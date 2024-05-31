Экскурсионные туры на 4 дня в Санкт-Петербурге

Найдено 28 туров в категории «4-дневные туры» в Санкт-Петербурге, цены от 4 400 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Релакс по-карельски: отдых в загородном комплексе и поездки в топовые места
🚌 На автобусе
скидка
50%
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Релакс по-карельски: отдых в загородном комплексе и поездки в топовые места
Пожить на природе у живописного озера и самим выбрать график экскурсий
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
4398021 990 за человека
Петербургская коллекция. Тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Петербургская коллекция. Тур на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
14 окт в 10:00
17 окт в 10:00
от 10 250 за человека
В сердце Петербурга. Тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В сердце Петербурга. Тур на 4 дня
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 8 800 за человека
Многоликий Петербург
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Многоликий Петербург
Начало: Санкт-Петербург
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 8 500 за человека
Волшебство Рождества от Санкт-Петербурга до Выборга
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Волшебство Рождества от Санкт-Петербурга до Выборга
Начало: Москва, метро ВДНХ
3 янв в 10:00
от 25 500 за человека
Три века Петербурга. Историко-архитектурный тур из Москвы
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Три века Петербурга. Историко-архитектурный тур из Москвы
Начало: Москва, станция метро ВДНХ
3 ноя в 10:00
от 6 800 за человека
Классический Петербург за четыре дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Классический Петербург за четыре дня
Начало: Санкт-Петербург
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 9 550 за человека
Расследование Петербургских тайн. Праздничный тур
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Расследование Петербургских тайн. Праздничный тур
Начало: Санкт-Петербург
3 янв в 10:00
от 10 450 за человека
Зимний Петербург. 4 праздничных дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимний Петербург. 4 праздничных дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
от 4 400 за человека
Новогодняя петербургская коллекция на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодняя петербургская коллекция на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
от 8 250 за человека
Новогодняя коллекция Санкт-Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодняя коллекция Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
30 дек в 10:00
от 15 820 за человека
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 8 300 за человека
День защитника Отечества. Четыре дня в Петербурге
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
День защитника Отечества. Четыре дня в Петербурге
Начало: Санкт-Петербург
23 фев в 10:00
от 9 850 за человека
8 марта в Петербурге. Четырехдневное путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
8 марта в Петербурге. Четырехдневное путешествие
Начало: Санкт-Петербург
7 мар в 10:00
от 10 500 за человека
Петербург для двоих. Тур на 4 дня
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Петербург для двоих. Тур на 4 дня
Начало: Санкт-Петербург
21 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 23 700 за человека
Лето в Санкт-Петербурге. Автобусный тур из Москвы
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Лето в Санкт-Петербурге. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 18 700 за человека
Шедевры Северной столицы. Тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Шедевры Северной столицы. Тур на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 12 560 за человека
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
9 янв в 10:00
29 янв в 10:00
от 8 740 за человека
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 8 415 за человека
Семейные каникулы в Петербурге и Кронштадте
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Семейные каникулы в Петербурге и Кронштадте
Начало: Санкт-Петербург
3 ноя в 10:00
от 10 705 за человека
Новогодние огни Санкт-Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние огни Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
30 дек в 10:00
от 6 000 за человека
Осенний портрет великого города Петербурга. Тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Осенний портрет великого города Петербурга. Тур на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 15 230 за человека
Новый год в Петербурге. 4 праздничных дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год в Петербурге. 4 праздничных дня
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
31 дек в 10:00
от 4 465 за человека
Расследование петербургских тайн
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Расследование петербургских тайн
Начало: Россия, Санкт-Петербург
от 12 400 за человека
По городам Золотого кольца России. Ростов Великий, Ярославль и Сергиев Посад
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
По городам Золотого кольца России. Ростов Великий, Ярославль и Сергиев Посад
Увидеть Ростовский кремль и Троице-Сергиеву лавру и прогуляться по набережным Волги и озера Неро
