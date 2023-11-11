Старый и новый Кронштадт

Посетить исторический центр и современный Музей военно-морской славы России на групповой экскурсии

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Город Кронштадт сейчас переживает пик своего возрождения.

С каждым годом на острове запускаются новые туристические проекты, и один из самых масштабных — парк «Остров фортов», где в августе 2023 года был открыт новый Музей военно-морской славы России.

Мы побываем внутри, а также изучим исторический центр — с памятником Петру I, Морским собором и военными кораблями.
Старый и новый Кронштадт
Старый и новый Кронштадт
Старый и новый Кронштадт
Старый и новый Кронштадт
Старый и новый Кронштадт
Старый и новый Кронштадт
Старый и новый Кронштадт
Старый и новый Кронштадт
Старый и новый Кронштадт
Старый и новый Кронштадт
Старый и новый Кронштадт
Старый и новый Кронштадт
Старый и новый Кронштадт
Старый и новый Кронштадт
Старый и новый Кронштадт
Старый и новый Кронштадт
Старый и новый Кронштадт
Старый и новый Кронштадт
Старый и новый Кронштадт
Старый и новый Кронштадт
Старый и новый Кронштадт
Старый и новый Кронштадт
Ближайшие даты:
11
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По историческим местам

Первая часть экскурсии пройдёт по историческому центру города. Вы увидите Петровский парк, памятник Петру I, мареограф, фудшток, военные корабли на рейде (при наличии), Якорную площадь, парк «Патриот» и самый большой Морской собор России (зайдём внутрь).

«Остров фортов»

Затем, во второй части программы, гид познакомит вас с новым парком «Остров фортов», покажет Аллею славы и другие экспонаты. Потом у вас будет около 1,5 ч. свободного времени на посещение нового Музея военно-морской славы. Он сделан по последнему слову техники: внутри вы найдёте большое количество интерактивных и мультимедийных инсталляций, имитации исторических персонажей и атомных катастроф.

На экскурсии вы узнаете:

  • Как развивалась история становления Кронштадта, в чём его значимость и роль
  • Что такое фортификация и для чего она требовалась
  • Какие новые туристические локации появились в возрождённом Кронштадте
  • Почему именно Кронштадт называют городом морской славы

Организационные детали

  • Билет в музей не входит в стоимость и приобретается самостоятельно на кассе. Взрослый — 400 руб., льготный (пенсионеры, студенты, школьники с 8 до 18 лет) — 200 руб., необходимы подтверждающие документы.
  • В холодное время года рекомендуем тепло одеваться, у Финского залива может быть ветрено
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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