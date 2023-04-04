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Понедельник. Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург», Петропавловская крепость

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург».

Рассказывает о возникновении города, о первом этапе его строительства, о роли, которую играл Петербург в развитии экономики, политики и культуры России.

Вы прогуляетесь по Петроградской стороне, где появились первые улицы, был построен первый дом губернатора Меншикова, здание Канцелярии, Магистрат, Троицкий собор.

Руководил работами первый главный архитектор Петербурга Доменико Трезини.

Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона познакомит Вас с историей возникновения города на реке Неве, 300-летней историей крепости, бывшей царской, а затем политической тюрьмы, и одновременно с тем усыпальницей императорского дома Романовых в соборе Петра и Павла — самом высоком архитектурном сооружении города.

Транспорт не предоставляется.