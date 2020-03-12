236 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Я люблю свой город, особенно мне дорог «мой» уголок, где прошло моё детство и юность: Фонтанка, Мойка, Дворцовая набережная, Марсово поле, Невский проспект, Летний сад, Соляной городок, Литейная часть, Моховая…

Я хочу поделится с вами своим восприятием этого города, показать его колорит, дух прошлого, рассказать вам малоизвестные, удивительные, порой трагические истории, которые при желании можно найти в каждом доме, в каждом переулке, показать город изнутри, пройдя по дворам-колодцам, в которых еще можно неожиданно наткнуться на уютные зелёные скверики, где на скамеечках можно ещё встретить бабушек, переживших страшную блокаду.

Мы не будем мчаться «галопом по Европам». Много информации порою оставляет мало впечатлений. Я хочу показать вам один из трёх углов «золотого треугольника» бывшей столицы империи, район, который один из первых стал осваиваться Петром.

Маршрут (по согласованию): Петропавловская крепость, Троицкий мост, Марсово поле, Летний сад, Смольный собор, Фонтанка, Михайловский замок, Невский проспект, Казанский собор, Спас на крови, Дворцовая площадь, Эрмитаж, Исаакиевский собор, Стрелка В.О., несколько знаменитых проходных дворов-колодцев, типичные Питерские “парадные”.

По вашему желанию мы можем посетить крышу на наб. реки Фонтанки с шикарным видом на город (доплата 800 рублей к стоимости экскурсии). Вы увидите город в другом ракурсе и фотографии на память.

СКИДКА НА ЭКСКУРСИЮ НЕ ДЕЙСТВУЕТ В ПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