Описание тура
Приглашаем окунуться в атмосферу аристократического Петербурга! Изысканные особняки, театральные представления, дегустация вин во дворце, встреча с искусством Бориса Григорьева – каждый день этого роскошного тура наполнен открытиями.
Программа тура по дням
Талион Клуб и спектакль в Императорском театре
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.
Размещение в гостинице с 15:00.
С 12:00 до 15:00 в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура.
15:00 Выезд из гостиницы на микроавтобусе.
Сегодня мы посетим роскошный особняк в центре самого аристократического квартала Петербурга.
Экскурсия в Талион Клуб «В гостях у Елисеева» с бокалом вина и легкими закусками.
Дом знаменитой династии Елисеевых находится в самом центре Санкт-Петербурга, на углу Невского проспекта и набережной реки Мойки. Вышедшие из крестьянской среды купцы и банкиры Елисеевы прославились не только как успешные дельцы, но и как меценаты, любители и покровители искусств.
Особняк, поистине, уникален – мало в каком другом особняке сохранилось такое количество подлинных исторических интерьеров и предметов декора. Все кругом наполнено духом ушедшего века, посетителей этих стен не покидает ощущение восторга и восхищения, а главное причастности к судьбе архитектурного шедевра.
После экскурсии по особняку вас ждет бокал вина и легкие закуски в главном ресторане.
18:00 Посещение спектакля в Императорском театре.
20:30 Ужин в ресторане.
22:00 Возвращение в гостиницу.
Константиновский дворец, дегустация, особняк Половцева и концерт классической музыки
Завтрак «шведский стол» в гостинице.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиниц.
Экскурсия в Стрельну с посещением Константиновского дворца и дегустацией в винных погребах.
Вы когда-нибудь были в гостях у Президента? Нет? Тогда Вам обязательно нужно посетить Константиновский дворец в Стрельне на южном берегу Финского залива. Поймать своё отражение в одном из бесчисленных зеркал парадных залов дворца, полюбоваться просторами Финского залива из дворцовых окон…
В действующей Константиновкой резиденции все лица – «первые»! И счастливые! Ведь Вас ждёт дегустация лучших токайских и российских вин в личных президентских погребах.
С XVIII века в обширных погребах Большого Константиновского дворца хранились венгерские, бургундские, испанские и рейнские вина. Традиция возродилась вместе с дворцом, когда в 2003 году премьер-министр Венгрии подарил Санкт-Петербургу коллекцию вин из региона «Токай».
На экскурсии по винным погребам Вы узнаете историю винопития в России, попробуйте то самое десертное вино, которое так любили русские государи, а опытный сомелье посвятит Вас в секреты виноделия, удачных урожаев и сортовых букетов элитных напитков.
Обед в ресторане.
15:30 Возвращение в гостиницу.
Свободное время в отеле.
18:30. Выезд из гостиницы.
Экскурсия в особняке А. А. Половцева.
Он расположен в самом центре Петербурга, недалеко от Исаакиевского собора и сейчас известен в городе как Дом архитектора. Здание поражает контрастом между простым классическим фасадом, выходящим на Большую Морскую улицу, и роскошью внутренних интерьеров, выполненных в разных стилях. Несмотря на непростой XX век, дом в основном сохранил своё историческое убранство.
20:00 Концерт «В_СВЕЧАХ: Шедевры классики в Особняке Половцова».
Цикл событий #В_СВЕЧАХ превращает самые красивые и необычные залы Петербурга в уютные концертные площадки, наполняя пространство залов теплым светом тысячи свечей, что создает неповторимую атмосферу и идеальный фон для музицирования. Один из самых роскошных дворцовых залов Петербурга в этот вечер наполнится звуками вечной, популярной классической музыки таких композиторов, как П. И. Чайковский, А. Вивальди, Ж. Массне, С. В. Рахманинов и др.
22:00 Возвращение в гостиницу.
Автобусная экскурсия по праздничному городу, музей Фаберже и выставка Бориса Григорьева
Завтрак «шведский стол» в гостинице.
Освобождение номеров, свои вещи вы можете оставить в камере хранения отеля.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия по городу «Предчувствие Рождества».
Новый год и Рождество – самые любимые праздники в году, они окутаны сказочным флером волшебства и различных чудесных историй. Именно таким, чуточку волшебным, Вы и увидите Санкт-Петербург этим зимним предрождественским утром. Вы проедете по нарядному Невскому проспекту и сделаете остановку у самой красивой елки в городе на Дворцовой площади.
