1 чел.
По популярности
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по центру Санкт-Петербурга: история и красивые кадры
Откройте для себя великолепие Санкт-Петербурга и сохраните воспоминания в стильных фотографиях с экскурсией
Начало: У метро Адмиралтейская
Завтра в 13:30
9 июня в 10:30
46003 910₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
Речная прогулка на частном катере по Санкт-Петербургу - это возможность увидеть город с воды, наслаждаясь уединением и комфортом
Начало: По согласованию
Сегодня в 22:30
Завтра в 10:00
74076 667₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Легенды и байки Петербурга: историческое путешествие
Познакомьтесь с самыми удивительными историями Санкт-Петербурга, где правда переплетается с вымыслом. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Классический Петербург
Обзорная прогулка по главным городским достопримечательностям
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по любимому Петербургу
Дружеская беседа о городе и профессиональные живые снимки
Начало: Возле станции метро в центре или по договоренности
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
В Питере - плыть
Насладиться прогулкой на частном катере, слушая нескучные рассказы о богатом прошлом города
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:00
12 300₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Индивидуальная фотопрогулка с местным гидом и профессиональным фотографом
Начало: На Исаакиевской площади
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 9 800₽ за всё до 12 чел.
Групповая
1 час 15 минут
Расписание: Ежедневно каждый час с 11:00 - 21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 700₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная прогулка на катере: секретные каналы Санкт-Петербурга
Откройте для себя скрытые уголки Петербурга во время эксклюзивной прогулки на катере с личным капитаном
Начало: Набережная реки Фонтанки, 133
Расписание: Каждый день с 9:00 до 23:00
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
от 8 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Загадки канала Грибоедова
Погулять по одному из самых живописных уголков города, наслаждаясь старинными фасадами и мостами
Начало: У Казанского собора
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
13 июня в 12:00
17 июня в 12:00
1 470₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Променад по классическому Петербургу в мини-группе
Услышать об истории и повседневности Северной столицы от гида, влюблённого в город
Начало: У грифонов у Банковского моста
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 450₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
Отправиться на водную прогулку по каналам и Неве и узнать город через истории его жителей
Начало: На Петроградской набережной д. 6 (около крейсера А...
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
15 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная прогулка на 6-ти местном катере
Начало: Наб. реки Фонтанки, 34
Расписание: Ежедневно, круглосуточно
Завтра в 11:00
9 июня в 12:30
от 6 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
5 часов
Петербург на автобусе и теплоходе за 5 часов
Начало: Санкт-Петербург, пл. Искусств д. 3
Расписание: с начала и до конца навигации, время 12.00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 490₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Литературный Санкт-Петербург: Гоголь и Достоевский
Погрузитесь в атмосферу XIX века, исследуя исторические места, связанные с жизнью и творчеством великих русских писателей
Начало: В районе СТ.М. «Сенная площадь»
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
2 600₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
1 час 15 минут
На катере по рекам и каналам Петербурга
Начало: Наб. реки Фонтанки, д. 105
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
1 500₽ за человека
Групповая
2 часа
По следам Родиона Раскольникова из романа Ф.М. Достоевского
Начало: Московский пр, дом 1, около фонтана на площади
Расписание: 10:00,12:00,14:00,16:30, 18:30
9 июня в 18:30
10 июня в 10:00
от 800₽ за человека
Индивидуальная
1 час
На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции
Начало: Набережная реки Мойки, д. 11
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Открыть для себя Достоевского
Авторская экскурсия о жизни и творчестве писателя от гида, который изучает эту тему более 30 лет
Начало: В районе метро Гостиный двор или метро Сенная площ...
1 июля в 10:30
2 июля в 10:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
По каналам и Большой Неве на сапборде
Активная водная прогулка в лучах утреннего Петербурга с фотографиями
Начало: Около марсово поля
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
9 июня в 05:45
35002 800₽ за человека
Групповая
2 часа
На сапах - по утреннему центру Петербурга
Застать пробуждение Северной столицы и впечатлиться архитектурой города с необычного ракурса
Начало: Метро Невский проспект
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
11 июня в 06:00
3 500₽ за человека
Аудиогид
1 час
На моторном катере - по рекам и каналам Петербурга
Прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга с аудиогидом. Насладитесь видами города и узнайте его историю, не выходя из комфортабельного судна
Начало: На набережной р. Фонтанки
Сегодня в 22:45
Завтра в 11:30
1 600₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Ночная прогулка к разводным мостам в мини-группе
Полюбоваться Петербургом на быстроходном катере
Начало: На набережной р. Фонтанки
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
2 300₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
В гости к грифонам Петербурга
История, архитектура и загадки города - в волшебном приключении для семей с детьми 6-9 лет
Начало: в районе метро Невский проспект
11 июня в 10:30
15 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петербург в летнюю ночь: атмосферная прогулка на катере
Прокатиться по рекам и каналам, взглянуть на город с воды и увидеть пять разводных мостов
Начало: На причале в 10 минутах ходьбы от ст. м «Невский п...
