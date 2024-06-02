На этой экскурсии вы сможете погрузиться в глубины героического прошлого, ощутить романтику кругосветных путешествий и ауру морского города, почувствовать гордость за настоящее.
В неспешном темпе в компании опытного гида вы ознакомитесь с богатой интерактивной экспозицией музея Военно-Морской Славы, окунётесь в историю становления флота в России, а также вы побываете на ставшем уже знаменитом Острове фортов, где полюбуетесь захватывающими видами.
В неспешном темпе в компании опытного гида вы ознакомитесь с богатой интерактивной экспозицией музея Военно-Морской Славы, окунётесь в историю становления флота в России, а также вы побываете на ставшем уже знаменитом Острове фортов, где полюбуетесь захватывающими видами.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 15:00
Что вас ожидает:
- Музей Военно-морской славы
- Парк «Остров Фортов»
- Дополнительные опции по договоренности с гидом:
- Морская прогулка на кораблике по заливу (гид будет ожидать)
- Форты Шанец, форт Риф, или форт Константин
- Экотропа заказника Западный Котлин
- Посещение Музея Военно-Морской Славы
- Поездка в Петергоф
- Поездка в Ораниенбаум
- Посещение Стрельны и Константиновского Дворца (дворца Конгрессов)
Описание экскурсии
В Кронштадте вы откроете для себя:Музей Военно-морской славы При помощи интерактивных экспонатов, шаг за шагом, вы проследите историю становления флота в России. Мы поговорим о морских сражения и вспомним об исследовательских экспедиции под руководством знаменитых русских мореплавателей — Лазарева и Лисянского, Крузенштерна и Беллинсгаузена. Вас ждут рассказы о кругосветных путешествиях, героях и боевой славе, о роли Кронштадта в победе в ВОВ. Вы увидите, потрогаете, послушаете, поиграете с интерактивными экспонатами, связанными с:
Парусно-гребными судами • Броненосным флотом • Морской пехотой • Морской авиацией • Береговой обороной и фортами • Подводниками и водолазами и многими другими Вы увидите круговые панорамы «Деление ядра урана» и «Северный морской путь» и многое другое, сможете из капитанской рубки управлять атомным ледоколом. Экспозиция Музея Военно-морской славы необычайно интересна и очень велика. Групповые экскурсии длятся всего 1 час 15 минут — этого крайне мало для такой экспозиции! С гидом, имеющим право проводить экскурсии в музее, каким я являюсь, вы можете находится в музее до 2,5 часов, в удобном для вас темпе, не спеша все осмотреть. Можно также посетить подводную лодку (при наличии в кассах или заранее приобретённых билетах). Парк «Остров Фортов» Мы посетим парк «Остров Фортов», откуда вы увидите три форта, в том числе «Чумной форт». Парк расположен вдоль побережья Финского залива. Мы прогуляемся по его территории, полюбуемся великолепными пейзажами. И, конечно, вы обязательно полюбите этот город! Важная информация: Экскурсия длится 5 часов, с дорогой туда и обратно. В пути вас ждёт рассказ про Петербург, дамбу и Кронштадт. Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет. Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Важная информация: Пожалуйста обратите внимание! Бронировать экскурсию нужно не менее чем за сутки, а лучше за двое суток. Тогда гид сможет оформить все документы, подъезд к музею и гарантированные билеты в музей. Внимание! На подводную лодку билеты вы покупаете самостоятельно и заранее, они раскупаются на месяц вперед. Минимальный размер группы от 2 человек.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей Военно-морской славы
- Парк «Остров Фортов»
- Дополнительные опции по договоренности с гидом:
- Морская прогулка на кораблике по заливу (гид будет ожидать)
- Форты Шанец, форт Риф, или форт Константин
- Экотропа заказника Западный Котлин
- Посещение Музея Военно-Морской Славы
- Поездка в Петергоф
- Поездка в Ораниенбаум
- Посещение Стрельны и Константиновского Дворца (дворца Конгрессов)
Что включено
- Услуги профессионального экскурсовода, «, » Транспортное обслуживание для группы до 6-ти человек. Для детей есть бустер (по запросу)
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачивается входной билет в музей ВМС - 400 руб./взрослый, 200 руб. /льготный (для пенсионеров, студентов и детей с 8 до 18 лет необходим документ, подтверждающий возраст) и сбор музея - 2000 руб. с группы (независимо от количества человек), «, » Экскурсия не включает второй этаж, он для самостоятельного осмотра
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Завершение: По окончании экскурсии гид отвезет в удобное для Вас место в пределах исторического центра Санкт-Петербурга (а также в аэропорт, на вокзал)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Одевайтесь по погоде. Не забывайте зонты и удобную обувь
- По желанию, возьмите с собой термос с чаем, кофе, бутылочку воды, небольшой перекус для мини-пикника
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
2 июня 2024
Экскурсия понравилась, рекомендую. Музей по настоящему впечатляет! Светлана энтузиаст своего дела!
Д
Дмитрий
18 мая 2024
Все очень интересно, удобный формат экскурсии на автомобиле. Замечательный музей ВМФ, потрясающий Морской собор!
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