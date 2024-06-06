Канал Грибоедова – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 52 экскурсии в категории «Канал Грибоедова» в Санкт-Петербурге, цены от 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Парадный Петербург: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
221 отзыв
Фотопрогулка по центру Санкт-Петербурга: история и красивые кадры
Откройте для себя великолепие Санкт-Петербурга и сохраните воспоминания в стильных фотографиях с экскурсией
Начало: У метро Адмиралтейская
Завтра в 13:30
9 июня в 10:30
46003 910 за всё до 4 чел.
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
338 отзывов
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
Речная прогулка на частном катере по Санкт-Петербургу - это возможность увидеть город с воды, наслаждаясь уединением и комфортом
Начало: По согласованию
Сегодня в 22:30
Завтра в 10:00
74076 667 за всё до 8 чел.
Легенды и байки Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
295 отзывов
Легенды и байки Петербурга: историческое путешествие
Познакомьтесь с самыми удивительными историями Санкт-Петербурга, где правда переплетается с вымыслом. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960 за всё до 10 чел.
Классический Петербург
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
403 отзыва
Классический Петербург
Обзорная прогулка по главным городским достопримечательностям
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по любимому Петербургу
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
22 отзыва
Фотопрогулка по любимому Петербургу
Дружеская беседа о городе и профессиональные живые снимки
Начало: Возле станции метро в центре или по договоренности
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
7 000 за всё до 3 чел.
В Питере - плыть
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
43 отзыва
В Питере - плыть
Насладиться прогулкой на частном катере, слушая нескучные рассказы о богатом прошлом города
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:00
12 300 за всё до 4 чел.
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
39 отзывов
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Индивидуальная фотопрогулка с местным гидом и профессиональным фотографом
Начало: На Исаакиевской площади
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 9 800 за всё до 12 чел.
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час 15 минут
3877 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
Расписание: Ежедневно каждый час с 11:00 - 21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 700 за человека
Прогулка на катере по индивидуальному маршруту
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
341 отзыв
Индивидуальная прогулка на катере: секретные каналы Санкт-Петербурга
Откройте для себя скрытые уголки Петербурга во время эксклюзивной прогулки на катере с личным капитаном
Начало: Набережная реки Фонтанки, 133
Расписание: Каждый день с 9:00 до 23:00
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
от 8 000 за всё до 6 чел.
Загадки канала Грибоедова
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
19 отзывов
Загадки канала Грибоедова
Погулять по одному из самых живописных уголков города, наслаждаясь старинными фасадами и мостами
Начало: У Казанского собора
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
13 июня в 12:00
17 июня в 12:00
1 470 за человека
Променад по классическому Петербургу в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
40 отзывов
Променад по классическому Петербургу в мини-группе
Услышать об истории и повседневности Северной столицы от гида, влюблённого в город
Начало: У грифонов у Банковского моста
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 450 за человека
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа
58 отзывов
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
Отправиться на водную прогулку по каналам и Неве и узнать город через истории его жителей
Начало: На Петроградской набережной д. 6 (около крейсера А...
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
15 000 за всё до 11 чел.
Индивидуальная прогулка на 6-ти местном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
70 отзывов
Индивидуальная прогулка на 6-ти местном катере
Начало: Наб. реки Фонтанки, 34
Расписание: Ежедневно, круглосуточно
Завтра в 11:00
9 июня в 12:30
от 6 500 за всё до 6 чел.
Петербург на автобусе и теплоходе за 5 часов
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
5 часов
221 отзыв
Петербург на автобусе и теплоходе за 5 часов
Начало: Санкт-Петербург, пл. Искусств д. 3
Расписание: с начала и до конца навигации, время 12.00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 490 за человека
Гоголь и Достоевский в городе на Неве
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
72 отзыва
Литературный Санкт-Петербург: Гоголь и Достоевский
Погрузитесь в атмосферу XIX века, исследуя исторические места, связанные с жизнью и творчеством великих русских писателей
Начало: В районе СТ.М. «Сенная площадь»
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
2 600 за всё до 5 чел.
