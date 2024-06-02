В Кронштадте вы откроете для себя:Музей Военно-морской славы При помощи интерактивных экспонатов, шаг за шагом, вы проследите историю становления флота в России. Мы поговорим о морских сражения и вспомним об исследовательских экспедиции под руководством знаменитых русских мореплавателей — Лазарева и Лисянского, Крузенштерна и Беллинсгаузена. Вас ждут рассказы о кругосветных путешествиях, героях и боевой славе, о роли Кронштадта в победе в ВОВ. Вы увидите, потрогаете, послушаете, поиграете с интерактивными экспонатами, связанными с:

Парусно-гребными судами • Броненосным флотом • Морской пехотой • Морской авиацией • Береговой обороной и фортами • Подводниками и водолазами и многими другими Вы увидите круговые панорамы «Деление ядра урана» и «Северный морской путь» и многое другое, сможете из капитанской рубки управлять атомным ледоколом. Экспозиция Музея Военно-морской славы необычайно интересна и очень велика. Групповые экскурсии длятся всего 1 час 15 минут — этого крайне мало для такой экспозиции! С гидом, имеющим право проводить экскурсии в музее, каким я являюсь, вы можете находится в музее до 2,5 часов, в удобном для вас темпе, не спеша все осмотреть. Можно также посетить подводную лодку (при наличии в кассах или заранее приобретённых билетах). Парк «Остров Фортов» Мы посетим парк «Остров Фортов», откуда вы увидите три форта, в том числе «Чумной форт». Парк расположен вдоль побережья Финского залива. Мы прогуляемся по его территории, полюбуемся великолепными пейзажами. И, конечно, вы обязательно полюбите этот город! Важная информация: Экскурсия длится 5 часов, с дорогой туда и обратно. В пути вас ждёт рассказ про Петербург, дамбу и Кронштадт. Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет. Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Важная информация: Пожалуйста обратите внимание! Бронировать экскурсию нужно не менее чем за сутки, а лучше за двое суток. Тогда гид сможет оформить все документы, подъезд к музею и гарантированные билеты в музей. Внимание! На подводную лодку билеты вы покупаете самостоятельно и заранее, они раскупаются на месяц вперед. Минимальный размер группы от 2 человек.