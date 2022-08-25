Мариинский театр, доходный дом "шоколадного короля"
7 мостов одновременно
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Дорогие друзья, Вы находитесь сейчас в городе, в котором, что не дом, то история.
Я хочу рассказать Вам историю написания романа *Преступление и наказание* Ф. М. Достоевского и не только этого романа, но и историю более раннего рассказа писателя, который проживал в районе Сенной площади и поселил героев своих произведений в рядом стоящие дома.
Обойдем, по пути дом, где проживал А. Блок- дом с *аптекой*.
Вы узнаете историю знаменитого Мариинского театра.
Доходный дом "Шоколадного короля'.
Мы дойдем до Никольского Богоявленского собора, который хорошо виден с моста, также как еще 6 мостов вокруг.
В сентябре: 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида и Спутника
Что не входит
Свои расходы на проезд до нашей встречи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Московский пр, дом 1, у фонтана
Завершение: Пикалов мост
Когда и сколько длится?
Когда: В сентябре: 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Удобная обувь
Вода
Плащ(по погоде)
Хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Qq657665
25 авг 2022
Полностью погрузилась в мир Достоевского, спасибо Ульяне за душевный приём.
Н
Наталья Валентиновна Трофимова
20 авг 2022
Спасибо за экскурсию. Было очень познавательно.
Е
Елена
5 авг 2022
Мне очень понравилась экскурсия с Ульяной. Мне подробно всё рассказывали, приводили множество интересных фактов из жизни известных писателей и деятелей. За два часа мы прошли порядочное расстояние, но это было не в тягость, т. к компенсировалось захватывающей беседой с экскурсоводом.
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