На катере по рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
Мини-группа
1 час 15 минут
133 отзыва
На катере по рекам и каналам Петербурга
Начало: Наб. реки Фонтанки, д. 105
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
1 500 за человека
По следам Родиона Раскольникова из романа Ф.М. Достоевского
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
73 отзыва
По следам Родиона Раскольникова из романа Ф.М. Достоевского
Начало: Московский пр, дом 1, около фонтана на площади
Расписание: 10:00,12:00,14:00,16:30, 18:30
9 июня в 18:30
10 июня в 10:00
от 800 за человека
На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
17 отзывов
На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции
Начало: Набережная реки Мойки, д. 11
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 990 за всё до 5 чел.
Открыть для себя Достоевского
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Открыть для себя Достоевского
Авторская экскурсия о жизни и творчестве писателя от гида, который изучает эту тему более 30 лет
Начало: В районе метро Гостиный двор или метро Сенная площ...
1 июля в 10:30
2 июля в 10:30
4 000 за всё до 4 чел.
По каналам и Большой Неве на сапборде
🏄 SUP-прогулки
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
16 отзывов
По каналам и Большой Неве на сапборде
Активная водная прогулка в лучах утреннего Петербурга с фотографиями
Начало: Около марсово поля
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
9 июня в 05:45
35002 800 за человека
На сапах - по утреннему центру Петербурга
🏄 SUP-прогулки
Групповая
2 часа
21 отзыв
На сапах - по утреннему центру Петербурга
Застать пробуждение Северной столицы и впечатлиться архитектурой города с необычного ракурса
Начало: Метро Невский проспект
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
11 июня в 06:00
3 500 за человека
На катере - по малым рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
Аудиогид
1 час
346 отзывов
На моторном катере - по рекам и каналам Петербурга
Прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга с аудиогидом. Насладитесь видами города и узнайте его историю, не выходя из комфортабельного судна
Начало: На набережной р. Фонтанки
Сегодня в 22:45
Завтра в 11:30
1 600 за человека
Ночная прогулка к разводным мостам в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Ночная прогулка к разводным мостам в мини-группе
Полюбоваться Петербургом на быстроходном катере
Начало: На набережной р. Фонтанки
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
2 300 за человека
В гости к грифонам Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
В гости к грифонам Петербурга
История, архитектура и загадки города - в волшебном приключении для семей с детьми 6-9 лет
Начало: в районе метро Невский проспект
11 июня в 10:30
15 июня в 10:00
4 500 за всё до 6 чел.
Петербург в летнюю ночь: атмосферная прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Петербург в летнюю ночь: атмосферная прогулка на катере
Прокатиться по рекам и каналам, взглянуть на город с воды и увидеть пять разводных мостов
Начало: На причале в 10 минутах ходьбы от ст. м «Невский п...
9 июня в 23:30
12 июня в 23:30
16 000 за всё до 5 чел.
По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу
Увидеть необычное рядом с популярными локациями города на Неве и полюбить его ещё больше
Начало: У Казанского собора
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 6 500 за всё до 10 чел.
По следам героев «Преступления и наказания»
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
171 отзыв
По следам героев «Преступления и наказания»
Начало: Метро Сенная площадь, у часовни
Завтра в 11:00
9 июня в 12:00
от 1 100 за человека
Обзорная по Санкт-Петербургу
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
41 отзыв
Обзорная по Санкт-Петербургу
Начало: Невский, 35. Ст. Метро Гостиный двор
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
85008 075 за всё до 4 чел.
2 в 1 Нева и каналы Петербурга + выстрел Петропавловской пушки
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
2 в 1 Нева и каналы Петербурга + выстрел Петропавловской пушки
Начало: Набережная реки Мойки, д. 11
Расписание: 11.30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Вокруг Казанского собора
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Вокруг Казанского собора
Прогулка по классическому маршруту с посещением одного из главных храмов Санкт-Петербурга
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 300 за всё до 5 чел.
Тайны Адмиралтейского района
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Популярное предложение
Тайны Адмиралтейского района
Спуститься в подземелье Казанского собора, найти следы Раскольникова и заглянуть в душу Петербурга
Начало: У метро Невский проспект
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
5 000 за всё до 5 чел.
