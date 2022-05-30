Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельный заезд. Размещение в гостинице или вещи в камеру хранения гостиницы.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1500 руб./машина).
С 9:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург».
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Важная информация: туристы, проживающие в гостинице «Апарт-отель YardResidence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (3 минуты пешком).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
13:00. Отъезд от гостиницы на автобусе.
Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Большая обзорная экскурсия подробно познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Северной столицы.
Вы узнаете, как был основан город, и увидите его первые постройки, сохранившиеся до наших дней – Петропавловскую крепость и деревянный Домик Петра I.
Перед Вами во всем великолепии предстанут панорамы парадных набережных Санкт-Петербурга и ансамбли центральных площадей.
Вы побываете на Марсовом поле и узнаете, чем знаменит первый парк города – Летний сад; проедете по главной улице Санкт-Петербурга – Невскому проспекту, и увидите все самые известные достопримечательности: Аничков мост, площадь Островского, Гостиный двор, Казанский собор.
Вы узнаете историю создания петербургских мостов и почувствуете пульс современного города.
Посещение Эрмитажа.
Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики.
В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов.
Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 7 часов.
Завтрак в гостинице
09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Ногою твердой стать при море».
Экскурсия познакомит вас сразу с двумя пригородами, возникшими вместе с Петербургом в начале XVIII века по воле царя Петра: это бывшая загородная императорская резиденция Петергоф, известная на весь мир своими многочисленными фонтанами, и город-крепость Кронштадт, который по праву можно считать колыбелью русского военно-морского флота.
Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа.
Нижний парк имеет площадь 102 га и протянулся более чем на 2 километра вдоль берега Финского залива.
Для того, чтобы превратить пустынный болотистый берег Финского залива в роскошный парк с фонтанами и каскадами, потребовались невероятные усилия.
Причем, все работы выполнялись вручную – были завезены тонны плодородной земли, высажены декоративные деревья и кустарники, которые смогли прижиться в холодном северном климате.
Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами.
Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома.
По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.
Посещение Никольского Морского собора в Кронштадте.
Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков.
Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.
Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов».
Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок.
Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней и заглянуть в яблоневый сад с прудом.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~10 часов.
Завтрак в гостинице
Освобождение номеров.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или сдать в камеру хранения на Московском вокзале за свой счет. Групповой трансфер на вокзал предусмотрен программой тура.
09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Под скипетром династии Романовых».
История Санкт-Петербурга насчитывает три столетия – два из них город рос и развивался как столица Российского государства под скипетром царской династии Романовых.
Маршрут экскурсии проходит по парадному центру Санкт-Петербурга. Здесь сохранились до наших дней императорские и великокняжеские дворцы, православные храмы и административные здания.
К сожалению, навеки исчезла из этих зданий и дворцов та атмосфера, в которой жили, воспитывались и служили во славу Отечества представители правящей династии. Но дух имперского Санкт-Петербурга сохранился и поныне.
Экскурсия в Русский музей.
Государственный Русский музей – крупнейшее в мире собрание русского изобразительного искусства. Коллекции музея насчитывает около 400:000 экспонатов.
В них представлены произведения всех основных направлений и школ отечественного изобразительного искусства, все его виды и жанры с X по XX век.
Здесь можно увидеть знакомые по репродукциям иконы Андрея Рублева, картины «Бурлаки на Волге» Ильи Репина, «Шестикрылый серафим» Михаила Врубеля, «Последний день Помпеи» Карла Брюллова, а также работы Серова, Сурикова, Айвазовского, Левитана и других выдающихся художников.
Экскурсия в «Спас на Крови».
Храм Воскресения Христова («Спас на Крови») является мемориалом императору Александру II. Он построен на том месте, где состоялось покушение на Царя-Освободителя.
Внутри собора бережно сохраняется фрагмент решетки канала и булыжной мостовой, на которую упал смертельно раненый император.
Главной особенностью храма являются уникальные мозаики, покрывающие фасады здания и украшающие его интерьеры.
Именно поэтому собор можно с полным правом назвать «музеем мозаичного искусства», в чем вы непременно убедитесь в ходе экскурсии.
Место окончания программы: центр города (ближайшая ст. метро «Канал Грибоедова»).
Продолжительность программы: ~ 3 часа.
По окончании экскурсионного дня Вы самостоятельно добираетесь до Московского вокзала или гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения.
(Просим Вас обратить особое внимание на время отправления обратных поездов из Санкт-Петербурга. Мы рекомендуем приобретать билеты на поезда, отправляющиеся не ранее 18:00).
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Тур предусматривает 1- и 2-х местное проживание в гостинице.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.