит незабываемые впечатления
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25002 250 за человека
Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
🚌 На автобусе
скидка
45%
Групповая
6 часов
54 отзыва
Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
Путешествие в Кронштадт на комфортабельном автобусе. Посещение Морского собора, прогулка по парку «Остров фортов» и исторические рассказы о фортах
Начало: От Казанского собора
9 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19901 095 за человека
Петергоф, фонтаны Нижнего парка: автобусная экскурсия из Петербурга
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
5.5 часов
189 отзывов
Петергоф: автобусная экскурсия из Петербурга с посещением фонтанов Нижнего парка
Пышные парки, старинные аллеи и фонтаны Петергофа ждут вас на автобусной экскурсии из Петербурга. Узнайте историю и символику скульптур
Начало: От Казанского собора
9 июня в 14:30
10 июня в 09:00
16501 320 за человека
Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
🚌 На автобусе
скидка
35%
Групповая
2.5 часа
608 отзывов
Экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и узнавая истории, стоящие за архитектурными шедеврами
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1200780 за человека
Петергоф и Кронштадт: два города за один день
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
2005 отзывов
Петергоф и Кронштадт: экскурсия на целый день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Петергофу и Кронштадту, чтобы увидеть архитектурные шедевры и морские форты за один день
Начало: На Площади искусств
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300 за человека
Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
🚌 На автобусе
скидка
35%
Групповая
13 часов
540 отзывов
Путешествие в горный парк Рускеала: автобусная экскурсия по Карелии
Групповая поездка в Карелию с посещением крепости Корела, водопадов Ахинкоски и горного парка Рускеала. Узнайте историю региона и насладитесь природой
Начало: В районе метро Невский проспект или Гостиный двор
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
33842 200 за человека
Автобусная экскурсия в Царское Село - всё включено
🚌 На автобусе
скидка
45%
Групповая
6 часов
193 отзыва
Экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца
Откройте для себя величие Царского Села на автобусной экскурсии. Включены трансфер, билеты и гид
Начало: От Казанского собора
9 июня в 09:00
10 июня в 15:00
54502 998 за человека
Лучшие места Карелии за 1 день: групповая экскурсия из Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
26 отзывов
В тренде
Лучшие места Карелии за 1 день: групповая экскурсия из Петербурга
Погрузитесь в красоту Карелии за один день! Посетите мраморный каньон Рускеала, крепость Корела, водопады Ахвеноски и город Сортавала
Начало: У Казанского собора или по предварительной записи ...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 490 за человека
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
25%
Групповая
2.5 часа
273 отзыва
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
Отправьтесь в путешествие по Санкт-Петербургу на автобусе. Узнайте яркие факты о дворцах, храмах и мостах, сделайте памятные снимки
Начало: От Казанского собора
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
1000750 за человека
Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
6 часов
365 отзывов
Групповая экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец с билетами
Царское Село с его цветущим парком и роскошным дворцом - портал в золотой век Екатерины II. Путешествие с профессиональным гидом увлечет и взрослых, и детей
Начало: На Площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
42503 825 за человека
Карелия в мини-группе: фьорды, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
330 отзывов
Карелия: фьорды, водопады, Рускеала в мини-группе с ретро-поездом
Откройте для себя красоту Карелии в уютной группе до 18 человек. Фьорды, водопады, Рускеала и путешествие на ретро-поезде ждут вас
Начало: На площади Искусств
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
5 900 за человека
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
517 отзывов
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
Откройте для себя три великолепных дворцово-парковых ансамбля 18 века. Узнайте о жизни императорской семьи и посетите знаменитые дворцы и парки
Начало: На Площади искусств
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2 300 за человека
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
143 отзыва
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга на групповой экскурсии. Остановки у ключевых достопримечательностей и пешеходная прогулка по Петропавловской крепости
Начало: В районе ст. метро Гостиный двор
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 690 за человека
Магия вечернего Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
