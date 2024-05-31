Туры на 3 дня в Санкт-Петербурге

Найдено 68 туров в категории «3-дневные туры» в Санкт-Петербурге, цены от 3 600 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Релакс по-карельски: отдых в загородном комплексе и поездки в топовые места
🚌 На автобусе
скидка
50%
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Релакс по-карельски: отдых в загородном комплексе и поездки в топовые места
Пожить на природе у живописного озера и самим выбрать график экскурсий
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
4398021 990 за человека
Уикенд на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
🚌 На автобусе
скидка
35%
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Уикенд на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
Отдохнуть за городом в живописном месте, побывать в парке «Рускеала», посетить топовые места Карелии
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
2306114 990 за человека
Поход на байдарках по Хейниокскому проливу
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Поход на байдарках по Хейниокскому проливу
Начало: г. Санкт-Петербург
28 апр в 10:00
8 мая в 10:00
15 800 за человека
Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
Промчать на катере по Ладожским шхерам, переночевать в уютном шатре, увидеть нетуристические локации
Начало: Санкт-Петербург, центр, 9:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
44 900 за человека
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 6 550 за человека
Зимние истории дворцов Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние истории дворцов Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
29 дек в 10:00
от 10 050 за человека
Зимний Петербург. Тур выходного дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимний Петербург. Тур выходного дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 3 650 за человека
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Начало: Санкт-Петербург
29 дек в 10:00
от 6 650 за человека
Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
14 окт в 10:00
24 окт в 10:00
от 8 000 за человека
Петербургская коллекция. Тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Петербургская коллекция. Тур на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
14 окт в 10:00
17 окт в 10:00
от 10 250 за человека
Хиты Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Хиты Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 7 600 за человека
Три дня с Петербургом
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три дня с Петербургом
Начало: Санкт-Петербург
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 7 400 за человека
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 6 300 за человека
В сердце Петербурга. Тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В сердце Петербурга. Тур на 4 дня
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 8 800 за человека
В сердце Петербурга. Тур на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
В сердце Петербурга. Тур на 3 дня
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 6 600 за человека
Многоликий Петербург
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Многоликий Петербург
Начало: Санкт-Петербург
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 8 500 за человека
Волшебство Рождества от Санкт-Петербурга до Выборга
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Волшебство Рождества от Санкт-Петербурга до Выборга
Начало: Москва, метро ВДНХ
3 янв в 10:00
от 25 500 за человека
Три дня с Петербургом. Осень-весна
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три дня с Петербургом. Осень-весна
Начало: Санкт-Петербург
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 6 600 за человека
Три века Петербурга. Историко-архитектурный тур из Москвы
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Три века Петербурга. Историко-архитектурный тур из Москвы
Начало: Москва, станция метро ВДНХ
3 ноя в 10:00
от 6 800 за человека
Классический Петербург за четыре дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Классический Петербург за четыре дня
Начало: Санкт-Петербург
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 9 550 за человека
Петербург. Пётр. От первого камня до небоскреба
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Петербург. Пётр. От первого камня до небоскреба
Начало: Санкт-Петербург
4 янв в 10:00
23 фев в 10:00
от 11 800 за человека
Расследование Петербургских тайн. Праздничный тур
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Расследование Петербургских тайн. Праздничный тур
Начало: Санкт-Петербург
3 янв в 10:00
от 10 450 за человека
Зимний Петербург. 4 праздничных дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимний Петербург. 4 праздничных дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
от 4 400 за человека
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
Экскурсионный тур «Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге» на 3 дня
Начало: Санкт-Петербург
3 янв в 10:00
от 44 970 за человека
Новогодняя петербургская коллекция на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодняя петербургская коллекция на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
от 8 250 за человека
Новогодние огни. Праздничный тур в Санкт-Петербург
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодние огни. Праздничный тур в Санкт-Петербург
Начало: Санкт-Петербург
31 дек в 10:00
от 7 730 за человека
Новогодняя коллекция Санкт-Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодняя коллекция Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
30 дек в 10:00
от 15 820 за человека
8 марта в Петербурге
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
8 марта в Петербурге
Начало: Санкт-Петербург
8 мар в 10:00
от 8 000 за человека
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 8 300 за человека
День защитника Отечества. Четыре дня в Петербурге
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
День защитника Отечества. Четыре дня в Петербурге
Начало: Санкт-Петербург
23 фев в 10:00
от 9 850 за человека
День защитника Отечества. Три дня в Петербурге
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
День защитника Отечества. Три дня в Петербурге
