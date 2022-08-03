Волшебство белых ночей

Познакомимся с культурой разных стран и народов Запада и Востока

5
1 отзыв
Познакомимся с культурой разных стран и народов Запада и Востока: шедеврами скифских и древнеримских мастеров, уникальной коллекцией западноевропейского искусства.

Увидим лучшие архитектурные ансамбли Северной столицы и самые известные памятники монументальной скульптуры, с удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых рек.
Волшебство белых ночей
Волшебство белых ночей
Волшебство белых ночей
Волшебство белых ночей
Волшебство белых ночей
Волшебство белых ночей
Волшебство белых ночей
Волшебство белых ночей
Волшебство белых ночей
Волшебство белых ночей
Волшебство белых ночей
Волшебство белых ночей
Волшебство белых ночей
Волшебство белых ночей
Волшебство белых ночей
Волшебство белых ночей
Волшебство белых ночей
Волшебство белых ночей
Волшебство белых ночей
Ближайшие даты:
19
авг
26
авг
2
сен
9
сен
16
сен
23
сен

Что вас ожидает 🤩

Величественный Петергоф
Величественный Петергоф
Посмотрим выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства
Исаакиевский собор
Исаакиевский собор
Увидим богатство интерьера, отделанного мрамором, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками
Романтика белых ночей
Романтика белых ночей
Нас ждет упоительная романтика белых ночей, город-призрак, предстающий во всем великолепии и ослепительном ночном блеске
Петропавловская крепость
Петропавловская крепость
Познакомимся с фортификационными сооружениями России XVIII века
История города
История города
Узнаем о возникновении города, о первом этапе его строительства, о той роли, которую играл Санкт-Петербург в развитии экономики, политики и культуры России

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по городу. Эрмитаж

Встреча участников тура у Московского вокзала у бюста Петра I в 13:00.

Автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы» познакомит вас с лучшими архитектурными ансамблями Северной столицы и самыми известными памятниками монументальной скульптуры, с удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых рек.

Вы увидите, что составило славу Петербурга, ставшего одним из шести самых красивых городов Европы.

Экскурсия в Эрмитаж — музей с мировым именем и самой большой музейной экспозицией в России, посвященной западноевропейскому искусству.

Среди шедевров Эрмитажатворения Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ренуара и многих других великих мастеров.

Трансфер в гостиницу, размещение.

Свободное время.

Окончание экскурсии в отеле, не позднее 19:00.

Транспорт предоставляется на встречу, экскурсии и трансфер в гостиницу.

Экскурсия по городу. ЭрмитажЭкскурсия по городу. ЭрмитажЭкскурсия по городу. ЭрмитажЭкскурсия по городу. Эрмитаж
2 день

Исаакиевский собор. Остров «Новая Голландия»

Завтрак в гостинице.

Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».

Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов показа этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.

Исаакиевский собор, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры.

Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый крупный собор города способен вместить около 14000 человек.

Собор поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.

Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медный всадник», созданный к 100-летию восшествия Петра I на престол.

Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».

Это самый молодой парк Петербурга, представляющий из себя уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся в памятнике архитектуры XVIII века.

Свободное время в центре города.

Окончание экскурсии около ст. м."Адмиралтейская", не позднее 16:00.

Транспорт не предоставляется.

За дополнительную оплату:

Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами» к разведенным над Невой мостам.

Упоительная романтика белых ночей, город-призрак, предстающий во всем великолепии и ослепительном ночном блеске шедевров архитектуры.

Исаакиевский собор. Остров «Новая Голландия»Исаакиевский собор. Остров «Новая Голландия»Исаакиевский собор. Остров «Новая Голландия»Исаакиевский собор. Остров «Новая Голландия»
3 день

Загородная экскурсия в Петергоф

Завтрак в гостинице.

Загородная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с посещением Нижнего парка фонтанов.

Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга.

Своеобразие этого ансамбля неповторимо.

Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства.

Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов.

Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф.

Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Внимание: Возможно позднее окончание экскурсии, после 20:00.

Загородная экскурсия в ПетергофЗагородная экскурсия в ПетергофЗагородная экскурсия в ПетергофЗагородная экскурсия в Петергоф
4 день

Экскурсия в Петропавловскую крепость

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров до 12:00.

Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.

Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» рассказывает о возникновении города, о первом этапе его строительства, о той роли, которую играл Санкт-Петербург в развитии экономики, политики и культуры России в первой четверти XVIII века.

Экскурсия в Петропавловскую крепость знакомит с фортификационными сооружениями России XVIII века, с историей зарождения города в устье реки Невы, с крепостью-тюрьмой и одновременно с уникальным памятником архитектуры города — собором святых апостолов Петра и Павла, позолоченный шпиль которого возвышается над городом.

Окончание экскурсии около ст. м."Горьковская" не позднее 16:00.

Транспорт не предоставляется.

Экскурсия в Петропавловскую крепостьЭкскурсия в Петропавловскую крепостьЭкскурсия в Петропавловскую крепостьЭкскурсия в Петропавловскую крепость

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РАЗМЕЩЕНИЕПЕРИОД

На 1 чел.

в 2-мест. номере

Дополнительное место1-местый номерДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.

2-мест.

+ доп. место

КИРОЧНАЯ

Туркласс, удобства на блок,

Завтрак накрытие

30.05-06.0612 97512 97516 640278031204680
06.06-10.0713 77013 77018 220330036005460
11.07-25.0912 97512 97516 640278031204680

КИРОЧНАЯ

Стандарт, удобства в номере

Завтрак накрытие

30.05-06.0613 77013 77018 220330036005460
06.06-10.0714 56014 56019 785382041606240
11.07-25.0913 77013 77018 220330036005460

МОСКВА 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

30.05-03.0719 12016 37028 675676071509100
04.07-28.0816 35015 20023 175494053307280
29.08-25.0915 75015 05021 990455049406890

Скидка на ребенка до 16 лет — 600 руб.

