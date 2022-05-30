Майские праздники в Северной столице

Проведите майские праздники в прекрасном городе Санкт-Петербурге! Вас ждет насыщенная программа самых популярных

5
3 отзыва
Проведите майские праздники в прекрасном городе Санкт-Петербурге! Вас ждет насыщенная программа самых популярных достопримечательностей города!
Майские праздники в Северной столице
Майские праздники в Северной столице
Майские праздники в Северной столице
Майские праздники в Северной столице
Майские праздники в Северной столице
Майские праздники в Северной столице
Майские праздники в Северной столице
Майские праздники в Северной столице
Майские праздники в Северной столице
Майские праздники в Северной столице
Майские праздники в Северной столице
Майские праздники в Северной столице
Майские праздники в Северной столице
Майские праздники в Северной столице
Майские праздники в Северной столице
Майские праздники в Северной столице
Майские праздники в Северной столице
Майские праздники в Северной столице
Майские праздники в Северной столице
Майские праздники в Северной столице
Ближайшие даты:
30
апр

Что вас ожидает 🤩

Экскурсия по Санкт-Петербургу
Экскурсия по Санкт-Петербургу
Подробно познакомимся с более чем трехсотлетней историей Северной столицы
Посещение Эрмитажа
Посещение Эрмитажа
Крупнейший художественный музей мира
Парк фонтанов Петергофа
Парк фонтанов Петергофа
Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой
Экскурсия в Петергоф
Экскурсия в Петергоф
Живописный ландшафт южного побережья Финского залива, сохранившиеся усадьбы петербургской знати и история дороги, специально построенной для комфортного путешествия из Петербурга в Петергоф
Никольский Морской собор
Никольский Морской собор
Освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков
Русский музей
Русский музей
Крупнейшее в мире собрание русского изобразительного искусства
«Спас на Крови»
«Спас на Крови»
Храм Воскресения Христова – «музей мозаичного искусства» – является мемориалом императору Александру II

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по городу. Посещение Эрмитажа

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд. Размещение в гостинице или вещи в камеру хранения гостиницы.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1500 руб./машина).

С 9:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург». 

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Важная информация: туристы, проживающие в гостинице «Апарт-отель YardResidence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (3 минуты пешком).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

13:00. Отъезд от гостиницы на автобусе.

Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Большая обзорная экскурсия подробно познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Северной столицы. 

Вы узнаете, как был основан город, и увидите его первые постройки, сохранившиеся до наших дней – Петропавловскую крепость и деревянный Домик Петра I. 

Перед Вами во всем великолепии предстанут панорамы парадных набережных Санкт-Петербурга и ансамбли центральных площадей. 

Вы побываете на Марсовом поле и узнаете, чем знаменит первый парк города – Летний сад; проедете по главной улице Санкт-Петербурга – Невскому проспекту, и увидите все самые известные достопримечательности: Аничков мост, площадь Островского, Гостиный двор, Казанский собор. 

Вы узнаете историю создания петербургских мостов и почувствуете пульс современного города.

Посещение Эрмитажа.

Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. 

В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. 

Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 7 часов.

2 день

Экскурсия «Ногою твердой стать при море» и Парку фонтанов Петергофа. Посещение Никольского Морского собора в Кронштадте и музейно-исторического парка «Остров Фортов».

Завтрак в гостинице

09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Ногою твердой стать при море».

Экскурсия познакомит вас сразу с двумя пригородами, возникшими вместе с Петербургом в начале XVIII века по воле царя Петра: это бывшая загородная императорская резиденция Петергоф, известная на весь мир своими многочисленными фонтанами, и город-крепость Кронштадт, который по праву можно считать колыбелью русского военно-морского флота.

Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа.

Нижний парк имеет площадь 102 га и протянулся более чем на 2 километра вдоль берега Финского залива. 

Для того, чтобы превратить пустынный болотистый берег Финского залива в роскошный парк с фонтанами и каскадами, потребовались невероятные усилия. 

Причем, все работы выполнялись вручную – были завезены тонны плодородной земли, высажены декоративные деревья и кустарники, которые смогли прижиться в холодном северном климате. 

Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами. 

Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. 

По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.

Посещение Никольского Морского собора в Кронштадте.

Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. 

Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.

Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов».

Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. 

Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней и заглянуть в яблоневый сад с прудом.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~10 часов.

3 день

Экскурсии «Под скипетром династии Романовых», в Русский музей и в «Спас на Крови». Отъезд

Завтрак в гостинице

Освобождение номеров.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или сдать в камеру хранения на Московском вокзале за свой счет. Групповой трансфер на вокзал предусмотрен программой тура.

09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Под скипетром династии Романовых».

История Санкт-Петербурга насчитывает три столетия – два из них город рос и развивался как столица Российского государства под скипетром царской династии Романовых. 

Маршрут экскурсии проходит по парадному центру Санкт-Петербурга. Здесь сохранились до наших дней императорские и великокняжеские дворцы, православные храмы и административные здания. 

К сожалению, навеки исчезла из этих зданий и дворцов та атмосфера, в которой жили, воспитывались и служили во славу Отечества представители правящей династии. Но дух имперского Санкт-Петербурга сохранился и поныне.

Экскурсия в Русский музей.

Государственный Русский музей – крупнейшее в мире собрание русского изобразительного искусства. Коллекции музея насчитывает около 400:000 экспонатов. 

В них представлены произведения всех основных направлений и школ отечественного изобразительного искусства, все его виды и жанры с X по XX век. 

Здесь можно увидеть знакомые по репродукциям иконы Андрея Рублева, картины «Бурлаки на Волге» Ильи Репина, «Шестикрылый серафим» Михаила Врубеля, «Последний день Помпеи» Карла Брюллова, а также работы Серова, Сурикова, Айвазовского, Левитана и других выдающихся художников.

Экскурсия в «Спас на Крови».

Храм Воскресения Христова («Спас на Крови») является мемориалом императору Александру II. Он построен на том месте, где состоялось покушение на Царя-Освободителя. 

Внутри собора бережно сохраняется фрагмент решетки канала и булыжной мостовой, на которую упал смертельно раненый император. 

Главной особенностью храма являются уникальные мозаики, покрывающие фасады здания и украшающие его интерьеры. 

Именно поэтому собор можно с полным правом назвать «музеем мозаичного искусства», в чем вы непременно убедитесь в ходе экскурсии.

Место окончания программы: центр города (ближайшая ст. метро «Канал Грибоедова»).

Продолжительность программы: ~ 3 часа.

По окончании экскурсионного дня Вы самостоятельно добираетесь до Московского вокзала или гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения. 
(Просим Вас обратить особое внимание на время отправления обратных поездов из Санкт-Петербурга. Мы рекомендуем приобретать билеты на поезда, отправляющиеся не ранее 18:00).

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Проживание

Тур предусматривает 1- и 2-х местное проживание в гостинице.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранном отеле
  • 2 завтрака
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • ваучер;
  • свидетельство о рождении для детей.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
30 мая 2022
Быстрота, четкость, профессионализм, быстрые ответы на вопросы, доброжелательность, связь с клиентом по различным ситуациям. Все это приводит к тому, чтобы запланировать какие-то новые туры. По туру общалась с Юлей Ростовщиковой и Екатериной. Спасибо за вашу работу
М
23 мая 2022
Особая благодарность гиду Ларисе Ивановне, водителям и менеджеру.
М
23 мая 2022
Особая благодарность гиду Ларисе Ивановне и менеджеру.

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