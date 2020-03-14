262 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Всё самое интересное в непарадном Петербурге на автомобильной экскурсии

Dmitriy
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Dmitriy – ваш гид
Мы проедем по центральным районам, где вы познакомитесь с важными для понимания города знаменитыми дворами.

Основная часть маршрута проходит по Петроградской стороне.

Планировка дворов и их особая внутренняя жизнь покажут вам непарадный Петербург, и у вас сложится гораздо более объемное и реалистичное представление о Cеверной столице.
4400 ₽
3520 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в центре по согласованию
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии262 отзыва
4.95
Обратная сторона Петербурга
Обратная сторона Петербурга

Что вас ожидает

По ту сторону фасадов
Вы посетите красивые и яркие места, спрятанные за парадными фасадами. Познакомитесь с мрачной романтикой дворов-колодцев и архитектурными особенностями доходных домов. Я расскажу, какие тайны и секреты хранит в себе обратная сторона петербургских улиц и как современное искусство отражено во внутреннем оформлении двориков. А по дороге вы услышите о том, как строился и развивался город.

Судьбы горожан
Оксюмороны и комбинация некомбинируемого в Петербурге на каждом шагу не только в плоскости архитектуры, но и в жизни простых людей. Я расскажу, какую важную роль в жизни имперской столицы играли не правители и чиновники, а дворники, водовозы, золотари и извозчики. Вы узнаете, как до революции в городе работали отопление, водопровод и канализация. Сколько простые люди зарабатывали, платили за жилье, еду и транспорт. А самое главное, сможете сравнить все эти социально-бытовые моменты с современным положением дел. В результате вы сможете взглянуть на Петербург не только как на город дворцов, храмов, музеев, парков, прекрасных архитектурных ансамблей, бесконечных набережных и мостов. Но и как на город, в котором жили и живут обычные люди.

По маршруту мы передвигаемся на комфортабельном автомобиле с остановками и прогулками. В теплом салоне можно не бояться питерской погоды: дождь, сильный ветер или мороз не смогут испортить нашу экскурсию.

Прогулка является автомобильным вариантом пешеходной экскурсии В поисках самого яркого двора Петербурга

