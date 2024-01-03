Гид познакомит вас с новым парком федерального значения, покажет Аллею славы и другие экспонаты. Потом у вас будет экскурсия с изучением Музея военно-морской славы. Он сделан по последнему слову техники: внутри вы найдёте большое количество интерактивных и мультимедийных инсталляций, имитации исторических персонажей и атомных катастроф.
По историческим местам
Вторая часть экскурсии пройдёт по историческому центру города. Вы увидите Петровский парк, памятник Петру I, мареограф, фудшток, военные корабли на рейде (при наличии), Якорную площадь, парк «Патриот» и самый большой Морской собор России.
На экскурсии вы узнаете:
Как развивалась история становления Кронштадта, в чём его значимость и роль
Что такое фортификация и для чего она требовалась
Какие новые туристические локации появились в возрождённом Кронштадте
Почему именно Кронштадт называют городом морской славы
Организационные детали
Отправление на комфортабельном автобусе. Обратно на метеоре
В стоимость включён входной билет в музей и экскурсия по нему.
Посещение подводной лодки «Ленинский комсомол» в программу экскурсии не входит, вы сможете посетить её самостоятельно. Билет оплачивается отдельно на месте (при наличии)
После завершения экскурсии у вас будет час свободного времени для обеда или знакомства с памятниками военной техники в парке «Патриот»
В холодное время года рекомендуем тепло одеваться, у Финского залива может быть ветрено
С вами будет один из гидов нашей команды
Организатор оставляет за собой право изменения порядка частей программы без изменения содержания. Мы ориентируемся на расписание скоростных судов в Кронштадт и исходим из наличия рейсов, которые подходят под нашу программу, поэтому возможны изменения (например, метеор может быть по направлению в Кронштадт, а может наоборот).
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 22103 туристов
Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат.
В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своего дела. Как читать дальшеуменьшить
один из ведущих туроператоров Санкт-Петербурга, мы стараемся каждый сезон предлагать новые экскурсии и направления — групповые и VIP-туры как в самом городе, так и в пригородах.
С 2023 года мы расширяем услуги на Турцию, регион Анталья. Каждый наш гость для нас важен, и мы подбираем индивидуальный подход к каждому.
Желаем вам прекрасных дней в городе на Неве и не менее замечательных в Анталье!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
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–
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1
–
Валентина
Очень интересно! Кронштадт меньше чем за пару лет превратился из аскетичного, отличного только своим роскошным собором места, в потрясающий туристический объект. С чем нас в легкой, занимательной манере ознакомил гид Олвис. Отличная экскурсия, рекомендую. Отдельное спасибо Олвису - кладезю знаний и отличному рассказчику
+2
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П
Пьетробоно
Отличная экскурсия! Замечательно погуляли, насладились видами. Экскурсовод - пушка бомба! Без занудства, но с самоотдачей и задором! Музей интересный, повторим летом, очень хотим подлодку внутри посмотреть! Автобус комфортабельный, организаторы приветливые. Все пункты программы соблюли четко.
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Мария
Все, что было в Кронштадте давно-я видела, хотела увидеть новый город и не пожалела. Конечно надо идти в музей-это грандиозный проект, гид был отличный.
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А
Алексей
Все здорово организованно: ребята от турфирмы встретили в указанном месте, не опаздали, познакомили с экскурсоводом. Автобус ждать долго не приходится, приезжает прям к месту встречи. Гид-очень приятный, знающий. Много чего узнали нового и интересного. Экскурсия легкая, познавательная и не навязчивая. Нам понравилось. Приедем еще летом. Спасибо!
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Наталья
Прекрасно организованная экскурсия. Поездка в Кронштадт на катамаране - полный восторг!"Остров фортов" - интересный, современный интерактивный музей, понравится и взрослым, и детям. Прогулка по городу познавательная, виды красивые. Главное - профессиональный гид, который умеет легко и интересно донести информацию, так что вместо множества исторических фактов получается увлекательный рассказ.
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Е
Елизавета
Ездила с ребенком. Ему вообще ничего никогда не нравится, но тут он остался в восторге. Олвис, если правильно запомнила имя(извините) увлек моего подростка. Особенно историей про мины. Музей новый, коллекция огромная, много интерактива и детям очень интересно. Народу и очередей не было. Все прошли и посмотрели, нафотографировались вдоволь. Спасибо!