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Кронштадт — Никольский собор и Петровский док

4.3
0 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Автобусная экскурсия ⛳ на остров 🏝️ Котлин в город-герой Кронштадт, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ города, который был закрытым до недавнего времени; посетите главный храм военно-морского флота России — Морской Никольский собор.

С пешеходной экскурсией отправитесь осмотрите памятник Петру I, Якорную площадь, Петровский док и другие исторические места.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 5.5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 250 ₽ за человека

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Кронштадт — Никольский собор и Петровский док
Кронштадт — Никольский собор и Петровский док

Что вы увидите

  • Петровский док
  • Футшток
  • Якорная площадь
  • Морской Никольский собор
  • Памятник Петру I и русским флотоводцам
Автобусно-пешеходная экскурсия ⛳ по Кронштадту с посещением Морского Собора.

Вас ждёт:

  • Экскурсия по трассе: Санкт-Петербург — Кронштадт;
  • История строительства дамбы и города;
  • Автобусно-пешеходная экскурсия по Кронштадту;
  • Свободное время в городе;
  • Дорога обратно.

Вы увидите такие достопримечательности 🏛️ Кронштадта, как:

  • Петровский док,
  • футшток,
  • Якорная площадь,
  • Морской Никольский Собор,
  • памятник Петру I и русским флотоводцам.
  • Еще недавно в Кронштадт можно было попасть только по специальному пропуску, сегодня — это один из красивейших исторических районов Петербурга, внесенный ЮНЕСКО в список всемирного наследия. Многие отмечают, что Кронштадт напоминает Петербург в миниатюре: здесь есть свое Адмиралтейство, свой Гостиный двор и Летний сад, Зеленый и Синий мосты и даже собственная полуденная пушка.
  • Но, есть у Кронштадта и своя особенность — это город-крепость с морской душой, судьба которого неразрывно связана с историей 📖 военно-морского флота России.
  • Среди памятников гражданского строительства интерес представляют здания Офицерского собрания, Итальянский дворец, морской госпиталь.
  • Не пропустите Синий мост, который в отличие от Петербургского, знаменит не своей шириной, а установленным на нем футштоком или уровнемером. По его нулевой отметке ведется отсчет всех высот и глубин на территории бывшего Союза.
  • Вообще, различные морские символы встречаются в Кронштадте на каждом шагу. Они-то и создают в городе совершенно особую, только ему присущую атмосферу.
  • Внимание! При покупке льготных билетов необходимо перед началом экскурсии 🧭 предъявить документы, подтверждающие льготу! (свидетельство о рождении для детей, справка школьника/ученический билет 🎫 для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью).
Что входит
  • увлекательный рассказ сертифицированного гида
  • комфортабельный транспорт (теплый зимой и прохладный летом)
  • пешеходная прогулка по Кронштадту
  • доступ к основным достопримечательностям на маршруте
Что не входит
  • Водная прогулка на теплоходе
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Невский просп., 35
Кронштадт — Никольский собор и Петровский док
Кронштадт — Никольский собор и Петровский док
Кронштадт — Никольский собор и Петровский док
Кронштадт — Никольский собор и Петровский док
Кронштадт — Никольский собор и Петровский док
Кронштадт — Никольский собор и Петровский док

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
Спутник П.
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