26 отзывов
Вечерний Санкт-Петербург: экскурсия по сияющим дворцам и соборам
Белые ночи и вечерняя подсветка превращают Санкт-Петербург в сказочный театр. Погрузитесь в историю города и полюбуйтесь его величественными дворцами и соборами
Начало: На площади Искусств
Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 19:30 и 20:00
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 690 за человека
Екатерининский дворец и Янтарная комната: автобусная экскурсия в Царское Село
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
5.5 часов
26 отзывов
Екатерининский дворец и Янтарная комната: групповая экскурсия
Погрузитесь в величие барокко с экскурсией в Екатерининский дворец и Янтарную комнату в Царском Селе
Начало: От Казанского собора
13 июня в 09:00
15 июня в 09:30
15001 200 за человека
Петергоф на весь день: фонтаны и два дворца (билеты включены)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
19 отзывов
Незабываемый день в Петергофе: фонтаны и дворцы с билетами
Проведите целый день в Петергофе, наслаждаясь красотой фонтанов и дворцов. Групповая экскурсия с гидом, без очередей и суеты. Включены билеты и транспорт
Начало: На площади Искусств
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
3 750 за человека
Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
35 отзывов
Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
Отправиться в город-колыбель морской славы России и пройти по следам моряков и первооткрывателей
Начало: На Площади Искусств
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 900 за человека
Петербург на микроавтобусе с панорамной крышей
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
468 отзывов
Петербург: экскурсия на микроавтобусе с панорамой
Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Завтра в 14:00
9 июня в 00:00
13 100 за всё до 7 чел.
Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5.5 часов
29 отзывов
Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
История и достопримечательности главного морского защитника Северной столицы
Начало: На пл. Островского
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
2 500 за человека
Царское Село максимум - групповая экскурсия без спешки
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
26 отзывов
Царское Село максимум - групповая экскурсия без спешки
Екатерининский и Александровский дворцы и парки, а также Янтарная комната в поездке на весь день
Начало: На площади Искусств (метро "Невский проспект" или ...
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
3 350 за человека
Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
29 отзывов
Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе
Комфортный формат для тех, кто хочет открыть для себя великолепную Северную столицу
Начало: На Площади Искусств
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
32002 880 за человека
Автобусная экскурсия в Петергоф: Большой дворец, Малый дворец и фонтаны
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
40 отзывов
Экскурсия в Петергоф: Большой дворец, фонтаны и музеи
Автобусная экскурсия в Петергоф: Большой дворец, Малый дворец и фонтаны. Узнайте о создателях и владельцах Петергофа, оцените водную феерию и парадные залы
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 100 за человека
Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца в мини-группе (билеты включены)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
6 часов
258 отзывов
Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца в мини-группе (билеты включены)
Познакомиться с парком и дворцом великолепной резиденции в групповом формате
Начало: На Площади Искусств
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
14 июня в 11:00
48004 320 за человека
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
99 отзывов
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
Увидеть здания-шедевры, узнать о жизни аристократии и открыть тайны истории на автобусной экскурсии
Начало: Дворцовая Площадь
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
2 950 за человека
Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
26 отзывов
Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
Побывать на границе двух государств, полюбоваться видами и разобраться в хитросплетениях истории
Начало: В районе метро Московская
29 июня в 07:30
6 июля в 07:30
2 140 за человека
В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
15 часов
1765 отзывов
Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды
Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде
Начало: Площадь Искусств
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 5 900 за человека
Пушкин (Царское Село) Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната (с билетами)
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
4958 отзывов
Путешествие в Царское Село: дворец, парк, Янтарная комната
