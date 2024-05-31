1 чел.
По популярности
скидка
50%
Авторский тур
4 дня
Релакс по-карельски: отдых в загородном комплексе и поездки в топовые места
Пожить на природе у живописного озера и самим выбрать график экскурсий
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
4398021 990₽ за человека
скидка
35%
Авторский тур
3 дня
Уикенд на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
Отдохнуть за городом в живописном месте, побывать в парке «Рускеала», посетить топовые места Карелии
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
2306114 990₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Поход на байдарках по Хейниокскому проливу
Начало: г. Санкт-Петербург
28 апр в 10:00
8 мая в 10:00
15 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
Промчать на катере по Ладожским шхерам, переночевать в уютном шатре, увидеть нетуристические локации
Начало: Санкт-Петербург, центр, 9:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 6 550₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимние истории дворцов Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
29 дек в 10:00
от 10 050₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимний Петербург. Тур выходного дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 3 650₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Начало: Санкт-Петербург
29 дек в 10:00
от 6 650₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
14 окт в 10:00
24 окт в 10:00
от 8 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Петербургская коллекция. Тур на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
14 окт в 10:00
17 окт в 10:00
от 10 250₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Хиты Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 7 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три дня с Петербургом
Начало: Санкт-Петербург
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 7 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 6 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В сердце Петербурга. Тур на 4 дня
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 8 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В сердце Петербурга. Тур на 3 дня
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 6 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Многоликий Петербург
Начало: Санкт-Петербург
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 8 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Волшебство Рождества от Санкт-Петербурга до Выборга
Начало: Москва, метро ВДНХ
3 янв в 10:00
от 25 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три дня с Петербургом. Осень-весна
Начало: Санкт-Петербург
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 6 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Три века Петербурга. Историко-архитектурный тур из Москвы
Начало: Москва, станция метро ВДНХ
3 ноя в 10:00
от 6 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Классический Петербург за четыре дня
Начало: Санкт-Петербург
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 9 550₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Петербург. Пётр. От первого камня до небоскреба
Начало: Санкт-Петербург
4 янв в 10:00
23 фев в 10:00
от 11 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Расследование Петербургских тайн. Праздничный тур
Начало: Санкт-Петербург
3 янв в 10:00
от 10 450₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимний Петербург. 4 праздничных дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
от 4 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
Экскурсионный тур «Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге» на 3 дня
Начало: Санкт-Петербург
3 янв в 10:00
от 44 970₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодняя петербургская коллекция на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
от 8 250₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодние огни. Праздничный тур в Санкт-Петербург
Начало: Санкт-Петербург
31 дек в 10:00
от 7 730₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодняя коллекция Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
30 дек в 10:00
от 15 820₽ за человека
Авторский тур
3 дня
8 марта в Петербурге
Начало: Санкт-Петербург
8 мар в 10:00
от 8 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 8 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
День защитника Отечества. Четыре дня в Петербурге
Начало: Санкт-Петербург
23 фев в 10:00
от 9 850₽ за человека
Авторский тур
3 дня
День защитника Отечества. Три дня в Петербурге
Начало: Санкт-Петербург
23 фев в 10:00
от 6 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
8 марта в Петербурге. Четырехдневное путешествие
Начало: Санкт-Петербург
7 мар в 10:00
от 10 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
23 февраля в Петербурге
Начало: Санкт-Петербург
23 фев в 10:00
от 14 990₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Петербург для двоих. Тур на 4 дня
Начало: Санкт-Петербург
21 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 23 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Лето в Санкт-Петербурге. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 18 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дворцы, театры и сады Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 21 090₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Город с хорошим вкусом. Гастрономический тур в Петербург на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
14 июня в 10:00
26 июля в 10:00
от 19 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Северная мозаика. Экскурсионный тур в Санкт-Петербург и Карелию на 3 дня
Начало: Санкт-Петербург
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 12 650₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Шедевры Северной столицы. Тур на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 12 560₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Шедевры Северной столицы. Тур на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 8 315₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Калейдоскоп рождественских огней Северной столицы
Начало: Россия, Санкт-Петербург
1 янв в 10:00
от 5 025₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
9 янв в 10:00
29 янв в 10:00
от 8 740₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
29 янв в 10:00
5 фев в 10:00
от 11 765₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 8 415₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Семейные каникулы в Петербурге и Кронштадте
Начало: Санкт-Петербург
3 ноя в 10:00
от 10 705₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААзалия31 мая 2024Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥
- ДДинара30 мая 2024Понравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательно. Большое спасибо.
- ООлег29 мая 2024По организации экскурсий вопросов нет. Экскурсоводы рассказывают доходчиво и понятно, всегда готовы ответить на дополнительные вопросы. Конечно слишком много информации… но увиденное и услышанное впечатлило. Больше вопросов к дисциплине самих участников группы.
- ЕЕлена29 мая 2024Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас своим друзьям и знакомым, которые собираются в С-Петербург и сама с удовольствием воспользуюсь Вашими услугами при очередной поездки! Очень рекомендую!!!
- ААнтонина21 мая 2024Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал.
- ЕЕлена19 мая 2024Рускеальская сказка: самые живописные уголки Карелии за 3 дняПрирода исключительная, город Сортавала не впечатлил, но это уже не зависит от туроператора. Из минусов, мало информации о гостиницах, трудно ориентироваться при заказе. В целом три дня прошли замечательно!
- ООлег4 мая 2024Очень живописные места, сложность преувеличена.
- ООлег4 мая 2024Отличная поездка
- ЕЕлена13 апреля 2024Здравствуйте. Хочу выразить огромную благодарность за такой чудесный тур! Нам с супругом всё ооооочень понравилось 👍😊 В следующем году хочу взять с собой дочку и внучку 😊
- ААнатолий25 февраля 2024Добрый день, замечательная поездка получилась! Благодарю!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «3-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "3-дневные туры" можно забронировать 68 авторских туров от 3 600 до 150 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 160 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самый интересный из 68 туров в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «3-дневные туры», 160 ⭐ отзывов, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август