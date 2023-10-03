А также насладитесь прекрасными новогодними декорациями и узнаете удивительные факты о петербургских традициях празднования Нового года.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Царское Село, Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, Екатерининский парк
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее:
- индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта (от 1700 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
С 9:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции».
Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательном мире бывшей официальной резиденции русских императоров – Царском Селе. В ходе экскурсии Вы узнаете, когда появился этот пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним связаны и почему его часто называют «город муз». Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете.
Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.
Екатерининский дворец изначально создавался архитектором Ф. Б. Растрелли как место официальных приемов русской знати и иностранных дипломатов. Протянувшаяся почти на 300 метров анфилада комнат и парадных залов, обильно украшенная затейливой резьбой и позолотой, безусловно, не оставит Вас равнодушными. А «изюминкой» дворца служит знаменитая Янтарная комната.
Прогулка по Екатерининскому парку.
После экскурсии по дворцу у вас будет час свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец. Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~6 часов.
Экскурсия «Сокровища императорского Петербурга» и Эрмитаж
Завтрак в гостинице.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Сокровища императорского Петербурга».
В течение двух столетий Санкт-Петербург был столицей Российской империи. Здесь располагались императорский двор, правительственные учреждения, многочисленные резиденции аристократов.
Экскурсия знакомит с дворцовыми зданиями XVIII – начала XX веков, расположенными в парадном центре города и принадлежавшими российским монархам, их фаворитам, ближайшим родственникам царствующих особ, а также представителям высшего придворного общества.
Все эти архитектурные шедевры и собранные во дворцах произведения искусства являются уникальным наследием, оставленным потомкам императорской династией Романовых.
Новогоднее поздравление от Деда Мороза с угощением и подарками!
Экскурсия в Эрмитаж.
Эрмитаж – один из крупнейших художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики.
Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллиона экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.
Место окончания программы: Эрмитаж, центр города (ближайшая ст. метро: «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~4 часа.
За дополнительную плату (приобретаются заранее):
- Праздничный Новогодний ужин (стоимость можно уточнить у менеджера).
- Ночная новогодняя автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу (см. раздел «Важно знать»).
Экскурсия «Праздничный Санкт-Петербург» и Юсуповский дворец
Завтрак в гостинице.
13:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная обзорная экскурсия «Праздничный Санкт-Петербург». Новый Год – это время чудес и прекрасного настроения. А еще праздничной атмосферы, частичку которой Вы непременно получите на этой экскурсии.
Проехав по историческому центру города, Вы полюбуетесь зимним новогодним Санкт-Петербургом, узнаете, откуда пошла традиция наряжать елку, как в Санкт-Петербурге праздновали Новый год и Рождество, какие петербургские новогодние традиции существовали, и какие подарки было принято дарить.
Экскурсия в Юсуповский дворец (парадные залы, жилые покои князя и экспозиция «Убийство Г. Распутина»).
Юсуповский дворец – один из редких особняков, где уцелели не только парадные залы, но и личные покои хозяев. В облике дворца отразились как восточное происхождение владельцев, так и тонкий вкус, и неограниченные финансовые возможности. Помимо парадных залов, в которых Юсуповы устраивали свои ежегодные балы, вы побываете в музыкальной гостиной, гостиной Генриха II, кабинете князя с библиотекой, Мавританской гостиной, а также на экспозиции «Убийство Распутина», где реконструированы события последних часов жизни одного из самых загадочных персонажей российской истории.
Место окончания программы: центр города (ближайшая ст. метро «Гостиный Двор»/«Невский проспект»).
Продолжительность программы: ~5 часов.
Экскурсия "Новогодняя мозаика" и храм "Спас на Крови"
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.
10:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Новогодняя мозаика».
Санкт-Петербург – сокровищница произведений искусства, имеющих мировое значение. Шедевры, бережно хранимые в музеях города, создавались талантливыми мастерами разных эпох. Красота храма «Спас на Крови» покоряет сердца туристов. Сегодня мозаичная экспозиция
Спаса на Крови представляет собой одну из крупнейших коллекций подобного рода во всей Европе.
Экскурсия в храме «Спас на Крови».
Украшенный золотом, мозаикой и эмалью храм возвышается над гладью канала. А обиходное название «Спас на Крови» напоминает, что поводом к его постройке послужило печальное событие – смертельное ранение императора Александра II. В тоже время сам собор радует глаз своим великолепием и красочностью.
Место окончания программы: Московский вокзал (ближайшая ст. метро «Площадь Восстания»).
Продолжительность программы: ~2,5 часа (окончание ~ в 13:00).
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
|Санкт-Петербург 3*
|Вариант размещения/категория номера
|Стандартный (двор)
|Стандартный (Нева)
|Двухместное*
|15820
|-
|Одноместное
|23120
|21861
|Третий в номере
|14150
|-
|Двухместное (ребенок до 14 лет)
|14620
|-
|Третий в номере (ребенок до 14 лет)
|12950
|-
Парк Инн Невский 4*
|Вариант размещения/категория номера
|Стандартный
|Двухместное*
|20820
|Одноместное
|29150
|Третий в номере
|19150
|Двухместное (ребенок до 14 лет)
|19620
|Третий в номере (ребенок до 14 лет)
|17950
Катарина Гранд Палас Отель 4*
|Вариант размещения/категория номера
|Смарт
|Смарт (мансарда)
|Двухместное*
|17690
|17690
|Одноместное
|25620
|25620
|Третий в номере
|-
|-
|Двухместное (ребенок до 14 лет)
|16490
|16490
|Третий в номере (ребенок до 14 лет)
|-
|-
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
«Санкт-Петербург» 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.
Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.
Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.
«Парк Инн Невский» 4
Отель расположен на знаменитом Невском проспекте, всего в 5 минутах ходьбы от Московского железнодорожного вокзала.
К услугам гостей звукоизолированные номера и современный фитнес-центр. В отеле можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
Номера отеля Park Inn by Radisson Nevsky оформлены в ярких тонах и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, сейфом и электрическим чайником. Собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном, тапочками и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Гостям предоставляется бутилированная минеральная вода.
В распоряжении гостей конференц-центр с 2 залами для проведения совещаний и 2 многофункциональными залами.
В баре и ресторане Paulaner подают блюда классической немецкой кухни и пивные баварские деликатесы. Также для гостей сервируют завтрак «шведский стол» и блюда интернациональной кухни. Завтрак для детей в возрасте до 3 лет предлагается бесплатно.
Прогулка до дворца Белосельских-Белозерских и Александринского театра занимает 15 минут. Расстояние до станции метро «Площадь Восстания», откуда можно легко добраться до всех районов города, составляет всего 100 метров.
На территории отеля обустроена платная подземная парковка.
«Катарина Гранд Палас Отель» 4
Grand Catherine Palace Hotel — это отель в центре города Санкт-Петербург, в менее чем 1 км от такой достопримечательности, как Русский музей.
К услугам гостей ресторан.
Гости могут обратиться к сотрудникам круглосуточной стойки регистрации, воспользоваться трансфером от/до аэропорта или услугами консьержа, а также подключиться к бесплатному Wi-Fi на всей территории.
Во всех номерах имеется письменный стол, холодильник и чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Среди прочих удобств — телевизор с плоским экраном со спутниковыми каналами. В номерах имеется сейф, а из окон некоторых номеров открывается вид на город. В номерах есть собственная ванная комната и фен, а также предоставляется постельное белье.
Гостям Grand Catherine Palace Hotel предоставляются гладильные услуги, а также такие бизнес-услуги, как факс и ксерокопирование.
Рядом с Grand Catherine Palace Hotel находятся такие популярные достопримечательности, как Дворцовая площадь, Музей Эрмитаж и Храм Спаса на Крови. Аэропорт Пулково находится в 20 км.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в выбранном отеле
- Питание: завтраки со второго дня тура
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту (от 1700 руб. /машина)
- Доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию)
- Обеды и ужины (самостоятельно)
- Ночная новогодняя экскурсия (см. раздел «Важно знать»)
- Новогодний банкет
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Может ли измениться программа тура?
- Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
- Какой транспорт в туре?
Транспорт представляется накануне тура, но он всегда хорошего качества. Рассадка свободная.
- Какая программа и стоимость у ночной новогодней экскурсии?
- Время начала: 22:00
- Продолжительность: 5 ч. 30 м.
- Место отправления: гостиница «Октябрьская» (в холле) Лиговский проспект, д. 10.
- Место окончания: гостиница «Октябрьская».
Описание экскурсии:
Новый год – это праздник, которые с нетерпением ждут и взрослые и дети. Каждый раз мы задумываемся о том, как провести Новогоднюю ночь. Хочется сделать это весело и необычно, так, чтобы воспоминания грели душу весь последующий год, а красочные фотографии напоминали об этом событии. Предлагаем Вам встретить Новый 2024 год, отправившись в путешествие на автобусе по ночному Санкт-Петербургу.
Вы увидите Северную столицу, сверкающую в огнях праздничной иллюминации. Фонари Невского проспекта, главной улицы города, выглядят как роскошные канделябры, а праздничные световые растяжки создают ощущение волшебного сада, который хочется запечатлеть во всех ракурсах.
Вы узнаете, как отмечали Новый Год в Санкт-Петербурге, начиная со времен императора Петра I. Вы побываете на Стрелке Васильевского острова, где переливается разноцветными огнями одна из самых красивых елок. Загадаете заветные желания у самых-самых петербургских «чародеев» - загадочных Сфинксов и веселого Чижика-Пыжика.
Для того чтобы в Новом Году все складывалось благополучно, надо хорошо проводить уходящий год. И мы эту традицию обязательно поддержим: мы проводим старый год на еще одной красивейшей площади – Исаакиевской, а Новый 2024 Год мы встретим с шампанским. Ведь каждому участнику программы будет предложено шампанское и угощение!
Какие достопримечательности Вы увидите:
- Невский проспект;
- Исаакиевская площадь;
- Сенатская площадь;
- Памятник Петру I «Медный всадник»;
- Стрелка Васильевского острова;
- Сфинксы;
- 6-7 Линии В. О.;
- Дворцовая площадь;
- Марсово поле.
Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:
Исаакиевская площадь, Биржевая площадь, площадь Островского (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).
Стоимость экскурсии:
- Взрослый – 2490 руб.
- Льготный* – 2390 руб.
- Школьник (7-17 лет) – 1790 руб.
- Дошкольник – 1590 руб.
*Льготная категория РФ: пенсионеры с 60 лет, студенты (18-22 лет) (при наличии соответствующих документов).
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.