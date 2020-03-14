262 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

По ту сторону фасадов

Вы посетите красивые и яркие места, спрятанные за парадными фасадами. Познакомитесь с мрачной романтикой дворов-колодцев и архитектурными особенностями доходных домов. Я расскажу, какие тайны и секреты хранит в себе обратная сторона петербургских улиц и как современное искусство отражено во внутреннем оформлении двориков. А по дороге вы услышите о том, как строился и развивался город.

Судьбы горожан

Оксюмороны и комбинация некомбинируемого в Петербурге на каждом шагу не только в плоскости архитектуры, но и в жизни простых людей. Я расскажу, какую важную роль в жизни имперской столицы играли не правители и чиновники, а дворники, водовозы, золотари и извозчики. Вы узнаете, как до революции в городе работали отопление, водопровод и канализация. Сколько простые люди зарабатывали, платили за жилье, еду и транспорт. А самое главное, сможете сравнить все эти социально-бытовые моменты с современным положением дел. В результате вы сможете взглянуть на Петербург не только как на город дворцов, храмов, музеев, парков, прекрасных архитектурных ансамблей, бесконечных набережных и мостов. Но и как на город, в котором жили и живут обычные люди.

По маршруту мы передвигаемся на комфортабельном автомобиле с остановками и прогулками. В теплом салоне можно не бояться питерской погоды: дождь, сильный ветер или мороз не смогут испортить нашу экскурсию.

Прогулка является автомобильным вариантом пешеходной экскурсии В поисках самого яркого двора Петербурга