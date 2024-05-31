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Авторский тур
4 дня
Релакс по-карельски: отдых в загородном комплексе и поездки в топовые места
Пожить на природе у живописного озера и самим выбрать график экскурсий
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
4398021 990₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Петербургская коллекция. Тур на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
14 окт в 10:00
17 окт в 10:00
от 10 250₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В сердце Петербурга. Тур на 4 дня
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 8 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Многоликий Петербург
Начало: Санкт-Петербург
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 8 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Волшебство Рождества от Санкт-Петербурга до Выборга
Начало: Москва, метро ВДНХ
3 янв в 10:00
от 25 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Три века Петербурга. Историко-архитектурный тур из Москвы
Начало: Москва, станция метро ВДНХ
3 ноя в 10:00
от 6 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Классический Петербург за четыре дня
Начало: Санкт-Петербург
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 9 550₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Расследование Петербургских тайн. Праздничный тур
Начало: Санкт-Петербург
3 янв в 10:00
от 10 450₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимний Петербург. 4 праздничных дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
от 4 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодняя петербургская коллекция на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
от 8 250₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодняя коллекция Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
30 дек в 10:00
от 15 820₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 8 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
День защитника Отечества. Четыре дня в Петербурге
Начало: Санкт-Петербург
23 фев в 10:00
от 9 850₽ за человека
Авторский тур
4 дня
8 марта в Петербурге. Четырехдневное путешествие
Начало: Санкт-Петербург
7 мар в 10:00
от 10 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Петербург для двоих. Тур на 4 дня
Начало: Санкт-Петербург
21 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 23 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Лето в Санкт-Петербурге. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 18 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Шедевры Северной столицы. Тур на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 12 560₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
9 янв в 10:00
29 янв в 10:00
от 8 740₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 8 415₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Семейные каникулы в Петербурге и Кронштадте
Начало: Санкт-Петербург
3 ноя в 10:00
от 10 705₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние огни Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
30 дек в 10:00
от 6 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Осенний портрет великого города Петербурга. Тур на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 15 230₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год в Петербурге. 4 праздничных дня
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
31 дек в 10:00
от 4 465₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Расследование петербургских тайн
Начало: Россия, Санкт-Петербург
от 12 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По городам Золотого кольца России. Ростов Великий, Ярославль и Сергиев Посад
Увидеть Ростовский кремль и Троице-Сергиеву лавру и прогуляться по набережным Волги и озера Неро
Начало: Санкт-Петербург, отправление автобуса в 00:30
11 июля в 08:00
8 авг в 08:00
10 490₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В средневековье на выходные: тур по замкам Мира и Несвижа из Санкт-Петербурга
Узнать тайну Мирского приведения, спуститься в подземелье и погулять по Минску
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
19 июля в 20:00
23 авг в 20:00
8 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сокровища Древней Руси: Псков, Полоцк и Браславские озёра с отправлением из Санкт-Петербурга
Побывать в Поганкиных палатах, полюбоваться Браславскими озёрами и увидеть древние храмы
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
19 сен в 06:30
1 ноя в 06:30
20 990₽ за человека
Авторский тур
4 дня 16 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:45
36 450₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААзалия31 мая 2024Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥
- ДДинара30 мая 2024Понравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательно. Большое спасибо.
- ЕЕлена29 мая 2024Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас своим друзьям и знакомым, которые собираются в С-Петербург и сама с удовольствием воспользуюсь Вашими услугами при очередной поездки! Очень рекомендую!!!
- ММарина29 апреля 2024Весенний Санкт-ПетербургТур организован профессионально и на высоком уровне. Отдельное спасибо экскурсоводу Виктории Евгеньевне.
- ММаксим24 апреля 2024Люблю тебя, Петра творенье… Торжок, Петербург, Петергоф и Кронштадт. Автобусный тур из МосквыДобрый вечер. Хочу сказать огромное спасибо моему менеджеру Ксении Гришиной, а так же огромному числу операторов (извините без фамилий): Анне,
- ИИгорь24 апреля 2024Люблю тебя, Петра творенье… Торжок, Петербург, Петергоф и Кронштадт. Автобусный тур из МосквыВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на высшем уровне. Сделала всё как мы захотели и с номером в гостиницу и с туром.
- ООльга24 апреля 2024Люблю тебя, Петра творенье… Торжок, Петербург, Петергоф и Кронштадт. Автобусный тур из МосквыОрганизация на высоте!!! Учли все пожелания и разместили рядом подругу которая присоединилась попозже нашего бронирования. Всегда на связи, отвечают на все вопросы. Рекомендуем.
- ООлеся16 апреля 2024Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
- ССергей28 марта 2024Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
- ЗЗакурдаева27 марта 2024Все отлично, от гостиницы до возврата в нее: все спланировано по времени начиная от времени приезда в город до времени
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «4-дневные туры»
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