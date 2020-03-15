63 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия просто класс! Мы с первых минут почувствовали себя взволнованными от предстоящих приключений. Все довольно просто, и в то же время - захватывающе. Это была увлекательная прогулка по необычным местам, с интересными деталями и находками. Для тех, кто любит изучать, рассматривать, погружаться в атмосферу и, наверное, способен поймать "игровой" настрой.
Руслан - приятный, отзывчивый человек, который действительно любит свой город и готов делиться этим с людьми. Идея создания квеста - прекрасна! Все понравилось. Из нашей обратной связи: хотелось бы получить рабочую тетрадь в подарок, чтобы сделать свои пометки и оставить себе на память. :)
Мы брали квест на двоих, но уверены, что он впишется в любую компанию для прогулки. Для тех, кто в Питере был хотя бы раз, и уже посмотрел основные достопримечательности - самое то!
Вернулись недавно и уже успели в красках рассказать своим друзьям про квест. Потому что рекомендуем!!!! :)