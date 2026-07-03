262 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы проедем по центральным районам, где вы познакомитесь с дворами-колодцами — важными локациями для понимания Петербурга. Основная часть маршрута пройдёт по Петроградской стороне. Уникальная планировка дворов и их особая внутренняя жизнь откроют вам непарадную сторону города, помогая составить более полное и живое представление о Северной столице.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

По ту сторону фасадов

Вы посетите красивые и яркие места, спрятанные за парадными фасадами. Познакомитесь с мрачной романтикой дворов-колодцев и архитектурными особенностями доходных домов. Я расскажу, какие тайны хранит в себе обратная сторона петербургских улиц и как современное искусство отражено во внутреннем оформлении двориков. А по дороге вы услышите о том, как строился и развивался город.

Судьбы горожан

Оксюмороны и комбинация некомбинируемого в Петербурге на каждом шагу не только в плоскости архитектуры, но и в жизни простых людей. Вы услышите, какую роль в жизни имперской столицы играли не правители и чиновники, а дворники, водовозы, золотари и извозчики. Узнаете, как до революции в городе работали отопление, водопровод и канализация. Сколько простые люди зарабатывали, платили за жильё, еду и транспорт. А самое главное, сможете сравнить все эти социально-бытовые моменты с современным положением дел.

Вы узнаете Петербург не только как город дворцов, храмов, музеев, парков, бесконечных набережных и мостов. Но и как город, в котором жили и живут обычные люди.

Организационные детали