9 июня в 23:30
12 июня в 23:30
16 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу
Увидеть необычное рядом с популярными локациями города на Неве и полюбить его ещё больше
Начало: У Казанского собора
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 6 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
По следам героев «Преступления и наказания»
Начало: Метро Сенная площадь, у часовни
Завтра в 11:00
9 июня в 12:00
от 1 100₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Обзорная по Санкт-Петербургу
Начало: Невский, 35. Ст. Метро Гостиный двор
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
85008 075₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
2 в 1 Нева и каналы Петербурга + выстрел Петропавловской пушки
Начало: Набережная реки Мойки, д. 11
Расписание: 11.30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вокруг Казанского собора
Прогулка по классическому маршруту с посещением одного из главных храмов Санкт-Петербурга
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Тайны Адмиралтейского района
Спуститься в подземелье Казанского собора, найти следы Раскольникова и заглянуть в душу Петербурга
Начало: У метро Невский проспект
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
Прокатиться по самым красивым местам города, наслаждаясь видами, шампанским и нескучными рассказами
Сегодня в 22:30
Завтра в 10:30
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Петербургу на автомобиле
Самые интересные истории об известных памятниках архитектуры разных стилей и эпох
13 июня в 13:00
21 июня в 11:00
10 500₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1 час
Семейная фотопрогулка по Петербургу
Пройти по историческому центру, узнать о нем необычные факты и получить на память душевные снимки
Начало: Около Казанского собора
16 июня в 10:30
20 июня в 12:30
5 200₽ за всё до 5 чел.
Квест
2.5 часа
Экскурсия-квест по историческому центру Петербурга
Исследовать изнанку Невского проспекта и разгадать мистические тайны города
Начало: У Казанского собора
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Собор как камертон эпохи
Понять, как история Петербурга отразилась в храмовой архитектуре
Начало: В районе метро Гостиный двор
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 4 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Аудиогид
1.5 часа
На индивидуальном катере - по каналам Петербурга
Пройти по водным лабиринтам Северной Венеции и послушать интересную аудиоэкскурсию
Начало: на набережной р. Фонтанки
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
1400012 600₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная водная прогулка по Петербургу + выстрел петропавловской пушки
Прокатиться на катере, полюбоваться городом и стать свидетелем старинной традиции
Начало: На набережной р. Фонтанки
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
13 000₽ за всё до 11 чел.
Мини-группа
2 часа
Авторская экскурсия в прошлое «Культурный бомонд Петербурга»
Душевная прогулка вокруг Мариинского театра в мини-группе
Начало: Около Мариинского театра
Расписание: во вторник в 08:00, в среду, четверг и пятницу в 19:00, в субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
999₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Последний реформатор: Петербург Столыпина
Проследовать маршрутами, раскрывающими жизненный путь незаурядного политика
Начало: На Невском проспекте
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
35002 975₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка с петербурженкой
По историческим площадям и улицам Санкт-Петербурга - с опытным гидом и местным жителем
Начало: Возле магазина Елисеевых
Завтра в 16:00
9 июня в 12:00
3 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
Полюбоваться панорамами и услышать главное о городе - маршрут с учетом ваших пожеланий
Начало: В районе метро Адмиралтейская
11 июня в 19:00
12 июня в 10:00
12 700₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вегетарианский Питер
Погулять по центру города и зайти в места, где готовят вкусно и сытно без мяса и рыбы
Начало: У метро «Спасская»
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
1.5 часа
«Золотой треугольник» на катере: канал Грибоедова, р. Мойка и р. Фонтанка
В уютной мини-группе проплыть по центру Петербурга под рассказы аудиогида
Начало: На причале «Никольские ряды»
Завтра в 11:15
9 июня в 11:15
1 000₽ за человека
Фотопрогулка
3 часа
Индивидуальная VIP экскурсия «Канал Грибоедова от А до Я»
Начало: Казанский собор у памятника Кутузову
Расписание: Каждый день с 11 00 до 15 00
18 июня в 11:00
21 июня в 11:00
от 7 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей6 июня 2024Все было просто отлично.
- ААлена5 июня 2024Наталья-просто замечательный гид!!!! Очень интересно было слушать. Ребятишкам давала конфетки за правильные ответы. Фото отправила уже на след. день. Дала рекомендации куда ещё нам сходить. Мы просто в восторге. 👍
- ААнастасия5 июня 2024Нам все очень понравилось! Весело и безопасно! Аккуратный водитель, можно было включить свою музыку!
- ССветлана5 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Прошлись по основным местам и интересным улочкам. Покушали вкусные пышки и загадали желание у атлантов. Гид Кристина просто замечательная. Поговорили, посмеялись и очень ждём фотки. Буду рекомендовать друзьям и знакомым
- ООльга5 июня 2024Экскурсия со Светланой это истинное удовольствие. Время пролетело мгновенно. Светлана великолепно взаимодействует как с детьми, так и со взрослыми. Много
- ЮЮлия4 июня 2024Фотограф Алексей. Накануне позвонил, уточнил детали, согласовали маршрут, формат съемки. Был выбраны интересные места для прогулки и фото получились отличными. Приятный собеседник) Порадовала скорость сдачи материала - 4 дня) хотя и было заявлено 1 неделя. Вообщем, не пожалела ни капельки. Рекомендую от души!
- ЯЯна4 июня 2024Хорошая прогулка, все вовремя, вежливый капитан Место указано понятно, лодка чистая, красивая и удобная (на 5 чел отлично было) Кататься наверное вечером лучше не по каналам, так как очень много лодок и пробки. . в следующий раз поедем на залив
- ВВладимир4 июня 2024Отличная индивидуальная прогулка.
- ООльга3 июня 2024Не в первый раз заказываем у Кирилла фотопрогулку. Кирилл потрясающий позитивный человек! Всегда только положительные эмоции! Очень эрудированный, знающий свое дело! Всем рекомендую, если будете в Питере - обязательно прогуляйтесь с Кириллом и запечатлейте лучшие моменты!
- ТТатьяна3 июня 2024Выбрала фото-экскурсию от Натальи в качестве свадебного подарка брату. И молодожены, и немногочисленные гости остались очень довольны. Прошлись по самым
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Канал Грибоедова»
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