236 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Памятники города и разговоры о петровской эпохе — комфортная авто-экскурсия на седане бизнес-класса

Антон
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Антон – ваш гид
Я покажу вам Петербург глазами человека, который родился и вырос в этом прекрасном и замечательном городе! Мы увидим его незабываемые контрасты — от величественных дворцов и соборов до бесконечных лабиринтов проходных дворов-колодцев и поговорим о значимых событиях петровских времен.
8000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии236 отзывов
4.91
Мой Петербург
Мой Петербург

Программа

Я люблю свой город, особенно мне дорог «мой» уголок, где прошло моё детство и юность: Фонтанка, Мойка, Дворцовая набережная, Марсово поле, Невский проспект, Летний сад, Соляной городок, Литейная часть, Моховая…

Я хочу поделится с вами своим восприятием этого города, показать его колорит, дух прошлого, рассказать вам малоизвестные, удивительные, порой трагические истории, которые при желании можно найти в каждом доме, в каждом переулке, показать город изнутри, пройдя по дворам-колодцам, в которых еще можно неожиданно наткнуться на уютные зелёные скверики, где на скамеечках можно ещё встретить бабушек, переживших страшную блокаду.

Мы не будем мчаться «галопом по Европам». Много информации порою оставляет мало впечатлений. Я хочу показать вам один из трёх углов «золотого треугольника» бывшей столицы империи, район, который один из первых стал осваиваться Петром.

Маршрут (по согласованию): Петропавловская крепость, Троицкий мост, Марсово поле, Летний сад, Смольный собор, Фонтанка, Михайловский замок, Невский проспект, Казанский собор, Спас на крови, Дворцовая площадь, Эрмитаж, Исаакиевский собор, Стрелка В.О., несколько знаменитых проходных дворов-колодцев, типичные Питерские “парадные”.

По вашему желанию мы можем посетить крышу на наб. реки Фонтанки с шикарным видом на город (доплата 800 рублей к стоимости экскурсии). Вы увидите город в другом ракурсе и фотографии на память.

СКИДКА НА ЭКСКУРСИЮ НЕ ДЕЙСТВУЕТ В ПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Организационные детали

  • Для компаний от 1 до 3 человек экскурсия проходит на легковом автомобиле Mercedes E class (входит в стоимость), а для компаний от 4 до 6 человек – на минивене Hyundai Starex (с доплатой 500 руб.).
  • Также в экскурсию входит фотосессия (по желанию).
  • Начало и окончание экскурсии в любом удобном для вас месте в пределах центра города.
Мой Петербург
Мой Петербург
Мой Петербург
Мой Петербург
Мой Петербург
Мой Петербург
Мой Петербург
Мой Петербург
Мой Петербург
Мой Петербург

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Антон
Антон
Меня зовут Антон. Люблю свой город и знаю его с детства. Провожу экскурсии и фотопрогулки на своем автомобиле. Так случилось, что довелось мне родиться в самом центре нашего Петербурга, на реке Фонтанке в доме, что напротив Михайловского (Инженерного) замка. Жили мы тогда ещё в коммунальной квартире в четыре «дружных» семьи, во дворе «колодце», окнами в стену напротив. Детство наше проходило в лабиринтах проходных дворов, чердаках и «парадных». «Прятки», «ромбы», «стрелки», «колдунчики», «войнушка», битые стёкла соседей в результате футбольных баталий… Детский сад и школа — и те находились в нашей же улице. Я жил в историческом центре, бегая по асфальту, под которым «законсервированы» бесчисленные артефакты истории и не подозревал тогда, что мне всё же повезло стать маленькой частицей истории С-Петербурга. С годами рос интерес к истории города, его архитектуре, событиям, именам, датам. Петербург для меня не только место рождения — это моё увлечение, гордость и утешение.
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236 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Экскурсия была очень интересная и познавательная.
Всё понравилось. Будем рекомендовать знакомым.
Владислав
28 февраля 2020
Антон очень профессионально провёл экскурсию!
Нам очень понравилось!
От того как тебе покажут первый раз город, зависит будет ли желание ещё раз вернуться.
Антону удалось показать свой Петербург так, что мы полюбили его !!! И естественно мы вернёмся ещё!
22 февраля 2020
Отличная информативные экскурсия для знакомства с Санкт-Петербургом! Антон грамотно и интересно рассказывает об истории города. Время пролетело незаметно!
9 февраля 2020
Ещё раз убеждаемся что, индивидуальная экскурсия очень комфортна, экскурсовод профессионален, приятен в общении. Остались довольны познавательным знакомством с городом.
3 февраля 2020
Всё было великолепно! Динамично, познавательно и по настоящему индивидуально. Хороший материал, интересные нюансы, красивые и выды. Ждём фото:)
2 февраля 2020
Антон, замечательный человек, профессионал и может держать интерес и внимание к тому о чем рассказывает. Мы с мужем остались довольны. Сам сервис поиска и бронирования экскурсий, суперудобный. Рекомендуем! И, прекрасного погружения в Питер!
29 января 2020
Были на экскурсии по городу 28.01.20 Нашим экскурсоводом была Анна. Экскурсию она провела на прекрасном немецком языке(Муж и дочь не говорят по русски).Рассказала много интересного как для 14ти летнего ребёнка, так и для нас . Нас вовремя забрали из отеля. Ни минуты не потратили на ожидание. Водитель Михаил был тоже очень внимателен ко всем нашим пожеланиям. Короче мы остались очень довольны нашей экскурсией. С удовольствием пойдём с Анной на другие экскурсии. Водитель Михаил был тоже очень внимателен ко всем нашим пожеланиям. Молодцы!!!
16 января 2020
Приятная экскурсия, у Антона спокойная тихая речь, его интересно слушать. Красивые виды, удачные места остановок, комфортный автомобиль, классные фотографии. Нам понравился этот вечер.
13 января 2020
Гид Антон который был указан на сайте не смог и порекомендовал коллегу , проводила экскурсию женщина Лариса , экскурсия очень скучная , монотонная , чисто истор факты и при этом как будто она была уставшей и вспоминала , уровень экскурсии ниже чем продают групповые на улице , хотелось бы даже деньги потребовать вернуть если это возможно , про современную жизнь вообще ничего сказать не может , нам таксист с аэропорта больше рассказал, очень плохо , мы разочарованны .
6 января 2020
неплохо
Ещё 226 отзывов

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