Погрузитесь в роскошь императорской эпохи, посетив знаменитый Екатерининский дворец и Янтарную комнату
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 2 950 за человека
Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1380 отзывов
Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
Начало: Площадь Искусств, 3, Санкт-Петербург
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300 за человека
Автобусная экскурсия в Петергоф с билетами в Большой дворец
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
3331 отзыв
Автобусная экскурсия в Петергоф с гидом
Погрузитесь в величие Петергофа, наслаждаясь экскурсией с гидом по Большому дворцу и Нижнему парку
Начало: Невский проспект, 85
Расписание: Ежедневно кроме понедельника и последнего вторника месяца в 14:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 3 700 за человека
Большое путешествие - Петергоф, Кронштадт и форт Константин
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
5003 отзыва
Петергоф и Кронштадт: Две жемчужины Петербурга в одной экскурсии
Погрузитесь в величие Петергофа и морскую душу Кронштадта, открывая исторические сокровища подлинной России
Начало: Пл. Искусств, 3
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 300 за человека
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
1717 отзывов
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
900 за человека
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
1.5 часа
3399 отзывов
Петербург глазами путешественника
Исследуйте культурное наследие Санкт-Петербурга, погрузитесь в историю и архитектуру города на Неве
Расписание: Ежедневно: 11:00, 14:00, 16:30 (дополнительное время см. в расписании)
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 900 за человека
Авторская обзорная экскурсия «Сияние вечернего Петербурга»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
277 отзывов
Авторская обзорная экскурсия «Сияние вечернего Петербурга»
Начало: Угол Михайловская ул. 1/ Итальянская ул. 7
Расписание: Ежедневно в 20:00
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 690 за человека
Индивидуальная экскурсия в Пушкин на микроавтобусе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
154 отзыва
Эксклюзивный тур в Пушкин: Царское Село и Екатерининский дворец
Окунитесь в роскошь императорской эпохи с комфортной экскурсией в Пушкин, где вас ждут дворцы и парки
Начало: Место Вашего проживания в Санкт-Петербурге
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500 за всё до 7 чел.
Из Петербурга в Петергоф в формате «Всё включено» в мини-группе (билеты включены)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
29 отзывов
Из Петербурга в Петергоф в формате «Всё включено» в мини-группе (билеты включены)
Начало: Площадь Искусств, у памятника А.С. Пушкина
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 450 за человека
Большая обзорная экскурсия по Петербургу и крейсер «Аврора»
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
312 отзывов
Большая обзорная экскурсия по Петербургу и крейсер «Аврора»
Расписание: Со среды по воскресение в 11:30
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
от 1 600 за человека
Экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца и Лицея
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
57 отзывов
Экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца и Лицея
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47, 3 этаж, офис 4
Расписание: понедельник, среда, суббота в 12:30
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
от 3 950 за человека
На автобусе по вечернему Петербургу
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
920 отзывов
Вечерний Петербург: автобусная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу вечернего Петербурга, наслаждаясь видом освещённых достопримечательностей с комфорта автобуса
Расписание: Ежедневно в 16:30 и 17:30
Завтра в 16:45
9 июня в 16:45
900 за человека
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
1349 отзывов
Обзорная экскурсия с Эрмитажем в Петербурге
Исследуйте культурное наследие Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом автобусной экскурсии и эксклюзивным входом в Эрмитаж
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
от 1 800 за человека
Тайны города на Неве: обзорная экскурсия и развод мостов
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1454 отзыва
Тайны города на Неве: обзорная экскурсия и развод мостов
Расписание: Ежедневно в 22:00
Завтра в 21:15
9 июня в 21:15
от 2 000 за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
141 отзыв
Обзорная экскурсия Санкт-Петербурга с посещением Петропавловской крепости
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга: от Дворцовой площади до Петропавловской крепости. Индивидуальный подход и незабываемые впечатления
Начало: В удобное вам время и месте
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 500 за всё до 7 чел.
