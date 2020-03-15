63 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

По следам местных жителей

Мы с любовью к нашему городу составили для вас увлекательную игру-прогулку таким образом, чтобы эстетическое наслаждение Петербургом идеально дополнялось информативной частью, а сама прогулка стала настоящим приключением! Вы увидите:

настоящий непарадный Санкт-Петербург

места, которые мелькали в фильмах, сериалах и клипах

дворы-колодцы, необычные парадные и редкие дворы

креативные и арт-пространства

системы проходных дворов

уютные улочки и переулочки

и многое-многое-многое другое

Кому подойдет экскурсия

Это впечатление создано для смелых и бесстрашных исследователей, для любознательных и активных гостей и жителей города. Квест подойдёт тем, кто ищет необычный и увлекательный способ знакомства с городом.