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
Прокатиться по самым красивым местам города, наслаждаясь видами, шампанским и нескучными рассказами
Сегодня в 22:30
Завтра в 10:30
14 000 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Петербургу на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
12 отзывов
Обзорная экскурсия по Петербургу на автомобиле
Самые интересные истории об известных памятниках архитектуры разных стилей и эпох
13 июня в 13:00
21 июня в 11:00
10 500 за всё до 3 чел.
Семейная фотопрогулка по Петербургу
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
7 отзывов
Семейная фотопрогулка по Петербургу
Пройти по историческому центру, узнать о нем необычные факты и получить на память душевные снимки
Начало: Около Казанского собора
16 июня в 10:30
20 июня в 12:30
5 200 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест по историческому центру Петербурга
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
11 отзывов
Экскурсия-квест по историческому центру Петербурга
Исследовать изнанку Невского проспекта и разгадать мистические тайны города
Начало: У Казанского собора
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
от 10 000 за всё до 10 чел.
Собор как камертон эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Собор как камертон эпохи
Понять, как история Петербурга отразилась в храмовой архитектуре
Начало: В районе метро Гостиный двор
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 4 500 за всё до 10 чел.
На индивидуальном катере - по каналам Петербурга
🚤 На катере
скидка
10%
Аудиогид
1.5 часа
11 отзывов
На индивидуальном катере - по каналам Петербурга
Пройти по водным лабиринтам Северной Венеции и послушать интересную аудиоэкскурсию
Начало: на набережной р. Фонтанки
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
1400012 600 за всё до 11 чел.
Индивидуальная водная прогулка по Петербургу + выстрел петропавловской пушки
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная водная прогулка по Петербургу + выстрел петропавловской пушки
Прокатиться на катере, полюбоваться городом и стать свидетелем старинной традиции
Начало: На набережной р. Фонтанки
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
13 000 за всё до 11 чел.
Авторская экскурсия в прошлое «Культурный бомонд Петербурга»
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Авторская экскурсия в прошлое «Культурный бомонд Петербурга»
Душевная прогулка вокруг Мариинского театра в мини-группе
Начало: Около Мариинского театра
Расписание: во вторник в 08:00, в среду, четверг и пятницу в 19:00, в субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
999 за человека
Последний реформатор: Петербург Столыпина
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Последний реформатор: Петербург Столыпина
Проследовать маршрутами, раскрывающими жизненный путь незаурядного политика
Начало: На Невском проспекте
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
35002 975 за всё до 10 чел.
Прогулка с петербурженкой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Прогулка с петербурженкой
По историческим площадям и улицам Санкт-Петербурга - с опытным гидом и местным жителем
Начало: Возле магазина Елисеевых
Завтра в 16:00
9 июня в 12:00
3 000 за всё до 4 чел.
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
27 отзывов
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
Полюбоваться панорамами и услышать главное о городе - маршрут с учетом ваших пожеланий
Начало: В районе метро Адмиралтейская
11 июня в 19:00
12 июня в 10:00
12 700 за всё до 8 чел.
Вегетарианский Питер
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Вегетарианский Питер
Погулять по центру города и зайти в места, где готовят вкусно и сытно без мяса и рыбы
Начало: У метро «Спасская»
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
5 000 за всё до 5 чел.
«Золотой треугольник» на катере: канал Грибоедова, р. Мойка и р. Фонтанка
🚤 На катере
Аудиогид
1.5 часа
5 отзывов
«Золотой треугольник» на катере: канал Грибоедова, р. Мойка и р. Фонтанка
В уютной мини-группе проплыть по центру Петербурга под рассказы аудиогида
Начало: На причале «Никольские ряды»
Завтра в 11:15
9 июня в 11:15
1 000 за человека
Индивидуальная VIP экскурсия «Канал Грибоедова от А до Я»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная VIP экскурсия «Канал Грибоедова от А до Я»
Начало: Казанский собор у памятника Кутузову
Расписание: Каждый день с 11 00 до 15 00
18 июня в 11:00
21 июня в 11:00
от 7 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    6 июня 2024
    Парадный Петербург: прогулка с фотографом
    Все было просто отлично.