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
676 отзывов
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 12:30/12:40 и в 13:55/14:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
от 2 500 за человека
Большая авторская обзорная с посещением Петропавловской крепости
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
327 отзывов
Большая авторская обзорная с посещением Петропавловской крепости
Начало: Ул. Садовая, д. 17, угол Гостиного Двора
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 690 за человека
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Большой Меншиковский Дворец
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
893 отзыва
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Большой Меншиковский Дворец
Начало: Невский проспект, 35
Завтра в 11:15
9 июня в 11:15
от 3 000 за человека
Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
368 отзывов
Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 10:30
10 июня в 09:00
от 3 350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Экскурсия из СПб в Великий Новгород
    Поездка организована из Санкт-Петербурга, но в ней участвовали не только жители Санкт-Петербурга, но и гости из других городов. Некоторые уже
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    были на этой экскурсии, и решили повторить. Также путешествовали разным составом: семьями, парами и по одному. Гид компетентена, внимательна и всегда на связи. Это было весело, культурно, и интересно. Спасибо большое.

  • И
    Игорь
    6 июня 2024
    Древний Новгород, Великий Новгород
    Интересная экскурсия, особенно для тех, кто интересуется историей возникновения русского государства. Объекты, предусмотренные для посещения необходимо увидеть каждому.
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Петергоф и Кронштадт: два города за один день
    Очень понравилась экскурсия. За счет легкого и непринужденого, и при этом очень познавательного рассказа гида Игоря целый день прошел незаметно.
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    Информация доступна в том числе детям, не говоря о взрослых. Кладезь знаний гида Игоря просто поражает. Нам очень повезло! Организатора просим выразить благодарность гиду и водителю!!! Очень хочется встретится еще!

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Фонтаны Петергофа: автобусная экскурсия из Петербурга
    Очень долго ехали, автобус старенький, кондиционер не справлялся. Экскурсовод по пути рассказывала интересно, но очень много времени заняли орг вопросы. Для прогулки по парку отвелось только 2часа.
  • с
    станислав
    5 июня 2024
    Петергоф и Кронштадт: два города за один день
    По порядку. Автобус комфортабельный, новый, удобный, оснащен кондиционером. Ехать было приятно. Но изюминка экскурсии это конечно экскурсовод Игорь. Тактичный и
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    внимательный ко всем участникам группы, коих было 50 человек, разных по возрасту, по интересам. В начале и по ходу экскурсии объяснял все мыслимые и немыслимые организационные вопросы, о которых даже и не догадываешься. Подача материала по экскурсии своеобразная, не знаю как описать, но очень структурирована, понятна, с юмором, легкая и свободная. Поэтому запоминающаяся и создающая приятное настроение и желание общаться, задавать вопросы, что многие делали. И не было не одного вопроса на который Игорь бы не ответил, даже если вопрос выходил за рамки конкретной экскурсии. К моему сожалению, на сайте нет возможности выбрать экскурсию с конкретным экскурсоводом. Мы бы выбирали именно с Игорем. Что касается самой экскурсии, она конечно очень продолжительная и для кого то может быть, по этому утомительной. Она скорее для тех, кто не имеет много времени провести в Санкт Петербурге, а хочется как можно больше посмотреть. А посетить за один день Петергоф и Кронштадт в компании прекрасного экскурсовода Игоря, это круто.

  • В
    Вера
    5 июня 2024
    Большая автобусная экскурсия по Петербургу
    Было очень круто! Экскурсовод Елена и водитель Олег огромное спасибо!!! Автобус очень удобный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо организаторам!!!
  • Е
    Елизавета
    5 июня 2024
    Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
    Оксана очень тактичная и любезная гид, знает много всего, рассказывает интересно и живо. Дворцы ну очень красивые! есть санитарная остановка и возможность купить сувениры
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
    Были на экскурсии у экскурсовода Ксении. Интересно, познавательно, увидели основное в центре. Большое спасибо! Для ознакомления с городом и составления дальнейшего плана экскурсий/посещений локаций рекомендую
  • К
    Ксения
    5 июня 2024
    Петергоф, фонтаны Нижнего парка: автобусная экскурсия из Петербурга
    Экскурсия очень понравилась, остались еще погулять!
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
    Экскурсия понравилась, получили удовольствие.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На автобусе»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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