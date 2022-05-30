1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по городу. Посещение Эрмитажа

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд. Размещение в гостинице или вещи в камеру хранения гостиницы.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1500 руб./машина).

С 9:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург».

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Важная информация: туристы, проживающие в гостинице «Апарт-отель YardResidence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (3 минуты пешком).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

13:00. Отъезд от гостиницы на автобусе.

Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Большая обзорная экскурсия подробно познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Северной столицы.

Вы узнаете, как был основан город, и увидите его первые постройки, сохранившиеся до наших дней – Петропавловскую крепость и деревянный Домик Петра I.

Перед Вами во всем великолепии предстанут панорамы парадных набережных Санкт-Петербурга и ансамбли центральных площадей.

Вы побываете на Марсовом поле и узнаете, чем знаменит первый парк города – Летний сад; проедете по главной улице Санкт-Петербурга – Невскому проспекту, и увидите все самые известные достопримечательности: Аничков мост, площадь Островского, Гостиный двор, Казанский собор.

Вы узнаете историю создания петербургских мостов и почувствуете пульс современного города.

Посещение Эрмитажа.

Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики.

В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов.

Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 7 часов.