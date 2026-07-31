236 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я покажу вам Петербург глазами человека, который здесь родился и вырос.
Вы оцените его незабываемые контрасты — от величественных дворцов и соборов до бесконечных лабиринтов проходных дворов-колодцев.
Почувствуете дух петровских времён и откроете тайные уголки, где история переплетается с современностью.
Вы оцените его незабываемые контрасты — от величественных дворцов и соборов до бесконечных лабиринтов проходных дворов-колодцев.
Почувствуете дух петровских времён и откроете тайные уголки, где история переплетается с современностью.
Описание фото-прогулки
Петербург на автомобиле с панорамной крышей — от величественных дворцов и соборов до дворов-колодцев с неожиданными зелёными уголками.
Три ключевых района города: исторический центр, знаменитый Васильевский остров и Петроградская сторона.
Знаковые символы Северной столицы:
- Адмиралтейство
- Эрмитаж (Зимний дворец) и Дворцовая площадь
- Исаакиевский собор
- Храм Спас на Крови
- Доходные дома и особняки
- Набережные реки Фонтанки и Мойки
- Михайловский замок
- Чижик-Пыжик
- Петербургские грифоны
- Казанский собор
- Петропавловская крепость
- Крейсер «Аврора»
- домик Петра Первого
- Ростральные колонны и Стрелка Васильевского острова
- Атланты, египетские сфинксы и китайские мифологические львы Ши-цза
Вы узнаете:
- почему Пётр I начал строить город в заболоченном месте, какие сложности возникали и что он придумывал для их решения
- зачем в Петербурге рыли десятки искусственных каналов
- последовательность императоров и места их проживания в Петербурге
- где и при каких обстоятельствах были убиты императоры Павел I и Александр II
- легенды и мифы, связанные с архитектурными символами и городскими скульптурами
- истории дворцов и соборов, скрытые за парадными фасадами
- быт доходных домов: как жили, работали и развлекались в царском Петербурге
Организационные детали
- Начало и окончание экскурсии — в любом удобном для вас месте в пределах Центрального района Петербурга. Начало из других районов обсуждается отдельно
- Экскурсия для 1–4 человек проходит на авто премиум-класса с панорамной крышей — Li 7. Экскурсия для 4–6 человек — на минивэне бизнес-класса с панорамной крышей Hyundai Staria. Доплата за минивэн — 2000 ₽
- Фотосессия на телефон HUAWEI Pura 70 входит в стоимость
- Можем добавить в маршрут другие достопримечательности: выход к заливу в современном креативном пространстве «Севкабель порт» или «Брусницын», Витебский вокзал — место зарождения железных дорог и любимое место кинематографов. Доплата за каждые последующие 30 мин. прогулки — 1000 ₽
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 13670 туристов
Меня зовут Антон. Люблю свой город и знаю его с детства. Провожу экскурсии и фотопрогулки вместе с командой проверенных гидов. Так случилось, что довелось мне родиться в самом центре нашего
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 528 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Благодарим Антона за отличное времяпровождение! Экскурсия прошла налегке, в дружеской автосфере, с юмором и интересной информацией о культурно-историческом наследии Петербурга!
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А
Замечательная экскурсия по наиболее известным и знаковым местам Питера! Антон удивительно легко и интересно выдаёт информацию, не перегружая историческими датами и фактами.
100% рекомендую Бонусом были фантастические фотографии!
благодарю!
100% рекомендую Бонусом были фантастические фотографии!
благодарю!
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О
Благодарим экскурсовода Регину за интересное и познавательное знакомство с прекрасным Санкт-Петербургом!
Несмотря на пасмурную погоду, остались самые приятные впечатления.
Рекомендуем к сотрудничеству)
Несмотря на пасмурную погоду, остались самые приятные впечатления.
Рекомендуем к сотрудничеству)
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О
Экскурсия проведена на высшес уровне. За 2.5 по основным локациям от Исторического до Современного Питера.
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Я ужасно боюсь высоты. Зачем пошла - вообще не знаю. Но сидела на карнизе, пока остальная группа с энтузиазмом бегала вокруг меня по крышам. Красиво было даже моим трясущимся поджилкам. Сходите😁
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О
Совершенно прекрасная экскурсия с Антоном! очень интересно, не скучно и с юмором! Отличный минивэн с панорамной крышей! Болошое спасибо! Вы украсили наш день!
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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