  • А
    Алена
    5 июня 2024
    Фото-экскурсия «Классический Петербург»
    Наталья-просто замечательный гид!!!! Очень интересно было слушать. Ребятишкам давала конфетки за правильные ответы. Фото отправила уже на след. день. Дала рекомендации куда ещё нам сходить. Мы просто в восторге. 👍
  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    На частном катере по рекам и каналам Петербурга
    Нам все очень понравилось! Весело и безопасно! Аккуратный водитель, можно было включить свою музыку!
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Парадный Петербург: прогулка с фотографом
    Экскурсия очень понравилась. Прошлись по основным местам и интересным улочкам. Покушали вкусные пышки и загадали желание у атлантов. Гид Кристина просто замечательная. Поговорили, посмеялись и очень ждём фотки. Буду рекомендовать друзьям и знакомым
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Прогулка с петербурженкой
    Экскурсия со Светланой это истинное удовольствие. Время пролетело мгновенно. Светлана великолепно взаимодействует как с детьми, так и со взрослыми. Много
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    интересной информации, но воспринимается легко, грамотная речь гида восхищает. Интересные места рядом с шумными улицами города поражают своей тишиной, спокойствием и уютом. Рекомендуем Светлану на все 100%.

    Экскурсия со Светланой это истинное удовольствие. Время пролетело мгновенно. Светлана великолепно взаимодействует как с детьми, такЭкскурсия со Светланой это истинное удовольствие. Время пролетело мгновенно. Светлана великолепно взаимодействует как с детьми, такЭкскурсия со Светланой это истинное удовольствие. Время пролетело мгновенно. Светлана великолепно взаимодействует как с детьми, такЭкскурсия со Светланой это истинное удовольствие. Время пролетело мгновенно. Светлана великолепно взаимодействует как с детьми, такЭкскурсия со Светланой это истинное удовольствие. Время пролетело мгновенно. Светлана великолепно взаимодействует как с детьми, так
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Парадный Петербург: прогулка с фотографом
    Фотограф Алексей. Накануне позвонил, уточнил детали, согласовали маршрут, формат съемки. Был выбраны интересные места для прогулки и фото получились отличными. Приятный собеседник) Порадовала скорость сдачи материала - 4 дня) хотя и было заявлено 1 неделя. Вообщем, не пожалела ни капельки. Рекомендую от души!
    Фотограф Алексей
  • Я
    Яна
    4 июня 2024
    На частном катере по рекам и каналам Петербурга
    Хорошая прогулка, все вовремя, вежливый капитан Место указано понятно, лодка чистая, красивая и удобная (на 5 чел отлично было) Кататься наверное вечером лучше не по каналам, так как очень много лодок и пробки. . в следующий раз поедем на залив
  • В
    Владимир
    4 июня 2024
    На частном катере по рекам и каналам Петербурга
    Отличная индивидуальная прогулка.
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Фотопрогулка по любимому Петербургу
    Не в первый раз заказываем у Кирилла фотопрогулку. Кирилл потрясающий позитивный человек! Всегда только положительные эмоции! Очень эрудированный, знающий свое дело! Всем рекомендую, если будете в Питере - обязательно прогуляйтесь с Кириллом и запечатлейте лучшие моменты!
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Фото-экскурсия «Классический Петербург»
    Выбрала фото-экскурсию от Натальи в качестве свадебного подарка брату. И молодожены, и немногочисленные гости остались очень довольны. Прошлись по самым
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    живописным местам в центре города, поговорили об истории, увидели много любопытного и получили прекрасные фотографии. Наталья очень вниательно и тактично отнеслась к пожеланиям всех участников, включая детей. Великолепная рассказчица, очень приятный человек и замечательный фотограф.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Канал Грибоедова»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Парадный Петербург: прогулка с фотографом
  2. На частном катере по рекам и каналам Петербурга
  3. Легенды и байки Петербурга
  4. Классический Петербург
  5. Фотопрогулка по любимому Петербургу
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Канал Грибоедова" можно забронировать 52 экскурсии от 700 до 16 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 7045 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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