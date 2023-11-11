Посетить исторический центр и современный Музей военно-морской славы России на групповой экскурсии
Город Кронштадт сейчас переживает пик своего возрождения.
С каждым годом на острове запускаются новые туристические проекты, и один из самых масштабных — парк «Остров фортов», где в августе 2023 года был открыт новый Музей военно-морской славы России.
Мы побываем внутри, а также изучим исторический центр — с памятником Петру I, Морским собором и военными кораблями.
С каждым годом на острове запускаются новые туристические проекты, и один из самых масштабных — парк «Остров фортов», где в августе 2023 года был открыт новый Музей военно-морской славы России.
Мы побываем внутри, а также изучим исторический центр — с памятником Петру I, Морским собором и военными кораблями.
Ближайшие даты:
11
ноя
ноя
18
ноя
ноя
25
ноя
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16
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
По историческим местам
Первая часть экскурсии пройдёт по историческому центру города. Вы увидите Петровский парк, памятник Петру I, мареограф, фудшток, военные корабли на рейде (при наличии), Якорную площадь, парк «Патриот» и самый большой Морской собор России (зайдём внутрь).
«Остров фортов»
Затем, во второй части программы, гид познакомит вас с новым парком «Остров фортов», покажет Аллею славы и другие экспонаты. Потом у вас будет около 1,5 ч. свободного времени на посещение нового Музея военно-морской славы. Он сделан по последнему слову техники: внутри вы найдёте большое количество интерактивных и мультимедийных инсталляций, имитации исторических персонажей и атомных катастроф.
На экскурсии вы узнаете:
- Как развивалась история становления Кронштадта, в чём его значимость и роль
- Что такое фортификация и для чего она требовалась
- Какие новые туристические локации появились в возрождённом Кронштадте
- Почему именно Кронштадт называют городом морской славы
Организационные детали
- Билет в музей не входит в стоимость и приобретается самостоятельно на кассе. Взрослый — 400 руб., льготный (пенсионеры, студенты, школьники с 8 до 18 лет) — 200 руб., необходимы подтверждающие документы.
- В холодное время года рекомендуем тепло одеваться, у Финского залива может быть ветрено
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Дворцовой площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 6260 туристов
Дорогой путешественник! Мы рады приветствовать вас в наших турах, особенность которых —организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. Наша команда состоит из профессионалов турбизнеса и настоящих фанатов своего дела. Как один из ведущих туроператоров Санкт-Петербурга мы стараемся каждый сезон предлагать нашим гостям новые экскурсии и направления — групповой и вип-туризм как в Санкт-Петербурге, так и в пригородах. А с 2023 года мы расширяем свои услуги на Турцию — регион Анталья. Каждый наш гость важен для нас, мы стараемся подбирать индивидуальный подход ко всем. Желаем вам прекрасных дней в городе на Неве и не менее замечательных в Анталье!
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