Цена тура без проживания, без питания — 9 330 руб.

Варианты проживания

Кирочная

3 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская". Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.

При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.

На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.

При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.

Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.

КирочнаяКирочнаяКирочнаяКирочнаяКирочная

МОСКВА 4*

3 ночи

4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в выбранной гостинице
  • Питание по программе: 3 завтрака в ресторане гостиницы
  • Услуги экскурсовода-групповода согласно программе тура
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
  • Трансфер в день заезда и выезда
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
3 авг 2022
Большая Страна всё время была с нами на связи. По любому вопросу был дан развёрнутый ответ.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Петропавловская крепость🗽Популярные местаИсаакиевский собор🖼Музеи🙏Религиозные🧳Многодневные туры3-дневные туры

Похожие туры в Санкт-Петербурге

Фото-экскурсия: Белые ночи и разводные мосты Санкт-Петербурга
3 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Организатор экскурсии Golikov.kg
Golikov.kg
4.9
26 отзывов
Фото-экскурсия: Белые ночи и разводные мосты Санкт-Петербурга
Два главных символа Петербурга - белые ночи и разводные мосты
Восстания площадь, 2 лит А Восстания, 1 лит А
1 сен
2 сен
3 сен
4 сен
10 000 за всё до 3 чел.
Этнографический музей с профессиональным гидом
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
Нет отзывов
Этнографический музей с профессиональным гидом
Посетить «этнографический Эрмитаж» и узнать о культуре разных народов России
в районе площади Искусств
Завтра
17 авг
19 авг
23 авг
3 700 за всё до 5 чел.
Кунсткамера: аудиоэкскурсия с билетом по первой коллекции Петра I
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
2.9
7 отзывов
Кунсткамера: аудиоэкскурсия с билетом по первой коллекции Петра I
Прогулка по Кунсткамере познакомит вас с коллекциями самого первого естественно-научного музея России
Университетская наб. , 3
Завтра
17 авг
18 авг
19 авг
1 190 за 1 человека
Романтика белых ночей и разводных мостов
2.5 часа
🚗 На машине
Фотопрогулка
до 3 чел.
Организатор экскурсии Кирилл
Кирилл
5
39 отзывов
Романтика белых ночей и разводных мостов
Прочувствовать пульс летнего Петербурга и получить профессиональные фото на дружеской авто-экскурсии
по договоренности
1 сен
5 сен
6 сен
7 сен
10 000 за всё до 3 чел.
Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу: разведение мостов
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии ГК
ГК
4.6
35 отзывов
Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу: разведение мостов
Красота белых ночей незабываема, и насладиться их очарованием вы сможете на нашей экскурсии
Лиговский пр. , 10 / 118, гостиница «Октябрьская»
17 авг
19 авг
20 авг
24 авг
1 100 за 1 человека
Тайны города на Неве: обзорная экскурсия и прогулка на теплоходе
6 часов
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.3
849 отзывов
Тайны города на Неве: обзорная экскурсия и прогулка на теплоходе
Какой Петербург в ночи
Сегодня
Завтра
17 авг
18 авг
1 800 за 1 человека
Такой разный Петербург: архитектура города на Неве
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии TurestIn
TurestIn
Нет отзывов
Такой разный Петербург: архитектура города на Неве
На этой экскурсии мы познакомимся с разнообразными архитектурными стилями Санкт-Петербурга
Метро «Чернышевская»
Сегодня
Завтра
17 авг
18 авг
990 за всё до 10 чел.
Петербургская ночь - Мосты. Авторская обзорная экскурсия
3 часа
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Валерий
Валерий
4.9
170 отзывов
Петербургская ночь - Мосты. Авторская обзорная экскурсия
Необычная обзорная экскурсия по ночному городу от профессионального гида, актера и коренного петербуржца
CТ.М. Гостиный Двор, Садовая ул. 17
20 авг
26 авг
27 авг
28 авг
1 590 за 1 человека
Прогулка на катере повышенной комфортности с капитаном
1 час
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Петроград
Петроград
5
1 отзыв
Прогулка на катере повышенной комфортности с капитаном
Белые ночи в Петербурге прекрасны, но на улицах и даже на теплоходах бывает чересчур людно
Зависит от маршрута, оговаривается отдельно
13 500 за всё до 8 чел.
Прогулка на небольшом катере с капитаном во время разведения мостов
2 часа
⚓️ По рекам и каналам
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Центр
Центр
3.7
9 отзывов
Прогулка на небольшом катере с капитаном во время разведения мостов
Пожалуй, лучшее, что можно сделать в Петербурге белыми ночами - прокатиться на катере под разводящимися мостами
Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11а
17 авг
18 авг
19 авг
21 авг
10 000 за всё до 3 чел.
Колонии свободы: 400 лет Белой кирхи
12 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Никита
Никита
5
1 отзыв
Колонии свободы: 400 лет Белой кирхи
Почему городская коммуна начиналась с закладки храма
По договоренности
1 500 за 1 человека
Экскурсия по Золотой кладовой со входным билетом
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.3
154 отзыва
Экскурсия по Золотой кладовой со входным билетом
На экскурсии по закрытой Золотой кладовой вы увидите коллекцию редкостей разных эпох
Дворцовая площадь, 2
23 авг
24 авг
25 авг
26 авг
1 200 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