63 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Квест: «Влюбись в Петербург, если осмелишься»

Сыграть в игру и увидеть нетуристический Петербург

Руслан
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Руслан – ваш гид
Мы поможем вам отыскать такие скрытые места города, которые открываются даже далеко не всем местным жителям.

На этой необычной и живой прогулке, разгадывая задание за заданием, вы сможете глубже прочувствовать характер и быт Санкт-Петербурга.
1650 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на Гороховой улице
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии63 отзыва
4.92
Квест: «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
Квест: «Влюбись в Петербург, если осмелишься»

Что вас ожидает

По следам местных жителей
Мы с любовью к нашему городу составили для вас увлекательную игру-прогулку таким образом, чтобы эстетическое наслаждение Петербургом идеально дополнялось информативной частью, а сама прогулка стала настоящим приключением! Вы увидите:

  • настоящий непарадный Санкт-Петербург
  • места, которые мелькали в фильмах, сериалах и клипах
  • дворы-колодцы, необычные парадные и редкие дворы
  • креативные и арт-пространства
  • системы проходных дворов
  • уютные улочки и переулочки
  • и многое-многое-многое другое

Кому подойдет экскурсия

Это впечатление создано для смелых и бесстрашных исследователей, для любознательных и активных гостей и жителей города. Квест подойдёт тем, кто ищет необычный и увлекательный способ знакомства с городом.

Организационные детали

  • Я встречу Вас в начале прогулки, выдам весь необходимый инвентарь, а далее Вы отправитесь в самостоятельное путешествие по городу в удобном для вас ритме. А я, в свою очередь, буду всегда на связи в случае возникновения любых вопросов.
  • Если вы видите, что интересующая вас дата занята, просто напишите мне об этом
Квест: «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
Квест: «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
Квест: «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
Квест: «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
Квест: «Влюбись в Петербург, если осмелишься»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Гороховой улице.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Руслан
Руслан
Меня зовут Руслан. Санкт-Петербург — родной для меня город. Чуть ли не больше всего на свете я наслаждаюсь теми моментами, когда делюсь своим городом с другими, пытаясь влюбить каждого в него! Как историк по образованию, урбанист по призванию и «Тот самый местный», я покажу вам город с разных сторон. Познакомлю с непарадным и парадным Петербургом, с жизнью и бытом его жителей, проведу по секретным местам, поделюсь местными фишками и лайфхаками, а также приобщу к прошлому, настоящему и будущему этого исключительного города.
Напишите мне

63 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Ходили по маршруту вдвоем: москвич, влюбленный в Питер, и петербурженка, немало знающая про родной город. В восторге остались оба. В восторге от всего: от маршрута, от заданий, от уникальных питерских уголков, знакомых не каждому местному.
Руслан проделал огромную работу; удобен, логичен и интересен был каждый шаг, а уж какой восторг вызывала доступность запертых обычно парадных и дворов.
Спасибо за чудесный день! Если будет новая программа, то мы в деле!
2 марта 2020
Экскурсия очень понравилась! Нестандартно, увлекательно, интригующе и познавательно! Руслан был на связи все время прохождения. Квест помог взглянуть на Питер с другой стороны, увидеть его изнутри, побывать там, куда при обычном посещении не попадешь. Описания мест очень интересные, инвентарь радует глаз и придает атмосферности процессу прохождения. Очень советую всем выбрать эту экскурсию!
26 февраля 2020
Отличная идея для изучения города в интересном формате.
После общения с Русланом сразу понятно, что он очень хорошо знает и любит Питер.
Нам очень понравился квест, Руслан был постоянно на связи.
Очень рекомендуем всем гостям города! Масса впечатлений и интересной информации вам будет обеспечена.
Спасибо большое, Руслан!
23 февраля 2020
Увлекательный квест, прошли не до конца из за непогоды:( Руслан, доброжелательный и ответственный экскурсовод. Спасибо!!!
Kate
18 февраля 2020
Экскурсия просто класс! Мы с первых минут почувствовали себя взволнованными от предстоящих приключений. Все довольно просто, и в то же время - захватывающе. Это была увлекательная прогулка по необычным местам, с интересными деталями и находками. Для тех, кто любит изучать, рассматривать, погружаться в атмосферу и, наверное, способен поймать "игровой" настрой.

Руслан - приятный, отзывчивый человек, который действительно любит свой город и готов делиться этим с людьми. Идея создания квеста - прекрасна! Все понравилось. Из нашей обратной связи: хотелось бы получить рабочую тетрадь в подарок, чтобы сделать свои пометки и оставить себе на память. :)

Мы брали квест на двоих, но уверены, что он впишется в любую компанию для прогулки. Для тех, кто в Питере был хотя бы раз, и уже посмотрел основные достопримечательности - самое то!

Вернулись недавно и уже успели в красках рассказать своим друзьям про квест. Потому что рекомендуем!!!! :)
17 февраля 2020
Пожалуй самый лучший формат знакомства с Петербургом. Понравились локации, которые не каждый местный знает и покажет.
Руслан, спасибо тебе, это было круто. 👏 Мы крайне советуем и с удовольствием будем ждать новых квестов.
4 февраля 2020
Отличная идея для городского квеста. Нам очень понравилось
2 февраля 2020
Отличная экскурсия! Руслан очень доходчиво всё объяснил. И подсказал в конце дня много дополнительной полезной информации. Очень приятно иметь дело с такими открытыми и позитивными людьми. Экскурсия необычная . Приятно удивила. Побывали во множестве интересных мест , про некоторые даже не слышали. Места, скрытые от посторонних глаз. Гид был всегда на связи и заинтересован , чтобы нам всё понравилось. Определенно советую эту экскурсию!!!!!
21 января 2020
Если вы еще сомневаетесь - долой все сомнения!!! Рекомендую пройти этот квест и влюбиться в Петербург раз и навсегда!!! С первой минуты вы поймете, что Руслан увлеченный человек, он вложил душу в создание этого квеста. Потом, окунувшись в атмосферу парадных и лестниц вы почувствуете себя настоящим петербуржцем и будет заходить во все ворота как к себе домой. Нам очень понравилось, хоть мы и были в праздничный день 1 января и поэтому не во все локации попали. Впечатлений много, после прохождения встретились с Русланом и еще долго разговаривали, видно было, как он переживал, что мы в пару локаций не попали, рассказал нам о них поподробнее.
Руслану желаю творческих успехов, не останавливаться на этом, формат очень интересный - будем ждать новых квестов))) спасибо огромное за это приключение!!!
14 января 2020
Всё очень понравилось. Ходили большой компанией. Даже дождь не помешал насладиться прогулкой по родному городу. Ждём новых программ!
Ещё 53 отзыва

Руслан проводит ещё 1 экскурсию

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