Начало: Санкт-Петербург, отправление автобуса в 00:30
11 июля в 08:00
8 авг в 08:00
10 490 за человека
В средневековье на выходные: тур по замкам Мира и Несвижа из Санкт-Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
В средневековье на выходные: тур по замкам Мира и Несвижа из Санкт-Петербурга
Узнать тайну Мирского приведения, спуститься в подземелье и погулять по Минску
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
19 июля в 20:00
23 авг в 20:00
8 700 за человека
Сокровища Древней Руси: Псков, Полоцк и Браславские озёра с отправлением из Санкт-Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Сокровища Древней Руси: Псков, Полоцк и Браславские озёра с отправлением из Санкт-Петербурга
Побывать в Поганкиных палатах, полюбоваться Браславскими озёрами и увидеть древние храмы
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
19 сен в 06:30
1 ноя в 06:30
20 990 за человека
Летние хиты Карелии за 5 дней
Авторский тур
4 дня 16 часов
Летние хиты Карелии за 5 дней
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:45
36 450 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Азалия
    31 мая 2024
    Петербургская коллекция. Тур на 4 дня
    Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥
    Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥
  • Д
    Динара
    30 мая 2024
    Петербургская коллекция. Тур на 4 дня
    Понравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательно. Большое спасибо.
    Понравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательноПонравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательноПонравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательноПонравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательноПонравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательноПонравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательноПонравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательно
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Шедевры Северной столицы. Тур на 4 дня
    Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас своим друзьям и знакомым, которые собираются в С-Петербург и сама с удовольствием воспользуюсь Вашими услугами при очередной поездки! Очень рекомендую!!!
    Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас
  • М
    Марина
    29 апреля 2024
    Весенний Санкт-Петербург
    Тур организован профессионально и на высоком уровне. Отдельное спасибо экскурсоводу Виктории Евгеньевне.
  • М
    Максим
    24 апреля 2024
    Люблю тебя, Петра творенье… Торжок, Петербург, Петергоф и Кронштадт. Автобусный тур из Москвы
    Добрый вечер. Хочу сказать огромное спасибо моему менеджеру Ксении Гришиной, а так же огромному числу операторов (извините без фамилий): Анне,
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    Ирине, Яне, Эльвире, Дарье, Анастасии. Спасибо Вам огромное. Это было моё первое путешествие в другой город. Мой менеджер и операторы поддерживали меня постоянно, ответив на множественные мои вопросы. При чем ответы грамотные, "развёрнутые", понятные. Помогли не только с путевкой, но и с билетами на самолёт. Отдых оказался отличным, питание, проживание, экскурсии - это большой труд команды, Вашей команды. Ведь от того, как грамотно Вы все организует, подбредёте проживание от пункта сбора группы, от билета на самолёт зависит комфорт. Для меня только в данной ситуации один минус (если я правильно понимаю), что Ваша команда организует отдых только внутри нашей страны. Я хочу пожелать вам развиваться дальше, за пределы Российской Федерации, вы конкурентоспособны, Вы способны организовать отдых не только внутри нашей страны, но и за её пределами. Я буду рекомендовать своим знакомым, коллегам Вашу команду. Остался очень доволен, спасибо, Вам, ещё раз.

  • И
    Игорь
    24 апреля 2024
    Люблю тебя, Петра творенье… Торжок, Петербург, Петергоф и Кронштадт. Автобусный тур из Москвы
    Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на высшем уровне. Сделала всё как мы захотели и с номером в гостиницу и с туром.
    Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на
  • О
    Ольга
    24 апреля 2024
    Люблю тебя, Петра творенье… Торжок, Петербург, Петергоф и Кронштадт. Автобусный тур из Москвы
    Организация на высоте!!! Учли все пожелания и разместили рядом подругу которая присоединилась попозже нашего бронирования. Всегда на связи, отвечают на все вопросы. Рекомендуем.
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Классический Петербург за четыре дня
    Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
  • С
    Сергей
    28 марта 2024
    Расследование Петербургских тайн. Праздничный тур
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый
  • З
    Закурдаева
    27 марта 2024
    Классический Петербург за четыре дня
    Все отлично, от гостиницы до возврата в нее: все спланировано по времени начиная от времени приезда в город до времени
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    выезда, без непредвиденных ситуаций, без задержек, транспорт на отлично, экскурсоводу огромное спасибо (очень вежливая, тактичная, много интересной информации). Жаль, что тур имеет свойство заканчивается.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «4-дневные туры»

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