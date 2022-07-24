Самостоятельный заезд в гостиницу. За доп. оплату предлагаем заказать трансфер в день заезда.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
Завтрак в гостинице.
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка.
Экскурсия по дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений.
Неповторимы интерьеры парадных залов и комнат, жемчужинами которых остается Янтарная комната и Большой тронный зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
ВНИМАНИЕ: Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.
Автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы» познакомит вас с:
Вы увидите, что составило славу Петербурга, ставшего одним из шести самых красивых городов Европы.
Экскурсия в Эрмитаж – музей с мировым именем и самой большой музейной экспозицией в России, посвященной западноевропейскому искусству.
Среди жемчужин эрмитажной коллекции – творения Леонардо да Винчи и Рафаэля, Гогена и Пикассо, Тициана и Рембрандта и др.
Трансфер в гостиницу, размещение. Свободное время.
Окончание экскурсии в отеле, не позднее 17:00.
Транспорт предоставляется на встречу, экскурсии и трансфер в гостиницу.
Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».
Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов показа этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.
Исаакиевский собор, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры.
Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый крупный собор города способен вместить около 14000 человек.
Собор поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.
Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медный всадник», созданный к 100-летию восшествия Петра I на престол.
Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».
Это самый молодой парк Петербурга, представляющий из себя уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся в памятнике архитектуры XVIII века.
Свободное время в центре города.
Окончание экскурсии около ст. м."Адмиралтейская", не позднее 16:00.
Транспорт не предоставляется.
За дополнительную оплату:
Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами» к разведенным над Невой мостам.
Упоительная романтика белых ночей, город-призрак, предстающий во всем великолепии и ослепительном ночном блеске шедевров архитектуры.
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.
Загородная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с посещением Нижнего парка фонтанов.
Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга. Своеобразие этого ансамбля неповторимо.
Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства.
Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов.
Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф.
Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.
ВНИМАНИЕ: Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Тур предполагает проживание в гостинице. Стоимость тура на 1 человека в рублях:
|РАЗМЕЩЕНИЕ
|ПЕРИОД
|На 1 чел.
в 2-мест. номере
|Доп. место
|1-мест. номер
|Скидка на реб.
до 16 лет
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
Кирочная
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак накрытие
|30.05-06.06
|15790
|15790
|20680
|400
|2780
|3120
|4680
|06.06-10.07
|16850
|16850
|22780
|400
|3300
|3600
|5460
|11.07-25.09
|15790
|15790
|20680
|400
|2780
|3120
|4680
Кирочная
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие
|30.05-06.06
|16850
|16850
|22780
|400
|3300
|3600
|5460
|06.06-10.07
|17910
|17910
|24880
|400
|3820
|4160
|6240
|11.07-25.09
|16850
|16850
|22780
|400
|3300
|3600
|5460
Москва 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|30.05-03.07
|23980
|19980
|36720
|400
|6760
|7150
|9100
|04.07-28.08
|20280
|19080
|29380
|400
|4940
|5330
|7280
|29.08-25.09
|19490
|18890
|27810
|400
|4550
|4940
|6890
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.
Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.
В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.
Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.
Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.
В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.
На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.
Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.
За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.