После автобусной части экскурсии мы отправимся в гости к легенде ювелирного искусства – Карлу Фаберже, без украшений которого 120 лет назад не обходился, наверное, ни один высокий светский праздник.
Тематическая экскурсия «Империя Карла Фаберже: история успеха придворного ювелира».
Вы узнаете удивительную историю жизни и творчества выдающегося русского ювелира Карла Фаберже, познакомитесь с особенностями работы его фирмы, раскроете тайны главных ювелирных техник и, конечно же, увидите уникальное собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже.
Чаепитие с фирменным десертом «Яйцо Фаберже».
Экскурсия на выставку Бориса Григорьева «Первый мастер на свете».
Музей Фаберже в Санкт-Петербурге и Культурно-исторический Фонд «Связь времен» представляет большую ретроспективную выставку Бориса Григорьева, которая проходит в новом выставочном пространстве Шуваловского дворца. Фонд впервые представляет шедевры Григорьева из своей коллекции широкой публике.
Главным событием является показ грандиозного полотна «Ревизор», а также уникального цикла иллюстраций к роману «Братья Карамазовы». Экспозицию дополнят произведения Б. Григорьева из собраний государственных музеев и закрытых частных коллекций.
14:30 Окончание программы в гостинице.
Проживание
Тур предусматривает проживание в стандартных номерах отеля Новотель Санкт-Петербург 4*.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
|Двухместное*
|Одноместное
|Двухместное*
(ребенок до 14 лет)
|44970
|49570
|44970
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
Novotel Санкт-Петербург
Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская».
К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков. Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.
Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.
Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.
После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- 2 завтрака в отеле, 1 обед, 1 ужин
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Билет в театр
- Билет на концерт
- Микроавтобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Встреча и проводы на ж/д вокзале или аэропорту
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться программа тура?
Какой транспорт в туре?
Транспорт представляется накануне тура, но он всегда хорошего качества. Рассадка свободная.
Какие дополнительные экскурсии или услуги доступны во время тура?
|Экскурсии
|Расписание
экскурсий
|Время начала экскурсии
|Продолжи-тельность
|Место начала экскурсии
|Место окончания экскурсии
|Взрослый
|Льготный *
|Школьник
|Дошкольник
|2
|Экскурсия "Москва праздничная" + Рэдиссон
|04.01.2024
|12:00
|5 ч.
|гостиницы Хилтон Ленинградская 5*,Шератон 5*, Мариотт Гранд 5*,Белорусская Рэдиссон 4*
|Центр города
|3 300
|3 200
|2 900
|2 800
|Вечерняя экскурсия "Огни ночного города"
|04.01.2024
|18:00
|3 ч.
|гостиницы ХИ Сущевский 4*, ХИ Лесная 4*, Белорусская Рэдиссон 4*, Аэростар 4*, Хэмптон Бай Хилтон Рогожский Вал 4*, Советский 4*, Ибис Павелецкая 3*, Ибис Динамо 3*
|гостиницы ХИ Сущевский 4*, ХИ Лесная 4*, Белорусская Рэдиссон 4*, Аэростар 4*, Хэмптон Бай Хилтон Рогожский Вал 4*, Советский 4*, Ибис Павелецкая 3*, Ибис Динамо 3*
|1 500
|1 400
|1 300
|1 200
|Экскурсия "Москва праздничная" + посещение территории Кремля
|03.01.2024 05.01.2024
|10:00 11:00
|5 ч.
|гостиницы ХИ Сущевский 4*, ХИ Лесная 4*, Белорусская Рэдиссон 4*, Аэростар 4*, Хэмптон Бай Хилтон Рогожский Вал 4*, Советский 4*, Ибис Павелецкая 3*, Ибис Динамо 3*
|3 января в гостинице, 5 в центре города
|2 300
|1 900
|1 900
|1 350
|Автобусно-пешеходная экскурсия ВДНХ + Макет Москвы
|04.01.24
|12:00 10:00
|3 ч.
|гостиницы ХИ Сущевский 4*, ХИ Лесная 4*, Белорусская Рэдиссон 4*, Аэростар 4*, Хэмптон Бай Хилтон Рогожский Вал 4*, Советский 4*, Ибис Павелецкая 3*, Ибис Динамо 3*
|4 января в гостинице, 30 декабря на территории ВДНХ
|1 350
|1 200
|1 150
|1 050
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Большое спасибо организаторам, гиду, водителю.