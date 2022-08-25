Дорогие друзья, Вы находитесь сейчас в городе, в котором, что не дом, то история.

Я хочу рассказать Вам историю написания романа *Преступление и наказание* Ф. М. Достоевского и не только этого романа, но и историю более раннего рассказа писателя, который проживал в районе Сенной площади и поселил героев своих произведений в рядом стоящие дома.

Обойдем, по пути дом, где проживал А. Блок- дом с *аптекой*.

Вы узнаете историю знаменитого Мариинского театра.

Доходный дом "Шоколадного короля'.

Мы дойдем до Никольского Богоявленского собора, который хорошо виден с моста, также как еще 6 мостов вокруг.