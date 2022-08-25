Места силы Петербурга

5
3 отзыва
Места силы Петербурга
Места силы Петербурга
Места силы Петербурга
Места силы Петербурга
Места силы Петербурга
Места силы Петербурга
Места силы Петербурга
Места силы Петербурга
Ближайшие даты:
21
сен
24
сен
25
сен
28
сен

Что вас ожидает 🤩

  • Район силы, где проживали герои писателя.
  • Дом* с аптекой*, где проживал А. Блок.
  • Мариинский театр, доходный дом "шоколадного короля"
  • 7 мостов одновременно
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Дорогие друзья, Вы находитесь сейчас в городе, в котором, что не дом, то история.
Я хочу рассказать Вам историю написания романа *Преступление и наказание* Ф. М. Достоевского и не только этого романа, но и историю более раннего рассказа писателя, который проживал в районе Сенной площади и поселил героев своих произведений в рядом стоящие дома.
Обойдем, по пути дом, где проживал А. Блок- дом с *аптекой*.
Вы узнаете историю знаменитого Мариинского театра.
Доходный дом "Шоколадного короля'.
Мы дойдем до Никольского Богоявленского собора, который хорошо виден с моста, также как еще 6 мостов вокруг.

В сентябре: 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида и Спутника
Что не входит
  • Свои расходы на проезд до нашей встречи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Московский пр, дом 1, у фонтана
Завершение: Пикалов мост
Когда и сколько длится?
Когда: В сентябре: 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Удобная обувь
  • Вода
  • Плащ(по погоде)
  • Хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Q
25 авг 2022
Полностью погрузилась в мир Достоевского, спасибо Ульяне за душевный приём.
Н
20 авг 2022
Спасибо за экскурсию. Было очень познавательно.
Е
5 авг 2022
Мне очень понравилась экскурсия с Ульяной. Мне подробно всё рассказывали, приводили множество интересных фактов из жизни известных писателей и деятелей. За два часа мы прошли порядочное расстояние, но это было не в тягость, т. к компенсировалось захватывающей беседой с экскурсоводом.

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