Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга

Автобусная экскурсия ⛳ на остров 🏝️ Котлин в город-герой Кронштадт, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.



Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ города, который был закрытым до недавнего времени; посетите главный храм военно-морского флота России — Морской Никольский собор.



С пешеходной экскурсией отправитесь осмотрите памятник Петру I, Якорную площадь, Петровский док и другие исторические места.