Организационные детали

  • Экскурсию возможно провести и для группы от 4 до 10 путешественников на комфортабельных минивэнах или микроавтобусах с водителем (стоимость обсуждается при бронировании).
  • На автомобиле бизнес-класса экскурсия возможна только при предварительном бронировании.
Обратная сторона Петербурга
Обратная сторона Петербурга
Обратная сторона Петербурга
Обратная сторона Петербурга
Обратная сторона Петербурга
Обратная сторона Петербурга
Обратная сторона Петербурга
Обратная сторона Петербурга
Обратная сторона Петербурга
Обратная сторона Петербурга
Обратная сторона Петербурга
Обратная сторона Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в центре по согласованию.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Dmitriy
Dmitriy
Меня зовут Дмитрий. Я живу в прекрасном, загадочном и бесконечно интересном городе — Санкт-Петербурге. Каждый день он делится со мной новыми фрагментами своей богатой истории, открывает удивительные места, показывает необычные детали, рассказывает свои тайны. А я с радостью делюсь этими знаниями со всеми желающими.
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262 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Очень достались довольны экскурсией. Дмитрий великолепный рассказчик, мастер своего дела. Кроме того, очень тактичный и приятный человек.
В следующую поездку обязательно устроим себе еще экскурсию!
6 марта 2020
Экскурсии "Обратная сторона Петербурга"
Я обожаю Санкт-Петербург, может потому что в нем родилась моя мама или дорогие и нежные воспоминания из детства, когда мы со всей семьей, проезжали через этот удивительный город к бабушке. Память удивительная штука. Каждый раз, бывая в этом городе, хочется узнать что-то новое, интересное и не обычное. В этот раз это была экскурсия «Оборотная сторона Петербурга». Ещё несколько дней была под впечатлением от неё. Столько интересной, удивительной информации об истории самого города и его строительстве мне не доводилось слышать от других экскурсоводов. А за наглядный пример с ЛЕГО Дмитрию, отдельное спасибо. Всё очень становиться понятно, визуализировано. Что бы предложить какую экскурсию нужно любить, изучать свой город. И мне кажется, Дмитрий и есть такой человек. Экскурсию по настоящему, можно назвать авторской. И самое главное: я тебя ещё больше любила САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Дмитрию за это большое спасибо.
4 марта 2020
Мы уже видели город с парадной стороны - все как на глянцевых открытках, изданных специально для туристов. Захотели заглянуть внутрь, увидеть душу города, настроение, узнать чем он дышит и живет. Дмитрий, благодарим за интереснейшую прогулку, разносторонний и логически выстроенный информационный материал, за переданное настроение города и за то, с каким уважением и трепетом вы делаете свое дело.
Организационные моменты: гуляли вчетвером, пешком - не устали, не замерзли, время пролетело незаметно. Дмитрий великолепно говорит и владеет материалом. Отдельный совет участникам - оставьте себе пол дня после экскурсии, чтобы осознать увиденное и услышанное, "переварить", разложить в голове и поразмышлять о вечном.
3 марта 2020
Экскурсия с Дмитрием очень, очень сильно понравилась. Были в следующем составе: очарованная и влюбленная в Петербург я, скептически настроенный муж и дочь 13 лет (которая любую экскурсию отбывает, как повинность). Вобщем, шансы понравиться у Дмитрия были только мне. На деле вышло все крайне здорово и запомнилось всем!. а) не банально и интересно, Дмитрий на протяжении всего времени втягивает нас в диалог, это было 2 часа живой беседы б) позновательно, мы потом удивлялись, каких простых и логичных вещей не замечали в) комфортно, передвижение на автомобиле в феврале спасает, не промокнешь и не устанешь, г) позволяет увидеть реальный не "глянцевый" город. Дмитрий, благодарим и ждем новых вариантов прогулок!
25 февраля 2020
Эта экскурсия выходит за рамки стандартных рассказов о городе, позволяет взглянуть на реальную жизнь людей в прошлом и сейчас. Много полезной и интересной информации, в рассказ вовлекаешься сразу, с первой минуты. Дмитрий прекрасный рассказчик,экскурсия проходит легко, время пролетает незаметно, но заставляет задуматься о многих аспектах.
Однозначно рекомендую к посещению,чтобы иметь полное представление о городе.
Дмитрий, огромное спасибо за высокий профессионализм, любовь к своей работе и и умение контактировать с людьми.
После приезда рассказывали друзьям о экскурсии - все захотели побывать, как соберутся в поездку
11 февраля 2020
Экскурсия отличная! Дмитрий великолепный рассказчик с очень положительной энергетикой. Обратная сторона Петербурга дополняет лицевую и создаёт полное восприятие города. Сыну 6 лет очень понравилось. Буду рекомендовать своим знакомым!!! Дмитрию спасибо!!!!
22 января 2020
Была на экскурсии с мужем и сыном- восьмиклассником. Однозначно рекомендую. За короткое время Дмитрий дал нам столько новой для нас информации о городе, сколько, наверно, могло бы разместиться в целом учебнике по истории. Да, именно истории,так как наглядно, с помощью рисунков и планов застройки города была показана причина возникновения такой архитектуры Питера. Также реальные истории из жизни горожан образно показали менталитет простых жителей города в прошлых веках и в настоящем...Было много цифр и фактов. При этом мне понравилась интерактивно-игровая манера подачи информации, когда Дмитрий постоянно задавал вопросы и мы пытались сначала сами угадать эти самые цифры или найти причину почему случился тот или иной случай в жизни города. Прямо как на викторине. И было особенно весело, когда мы в разы ошибались (что, кстати, случалось почти в половине ответов). То есть очень наглядно было продемонстрировано, насколько мы плохо знаем о жизни простого народа города, да и всей России в целом, в прошлом и в настоящее время. И я рада, что мы восполнили данный пробел в своих знаниях.
16 января 2020
Отличная экскурсия! Дмитрий интересно рассказывает исторические фактах о жизни в Санкт-Петербурге.
15 января 2020
Огонь! Советую всем!
11 января 2020
Очень понравилось! Спасибо большое)
Ещё 252 отзыва

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