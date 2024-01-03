Город Кронштадт сейчас переживает пик своего возрождения. С каждым годом на острове запускаются новые туристические проекты, и один из самых масштабных — парк «Остров фортов», где в августе 2023 года был открыт новый Музей военно-морской славы России. Мы побываем внутри с экскурсией, а также изучим исторический центр — с памятником Петру I, Морским собором и военными кораблями.

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Описание экскурсии

«Остров фортов»

Гид познакомит вас с новым парком федерального значения, покажет Аллею славы и другие экспонаты. Потом у вас будет экскурсия с изучением Музея военно-морской славы. Он сделан по последнему слову техники: внутри вы найдёте большое количество интерактивных и мультимедийных инсталляций, имитации исторических персонажей и атомных катастроф.

По историческим местам

Вторая часть экскурсии пройдёт по историческому центру города. Вы увидите Петровский парк, памятник Петру I, мареограф, фудшток, военные корабли на рейде (при наличии), Якорную площадь, парк «Патриот» и самый большой Морской собор России.

На экскурсии вы узнаете:

Как развивалась история становления Кронштадта, в чём его значимость и роль

Что такое фортификация и для чего она требовалась

Какие новые туристические локации появились в возрождённом Кронштадте

Почему именно Кронштадт называют городом морской славы

Организационные детали

Отправление на комфортабельном автобусе. Обратно на метеоре

В стоимость включён входной билет в музей и экскурсия по нему.

Посещение подводной лодки «Ленинский комсомол» в программу экскурсии не входит, вы сможете посетить её самостоятельно. Билет оплачивается отдельно на месте (при наличии)

После завершения экскурсии у вас будет час свободного времени для обеда или знакомства с памятниками военной техники в парке «Патриот»

В холодное время года рекомендуем тепло одеваться, у Финского залива может быть ветрено

С вами будет один из гидов нашей команды

Организатор оставляет за собой право изменения порядка частей программы без изменения содержания. Мы ориентируемся на расписание скоростных судов в Кронштадт и исходим из наличия рейсов, которые подходят под нашу программу, поэтому возможны изменения (например, метеор может быть по направлению в Кронштадт, а может наоборот).