Начало: Санкт-Петербург
23 фев в 10:00
от 6 900 за человека
8 марта в Петербурге. Четырехдневное путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
8 марта в Петербурге. Четырехдневное путешествие
Начало: Санкт-Петербург
7 мар в 10:00
от 10 500 за человека
23 февраля в Петербурге
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
23 февраля в Петербурге
Начало: Санкт-Петербург
23 фев в 10:00
от 14 990 за человека
Петербург для двоих. Тур на 4 дня
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Петербург для двоих. Тур на 4 дня
Начало: Санкт-Петербург
21 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 23 700 за человека
Лето в Санкт-Петербурге. Автобусный тур из Москвы
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Лето в Санкт-Петербурге. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 18 700 за человека
Дворцы, театры и сады Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Дворцы, театры и сады Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 21 090 за человека
Город с хорошим вкусом. Гастрономический тур в Петербург на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Город с хорошим вкусом. Гастрономический тур в Петербург на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
14 июня в 10:00
26 июля в 10:00
от 19 900 за человека
Северная мозаика. Экскурсионный тур в Санкт-Петербург и Карелию на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Северная мозаика. Экскурсионный тур в Санкт-Петербург и Карелию на 3 дня
Начало: Санкт-Петербург
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 12 650 за человека
Шедевры Северной столицы. Тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Шедевры Северной столицы. Тур на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 12 560 за человека
Шедевры Северной столицы. Тур на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Шедевры Северной столицы. Тур на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 8 315 за человека
Калейдоскоп рождественских огней Северной столицы
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Калейдоскоп рождественских огней Северной столицы
Начало: Россия, Санкт-Петербург
1 янв в 10:00
от 5 025 за человека
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
9 янв в 10:00
29 янв в 10:00
от 8 740 за человека
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
29 янв в 10:00
5 фев в 10:00
от 11 765 за человека
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 8 415 за человека
Семейные каникулы в Петербурге и Кронштадте
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Семейные каникулы в Петербурге и Кронштадте
Начало: Санкт-Петербург
3 ноя в 10:00
от 10 705 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Азалия
    31 мая 2024
    Петербургская коллекция. Тур на 4 дня
    Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥
    Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥
  • Д
    Динара
    30 мая 2024
    Петербургская коллекция. Тур на 4 дня
    Понравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательно. Большое спасибо.
    Понравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательноПонравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательноПонравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательноПонравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательноПонравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательноПонравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательноПонравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательно
  • О
    Олег
    29 мая 2024
    Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
    По организации экскурсий вопросов нет. Экскурсоводы рассказывают доходчиво и понятно, всегда готовы ответить на дополнительные вопросы. Конечно слишком много информации… но увиденное и услышанное впечатлило. Больше вопросов к дисциплине самих участников группы.
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Шедевры Северной столицы. Тур на 4 дня
    Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас своим друзьям и знакомым, которые собираются в С-Петербург и сама с удовольствием воспользуюсь Вашими услугами при очередной поездки! Очень рекомендую!!!
    Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас
  • А
    Антонина
    21 мая 2024
    Шедевры Северной столицы. Тур на 3 дня
    Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал.
    Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал
  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Рускеальская сказка: самые живописные уголки Карелии за 3 дня
    Природа исключительная, город Сортавала не впечатлил, но это уже не зависит от туроператора. Из минусов, мало информации о гостиницах, трудно ориентироваться при заказе. В целом три дня прошли замечательно!
  • О
    Олег
    4 мая 2024
    Поход на байдарках по Хейниокскому проливу
    Очень живописные места, сложность преувеличена.
  • О
    Олег
    4 мая 2024
    Поход на байдарках по Хейниокскому проливу
    Отличная поездка
  • Е
    Елена
    13 апреля 2024
    Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
    Здравствуйте. Хочу выразить огромную благодарность за такой чудесный тур! Нам с супругом всё ооооочень понравилось 👍😊 В следующем году хочу взять с собой дочку и внучку 😊
  • А
    Анатолий
    25 февраля 2024
    Петербургская коллекция. Тур на 4 дня
    Добрый день, замечательная поездка получилась! Благодарю!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «3-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Релакс по-карельски: отдых в загородном комплексе и поездки в топовые места
  2. Уикенд на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
  3. Поход на байдарках по Хейниокскому проливу
  4. Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
  5. Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Набережная
  4. Музей Фаберже
  5. Исаакиевский собор
  6. Эрмитаж
  7. Ладожское озеро
  8. Царское село
  9. Остров Валаам
  10. Петропавловский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "3-дневные туры" можно забронировать 68 авторских туров от 3 600 до 150 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 160 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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