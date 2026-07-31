236 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная экскурсия «Мой Петербург» на авто с панорамной крышей

Увидеть город глазами местного жителя, окунуться в его историю и получить фото в лучших декорациях
Я покажу вам Петербург глазами человека, который здесь родился и вырос.

Вы оцените его незабываемые контрасты — от величественных дворцов и соборов до бесконечных лабиринтов проходных дворов-колодцев.

Почувствуете дух петровских времён и откроете тайные уголки, где история переплетается с современностью.
4.9
528 отзывов
Обзорная экскурсия «Мой Петербург» на авто с панорамной крышей
Обзорная экскурсия «Мой Петербург» на авто с панорамной крышей
Обзорная экскурсия «Мой Петербург» на авто с панорамной крышей

Описание фото-прогулки

Петербург на автомобиле с панорамной крышей — от величественных дворцов и соборов до дворов-колодцев с неожиданными зелёными уголками.

Три ключевых района города: исторический центр, знаменитый Васильевский остров и Петроградская сторона.

Знаковые символы Северной столицы:

  • Адмиралтейство
  • Эрмитаж (Зимний дворец) и Дворцовая площадь
  • Исаакиевский собор
  • Храм Спас на Крови
  • Доходные дома и особняки
  • Набережные реки Фонтанки и Мойки
  • Михайловский замок
  • Чижик-Пыжик
  • Петербургские грифоны
  • Казанский собор
  • Петропавловская крепость
  • Крейсер «Аврора»
  • домик Петра Первого
  • Ростральные колонны и Стрелка Васильевского острова
  • Атланты, египетские сфинксы и китайские мифологические львы Ши-цза

Вы узнаете:

  • почему Пётр I начал строить город в заболоченном месте, какие сложности возникали и что он придумывал для их решения
  • зачем в Петербурге рыли десятки искусственных каналов
  • последовательность императоров и места их проживания в Петербурге
  • где и при каких обстоятельствах были убиты императоры Павел I и Александр II
  • легенды и мифы, связанные с архитектурными символами и городскими скульптурами
  • истории дворцов и соборов, скрытые за парадными фасадами
  • быт доходных домов: как жили, работали и развлекались в царском Петербурге

Организационные детали

  • Начало и окончание экскурсии — в любом удобном для вас месте в пределах Центрального района Петербурга. Начало из других районов обсуждается отдельно
  • Экскурсия для 1–4 человек проходит на авто премиум-класса с панорамной крышей — Li 7. Экскурсия для 4–6 человек — на минивэне бизнес-класса с панорамной крышей Hyundai Staria. Доплата за минивэн — 2000 ₽
  • Фотосессия на телефон HUAWEI Pura 70 входит в стоимость
  • Можем добавить в маршрут другие достопримечательности: выход к заливу в современном креативном пространстве «Севкабель порт» или «Брусницын», Витебский вокзал — место зарождения железных дорог и любимое место кинематографов. Доплата за каждые последующие 30 мин. прогулки — 1000 ₽
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 13670 туристов
Меня зовут Антон. Люблю свой город и знаю его с детства. Провожу экскурсии и фотопрогулки вместе с командой проверенных гидов. Так случилось, что довелось мне родиться в самом центре нашего
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Петербурга, на реке Фонтанке в доме напротив Михайловского (Инженерного) замка. Жили мы тогда ещё в коммунальной квартире в четыре «дружных» семьи, во дворе-колодце, окнами в стену напротив. Детство наше проходило в лабиринтах проходных дворов, чердаках и парадных. Я жил в историческом центре, бегая по асфальту, под которым «законсервированы» бесчисленные артефакты истории, и не подозревал тогда, что мне всё же повезло стать маленькой частицей истории Петербурга. С годами рос интерес к городу, его архитектуре, событиям, именам, датам. Петербург для меня не только место рождения — это моё увлечение, гордость и утешение.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 528 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
506
4
16
3
4
2
1
1
1
С
Благодарим Антона за отличное времяпровождение! Экскурсия прошла налегке, в дружеской автосфере, с юмором и интересной информацией о культурно-историческом наследии Петербурга!
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А
Замечательная экскурсия по наиболее известным и знаковым местам Питера! Антон удивительно легко и интересно выдаёт информацию, не перегружая историческими датами и фактами.
100% рекомендую Бонусом были фантастические фотографии!
благодарю!
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О
Благодарим экскурсовода Регину за интересное и познавательное знакомство с прекрасным Санкт-Петербургом!
Несмотря на пасмурную погоду, остались самые приятные впечатления.
Рекомендуем к сотрудничеству)
Благодарим экскурсовода Регину за интересное и познавательное знакомство с прекрасным Санкт-Петербургом!
Благодарим экскурсовода Регину за интересное и познавательное знакомство с прекрасным Санкт-Петербургом!
Благодарим экскурсовода Регину за интересное и познавательное знакомство с прекрасным Санкт-Петербургом!
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О
Экскурсия проведена на высшес уровне. За 2.5 по основным локациям от Исторического до Современного Питера.
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Наталия
Я ужасно боюсь высоты. Зачем пошла - вообще не знаю. Но сидела на карнизе, пока остальная группа с энтузиазмом бегала вокруг меня по крышам. Красиво было даже моим трясущимся поджилкам. Сходите😁
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О
Совершенно прекрасная экскурсия с Антоном! очень интересно, не скучно и с юмором! Отличный минивэн с панорамной крышей! Болошое спасибо! Вы украсили наш день!
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