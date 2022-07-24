Шедевры Северной столицы

Проведите отпуск в прекрасном городе Санкт-Петербурге

Проведите отпуск в прекрасном городе Санкт-Петербурге! Вас ждет насыщенная программа самых популярных достопримечательностей города!
Шедевры Северной столицы
Шедевры Северной столицы
Шедевры Северной столицы
Шедевры Северной столицы
Шедевры Северной столицы
Шедевры Северной столицы
Шедевры Северной столицы
Шедевры Северной столицы
Шедевры Северной столицы
Шедевры Северной столицы
Шедевры Северной столицы
Шедевры Северной столицы
Шедевры Северной столицы
Шедевры Северной столицы
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Что вас ожидает 🤩

Исаакиевский собор
Исаакиевский собор
Поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками
Эрмитаж
Эрмитаж
Музей с мировым именем и самой большой музейной экспозицией в России, посвященной западноевропейскому искусству
Петергоф
Петергоф
Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов»

Программа тура по дням

1 день

Заезд

Самостоятельный заезд в гостиницу. За доп. оплату предлагаем заказать трансфер в день заезда.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

2 день

Царское Село. Отъезд

Завтрак в гостинице.

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка.

Экскурсия по дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений.

Неповторимы интерьеры парадных залов и комнат, жемчужинами которых остается Янтарная комната и Большой тронный зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

ВНИМАНИЕ: Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.

3 день

Экскурсия «Шедевры Северной столицы», Эрмитаж

Автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы» познакомит вас с:

  • лучшими архитектурными ансамблями Северной столицы и самыми известными памятниками монументальной скульптуры;
  • удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых рек.

Вы увидите, что составило славу Петербурга, ставшего одним из шести самых красивых городов Европы.

Экскурсия в Эрмитаж – музей с мировым именем и самой большой музейной экспозицией в России, посвященной западноевропейскому искусству.

Среди жемчужин эрмитажной коллекции – творения Леонардо да Винчи и Рафаэля, Гогена и Пикассо, Тициана и Рембрандта и др.

Трансфер в гостиницу, размещение. Свободное время.

Окончание экскурсии в отеле, не позднее 17:00.

Транспорт предоставляется на встречу, экскурсии и трансфер в гостиницу.

4 день

Исаакиевский собор, остров «Новая Голландия»

Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».

Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов показа этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.

Исаакиевский собор, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры.

Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый крупный собор города способен вместить около 14000 человек.

Собор поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.

Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медный всадник», созданный к 100-летию восшествия Петра I на престол.

Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».

Это самый молодой парк Петербурга, представляющий из себя уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся в памятнике архитектуры XVIII века.

Свободное время в центре города.

Окончание экскурсии около ст. м."Адмиралтейская", не позднее 16:00.

Транспорт не предоставляется.

За дополнительную оплату:

Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами» к разведенным над Невой мостам.
Упоительная романтика белых ночей, город-призрак, предстающий во всем великолепии и ослепительном ночном блеске шедевров архитектуры.

5 день

Петергоф

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.

Загородная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с посещением Нижнего парка фонтанов.

Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга. Своеобразие этого ансамбля неповторимо.

Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства.

Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов.

Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф.

Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.

ВНИМАНИЕ: Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице. Стоимость тура на 1 человека в рублях:

РАЗМЕЩЕНИЕПЕРИОДНа 1 чел.
в 2-мест. номере		Доп. место1-мест. номерСкидка на реб.
до 16 лет		Доп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.2-мест. + доп. место

Кирочная

Туркласс, удобства на блок,

Завтрак накрытие

30.05-06.06157901579020680400278031204680
06.06-10.07168501685022780400330036005460
11.07-25.09157901579020680400278031204680

Кирочная

Стандарт, удобства в номере

Завтрак накрытие

30.05-06.06168501685022780400330036005460
06.06-10.07179101791024880400382041606240
11.07-25.09168501685022780400330036005460

Москва 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

30.05-03.07239801998036720400676071509100
04.07-28.08202801908029380400494053307280
29.08-25.09194901889027810400455049406890

Варианты проживания

Гостиница «Кирочная»

4 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".

Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.

Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.

В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.

Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.

Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»

Отель «Москва» 4*

4 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.

В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.

На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.

Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.

За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Отель «Москва» 4*Отель «Москва» 4*Отель «Москва» 4*Отель «Москва» 4*Отель «Москва» 4*Отель «Москва» 4*Отель «Москва» 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостинице 4 суток
  • Питание: 4 завтраков в ресторане гостиницы
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Трансфер
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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