А Азалия Петербургская коллекция. Тур на 4 дня Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥

Д Динара Петербургская коллекция. Тур на 4 дня Понравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательно. Большое спасибо.

О Олег Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа По организации экскурсий вопросов нет. Экскурсоводы рассказывают доходчиво и понятно, всегда готовы ответить на дополнительные вопросы. Конечно слишком много информации… но увиденное и услышанное впечатлило. Больше вопросов к дисциплине самих участников группы.

Е Елена Шедевры Северной столицы. Тур на 4 дня Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас своим друзьям и знакомым, которые собираются в С-Петербург и сама с удовольствием воспользуюсь Вашими услугами при очередной поездки! Очень рекомендую!!!

А Антонина Шедевры Северной столицы. Тур на 3 дня Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал.

Е Елена Рускеальская сказка: самые живописные уголки Карелии за 3 дня Природа исключительная, город Сортавала не впечатлил, но это уже не зависит от туроператора. Из минусов, мало информации о гостиницах, трудно ориентироваться при заказе. В целом три дня прошли замечательно!

О Олег Поход на байдарках по Хейниокскому проливу Очень живописные места, сложность преувеличена.

О Олег Поход на байдарках по Хейниокскому проливу Отличная поездка

Е Елена Петербургская коллекция. Тур на 3 дня Здравствуйте. Хочу выразить огромную благодарность за такой чудесный тур! Нам с супругом всё ооооочень понравилось 👍😊 В следующем году хочу взять с собой дочку и внучку 😊