262 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы посетите красивые и яркие места, спрятанные за парадными фасадами. Познакомитесь с мрачной романтикой дворов-колодцев и архитектурными особенностями доходных домов. Я расскажу, какие тайны хранит в себе обратная сторона петербургских улиц и как современное искусство отражено во внутреннем оформлении двориков. А по дороге вы услышите о том, как строился и развивался город.
Судьбы горожан
Оксюмороны и комбинация некомбинируемого в Петербурге на каждом шагу не только в плоскости архитектуры, но и в жизни простых людей. Вы услышите, какую роль в жизни имперской столицы играли не правители и чиновники, а дворники, водовозы, золотари и извозчики. Узнаете, как до революции в городе работали отопление, водопровод и канализация. Сколько простые люди зарабатывали, платили за жильё, еду и транспорт. А самое главное, сможете сравнить все эти социально-бытовые моменты с современным положением дел.
Вы узнаете Петербург не только как город дворцов, храмов, музеев, парков, бесконечных набережных и мостов. Но и как город, в котором жили и живут обычные люди.
По маршруту мы передвигаемся на комфортабельном автомобиле с остановками и прогулками. В тёплом салоне можно не бояться питерской погоды: дождь, сильный ветер или мороз не смогут испортить нашу экскурсию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 9487 туристов
Я живу в прекрасном и бесконечно интересном городе — Санкт-Петербурге. Каждый день он открывает новые детали и делится со мной своей историей. А я с 2015 года рассказываю о ней читать дальшеуменьшить
всем желающим.
Я закончил Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет, но про архитектуру говорю мало. Мои экскурсии — это социальная история Петербурга, в том числе и современного. Я рассказываю о городе через жизнь людей, их судьбы и опыт.
Темы часто непростые, иногда тяжёлые и грустные — потому что они реальны и актуальны. Позитива в рассказах немного, красивую красоту я не показываю — это слишком просто для меня. Вместо этого я стараюсь показать настоящий Петербург таким, какой он есть, со всеми его сложностями и противоречиями.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 392 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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9
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–
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2
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–
Марина
Невероятно харизматичный Дмитрий и его потрясающий рассказ о непарадной жизни Петербурга не оставил равнодушными нашу семью. Общение гида в форме активного диалога заставляет размышлять и анализировать полученную информацию. Дмитрий обладает фундаментальными знаниями об особенностях архитектуры города, его жизнеустройству и коммуникациях, легко и непринужденно развенчал устоявшиеся мифы. Увиденные локации дополнили впечатления. Однозначно рекомендую данную экскурсию к посещению.
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Е
Елена
Экскурсия получилась очень интересной и увлекательной. Непривычные по форме дворы-колодцы, извилистые переходы, причудливые, а местами и весьма нестандартные архитектурные элементы - и всё с подробным рассказом и чётким объяснением, а читать дальшеуменьшить
почему же именно так, а не иначе. И так, слово за словом, казалось бы уже почти знакомая изнанка петербургских улиц, открывается с нового, необычного и интересного ракурса. Огромная благодарность нашему гиду за невероятно интересный рассказ, прекрасное чувство юмора и добросердечное отношение.
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Т
Татьяна
Экскурсия очень интересная, мы были компанией из 4 человек. Погода была холодная, морозная, и выбор экскурсии на автомобиле был абсолютно актуален. Тепло, комфортно. Окунулись в незнакомую сторону северной столицы, узнали много нового. Спасибо Дмитрию! Интересные факты и хорошая подача материала
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Ю
Юлия
Мы с подругой в восторге от экскурсии, Дмитрий очень приятный, харизматичный человек. Прекрасный рассказчик,нам открыл новый взгляд на Петербург,его сторону, о которой мы и не задумывались. Будем в Питере, обязательно пойдем на экскурсию с Дмитрием.
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Татьяна
Гуляя по Санкт-Петербургу, по главным улица и дворцам, редко когда задумаешься о его жизни изнутри. На экскурсии с Дмитрием узнаешь другую "непарадную"сторону, множество увлекательных историй и фактов, о которых даже читать дальшеуменьшить
не знали. Передвижение на машине и пешком, очень удобно, появляется возможность посетить много мест. Обратная сторона Петребурга, эта экскурсия дающая возможность взглянуть на этот город под другим углом, но не мешающая любить и восхищаться им как и прежде. Обязательно посетим другие экскурсии сДмитрием вновь.
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Рамиль
Поездка в любимый город #10. Благодаря Дмитрию увидели обратную сторону Питера. Были потрясены увиденным и интересным фактам, и новым «запах» Петербурга) Дмитрий, вы проводите замечательные экскурсии! Так держать🌝
+2
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